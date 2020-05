Argentina. Resumen gremial y social. Despidos, salarios en baja y flexibilización: los desafíos de los trabajadores de prensa/ El gobierno confirmó la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia/ Para Yasky el acuerdo entre la CGT y la UIA «es una señal pésima para el conjunto de los trabajadores» … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 03 de mayo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Des­pi­dos, sala­rios en baja y fle­xi­bi­li­za­ción: los desafíos de los tra­ba­ja­do­res de pren­sa

Por Alfon­so de Villa­lo­bos (Tiem­po Argen­tino)

Con la cua­ren­te­na, las empre­sas de comu­ni­ca­ción se lan­za­ron al ajus­te. El gre­mio ya per­dió, a nivel nacio­nal, el 50% de los pro­fe­sio­na­les y del poder adqui­si­ti­vo del suel­do.

El vier­nes 1 de mayo, Día del Tra­ba­ja­dor, tres dece­nas de dele­ga­dos del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SiPre­BA) se reunie­ron en la puer­ta de la redac­ción de Cla­rín. Con bar­bi­jos y res­pe­tan­do la dis­tan­cia social, se orde­na­ron para sacar una foto con la leyen­da de “#Perio­dis­moE­nE­mer­gen­cia”.

Los tra­ba­ja­do­res de pren­sa del prin­ci­pal dia­rio de papel y el segun­do por­tal Web de noti­cias más impor­tan­te a nivel nacio­nal –ambos inte­gran­tes del pri­mer gru­po mediá­ti­co y de comu­ni­ca­cio­nes del país- están inmer­sos en un plan de lucha con­tra el inten­to uni­la­te­ral de la empre­sa de abo­nar el 40% del sala­rio el 22 de mayo. Con qui­tes de fir­mas y ceses de acti­vi­da­des recla­man que la empre­sa retro­ce­da en su deci­sión adop­ta­da horas des­pués de que, con patro­ci­nio del gobierno, la CGT sella­ra un acuer­do con la UIA para redu­cir sala­rios en has­ta un 25 por cien­to.

Fran­cis­co “Paco” Rabi­ni, dele­ga­do de Cla­rín, seña­ló a Tiem­po que “esto tie­ne una gra­ve­dad enor­me. No hay regis­tro del dia­rio incum­plien­do su obli­ga­ción sala­rial en tiem­po y for­ma”. Rabi­ni des­ta­có que “el Gru­po se vana­glo­ria de estar pri­me­ro en audien­cia y coti­za en bol­sa con núme­ros exor­bi­tan­tes. Tie­ne espal­da sufi­cien­te para sopor­tar una cri­sis como esta. Y si no tie­nen las finan­zas, podrían pedir un cré­di­to como hace­mos noso­tros cuan­do pelo­tea­mos las tar­je­tas de cré­di­to con intere­ses usu­ra­rios”.

De lo que se tra­ta es de un emba­te empre­sa­rio que ve en la des­or­ga­ni­za­ción social que impli­ca la pan­de­mia la opor­tu­ni­dad de avan­zar aún más sobre los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res de pren­sa. Una acti­tud simi­lar a la que tomó la mul­ti­na­cio­nal Techint al des­pe­dir a 1450 emplea­dos a días de dic­ta­da la cua­ren­te­na.

Agus­tín Lec­chi, secre­ta­rio de orga­ni­za­ción del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (Sipre­ba) expli­có a Tiem­po que “el 1 de mayo estu­vi­mos en la calle por­que nues­tra acti­vi­dad es esen­cial pero, mien­tras nos expo­ne­mos a la pan­de­mia, los empre­sa­rios ata­can nues­tras con­di­cio­nes labo­ra­les”. El diri­gen­te con­fir­mó que “Cla­rín es la pun­ta de lan­za de un ajus­te que lle­va años y que aho­ra avan­zó en Atlán­ti­da, Publiex­press, Dia­rio Popu­lar y Radio Metro”.

Es que en otras empre­sas se asu­mió una acti­tud idén­ti­ca. Publiex­press, que edi­ta la Revis­ta Pron­to (la más ven­di­da del país), cerró su redac­ción y su plan­ta grá­fi­ca IPESA para, según sus dele­ga­dos, reabrir con per­so­nal fue­ra de con­ve­nio. La empre­sa, geren­cia­da por Eduar­do Ler­ner y Abel Nahon, deci­dió desoír la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y pasar por alto el decre­to 329⁄ 20 que prohí­be los des­pi­dos. Edi­to­rial Atlán­ti­da, en tan­to, des­pi­dió a una cua­ren­te­na de tra­ba­ja­do­res rete­nien­do el pago de sala­rio y for­zán­do­los a “acuer­dos volun­ta­rios”. Dia­rio Popu­lar, ter­ce­ro en ven­tas, pre­sen­tó un pre­ven­ti­vo de cri­sis para des­pe­dir y redu­cir sala­rios.

En la rama tele­vi­si­va, Amé­ri­ca TV/​A24 anun­ció el pago del sala­rio en cuo­tas, al igual que se vie­ne hacien­do en C5N.

Sobre llo­vi­do, moja­do

La ofen­si­va actual se desa­rro­lla sobre un gre­mio que arras­tra una pér­di­da del poder adqui­si­ti­vo del 50% en sie­te años. Rabi­ni cuen­ta que “hici­mos una encues­ta inter­na. El pun­to tras­cen­den­tal es que más del 40% de los tra­ba­ja­do­res de Cla­rín están por deba­jo de la línea de pobre­za. Es el dia­rio más gran­de y con los mejo­res sala­rios. ¿Qué le que­da al res­to? ¿Cómo pue­de hacer­se perio­dis­mo digno sin sala­rios dig­nos?”.

La pari­ta­ria sala­rial de 2019, que ven­ció el 30 de abril, solo fijó un incre­men­to del 15% para los tra­ba­ja­do­res de pren­sa entre mayo y octu­bre del año pasa­do. El Sipre­ba no par­ti­ci­pa de la nego­cia­ción sala­rial, pues es lle­va­da ade­lan­te por un vie­jo sin­di­ca­to con per­so­ne­ría gre­mial pero casi sin afi­lia­dos, la Utp­ba.

Un fenó­meno nacio­nal

El cua­dro en otras pro­vin­cias del país es peor. Miguel Lade­mar­co, pro­se­cre­ta­rio de inte­rior de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa (Fat­pren) expli­có a Tiem­po que “según el con­ve­nio 541⁄ 08 , el sala­rio bru­to de un redac­tor es de $35.900, muy por deba­jo de la línea de pobre­za”. Iade­mar­co refi­rió que el gru­po que enca­be­za el empre­sa­rio Aldrey Igle­sias impu­so a sus tra­ba­ja­do­res de los dia­rios La Capi­tal, de Mar del Pla­ta, La Voz de Tan­dil y el his­tó­ri­co La Pren­sa, de Capi­tal Fede­ral, el cobro del 50% del sala­rio por dos meses ape­lan­do a los hechos con­su­ma­dos y ame­na­zas.

Iade­mar­co tam­bién advir­tió sobre la situa­ción en Corrien­tes, don­de la empre­sa due­ña de El Lito­ral, el prin­ci­pal medio de esa pro­vin­cia, “pagó sala­rios des­do­bla­dos y sin el aumen­to de emer­gen­cia esta­ble­ci­do por decre­to en enero. La patro­nal no garan­ti­za las con­di­cio­nes sani­ta­rias míni­mas e impo­ne una bru­tal sobre­car­ga de tareas lue­go de los des­pi­dos (entre ellos los de un dele­ga­do) que se pro­du­je­ron el año pasa­do”.

Los abu­sos empre­sa­rios son vio­la­to­rios de la legis­la­ción vigen­te y los decre­tos dic­ta­dos por el gobierno en cua­ren­te­na. Rabi­ni con­fir­mó que “las empre­sas no aca­tan. Le exi­gi­mos al gobierno su inter­ven­ción. Se han pre­sen­ta­do pro­yec­tos de ley de emer­gen­cia labo­ral pero el lobby de las patro­na­les la blo­quea. Lo mis­mo con la per­so­ne­ría gre­mial al Sipre­ba”.

En la mis­ma sin­to­nía, Lec­chi seña­ló que “los decre­tos del gobierno en defen­sa del tra­ba­jo son impor­tan­tes, pero los empre­sa­rios se sien­ten impu­nes y cuen­tan con el aval de un sec­tor de la CGT. Nues­tro rol es pelear des­de cada asam­blea y en uni­dad con todos los sec­to­res que defien­dan los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Para eso nació el Sipre­ba”.

La pan­de­mia tam­bién es excu­sa para modi­fi­car las con­di­cio­nes de tra­ba­jo. Por caso, Edi­to­rial Per­fil deci­dió vol­car toda su pro­duc­ción al for­ma­to digi­tal y, con esa excu­sa, bus­ca exten­der la jor­na­da labo­ral.

Die­go Pie­tra­fe­sa, dele­ga­do de Sipre­ba de Tele­fé, seña­ló a Tiem­po que “a los tra­ba­ja­do­res de pren­sa tele­vi­sa­da nos preo­cu­pa mucho el aho­ra pero aún más el des­pués. Con la excu­sa de la pan­de­mia se está ins­tau­ran­do un mode­lo de nego­cio perio­dís­ti­co que hace aje­na la par­ti­ci­pa­ción de los tra­ba­ja­do­res de pren­sa”. Pie­tra­fe­sa expli­có que “vía Sky­pe u opi­na­do­res se qui­ta al tra­ba­ja­dor de pren­sa su fun­ción esen­cial. Se están hacien­do la mis­ma can­ti­dad de horas de aire, o más, con menos per­so­nal y el mate­rial gene­ra­do por los tra­ba­ja­do­res de pren­sa no supera el 10 por cien­to”.

En un men­sa­je envia­do a los tra­ba­ja­do­res de Per­fil el 1 de mayo, Jor­ge Fon­te­vec­chia, due­ño de la edi­to­rial, seña­ló que “es hora de pasar inten­sa­men­te a ser un mul­ti­me­dio. Con el espí­ri­tu de rein­ven­tar­nos quie­ro anun­ciar un cam­bio: des­de el lunes comen­za­re­mos un via­je al futu­ro siguien­do el camino a la evo­lu­ción, fotó­gra­fos que pasa­rán a ser cama­ró­gra­fos y perio­dis­tas de tex­to que pasa­rán a hacer audio­vi­sua­les”.

Un futu­ro que los tra­ba­ja­do­res de pren­sa bus­ca­rán tor­cer en favor de sus dere­chos.

Diez años de un con­flic­to bisa­gra

El jue­ves pasa­do se cum­plió una déca­da de la sali­da del últi­mo ejem­plar impre­so del dia­rio Crí­ti­ca. Aquel día, el empre­sa­rio espa­ñol Anto­nio Mata, que había toma­do las rien­das del dia­rio fun­da­do por Jor­ge Lana­ta, deci­dió dejar de pagar sala­rios. Sus 172 tra­ba­ja­do­res comen­za­ron un paro con ocu­pa­ción que duró varios meses y que inclu­yó un fon­do de lucha y la edi­ción de los pri­me­ros núme­ros de lo que es hoy la Revis­ta Cítri­ca.

Esa lucha per­mi­tió que muchos tra­ba­ja­do­res, entre ellos el entra­ña­ble Die­go Parue­lo, fue­ran rein­ser­ta­dos en el dia­rio BAE o Tiem­po Argen­tino, entre otros medios de comu­ni­ca­ción.

El con­flic­to fue un pun­to de infle­xión para los tra­ba­ja­do­res de pren­sa, que inau­gu­ró un nue­vo ciclo de ascen­so gre­mial que deri­va­ría en la fun­da­ción del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires.

Medios recu­pe­ra­dos recla­man res­pues­tas ofi­cia­les

Uno de los sec­to­res que no ha sido alcan­za­do por medi­das que imple­men­tó el gobierno en el mar­co de la pan­de­mia es el de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo. Las polí­ti­cas alcan­za­ron a empre­sas y mono­tri­bu­tis­tas pero no a aque­llos que labo­ran agru­pa­dos sin patro­nes.

Sil­vi­na Tamous, del dia­rio El Ciu­da­dano, de Rosa­rio, aban­do­na­do en 2016 por el Gru­po Inda­lo y que aho­ra sos­tie­ne 60 pues­tos de tra­ba­jo, expli­có que “aguan­ta­mos los cua­tro años del macris­mo tra­tan­do de lle­gar has­ta acá. Ima­gi­ná­ba­mos una situa­ción más tran­qui­la pero eso no ocu­rrió”.

Para la perio­dis­ta, “hay un gran olvi­do en las medi­das que están sur­gien­do des­de el Esta­do. Cuan­do ves las ope­ra­cio­nes de los medios se entien­de, cada vez más, la nece­si­dad de que se afian­cen los medios coope­ra­ti­vos como alter­na­ti­va de infor­ma­ción”.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Comu­ni­ca­do de la comi­sión inter­na de Bed Time

LEVANTAMOS LA PERMANENCIA EN LA PLANTA

La Asam­blea de Tra­ba­ja­do­res de bed­ti­me resol­vió esta tar­de levan­tar la per­ma­nen­cia que se lle­va­ba ade­lan­te en la plan­ta, a raíz de un acta acuer­do entre la empre­sa, el sin­di­ca­to, los dele­ga­dos y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo en la cual la empre­sa se com­pro­me­te al pago de la tota­li­dad de la deu­da con los Tra­ba­ja­do­res y a dejar sin efec­to los des­pi­dos efec­tua­dos ayer por la patro­nal, y ade­más a reti­rar el chan­ta­je de la pro­pues­ta ori­gi­nal de que eli­gié­ra­mos entre redu­cir el 50% del per­so­nal o el 50% de los sala­rios. . Con­si­de­ran­do un gran paso el cobro de la tota­li­dad de los Suel­dos por los cua­les sali­mos a Luchar y habién­do­se con­fec­cio­na­do una acta de entre­ga d e las ins­ta­la­cio­nes en per­fec­to esta­do rubri­ca­da por los dele­ga­dos el sin­di­ca­to y per­so­nal de la comi­sa­ria local apro­ba­mos en Asam­blea reti­rar­nos de la plan­ta Tra­tán­do­se de una patro­nal con una lar­ga his­to­ria de manio­bras, la defen­sa de los pues­tos de traba6jo, del sala­rio y de las con­di­cio­nes sani­ta­rias sigue depen­dien­do de los Tra­ba­ja­do­res que se cum­plan todos los pun­tos del acta, con lo que man­te­ne­mos un esta­do de aler­ta has­ta su com­ple­to cum­pli­mien­to.

Que­re­mos expre­sar nues­tro mas pro­fun­do agra­de­ci­mien­to a todos los Tra­ba­ja­do­res, dele­ga­dos y sin­di­ca­tos que se han soli­da­ri­za­do con nues­tra ocu­pa­ción y lla­ma­mos a todos los Tra­ba­ja­do­res del país, espe­cial­men­te a los Tra­ba­ja­do­res del plás­ti­co, a no dejar­se extor­sio­nar por los empre­sa­rios, y a defen­der el Sala­rio y los pues­tos de Tra­ba­jo como lo hici­mos en bed­ti­me.

En el 1 de Mayo día inter­na­cio­nal de los tra­ba­ja­do­res mas que nun­ca Uni­dad de los Tra­ba­ja­do­res

Comi­sión inter­na de Bed Time

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Julio Zamo­ra des­pi­de tra­ba­ja­do­ras esen­cia­les

ANTE UN EJECUTIVO MUNICIPAL MACHISTA Y VULNERADOR QUE DESPIDE Y RECORTA SUELDOS EN MEDIO DE UNA PANDEMIA, DESDE CICOP TIGRE CONVOCAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LA ZONA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA COMUNIDAD DE TIGRE A ACOMPAÑAR EL RECLAMO POR LA REINCORPORACIÓN DE LAS 14 COMPAÑERAS Y LA RENOVACIÓN DE LOS 35 CONTRATOS MUNICIPALES SUSPENDIDOS LXS ESPERAMOS ESTE LUNES 4⁄ 5 A LAS 10 AM PARA CONCENTRAR (CON TAPABOCA Y RESPETANDO MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL) Y MANTENER UNA RADIO ABIERTA Y ASAMBLEA EN LAS PUERTAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIGRE (CAZON 1514)

🔥El sába­do 2 de mayo, el inten­den­te Julio Zamo­ra, des­pi­dió a 14 tra­ba­ja­do­ras en con­di­ción de mono­tri­bu­tis­tas de la Direc­ción Gene­ral de Pro­mo­ción y For­ta­le­ci­mien­to Fami­liar y de la Direc­ción Gene­ral de Polí­ti­cas de Géne­ro y Vio­len­cia Fami­liar del Muni­ci­pio de Tigre, dejan­do a otras dos tra­ba­ja­do­ras más con una reduc­ción sala­rial a par­tir del pró­xi­mo mes. Al momen­to aún otrxs 21 tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas se encuen­tran en total incer­ti­dum­bre res­pec­to a su con­ti­nui­dad labo­ral, ya que todos los con­tra­tos fina­li­za­ron en el mes de abril‼️

❌Estas medi­das afec­tan direc­ta­men­te a las comu­ni­da­des que acu­den a estos ser­vi­cios ya que se recor­ta la aten­ción de 10.500 niñxs y ado­les­centxs en situa­ción de vul­ne­ra­ción de dere­chos y a 17.500 muje­res en situa­ción de vio­len­cia de géne­ro del par­ti­do de Tigre.

📌La noti­fi­ca­ción del des­pi­do y de la reduc­ción sala­rial lle­gó a tra­vés de un lla­ma­do tele­fó­ni­co rea­li­za­do por per­so­nal muni­ci­pal ajeno a la Direc­ción. Estos des­pi­dos se dan sin noti­fi­ca­ción for­mal y sin jus­ti­fi­ca­ción algu­na.

Denun­cia­mos a las auto­ri­da­des a car­go de estas áreas: Secre­ta­ria Ceci­lia Ferrey­ra, Sub­se­cre­ta­ria Nata­lia Rey­no­so, Direc­to­ra de For­ta­le­ci­mien­to Fami­liar Gra­cie­la Bas­so, Direc­to­ra del Ser­vi­cio Local Nadia Oli­vie­ri, Direc­to­ra de Polí­ti­cas de Géne­ro y Vio­len­cia Fami­liar Alda­na Agui­rre, por ser cóm­pli­ces y res­pon­sa­bles de los des­pi­dos de las áreas para las cua­les asu­mie­ron un car­go polí­ti­co de ges­tión. Las mis­mas per­ma­ne­cie­ron en silen­cio ante la deci­sión o die­ron res­pues­tas en don­de se desen­tien­den de sus res­pon­sa­bi­li­da­des como fun­cio­na­rias, y has­ta el momen­to no se comu­ni­ca­ron para expli­ci­tar cómo se va a sos­te­ner el tra­ba­jo ante una reduc­ción de per­so­nal de tal mag­ni­tud (20%).

El 50% de lxs tra­ba­ja­dorxs de las Direc­cio­nes de Polí­ti­cas de Géne­ro y Polí­ti­cas de Infan­cia cuen­ta con un con­tra­to pre­ca­ri­za­do en con­di­cio­nes de mono­tri­bu­to, si bien el mis­mo sue­le reno­var­se anual­men­te en diciem­bre, con pos­te­rio­ri­dad a que ambas Direc­cio­nes sos­tu­vie­ran un paro de 8 días en recla­mo de mejo­res con­di­cio­nes de tra­ba­jo duran­te el mes de noviem­bre de 2019, la reno­va­ción comen­zó a hacer­se tri­mes­tral has­ta el mes de abril de este año. Estos des­pi­dos se leen como una repre­sa­lia de aque­lla movi­li­za­ción y orga­ni­za­ción de tra­ba­ja­dorxs ya que no se regis­tra­ron des­pi­dos en otras áreas de la secre­ta­ría.

No está de más acla­rar que dicha for­ma de con­tra­ta­ción cons­ti­tu­ye una rela­ción labo­ral de depen­den­cia encu­bier­ta por par­te del muni­ci­pio ya que las pro­fe­sio­na­les fac­tu­ra­ron por sus ser­vi­cios pres­ta­dos duran­te años. Denun­cia­mos que esta moda­li­dad pre­ca­ri­za y gene­ra una enor­me ines­ta­bi­li­dad labo­ral corro­bo­ra­da hoy con estos des­pi­dos.

En el con­tex­to de cri­sis sani­ta­ria, eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca que sufre nues­tro país, agu­di­za­da por la pan­de­mia de COVID-19, el Muni­ci­pio no solo rea­li­za des­cuen­tos masi­vos y muy sig­ni­fi­ca­ti­vos en los suel­dos, eli­mi­na el pago de horas extras y redu­ce horas en los con­tra­tos de sus empleadxs, tam­bién DESPIDE TRABAJADORXS DE SERVICIOS DECLARADOS COMO ESENCIALES. Cual­quier des­pi­do en este con­tex­to es repu­dia­ble, pero des­pe­dir 14 Muje­res Tra­ba­ja­do­ras, muchas de ellas cabe­za y sos­ten de fami­lia, cuya tarea esen­cial en este con­tex­to sani­ta­rio es el cui­da­do, la aten­ción y la con­ten­ción de Ninxs Ado­les­cen­tes y Muje­res, es un acto más de Vio­len­cia de Géne­ro ins­ti­tu­cio­nal por par­te del Esta­do. Son muje­res cuya tarea se encuen­tra des­ti­na­da al cui­da­do de otrxs, son muje­res pre­ca­ri­za­das, que ter­mi­nan sien­do muje­res des­pe­di­das.

Mani­fes­ta­mos que dicha deci­sión va en detri­men­to del DNU 329⁄ 2020 del poder eje­cu­ti­vo nacio­nal que prohí­be los des­pi­dos en cual­quier área. Des­de CICOP tigre repu­dia­mos las medi­das adop­ta­das y hace­mos res­pon­sa­ble direc­to al inten­den­te Julio Zamo­ra.

Repu­dia­mos que la sali­da a esta cri­sis la paguen lxs tra­ba­ja­dorxs y la comu­ni­dad de tigre.

🔥 Rein­cor­po­ra­ción ya de las com­pa­ñe­ras‼️

🔥Reno­va­ción de todxs los con­tratxs y decre­tos sobre con­tra­ta­cio­nes labo­ra­les ven­ci­dos en abril‼️

🔥No a las con­tra­ta­cio­nes men­sua­li­za­das‼️

🔥Pase a plan­ta per­ma­nen­te de todxs lxs tra­ba­ja­dorxs muni­ci­pa­les‼️

🔥No al vacia­mien­to de las áreas de Salud, Géne­ro e Infan­cia‼️

🔥Tra­ba­ja­dorxs en lucha‼️✊🏿

CICOP Sec­cio­nal Muni­ci­pal Tigre

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

La fami­lia Bla­quier fac­tu­ró 20 mil millo­nes en 2019 y hoy recor­tan sala­rios a sus tra­ba­ja­do­res

En la decla­ra­ción jura­da de 2019 la empre­sa infor­mó que fac­tu­ro más de 20 mil millo­nes de pesos y sus ganan­cias ope­ra­ti­vas aumen­ta­ron un 128% lle­gan­do a 1.704 millo­nes de pesos, hoy recor­tan sala­rios a los tra­ba­ja­do­res por cui­dar su salud.

Las empre­sas que lle­va ade­lan­te el mega empre­sa­rio Car­los Bla­quier, les comu­ni­có a sus emplea­dos pape­le­ros que sus sala­rios ten­drán un recor­te del 30%, de acuer­do a la nece­si­dad de la fir­ma de con­vo­car­los o no a cum­plir tareas en el con­tex­to de ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Bla­quier podría comen­zar con una serie de sus­pen­sio­nes por el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, es decir que los tra­ba­ja­do­res que se encuen­tran en las cate­go­rías más bajas y que hoy cobran alre­de­dor de 30 mil pesos, podrían que­dar­se en sus casas cobran­do solo 20 mil pesos.

«Hay un acta acuer­do que no enten­de­mos por­qué se fir­mó, pero la comi­sión inter­na acce­dió al pedi­do empre­sa­rial», sos­tu­vo Miguel López, Con­ce­jal de Liber­ta­dor Gene­ral San Mar­tin, don­de está empla­za­da la empre­sa, al mis­mo por­tal.

Cabe aco­tar que las ganan­cias de las empre­sas de la fami­lia Bla­quier fac­tu­ra­ron 20 mil millo­nes de pesos en 2019 y sus ganan­cias ope­ra­ti­vas aumen­ta­ron un 128% lle­gan­do a 1.704 millo­nes de pesos.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Día de la Liber­tad de Pren­sa: el perio­dis­mo lati­noa­me­ri­cano entre ame­na­zas, pan­de­mia y fal­sas noti­cias

¿Vive la liber­tad de pren­sa un dete­rio­ro en Amé­ri­ca Lati­na?

Este 3 de mayo se con­me­mo­ra en el mun­do el Día de la Liber­tad de Pren­sa, dere­cho que en Amé­ri­ca Lati­na vive “un dete­rio­ro gene­ra­li­za­do”, de acuer­do con orga­ni­za­cio­nes de repor­te­ros que docu­men­ta­ron el ase­si­na­to de 18 perio­dis­tas en la región duran­te 2019.

En lo que va del pre­sen­te año, el gre­mio perio­dís­ti­co de la región ha repor­ta­do el ase­si­na­to de cua­tro cole­gas, todos en Méxi­co.

2019: Amé­ri­ca Lati­na con 18 perio­dis­tas ase­si­na­dos

La Fede­ra­ción Inter­na­cio­nal de Perio­dis­tas (FIP), en su recuen­to anual corres­pon­dien­te a 2019, publi­có que 49 perio­dis­tas per­die­ron la vida por moti­vos rela­cio­na­dos con su tra­ba­jo, 18 de ellos ase­si­na­dos en Amé­ri­ca Lati­na, la región que lide­ró esta funes­ta lis­ta en el orbe.

A nivel mun­dial, Méxi­co fue el país con más ase­si­na­tos, con 10. Le siguie­ron Afga­nis­tán y Siria, con cin­co cada uno, indi­có la FIP.

En Amé­ri­ca Lati­na tam­bién resal­tan los casos de Bra­sil, Hai­tí y Hon­du­ras, don­de se docu­men­tó el cri­men de dos perio­dis­tas en cada uno de esos paí­ses.

Situa­ción en 2020

En lo que va de 2020, los gre­mios de repor­te­ros de la región han regis­tra­do el ase­si­na­to de cua­tro perio­dis­tas en Méxi­co.

El 13 de abril pasa­do, la Fede­ra­ción de Perio­dis­tas de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be expre­só su con­de­na del ase­si­na­to de Víc­tor Fer­nan­do Álva­rez Chá­vez, perio­dis­ta del por­tal Pun­to por Pun­to de la región de Gue­rre­ro, en el sur de Méxi­co.

El 30 de mar­zo, en el orien­tal esta­do de Vera­cruz, suje­tos arma­dos aca­ba­ron con la vida de la perio­dis­ta María Ele­na Ferral.

Los locu­to­res radia­les Tere­sa Alco­cer Car­mo­na, de Ciu­dad Juá­rez (en la fron­te­ra con Esta­dos Uni­dos), y Fidel Ávi­la Gómez, del cen­tral esta­do de Michoa­cán, fue­ron ase­si­na­dos el 18 de febre­ro y el 9 de enero, de mane­ra res­pec­ti­va.

La Comi­sión Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos de Méxi­co reve­ló que 155 comu­ni­ca­do­res han sido ase­si­na­dos en ese país lati­noa­me­ri­cano des­de el año 2000.

El diri­gen­te del Sin­di­ca­to Nacio­nal de Redac­to­res de la Pren­sa (SNRP), Juan Car­los Rojas, decla­ró que este tipo de cri­men es el más gra­ve aten­ta­do con­tra la liber­tad de expre­sión y el dere­cho a la infor­ma­ción, por lo que con­mi­nó al Esta­do mexi­cano a rea­li­zar las medi­das corres­pon­dien­tes para evi­tar que con­ti­núen estos hechos.

En Méxi­co exis­te el deno­mi­na­do Meca­nis­mo de Pro­tec­ción para Per­so­nas Defen­so­ras de Dere­chos Huma­nos y Perio­dis­tas, y des­de su crea­ción, en 2012, un total de 292 perio­dis­tas ame­na­za­dos de muer­te han bus­ca­do la pro­tec­ción del gobierno median­te este sis­te­ma.

La secre­ta­ria mexi­ca­na de Gober­na­ción, Olga Sán­chez Cor­de­ro, ha sub­ra­ya­do en dis­tin­tos momen­tos que son una preo­cu­pa­ción para el Gobierno fede­ral los crí­me­nes con­tra perio­dis­tas.

Pan­de­mia de la Covid-19 ha mata­do perio­dis­tas

De acuer­do con la Fede­ra­ción de Perio­dis­tas de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be (FEPALC), has­ta el 1 de abril pasa­do, cua­tro perio­dis­tas lati­noa­me­ri­ca­nos habían per­di­do la vida víc­ti­mas de la Covid-19.

El pri­mer caso, fue un repor­te­ro de Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na, corres­pon­sal de El Nacio­nal, según la FEPALC.

Ade­más, el coor­di­na­dor de corres­pon­sa­les de la cade­na Ecua­vi­sa falle­ció en Gua­yas, Ecua­dor, el 27 de mar­zo ante­rior tras con­fir­mar­se que esta­ba infec­ta­do de coro­na­vi­rus.

La ter­ce­ra muer­te regis­tra­da fue de un radio­di­fu­sor de radio Uni­ver­sal Gua­ya­quil, en Ecua­dor.

El cuar­to caso fue un miem­bro del Sin­di­ca­to Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res de la Pren­sa de Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na (SNTP), afi­lia­da de la FEPALC, quien falle­ció el pasa­do 28 de mar­zo tras dar posi­ti­vo a coro­na­vi­rus.

Tele­SUR

La liber­tad de pren­sa cele­bra su día en ple­na pan­de­mia y con nue­vas ame­na­zas

Orga­ni­za­cio­nes y pro­fe­sio­na­les de todo el mun­do coin­ci­den en que la liber­tad de pren­sa no pasa por su mejor momen­to. Noti­cias fal­sas, cri­sis eco­nó­mi­ca, mani­pu­la­ción… son los vie­jos y nue­vos pro­ble­mas que ace­chan a los infor­ma­do­res, que tam­bién sufren un aumen­to del uso de la inti­mi­da­ción y la vio­len­cia para silen­ciar­los.

Una pre­sión que se agu­di­za en estos tiem­pos de incer­ti­dum­bre pro­vo­ca­da por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, como así cons­ta en el últi­mo infor­me de Repor­te­ros Sin Fron­te­ras (RSF) sobre la liber­tad de pren­sa, cuyo día inter­na­cio­nal se cele­bra este domin­go. “Entra­mos en una déca­da deci­si­va para el perio­dis­mo, debi­do a las cri­sis simul­tá­neas que afec­tan al futu­ro de la pren­sa”, aler­ta Chris­top­he Deloi­re, secre­ta­rio gene­ral de RSF, para quien el coro­na­vi­rus se ha con­ver­ti­do en un “fac­tor mul­ti­pli­ca­dor” de los pro­ble­mas que sufren los medios y que pue­de con­di­cio­nar su futu­ro.

LOS CINCO TALONES DE AQUILES DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Para RSF, hay cin­co aspec­tos bási­cos que ate­na­zan a la liber­tad de pren­sa y al futu­ro del perio­dis­mo y, todos ellos, se van a ver agra­va­dos por la pan­de­mia que vivi­mos.

De un lado, el geo­po­lí­ti­co, en aque­llos paí­ses con regí­me­nes dic­ta­to­ria­les o auto­ri­ta­rios que tra­tan de res­trin­gir este dere­cho e impo­ner su visión del mun­do. RSF inclu­ye entre ellos a Chi­na, hiper­con­tro­la­do­ra de la infor­ma­ción; Ara­bia Sau­dí o Egip­to, con el mayor núme­ro de perio­dis­tas en pri­sión; y Rusia o la India, que cen­su­ran habi­tual­men­te inter­net. Pero hay muchos más. Se tra­ta de un dere­cho que es un bien esca­so o inexis­ten­te en otros paí­ses en gue­rra o con sis­te­mas auto­ri­ta­rios como Corea del Nor­te, Irán, Libia, Siria, Sudán, Turk­me­nis­tán, Yemen, Gui­nea Ecua­to­rial, Cuba o Viet­nam, por citar algu­nos.

En un con­tex­to cam­bian­te y en el que los medios de comu­ni­ca­ción tra­tan de adap­tar­se a las nue­vas nece­si­da­des de la socie­dad, la fal­ta de una regu­la­ción ade­cua­da en la era de la comu­ni­ca­ción digi­tal y glo­ba­li­za­da ha crea­do un caos en el mun­do de la infor­ma­ción. Y este es el segun­do de los pro­ble­mas sin resol­ver.

Para RSF hay con­fu­sión de con­te­ni­dos comer­cia­les, edi­to­ria­les y polí­ti­cos, que com­pi­ten entre sí. Todos hemos sido tes­ti­gos de rue­das de pren­sa en las que pre­si­den­tes como el bra­si­le­ño Jair Bol­so­na­ro des­acre­di­ta­ba a la pren­sa o sim­ple­men­te man­da­ba callar a los perio­dis­tas. Para RSF estas situa­cio­nes están gene­ra­das por “la hos­ti­li­dad e inclu­so el odio hacia los perio­dis­tas” de algu­nos diri­gen­tes polí­ti­cos, que no ha deja­do de acen­tuar­se y que ha abier­to un ter­cer fren­te al libre ejer­ci­cio de la pro­fe­sión.

Tam­bién exis­te una cri­sis de con­fian­za por par­te de los ciu­da­da­nos hacia los medios sos­pe­cho­sos de difun­dir “noti­cias con­ta­mi­na­das” no fia­bles. Y eso ha hecho que en paí­ses como Irak, el Líbano, Chi­le, Boli­via, Ecua­dor o inclu­so Fran­cia o Espa­ña, los infor­ma­do­res sean agre­di­dos duran­te la cober­tu­ra de pro­tes­tas por gru­pos nacio­na­lis­tas, sim­pa­ti­zan­tes de extre­ma dere­cha o ciu­da­da­nos des­con­ten­tos con el sis­te­ma que ven al infor­ma­dor como un enemi­go de sus reivin­di­ca­cio­nes.

Y no se pue­de obviar, como quin­to ele­men­to que ame­na­za a los medios, las suce­si­vas cri­sis eco­nó­mi­cas que se ceban con el sec­tor, empe­ña­do en una trans­for­ma­ción digi­tal des­de hace años que lo ha deja­do bajo míni­mos, según RSF. Ello pro­vo­ca impor­tan­tes reduc­cio­nes de pues­tos de tra­ba­jo (sólo en la últi­ma déca­da la pren­sa de EEUU ha per­di­do a la mitad de sus perio­dis­tas) y debi­li­ta a las empre­sas que afron­tan difi­cul­ta­des eco­nó­mi­cas fren­te a posi­bles pre­sio­nes de los pode­res fac­ti­cos.

Para muchos, se tra­ta de una tor­men­ta per­fec­ta que ha hun­di­do a muchos medios y que se ha agra­va­do con la deba­cle gene­ra­da por la pan­de­mia.

El cama­ró­gra­fo de Reuters Mar­tin Pollard lle­va un tra­je pro­tec­tor mien­tras fil­ma en el puen­te del río Yangtse en Jiu­jiang, pro­vin­cia de Jiang­xi, Chi­na

“La casa ya esta­ba ardien­do y la COVID solo echa más gaso­li­na al fue­go. Esto ace­le­ra­rá los cam­bios que ya se esta­ban pro­du­cien­do y habrá que extraer lec­cio­nes impor­tan­tes”, ase­gu­ró recien­te­men­te a Efe des­de su casa de Nue­va York el perio­dis­ta y pro­fe­sor Jeff Jar­vis, uno de los gurús glo­ba­les del perio­dis­mo digi­tal.

Los tiem­pos en que el perio­dis­ta era un mero espec­ta­dor y narra­dor de con­flic­tos y gue­rras, en los que solía ser res­pe­ta­do por todos los ban­dos enfren­ta­dos, casi ha pasa­do la his­to­ria. Des­de la apa­ri­ción del terro­ris­mo glo­ba­li­za­do, espe­cial­men­te el yiha­dis­ta hace casi dos déca­das, y más recien­te­men­te las mafias del cri­men orga­ni­za­do y de nar­co­tra­fi­can­tes, los infor­ma­do­res son per­ci­bi­dos como seres “secues­tra­bles” (por los pri­me­ros para obte­ner dine­ro a cam­bio) o como ame­na­zas que hay que eli­mi­nar para que no inves­ti­guen sus acti­vi­da­des (en el caso de los segun­dos).

Sólo este año una dece­na de perio­dis­tas han muer­to en el mun­do, según el recuen­to de RSF, y otros 229 han sido encar­ce­la­dos.

Si nos fija­mos en Méxi­co, uno de los paí­ses más peli­gro­sos para ejer­cer esta pro­fe­sión, des­de el año 2000 se han docu­men­ta­do 131 ase­si­na­tos de infor­ma­do­res, ase­gu­ra la ONG Artícu­lo 19. Polí­ti­cos corrup­tos y el cri­men orga­ni­za­do se encar­gan de callar las voces de aque­llos que se atre­ven a dela­tar sus acti­vi­da­des. Y las ame­na­zas y secues­tros por par­te de orga­ni­za­cio­nes para­mi­li­ta­res, de nar­co­tra­fi­can­tes y gru­pos gue­rri­lle­ros aumen­tan en paí­ses como Colom­bia o Nica­ra­gua.

La pren­sa es, en estos luga­res, un obje­ti­vo a batir, mien­tras resul­ta casi inexis­ten­te en otros como Siria, Libia o Afga­nis­tán, don­de se libran con­flic­tos sobre los que pesa un seve­ro apa­gón infor­ma­ti­vo.

LA COVID: OTRO VIRUS AMENAZA UNA LIBERTAD EN CUIDADOS PALIATIVOS

Con una liber­tad de pren­sa en muchas par­tes del glo­bo en cui­da­dos palia­ti­vos, pese a que vivi­mos el perio­do de la his­to­ria con mayor núme­ro de demo­cra­cias, la COVID-19 no ha veni­do más que a agra­var el esta­do del mal­tre­cho enfer­mo.

Cier­to es que la mayo­ría de los medios han nota­do incre­men­tos impor­tan­tes de con­su­mo de infor­ma­ción por par­te de los ciu­da­da­nos en dia­rios on line o en cana­les de tele­vi­sión en abier­to: los ciu­da­da­nos devo­ran noti­cias sobre la pan­de­mia en pleno con­fi­na­mien­to, pero el parón eco­nó­mi­co ha pro­vo­ca­do tal deba­cle en los ingre­sos publi­ci­ta­rios que muchos medios ya asu­men pér­di­das.

La Aso­cia­ción Mun­dial de Perió­di­cos y Edi­to­res de Noti­cias (WAN-IFRA), que repre­sen­ta a más de 18.000 publi­ca­cio­nes en todo el mun­do, cree que están sien­do espe­cial­men­te cas­ti­ga­dos los medios pri­va­dos, cuyos ingre­sos se han vis­to mer­ma­dos ya entre el 70 % y el 80 %.

a perio­dis­ta de 29 años Lyra McKee que fue ase­si­na­da a tiros en Lon­don­derry, Irlan­da del Nor­te, el 20 de abril de 2019. REUTERS/​Clodagh Kilcoyne/​Foto de archi­vo

Con unos medios debi­li­ta­dos y la pobla­ción con­fi­na­da por el esta­do de emer­gen­cia apa­re­ce para muchos gobier­nos la ten­ta­ción de tra­tar de res­trin­gir el trá­fi­co infor­ma­ti­vo a tra­vés del recor­te de dere­chos.

“Es preo­cu­pan­te que la pan­de­mia de COVID-19 se esté uti­li­zan­do en algu­nos paí­ses como un pre­tex­to para impo­ner res­tric­cio­nes inde­bi­das sobre la liber­tad de pren­sa”, cons­ta­tó el alto repre­sen­tan­te de la Unión Euro­pea para Asun­tos Exte­rio­res, Josep Borrell.

Res­tric­cio­nes y cen­su­ra que lle­gan cuan­do las redac­cio­nes están vacías, los pro­fe­sio­na­les con­fi­na­dos y las rue­das de pren­sa y las entre­vis­tas son vir­tua­les, algo iné­di­to y que cho­ca con el prin­ci­pio perio­dís­ti­co de “estar” en el lugar de los hechos para poder con­tar­los.

Todos creen que cuan­do supe­re­mos la pan­de­mia nada será igual. Y para la liber­tad de pren­sa segu­ro que tam­po­co el esce­na­rio será el mis­mo, pero habrá que recu­pe­rar uno que refuer­ce el dere­cho de todos a infor­mar y a ser infor­ma­dos.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

“No com­par­to que les bajen el suel­do a los tra­ba­ja­do­res y mucho menos a los meta­lúr­gi­cos”, dijo el jefe de la UOM La Matan­za

Por Ricar­do Car­pe­na

Hugo Melo cri­ti­có el acuer­do fir­ma­do por el sin­di­ca­to que lide­ra Anto­nio Caló. En su dis­tri­to, la plan­ta de Acin­dar entró en con­flic­to por el recha­zo de los ope­ra­rios al acuer­do para cobrar el 70% del suel­do bru­to: baja de con­tra­tos y des­cuen­tos sala­ria­les de has­ta el 40%

La UOM nacio­nal fir­mó un acuer­do para sus­pen­der per­so­nal sin tareas

La UOM La Matan­za se con­vir­tió en la úni­ca sec­cio­nal meta­lúr­gi­ca que cues­tio­na el acuer­do al que lle­gó la con­duc­ción del sin­di­ca­to para sus­pen­der tra­ba­ja­do­res sin tareas con el pago del 70% del suel­do bru­to y esa pos­tu­ra tuvo una con­se­cuen­cia: en la plan­ta de Acin­dar de La Tabla­da, don­de los tra­ba­ja­do­res vota­ron en con­tra de lo que fir­mó el gre­mio, la empre­sa no les reno­vó el con­tra­to a seis emplea­dos y le des­con­tó a todo el per­so­nal entre un 35 y 40% del suel­do.

En las otras plan­tas de Acin­dar, ubi­ca­das en Villa Cons­ti­tu­ción, San Nico­lás y Villa Mer­ce­des, las sec­cio­na­les meta­lúr­gi­cas acep­ta­ron el acuer­do que fir­mó la UOM con las cáma­ras empre­sa­ria­les, por lo que allí habrá per­so­nal sus­pen­di­do por encon­trar­se sin tareas que cobra­rá el equi­va­len­te al 70% del suel­do bru­to, o el 86% del neto, duran­te un perío­do de cua­tro meses.

¿Por qué en la plan­ta de La Tabla­da se votó en con­tra? “Por­que nos toma­mos el tra­ba­jo de hablar con la gen­te. Hay que ver si en otros luga­res se les da al cuer­po de dele­ga­dos, al gre­mio o a los com­pa­ñe­ros la posi­bi­li­dad de par­ti­ci­par. Noso­tros hici­mos la vota­ción vía WhatsApp y salió 60 a 40 en con­tra de la pro­pues­ta de redu­cir los suel­dos”. El que con­tes­ta es Hugo Melo, el titu­lar de la UOM La Matan­za, uno de los rebel­des que logró fre­nar el acuer­do que nego­cia­ba el líder del gre­mio a nivel nacio­nal, Anto­nio Caló, para sus­pen­der tra­ba­ja­do­res y que aho­ra rati­fi­ca su pos­tu­ra crí­ti­ca.

El titu­lar de la UOM La Matan­za, Hugo Melo

La filial La Matan­za tie­ne una lar­ga his­to­ria opo­si­to­ra a la con­duc­ción nacio­nal meta­lúr­gi­ca des­de la épo­ca en que fue con­du­ci­da por Car­los Gdsanky, quien se enfren­tó nada menos que a Loren­zo Miguel en 1987 al adhe­rir al pero­nis­mo reno­va­dor cuan­do el vie­jo líder sin­di­cal había apos­ta­do a la figu­ra de Car­los Menem. Un año más tar­de, “El Ruso” Gdansky, jun­to con otras sec­cio­na­les disi­den­tes, lo acu­só a Miguel de lle­var ade­lan­te en el sin­di­ca­to “una admi­nis­tra­ción inefi­cien­te y una inequi­ta­ti­va dis­tri­bu­ción de los recur­sos”. Melo, su suce­sor des­de 2012, tie­ne esa mis­ma impron­ta desafian­te del poder cen­tral en la UOM y habló con Info­bae acer­ca de una pos­tu­ra autó­no­ma que le está cau­san­do pro­ble­mas.

-¿Por qué se ori­gi­na­ron los pro­ble­mas en la plan­ta de Acin­dar?

-Tene­mos un con­flic­to que no sé cómo irá a seguir. En todas las plan­tas de Acin­dar se fir­mó por el 70%, pero acá los recha­za­mos bus­can­do algu­na otra alter­na­ti­va, algu­na dife­ren­cia a favor de los tra­ba­ja­do­res. Como no hubo nin­gu­na mejo­ra, los dele­ga­dos, la comi­sión inter­na y el gre­mio recha­za­mos el acuer­do e hici­mos una vota­ción entre la gen­te, que tam­bién lo recha­zó. A par­tir de ese momen­to Acin­dar les pagó entre un 35 y 40% menos a los com­pa­ñe­ros que hacen tres o cua­tro tur­nos, que son los que más ganan, por­que se ajus­ta­ron al sala­rio con­ven­cio­nal y deja­ron sin efec­to ítems que exis­ten ahí. Ade­más, le cor­tó el con­tra­to a seis de los 60 con­tra­ta­dos que tra­ba­jan en la plan­ta y no sabe­mos qué hará con el res­to. Esta­mos espe­ran­do a ver qué pasa el lunes.

-¿No hay nego­cia­cio­nes con la empre­sa?

-No hay diá­lo­go con la empre­sa. Ellos toma­ron estas deci­sio­nes y esta­mos espe­ran­do a ver qué nos res­pon­den al pedi­do de que sigan los con­tra­ta­dos. Lo que está cla­ro es que toma­ron repre­sa­lias por­que no fir­ma­mos el acuer­do por el 70% del sala­rio que ellos que­rían. En otras plan­tas fir­ma­ron y no pasó nada. A noso­tros nos tenían que dar un men­sa­je y apre­ta­ron por el lado que más due­le.

-¿La Matan­za es la úni­ca sec­cio­nal de la UOM que se opo­ne al acuer­do fir­ma­do por Caló?

-Sí, en la side­rur­gia lo apro­ba­ron todos. Tam­bién Techint.

Menos en La Matan­za, en todas las plan­tas de Acin­dar se acep­tó el acuer­do fir­ma­do por Caló

-¿Y por qué sólo en La Matan­za se opo­nen?

-Por­que noso­tros nos toma­mos el tra­ba­jo de hablar con la gen­te. Hay que ver si en otros luga­res se les da al cuer­po de dele­ga­dos, al gre­mio o a los com­pa­ñe­ros la posi­bi­li­dad de par­ti­ci­par. Noso­tros hici­mos la vota­ción vía WhatsApp y salió 60 a 40 en con­tra de la pro­pues­ta de redu­cir los suel­dos. Se verá más ade­lan­te si los mis­mos com­pa­ñe­ros nos piden que nos sen­te­mos a hablar de nue­vo. Lo hare­mos siem­pre y cuan­do logre­mos que la empre­sa tam­bién nos entien­da a noso­tros.

-¿Por qué recha­za el acuer­do al que lle­ga­ron la UOM nacio­nal y los empre­sa­rios?

-Esta­mos en con­tra de los acuer­dos que se hagan a favor de bajar los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res. No los com­par­to, y mucho menos si afec­ta a los meta­lúr­gi­cos, que no tie­nen sala­rios tan altos. Si al menos gana­ran 50.000 pesos sería otra la cues­tión, pero la reali­dad no es esa. Sí es bueno que el acuer­do que fir­mó Caló le haya dado a cada sec­cio­nal la facul­tad de dis­cu­tir algu­na mejo­ra adi­cio­nal. Por­que cree­mos que si una empre­sa está media­na­men­te bien y que el Gobierno la está ayu­dan­do con el 50% de los suel­dos, tie­ne la posi­bi­li­dad de pagar el 100% a los tra­ba­ja­do­res.

-Más allá de Acin­dar, ¿cómo es la reali­dad del res­to de las empre­sas en La Matan­za?

-Hay pro­ble­mas en todas. Hay pro­ble­mas en las empre­sas que quie­ren tra­ba­jar, que quie­ren pro­du­cir y no lo pue­den hacer por la cua­ren­te­na. Y hay otras que están tra­ba­jan­do por­que fue­ron inclui­das como esen­cia­les, don­de los que están tra­ba­jan­do cobran el 100% y los que están sin tareas, tam­bién. Pero la reali­dad es que aque­llas empre­sas que ya venían mal, aho­ra están peor. Tam­bién hay algu­nas que podrían haber ban­ca­do un poco más la situa­ción. Debo enten­der a la empre­sa que está mal, pero la que está bien nos debe­ría enten­der. Tene­mos que enten­der que de esto sólo se sale entre todos.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

El gobierno con­fir­mó la con­ti­nui­dad del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia

Lo anun­ció San­tia­go Cafie­ro, quien enca­be­za­rá este lunes una nue­va reunión del gabi­ne­te eco­nó­mi­co para exten­der la ayu­da des­ti­na­da a tra­ba­ja­do­res infor­ma­les y mono­tri­bu­tis­tas.

3 de Mayo de 2020 El jefe de Gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, rati­fi­có hoy la con­ti­nui­dad del pago del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) esta­ble­ci­do debi­do a la pan­de­mia de coro­na­vi­rus y negó que vayan a pro­du­cir­se cam­bios de minis­tros o fun­cio­na­rios en el cor­to pla­zo. Cafie­ro anun­ció que maña­na se reuni­rá en la Casa Rosa­da con el gabi­ne­te eco­nó­mi­co para «dar­le con­ti­nui­dad al IFE para cubrir el mes de abril», con el fin de «abo­nar­lo en mayo».

En ese encuen­tro esta­rá la nue­va titu­lar de la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social (ANSES), Fer­nan­da Raver­ta, quien fue desig­na­da por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez para reem­pla­zar a Ale­jan­dro Vano­li, infor­mó el minis­tro coor­di­na­dor en decla­ra­cio­nes a Radio Con Vos.

Con­sul­ta­do sobre si hay pla­nea­dos nue­vos cam­bios de fun­cio­na­rios, Cafie­ro expre­só: «No, vamos a seguir tra­ba­jan­do fuer­te­men­te, con el com­pro­mi­so y prio­ri­da­des que va mar­can­do el Pre­si­den­te; no exis­te ese aná­li­sis de que haga fal­ta algún otro cam­bio en algún otro sec­tor; se vie­ne tra­ba­jan­do bien, se exi­ge mucho y todos los minis­te­rios están tra­ba­jan­do a des­ta­jo».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Insó­li­to: medias Cocot pide a sus emplea­dos que «devuel­van» pla­ta por­que el acuer­do con el gre­mio es más bajo de lo que ya pagó

Se tra­ta de la tex­til Ese­ka, encar­ga­da de fabri­car las medias Cocot y Dufour. Le avi­só a sus tra­ba­ja­do­res que van a tener que devol­ver par­te de la pri­me­ra quin­ce­na de abril que ya abo­nó por­que el mon­to «sobre­pa­sa» el acuer­do de sus­pen­sio­nes al 50% que pac­tó el gremio.03/05/2020 12:32:00

La con­tro­ver­sia sobre los acuer­dos mar­co para sus­pen­der masi­va­men­te con recor­tes sala­ria­les a tra­ba­ja­do­res en acti­vi­da­des gol­pea­das por el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, sigue gene­ran­do rui­do. Es que lo fir­ma­do ter­mi­na gene­ran­do situa­cio­nes insos­pe­cha­das en los luga­res de tra­ba­jo.

Hace poco más de una sema­na la Aso­cia­ción Obre­ra Tex­til (AOT), que lide­ra el tam­bién titu­lar de las 62 Orga­ni­za­cio­nes, Hugo Beni­tez, se sumó a los sin­di­ca­tos que acor­da­ron sus­pen­sio­nes con recor­te de ingre­sos. Lo pac­tó con la Fede­ra­ción de Indus­trias Tex­ti­les Argen­ti­nas (FITA) y esti­pu­la un mar­co de acción para las situa­cio­nes de cri­sis que se viven en la acti­vi­dad.

El gre­mio que nuclea a unos 33 mil obre­ros tex­ti­les fir­mó que a par­tir del 1 de abril del 2020 y, en prin­ci­pio, por tres meses, se pue­de sus­pen­der a cam­bio de una suma no remu­ne­ra­ti­va. Ade­más dejó abier­ta la posi­bi­li­dad de exten­der­lo. Los ope­ra­rios sus­pen­di­dos cobra­ran una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos según la cate­go­ría.

Lue­go de que se cono­cie­se el enten­di­mien­to la tex­til Ese­ka S.A., empre­sa que fabri­ca las mar­cas Cocot y Dufour, le envió un men­sa­je a sus 600 emplea­dos encua­dra­dos en tex­ti­les al que tuvo acce­so Info­Gre­mia­les y les con­fir­mó cómo se ade­cua­rán a lo pac­ta­do.

Con un dato que cau­só indig­na­ción: le avi­sa a sus emplea­dos que le «devol­ve­rán» par­te de lo cobra­do por­que lo fir­ma­do por el sin­di­ca­to y la cáma­ra empre­sa­ria, más la ayu­da esta­tal, está por deba­jo de lo que habían paga­do en la pri­me­ra quin­ce­na de abril.

Como la fir­ma ase­gu­ra que la AFIP ya le apro­bó la ayu­da esta­tal que repre­sen­ta un sala­rio míni­mo, y debe pagar habe­res entre 17 y 20 mil pesos según lo defi­ni­do con el gre­mio, en el mejor de los casos debe­rá pagar­le a cada ope­ra­rios algo más de 3 mil pesos.

Y como ya había abo­na­do ente­ra la pri­me­ra quin­ce­na de abril antes de que se cono­cie­se el acuer­do con el gre­mio y el plan de sal­va­ta­je esta­tal, defi­ni­dos casi en simul­tá­neo, le infor­ma a cada uno que le des­con­ta­rá la dife­ren­cia entre esos 3 mil pesos y lo que ya cobró en la pri­me­ra quin­ce­na de mayo.

«Nos acla­ran que vamos a tener que devol­ver lo que nos depo­si­ta­ron la quin­ce­na ante­rior», con­tó uno de los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por la dete­mi­na­ción. «La sema­na que vie­ne jun­to a los com­pa­ñe­ros vamos a tomar medi­das y a mani­fes­tar­nos», ade­lan­tó.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

El PRO lan­zó su pata sin­di­cal el 1° de mayo y ya se opu­so al bono para los legis­la­ti­vos

Orga­ni­za­ción de Tra­ba­ja­do­res PRO se lla­ma la fla­man­te pata sin­di­cal de Jun­tos por el Cam­bio. Vio la luz el 1° de mayo y entre sus pri­me­ras decla­ra­cio­nes se opu­so al bono para emplea­dos legis­la­ti­vos que tra­ba­ja­ron en cua­ren­te­na.

En un 1° de mayo dis­tin­to, sin mar­chas ni movi­li­za­cio­nes por el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, el PRO dio a cono­cer su fla­man­te pata sin­di­cal. Con men­sa­jes en las redes socia­les, la orga­ni­za­ción se pre­sen­tó y habló de empre­sas y com­pe­ti­ti­vi­dad.

«Un desafío impos­ter­ga­ble para los argen­ti­nos», se titu­ló el comu­ni­ca­do con el que se pre­sen­tó la OTPro en las redes socia­les.

«Somos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que nos preo­cu­pa­mos por el mun­do diná­mi­co que vie­ne. Des­pués de la pan­de­mia la argen­ti­na tie­ne la enor­me posi­bi­li­dad de recon­fi­gu­rar su estruc­tu­ra pro­duc­ti­va, su mer­ca­do y posi­cio­na­mien­to en el mun­do exte­rior, aten­dien­do las nece­si­da­des de todos los sec­to­res», dice el tex­to.

«Nos pro­po­ne­mos con­fluir en un gran acuer­do colec­ti­vo, que deje atrás los con­flic­tos y las luchas que has­ta aho­ra nos impi­die­ron ade­lan­tar­nos a un cam­bio que hoy está en pre­sen­te», agre­ga.

«Y a esto los invi­ta­mos a pen­sar con todos y entre todos herra­mien­tas que nos ayu­den a recon­ver­tir el nue­vo mun­do labo­ral que requie­re la Argen­ti­na para supe­rar­se basan­do su hori­zon­te en un cre­ci­mien­to sos­te­ni­do e inclu­si­vo», con­clu­ye.

Horas más tar­de, con refe­ren­cias a Mau­ri­cio Macri, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta y Patri­cia Bull­rrich, la pata sin­di­cal de Jun­tos por el Cam­bio difun­dió el comu­ni­ca­do por el que ese blo­que legis­la­ti­vo se pro­nun­cia­ba en con­tra del pago de un bono a los emplea­dos del Con­gre­so que haya tra­ba­ja­do en cua­ren­te­na y que desató la ira de los gre­mios del sec­tor.

Toda­vía no se cono­cen los refe­ren­tes en el plano gre­mial del espa­cio, pero se des­cuen­ta que su irrup­ción en el mun­do sin­di­cal trae­rá, al menos, varios capí­tu­los polé­mi­cos.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Habi­li­tan trá­mi­tes vir­tua­les por acci­den­tes labo­ra­les

La Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo (SRT) habi­li­tó la rea­li­za­ción de trá­mi­tes de Comi­sio­nes Médi­cas a tra­vés de cana­les vir­tua­les, infor­mó ese organismo.04/05/2020 19:41:00

Así lo imple­men­tó a tra­vés de la reso­lu­ción 40 publi­ca­da este jue­ves y dis­pu­so que se podrán rea­li­zar en for­ma vir­tual los Tra­mi­tes a Dis­tan­cia (TAD) para la aper­tu­ra de 3 expe­dien­tes labo­ra­les a fin de deter­mi­nar el carác­ter pro­fe­sio­nal del coro­na­vi­rus, plan­tear una Diver­gen­cia en las Pres­ta­cio­nes o en el alta médi­ca.

La reso­lu­ción 38 habi­li­ta la Mesa de Entra­das Vir­tual del orga­nis­mo para que los tra­ba­ja­do­res dam­ni­fi­ca­dos o sus dere­cho­ha­bien­tes pue­dan lle­var a cabo pre­sen­ta­cio­nes.

Median­te este meca­nis­mo se podrán efec­tuar los trá­mi­tes ante las Comi­sio­nes Médi­cas Juris­dic­cio­na­les (CMJ) o Comi­sión Médi­ca Cen­tral (CMC), infor­mó la enti­dad.

No obs­tan­te, acla­ró que «has­ta que se imple­men­te la mis­ma se habi­li­ta el módu­lo TAD del Sis­te­ma de Ges­tión Docu­men­tal Elec­tró­ni­ca (GDE) para lo cual se debe­rá ingre­sar a www​.tra​mi​te​sa​dis​tan​cia​.gob​.ar».

Facul­ta a la Geren­cia de Admi­nis­tra­ción de Comi­sio­nes Médi­cas a ampliar los trá­mi­tes pre­vis­tos en la nor­ma­ti­va, en la medi­da en que «se encuen­tren dadas las con­di­cio­nes reque­ri­das para el cum­pli­mien­to de los pro­ce­di­mien­tos vigen­tes» en el mar­co de la emer­gen­cia públi­ca sani­ta­ria.

La Super­in­ten­den­cia indi­có que «el res­to de los trá­mi­tes rela­cio­na­dos a pre­sen­ta­cio­nes ante Comi­sio­nes Médi­cas se incor­po­ra­rán de mane­ra pau­la­ti­na».

«Los demás recla­mos que tie­nen que ver con el accio­nar de la SRT se con­ti­nua­rán reci­bien­do median­te los cana­les de acce­so esta­ble­ci­dos vigen­tes», seña­ló.

___________________________________________________________________________-

Sali­da de la cua­ren­te­na: el Gobierno ya estu­dia qué plan­tas indus­tria­les pue­den vol­ver a fun­cio­nar

El minis­tro de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas, afir­mó que el Gobierno ana­li­za «qué plan­tas del sec­tor indus­trial pue­den vol­ver a fun­cio­nar» y esti­mó que en mayo habrá un mayor nivel de actividad.03/05/2020 00:03:00

«La nor­ma­li­dad abso­lu­ta es difí­cil saber cuán­do va a lle­gar», ana­li­zó el fun­cio­na­rio nacio­nal, quien esti­mó: «Más o menos un 43 por cien­to estu­vo fun­cio­nan­do has­ta hace poco. Aho­ra pasa­mos arri­ba del 50 por cien­to. Creo que en mayo se pue­de dar otro sal­to».

En ese sen­ti­do, el inte­gran­te del Gabi­ne­te des­ta­có que «la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca comien­za a tomar de a poco otro color» y ase­gu­ró que «se está ana­li­zan­do qué plan­tas del sec­tor indus­trial pue­den vol­ver a fun­cio­nar».

Kul­fas resal­tó la impor­tan­cia de eva­luar las mane­ras de tras­la­dar a los tra­ba­ja­do­res a las fábri­cas y pun­tua­li­zó que «el gran tema a evi­tar es la aglo­me­ra­ción en el trans­por­te públi­co».

En diá­lo­go con CNN Radio, sub­ra­yó que se tra­ta de «un tema cla­ve, un ele­men­to cen­tral», por lo que con­si­de­ró «prio­ri­ta­rio empe­zar por ámbi­tos en los que la gen­te que tra­ba­ja cer­ca de la fabri­ca pue­dan ir cami­nan­do o en los trans­por­tes que con­tra­te la empre­sa».

Acla­ró que ese trans­por­te brin­da­do por las com­pa­ñías «debe­rá imple­men­tar un pro­to­co­lo sani­ta­rio».

Con rela­ción a las medi­das pues­tas en mar­cha ante la cri­sis eco­nó­mi­ca, indi­có que «el obje­ti­vo fue evi­tar el cie­rre de empre­sas y des­pi­dos masi­vos».

El minis­tro remar­có que el Gobierno com­pren­de que «las difi­cul­ta­des son gran­des» para las empre­sas que ade­más ya venían con una com­ple­ja situa­ción en los últi­mos años, mien­tras que enfa­ti­zó: «Nos pare­ce cla­ve gene­rar ese paque­te de ayu­da para evi­tar caí­das masi­vas de empre­sas».

«Turis­mo, gas­tro­no­mía y cul­tu­ra, que tie­nen mayor acti­vi­dad social, serán lo últi­mo que se nor­ma­li­ce», pro­nos­ti­có Kul­fas, quien mani­fes­tó que «las medi­das del dis­tan­cia­mien­to mos­tra­ron bas­tan­te efec­ti­vi­dad».

Así, remar­có que, con «bue­nas» ini­cia­ti­vas en mate­ria sani­ta­ria, «es posi­ble que el virus deje de cir­cu­lar».

__________________________________________________-

Para Yasky el acuer­do entre la CGT y la UIA «es una señal pési­ma para el con­jun­to de los tra­ba­ja­do­res»

El secre­ta­rio gene­ral de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res, Hugo Yasky, cues­tio­nó a la CGT por el acuer­do alcan­za­do con la UIA y con­si­de­ró que «es una señal pési­ma para el con­jun­to de los tra­ba­ja­do­res», ya que apun­tó que se cen­tra en «hablar de recor­te» sala­rial y no de cui­dar fuen­tes de trabajo.03/05/2020 00:01:00

«Noso­tros no ava­la­mos ese acuer­do, por­que no fui­mos con­vo­ca­dos ni con­sul­ta­dos, pese a que repre­sen­ta­mos una can­ti­dad impor­tan­te de gre­mios que for­man par­te», sos­tu­vo el tam­bién dipu­tado nacio­nal.

En diá­lo­go con El Des­ta­pe Radio, el diri­gen­te del Fren­te de Todos se mos­tró en con­tra del pac­to fir­ma­do entre la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) y la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) para que tra­ba­ja­do­res de sec­to­res para­li­za­dos por la cua­ren­te­na gene­ral cobren un míni­mo del 75 por cien­to de sus sala­rios.

Yasky ase­gu­ró que «ese acuer­do así plan­tea­do y así comu­ni­ca­do es una señal pési­ma para el con­jun­to de los tra­ba­ja­do­res».

«En la comu­ni­ca­ción de ese acuer­do pre­do­mi­nó la posi­ción empre­sa­ria que pre­fie­re hablar de recor­te, cuan­do lo que está hacien­do el Gobierno es tra­tar de que no se rom­pa el víncu­lo labo­ral», ana­li­zó el legis­la­dor nacio­nal.

Y agre­gó: «Hablar del recor­te de sala­rio dicho y llano es uti­li­zar el len­gua­je que se uti­li­za­ba en el Gobierno ante­rior».

Ante esta con­si­de­ra­ción, el secre­ta­rio gene­ral de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res remar­có que «no es un recor­te de sala­rio, sino garan­ti­zar un 75% del ingre­so de los tra­ba­ja­do­res con fon­dos que vie­nen tam­bién del Esta­do a con­di­ción de que ese sala­rio se res­ta­blez­ca una vez que la acti­vi­dad vuel­va a la nor­ma­li­dad».

E insis­tió: «Así como está plan­tea­do es la ver­sión que quie­ren los empre­sa­rios, el recor­te liso y llano. En otras situa­cio­nes, van a inten­tan avan­zar con los mis­mo».

A la vez, en el mar­co del Día del Tra­ba­ja­dor, Yasky seña­ló que la jor­na­da se lle­va­rá ade­lan­te de mane­ra par­ti­cu­lar por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus y «con la volun­tad de que la cla­se tra­ba­ja­do­ra no ten­ga que vol­ver a la nor­ma­li­dad en los tér­mi­nos en los que siem­pre se sale de las cri­sis pagan­do los pla­tos rotos».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

El trans­por­te aéreo se rein­ven­ta y reem­pla­za pasa­je­ros por car­ga

Den­tro de los efec­tos que ha pro­du­ci­do en el sec­tor del trans­por­te el ais­la­mien­to social por la pan­de­mia, la avia­ción mere­ce un capí­tu­lo apar­te, ya que, en la mayo­ría de sus expre­sio­nes, ha sido con­si­de­ra­da “esen­cial”, pero en cuan­to a la avia­ción ha que­da­do total­men­te des­ac­ti­va­da.

En ese sen­ti­do, des­de la Fede­ra­ción Inter­na­cio­nal del Trasn­por­te (ITF), ase­gu­ra­ron que “Ese es uno de los gran­des retos que exis­te hoy por por­que es el sec­tor más gol­pea­do, en tér­mi­nos de una para­li­za­ción cla­ra, la fron­te­ra de los paí­ses cerra­das, algu­na línea ope­ran­do a muy baja den­si­dad, otras prác­ti­ca­men­te nulas”.

Sin embar­go, lejos de plan­tear un “negro” pano­ra­ma, el titu­lar de la orga­ni­za­ción sin­di­cal inter­na­cio­nal, Edgard Díaz lo seña­ló como “una gran opor­tu­ni­dad”, ya que a par­tir de ésta nue­va reali­dad “la car­ga, vía aérea, se ha incre­men­ta­do muchí­si­mo para trans­por­tar los insu­mos y equi­pos de pro­tec­ción que nece­si­ta­mos fren­te a la pan­de­mia y por lo tan­to el nego­cio se ha vol­ca­do a ese rubro para garan­ti­zar míni­mas con­di­cio­nes de ope­ra­ción y algu­na ganan­cia”.

Por ese moti­vo des­de la ITF “veni­mos apo­yan­do a los sin­di­ca­tos del gru­po de LATAM, del gru­po COPA y del gru­po AVIANCA” que son las prin­ci­pa­les líneas aéreas en nues­tra región, don­de vie­nen ellos nego­cian­do fuer­te­men­te con los emplea­do­res y en algu­nos paí­ses como Chi­le “hubo un 50% de reduc­ción sala­rial; en Bra­sil se aca­ba de hacer una nego­cia­ción direc­ta con los tra­ba­ja­do­res igno­ran­do al sin­di­ca­to para que en efec­to pue­dan acep­tar algún reti­ro volun­ta­rio o licen­cia no remu­ne­ra­da; en Pana­má se está nego­cian­do fuer­te­men­te con COPA, don­de los sin­di­ca­tos en efec­to tra­tan de mini­mi­zar el impac­to”, deta­lló Díaz.

Por otra par­te, seña­ló que “las líneas aéreas ame­ri­ca­nas están hacien­do lo mis­mo, Ame­ri­can Air­li­nes, Del­ta Air­li­nes, enton­ces noso­tros tene­mos que hacer lo mis­mo, den­tro del pano­ra­ma los sin­di­ca­tos aglu­ti­na­dos en ITF y con los acuer­dos y comu­ni­ca­dos que hemos saca­do en con­jun­to con la IATA es que se garan­ti­cen las con­di­cio­nes míni­mas y que afec­ten a una rápi­da recu­pe­ra­ción y una rápi­da recon­ver­sión de todos los tra­ba­ja­do­res para que sean lo menos mini­mi­za­dos posi­ble en el impac­to de per­der sus sala­rios, en el impac­to de per­der sus pues­tos de tra­ba­jo”, afir­mó.

El impul­so es fuer­te, lo menos que se nece­si­ta para sor­tear ésta gra­ve cri­sis, nun­ca antes vis­ta en el trans­por­te aéreo, con muy leja­nas posi­bi­li­da­des de reac­ti­va­ción duran­te el 2020, en vue­los de pasa­je­ros pero sí con el opti­mis­mo de que “este vira­je hacia el trans­por­te de car­ga pue­da sal­var al sec­tor y en el que se está tra­ba­jan­do deno­da­da­men­te para que así sea”.

Fal­ta pre­gun­tar­se en éste sen­ti­do cómo será la reac­ción de los demás sec­to­res del trans­por­te que ten­drán que reaco­mo­dar­se a ésta nue­va reali­dad. En ello está enfo­ca­da la orga­ni­za­ción que se finan­cia con la cuo­ta de unos 20 millo­nes de tra­ba­ja­do­res de más de 500 sin­di­ca­tos afi­lia­dos en el mun­do, de los 147 paí­ses que la inte­gran.

Orga­nis­mo con una fuer­te pre­sen­cia de nues­tro país. De hecho uno de los cua­tro Vice­pre­si­den­tes mun­dia­les que com­po­nen la Fede­ra­ción Inter­na­cio­nal del Trans­por­te (la ITF) es el camio­ne­ro, Pablo Moyano. Tam­bién Julio Sosa, el Ferro­via­rio de La Fra­ter­ni­dad y Rober­to Coria inte­gran la lis­ta de diri­gen­tes sin­di­ca­les con res­pon­sa­bi­li­dad en ese espa­cio