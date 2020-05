EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI

AYUDAS AL PAGO DE ALQUILER EN LA CAV: BREVE ANÁLISIS

El

Gobierno Vas­co ha hecho públi­cas las ayu­das al alqui­ler

En

este hilo resu­mi­mos y valo­ra­mos las medi­das, ade­más de inten­tar

apor­tar una pers­pec­ti­va mas amplia

[Abri­mos

HILO]

1.

VALORACIÓN DE LAS AYUDAS

En

el real decre­to ley 11/​2020 se esti­pu­la­ba que las Comu­ni­da­des

Autó­no­mas debían esta­ble­cer las cuan­tías y las con­di­cio­nes de las

Ayu­das al Alqui­ler. Se habla­ba de ayu­das de has­ta 900€

Tras

varias sema­nas, el Gobierno Vas­co (GV) las publi­ca por fin:

-

Pri­me­ro, lla­ma la aten­ción lo mucho que se han demo­ra­do. A

dife­ren­cia de las ayu­das a pymes y autó­no­mos que tar­da­ron días y

has­ta dis­po­nen de una web de con­sul­ta ins­tan­tá­nea. Asi­mis­mo, los

ban­cos dicen no saber nada de los micro­cré­di­tos que eran la úni­ca

opción para muchos

-

Segun­do, la

cuan­tía de la ayu­da lle­ga sólo a 250€. Recor­de­mos que el pre­cio

medio del alqui­ler en la CAV es de 667,6 euros. En total son 15,5

millo­nes de euros que com­pa­ra­dos a los 1.555 m.e. diri­gi­dos a

empre­sas y autó­no­mos son cal­de­ri­lla para el pro­le­ta­ria­do





– El GV deja en manos de los Ser­vi­cios Socia­les valo­rar si se cum­plen

los requi­si­tos en los casos de “extre­ma vul­ne­ra­bi­li­dad” pero

éstos están satu­ra­dos. No se hacen valo­ra­cio­nes de los casos por­que

los gru­pos for­ma­dos por psi­có­lo­gos, edu­ca­do­res de calle etc. ya no

se reúnen



– Uno de los prin­ci­pa­les pro­ble­mas es la incom­pa­ti­bi­li­dad de esta

ayu­da con otro tipo de sub­si­dios y pres­ta­cio­nes. La gran mayo­ría de

las per­so­nas que nece­si­ten estos 250€ reci­ben algu­na de estas

pres­ta­cio­nes pues­to que la fal­ta de ingre­sos no es una nove­dad del

coro­na­vi­rus

-

Por últi­mo, las medi­das pre­vén un esta­tus legal que gran par­te no

cum­ple (con­tra­to de tra­ba­jo, alqui­ler…), el pro­le­ta­ria­do mas

des­po­seí­do

vive “al mar­gen” de la lega­li­dad bur­gue­sa. Inclu­so

cum­plien­do los requi­si­tos, el labe­rin­to buro­crá­ti­co es insos­te­ni­ble

y muchos desis­ten

2.

CONCLUSIONES



– Que las ayu­das lle­guen tar­de no es mas que una mues­tra de que el GV

pro­vee a quien mas poder social tie­ne. Nos enga­ñan con la vie­ja

fór­mu­la de “bonan­za económica=bienestar social” como si esos

millo­nes a empre­sas fue­ran “para” y no “a cos­ta” del

pro­le­ta­ria­do

-

Debe­mos

seña­lar la fun­ción polí­ti­ca de estas ayu­das como for­ma de paliar

la mise­ria estruc­tu­ral. Pero pue­de que ade­más de ser insu­fi­cien­tes

para este pro­pó­si­to sean eco­nó­mi­ca­men­te insos­te­ni­bles. La

social­de­mo­cra­cia no deja­rá de inten­tar apli­car la mági­ca rece­ta

dela refor­ma

-Vemos

impo­ten­tes como esos estra­tos pri­vi­le­gia­dos tie­nen par­ti­dos y

orga­ni­za­cio­nes de todo signo que defien­den sus intere­ses. Es

nece­sa­ria la orga­ni­za­ción

inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do para que sea una fuer­za polí­ti­ca a

tener en cuen­ta

¡Nada es impo­si­ble, todo se orga­ni­za!