Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 mayo 2020

Duran­te la cam­pa­ña pre­si­den­cial de 2017, Macron iba de la mano de Jean

Jac­ques Mou­rad, un car­dió­lo­go que se mani­fes­tó a favor del reem­bol­so de

los medi­ca­men­tos para la pre­sión arte­rial, que son una espe­cia­li­dad del

mono­po­lio far­ma­céu­ti­co Ser­vier.

Si el pre­cio de un medi­ca­men­to se

devuel­ve o no, es una deci­sión de polí­ti­ca eco­nó­mi­ca, no médi­ca. No es

más que ejem­plo de que cier­tos exper­tos meten sus pies en char­cos que no

les corres­pon­den. Lo hacen por dos moti­vos. El pri­me­ro es que, como

exper­tos, res­pal­dan deter­mi­na­das deci­sio­nes con un aura cien­tí­fi­ca y

“apo­lí­ti­ca”. El segun­do es que sus con­se­jos no tie­nen nada que ver con

la cien­cia sino que están paga­dos por sus amos de la indus­tria.

En

el caso del car­dió­lo­go, esta­ba al ser­vi­cio de la pro­pia mul­ti­na­cio­nal

Ser­vier, una empre­sa espe­cia­li­za­da en ven­der medi­ca­men­tos con­tra la

pre­sión arte­rial pre­ci­sa­men­te. En tres años y medio Mou­rad había cobra­do

unos 80.000 euros de ella.

Ahí se aca­bó su carre­ra polí­ti­ca,

aun­que los exper­tos, lo mis­mo que los polí­ti­cos, no son más que pie­zas

de qui­ta y pon. Murad des­apa­re­ció y aho­ra quie­nes ase­so­ran a Macron en

la pan­de­mia son otros clo­nes equi­va­len­tes, según aca­ba de denun­ciar un

docu­men­ta­do repor­ta­je de la revis­ta Marian­ne: en los últi­mos cin­co años

los clo­nes han cobra­do 450.000 euros de las empre­sas far­ma­céu­ti­cas (*).

Hay

quien cree que las deci­sio­nes sobre la pan­de­mia las toma Macron, hay

quien cree que las toman los exper­tos y, final­men­te, esta­mos quie­nes

pen­sa­mos que las toma el capi­tal mono­po­lis­ta.

Los exper­tos no

sólo cobran en dine­ro sino que viven de mane­ra osten­to­sa gra­cias a sus

amos: cha­lets, via­jes, hote­les, comi­das, cenas, trans­por­te, die­tas,

hono­ra­rios… No les fal­ta de nada.

Macron ha crea­do dos equi­pos

de exper­tos para ase­so­rar­le en la pan­de­mia. Pues bien, en cin­co años

dichos exper­tos han cobra­do casi medio millón de euros de las

mul­ti­na­cio­na­les far­ma­céu­ti­cas. Una de las más gene­ro­sas, MSD, tra­ba­ja

para fabri­car una vacu­na con­tra el coro­na­vi­rus. Otra, Roche, tra­ba­ja en

los tests de detec­ción rápi­da. Pero no fal­ta nin­gu­na: John­son &

John­son (22.487 euros), Sano­fi (18.551 euros), Abb­vie (14.706 euros),

GSK (15.412 euros), Gilead (9.096 euros)…

Hay quien no se cor­ta

un pelo. La micro­bió­lo­ga Marie Pau­le Kieny col­gó su bata blan­ca y aho­ra

dedi­ca su tiem­po al con­se­jo de admi­nis­tra­ción de Bio­Mé­rieux, un

labo­ra­to­rio que com­pi­te en fabri­car una prue­ba rápi­da para el

coro­na­vi­rus.

La corrup­ción no está sólo en las altu­ras. En 2018

las empre­sas far­ma­céu­ti­cas paga­ron unos 1.360 millo­nes de euros a

médi­cos y otros pro­fe­sio­na­les fran­ce­ses de la salud, un sobre­suel­do (no

lo lla­ma­re­mos soborno) cuyo úni­co fin es aumen­tar las ven­tas de

fár­ma­cos.

Un estu­dio aca­dé­mi­co publi­ca­do en el Bri­tish Medi­cal Jour­nal en noviem­bre del año pasa­do demos­tró que en Fran­cia los médi­cos vin­cu­la­dos a las empre­sas far­ma­céu­ti­cas pres­cri­ben más fár­ma­cos que los otros.

Lue­go

los hipó­cri­tas se echan las manos a la cabe­za, pero en Fran­cia aún

colea el escán­da­lo del Media­tor, un fár­ma­co dis­tri­bui­do por Ser­vier

duran­te 37 años que ha cau­sa­do nume­ro­sas pato­lo­gías… a pesar de que

tenía todas las ben­di­cio­nes de la buro­cra­cia sani­ta­ria, debien­do acla­rar

que dicha buro­cra­cia tra­ba­ja­ba para Ser­vier. Ya saben lo que ocu­rre en

estos casos: una vez que los muer­tos están en el hoyo, cam­bia­ron la ley,

impu­sie­ron con­tro­les más estric­tos, exi­gie­ron garan­tías de

trans­pa­ren­cia… Cual­quier cosa excep­to lo más ele­men­tal: sacar a las mul­ti­na­cio­na­les de la sani­dad e impo­ner una nue­va polí­ti­ca de salud públi­ca.

(*) https://​www​.marian​ne​.net/​s​o​c​i​e​t​e​/​1​1​8​0​0​0​-​e​u​r​o​s​-​d​e​-​m​s​d​-​1​1​6​0​0​0​-​e​u​r​o​s​-​d​e​-​r​o​c​h​e​-​f​a​u​t​-​i​l​-​s​-​i​n​q​u​i​e​t​e​r​-​d​e​s​-​l​i​e​n​s​-​e​n​t​r​e​-​l​a​b​o​s​-et