Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 3 mayo 2020

Más de 130 per­so­nas, entre ellas nume­ro­sos perio­dis­tas colom­bia­nos y esta­dou­ni­den­ses, habrían sido obje­to de segui­mien­to infor­má­ti­co duran­te varios meses.

Cier­tas uni­da­des

del Ejér­ci­to colom­biano espia­ron duran­te meses a más de 130 per­so­nas

—entre ellas perio­dis­tas nacio­na­les y extran­je­ros, polí­ti­cos, gene­ra­les y

defen­so­res de dere­chos huma­nos— des­vian­do para ello, supues­ta­men­te,

par­te de los recur­sos de la coope­ra­ción esta­dou­ni­den­se, según reve­la una

nue­va inves­ti­ga­ción de Revis­ta Sema­na.

Entre

febre­ro y pri­me­ros de diciem­bre de 2019, cuan­do el car­go de coman­dan­te

del Ejér­ci­to lo ocu­pa­ba el gene­ral Nica­cio Mar­tí­nez, estas uni­da­des se

valie­ron de herra­mien­tas infor­má­ti­cas y de soft­wa­re para bus­car y

reco­lec­tar «masi­va e indis­cri­mi­na­da­men­te toda la infor­ma­ción

posi­ble de sus obje­ti­vos para ela­bo­rar infor­mes de inte­li­gen­cia

mili­tar». Estos per­fi­les incluían des­de telé­fo­nos, direc­cio­nes y correos

de los blan­cos, has­ta sus ami­gos, fami­lia­res y cole­gas, entre otra

infor­ma­ción per­so­nal, reza la publi­ca­ción, titu­la­da ‘Las car­pe­tas

secre­tas’, apa­re­ci­da este vier­nes.

Según el medio, las acti­vi­da­des

corrie­ron a car­go de algu­nos bata­llo­nes de cibe­rin­te­li­gen­cia,

per­te­ne­cien­tes a las bri­ga­das de inte­li­gen­cia mili­tar y al Bata­llón de

Con­tra­in­te­li­gen­cia de Segu­ri­dad de la Infor­ma­ción (Bac­si), ads­cri­tos al

Coman­do de Apo­yo de Inte­li­gen­cia Mili­tar (Cai­mi) y al Coman­do de Apo­yo

de Con­tra­in­te­li­gen­cia Mili­tar (Cacim).

Revis­ta Sema­na ha teni­do

acce­so a dece­nas de estos infor­mes y ha entre­vis­ta­do a más de diez

fuen­tes, muchas de las cua­les par­ti­ci­pa­ron en este supues­to espio­na­je

masi­vo. Según una de ellas, algu­nas de las uni­da­des impli­ca­das reci­bían ayu­das eco­nó­mi­cas

de una agen­cia de inte­li­gen­cia extran­je­ra y uti­li­za­ron par­te de este

dine­ro para obte­ner las herra­mien­tas con las que lue­go espia­ron, entre

otros, a ciu­da­da­nos de EE.UU.

Las víc­ti­mas

Una de las

pri­me­ras víc­ti­mas del espio­na­je mili­tar fue el perio­dis­ta esta­dou­ni­den­se

Nicho­las Casey, corres­pon­sal de The New York Times, que reve­ló en

mayo de 2019 una direc­triz del Ejér­ci­to colom­biano

que exhor­ta­ba a dupli­car el núme­ro de ope­ra­cio­nes con­tra supues­tos

cri­mi­na­les y rebel­des sin medir las con­se­cuen­cias sobre la pobla­ción

civil. Tras la publi­ca­ción, que desató un escán­da­lo en el país, los

mili­ta­res ela­bo­ra­ron un dosier de más de 15 pági­nas que

incluía los datos y con­tac­tos per­so­na­les y pro­fe­sio­na­les del

perio­dis­ta, así como sus posi­bles fuen­tes e inclu­so sus segui­do­res en

las redes.

Entre los «per­fi­la­dos» figu­ran tam­bién Juan Fore­ro,

repor­te­ro de The Wall Street Jour­nal; John Otis, perio­dis­ta de Natio­nal

Public Radio (NPR) e inves­ti­ga­dor de la ONG esta­dou­ni­den­se Comi­té para

la Pro­tec­ción de los Perio­dis­tas; Lyn­sey Adda­rio, foto­pe­rio­dis­ta que

tomó unas foto­gra­fías del ELN en el Cho­có para Natio­nal Geo­grap­hic, o

Step­hen Ferry, otro foto­pe­rio­dis­ta muy cono­ci­do en Colom­bia.

Supues­ta­men­te,

los mili­ta­res habrían espia­do tam­bién a perio­dis­tas colom­bia­nos como

María Ale­jan­dra Villa­mi­zar, ana­lis­ta de Noti­cias Cara­col; Igna­cio Gómez,

sub­di­rec­tor de Noti­cias Uno; Gina More­lo, edi­to­ra de la uni­dad de datos

de El Tiem­po; Yolan­da Ruiz, direc­to­ra de noti­cias de RCN Radio; y

Daniel Coro­nell, pre­si­den­te de noti­cias de Uni­vi­sión, entre varios

otros.

Entre los obje­ti­vos del espio­na­je tam­bién figu­ra­ban sin­di­ca­lis­tas, mili­ta­res acti­vos y reti­ra­dos, así como polí­ti­cos,

entre ellos los sena­do­res colom­bia­nos Gus­ta­vo Bolí­var, Angé­li­ca Lozano y

Anto­nio San­guino, así como Jor­ge Mario East­man, exvi­ce­mi­nis­tro de

Defen­sa y secre­ta­rio gene­ral de la Pre­si­den­cia de Iván Duque. José

Miguel Vivan­co, direc­tor eje­cu­ti­vo para las Amé­ri­cas de Human Rights

Watch, tam­bién apa­re­ce entre los per­fi­les.

Inves­ti­ga­ción y recha­zo

Nada

más tras­cen­der estas reve­la­cio­nes, la Pro­cu­ra­du­ría Gene­ral de la Nación

ha anun­cia­do en un comu­ni­ca­do que asu­me el pro­ce­so dis­ci­pli­na­rio «por

pre­sun­tos segui­mien­tos por par­te de miem­bros del Ejér­ci­to a perio­dis­tas,

polí­ti­cos, ONG y sin­di­ca­lis­tas, que fue­ron denun­cia­dos por Revis­ta

Sema­na en su más recien­te núme­ro». Esta nue­va inda­ga­ción se suma a la

que ya se rea­li­za por las supues­tas inter­cep­ta­cio­nes ile­ga­les rea­li­za­das

por varias uni­da­des de Inte­li­gen­cia del Ejér­ci­to des­ta­pa­das en enero por la mis­ma publi­ca­ción.

Por su par­te, el pre­si­den­te colom­biano, Iván Duque, ase­gu­ró

este sába­do en su cuen­ta de Twit­ter que «per­fi­lar perio­dis­tas,

polí­ti­cos y fun­cio­na­rios de Pre­si­den­cia debe ser inves­ti­ga­do a fon­do y

san­cio­na­do con seve­ri­dad». «He dicho, des­de ini­cio de mi Gobierno, que no tole­ra­ré a quie­nes des­hon­ren el uni­for­me o reali­cen prác­ti­cas con­tra­rias a la ley», expre­só el man­da­ta­rio.

Danie­lle Rhoa­des Ha, vice­pre­si­den­ta de comu­ni­ca­cio­nes de The New York

Times Com­pany, se mos­tró pro­fun­da­men­te preo­cu­pa­da por estas

infor­ma­cio­nes, según las cua­les «el Ejér­ci­to colom­biano moni­to­rea las

acti­vi­da­des de perio­dis­tas, entre ellos el corres­pon­sal de The New York

Times». «Dichos actos cons­ti­tu­yen un inten­to de inti­mi­dar a la pren­sa y a

sus fuen­tes, y de res­trin­gir infor­mes que el públi­co tie­ne dere­cho a

cono­cer», decla­ró a Revis­ta Sema­na.

En la mis­ma línea, la Fun­da­ción para la Liber­tad de Pren­sa denun­ció que «estas accio­nes infrin­gen las obli­ga­cio­nes del Esta­do colom­biano en mate­ria de liber­tad de pren­sa, son pro­pias de regí­me­nes auto­ri­ta­rios y ponen en cues­tión el dere­cho a una socie­dad infor­ma­da y las garan­tías para el libre ejer­ci­cio del perio­dis­mo en el país».

«Las

denun­cias de inter­cep­ta­cio­nes ile­ga­les y moni­to­reo secre­to de

perio­dis­tas y defen­so­res de dere­chos huma­nos serán seria­men­te exa­mi­na­das

al momen­to de deter­mi­nar la asis­ten­cia mili­tar de Esta­dos Uni­dos a

Colom­bia», advir­tió en decla­ra­cio­nes al perió­di­co el sena­dor demó­cra­ta

esta­dou­ni­den­se Patrick Leahy, vice­pre­si­den­te del comi­té de apro­pia­cio­nes

del Sena­do de EE.UU. Leahy ase­ve­ró que el dine­ro de los con­tri­bu­yen­tes

esta­dou­ni­den­ses «nun­ca debe ser­vir para acti­vi­da­des ile­ga­les, mucho

menos para vio­lar dere­chos de ciu­da­da­nos nor­te­ame­ri­ca­nos». De resul­tar

cier­tas estas denun­cias, «sería una gra­ve vio­la­ción a la con­fian­za» de

Washing­ton, y «aque­llos invo­lu­cra­dos deben ser cas­ti­ga­dos», enfa­ti­zó el

sena­dor.