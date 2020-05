Por Jor­ge Fal­co­ne*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 1 mayo 2020

“Como ocu­rre en el mun­do del mer­ca­do, el que no aguan­ta la com­pe­ten­cia es des­ti­na­do a pere­cer. Crear una socie­dad autén­ti­ca­men­te huma­na sig­ni­fi­ca opo­ner­se a toda cos­ta a ese dar­wi­nis­mo social”.

Edgar Morin, filó­so­fo fran­cés.

De la Emer­gen­cia Social a la Emer­gen­cia Sani­ta­ria

Como es públi­co y noto­rio, el hom­bre que hoy ocu­pa el Sillón de Riva­da­via, en el año 2000 inte­gró la lis­ta de legis­la­do­res de la Alian­za Encuen­tro por la Ciu­dad, que­lle­vó a Domin­go Cava­llo como can­di­da­to a Jefe de Gobier­noy a Gus­ta­vo Béliz, de vice.

Tras ejer­cer el car­go de Jefe de Gabi­ne­te jun­to a Nés­tor Kirch­ner y duran­te par­te del pri­mer man­da­to de Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner, se reti­ró en medio de desin­te­li­gen­cias sur­gi­das al calor del con­flic­to con las patro­na­les agra­rias sus­ci­ta­do duran­te el año 2008. Des­de enton­ces fue el invi­ta­do estre­lla de todos los pro­gra­mas polí­ti­cos de TN, des­pe­lle­jan­do lite­ral­men­te a su actual Vice­pre­si­den­ta, para delei­te de escri­bas como Joa­quín Mora­les Solá, Alfre­do Leu­co, y Mar­ce­lo Bone­lli (sepa quien lo dude, que aque­llas invec­ti­vas no han sido borra­das aún de you­tu­be)

En 2013, se sumó al Fren­te Reno­va­dor como jefe de cam­pa­ña de Ser­gio Mas­sa, quien se impon­dría en las PASO y más tar­de en las elec­cio­nes gene­ra­les. Des­pués de las pri­ma­rias sen­ten­ció: «El shock que reci­bió Cris­ti­na, lue­go de la derro­ta, hace que se com­por­te como una ado­les­cen­te. El kirch­ne­ris­mo está muer­to, esto es una igle­sia del cris­ti­nis­mo«.

Siem­pre cata­lo­ga­do como «com­po­ne­dor», en 2017 fue pro­mo­tor de la can­di­da­tu­ra de Flo­ren­cio Ran­daz­zo a sena­dor nacio­nal en la elec­ción que com­pi­tió con­tra Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner, Este­ban Bull­rich (Cam­bie­mos) y Ser­gio Mas­sa. En ese arma­do de Ran­daz­zo, Alber­to Fer­nán­dez fue cla­ve para cerrar la puer­ta que le abrió la ex pre­si­den­ta a su ex Minis­tro del Inte­rior y Trans­por­te sobre la rec­ta final de cam­pa­ña.

No se tra­ta aquí de hacer “polí­ti­ca de pron­tua­rios”, sobre todo cuan­do su pro­mo­to­ra a la can­di­da­tu­ra pre­si­den­cial decre­tó que “lo pasa­do pisa­do”. Pero en “El País de No me Acuer­do” (María Ele­na Walsh dixit) siem­pre vale la pena dar cuen­ta de los ante­ce­den­tes que fun­da­men­tan los jui­cios que uno se apres­ta a emi­tir: Se tra­ta de un pre­si­den­te social­de­mó­cra­ta y glo­ba­lis­ta que habla en nom­bre del pero­nis­mo.

Su gobierno asu­mió con una car­ta de inten­ción sin­te­ti­za­da en la con­sig­na “pri­me­ro los últi­mos”, y deci­dió que la nave insig­nia de esta ges­tión fue­ra la “Ley de Emer­gen­cia Social”, a la que ha veni­do tra­tan­do de dar res­pues­ta el Minis­tro Daniel Arro­yo, has­ta que se dio de bru­ces con­tra el affai­re de los sobre­pre­cios en la com­pra de ali­men­tos des­ti­na­dos a los come­do­res popu­la­res, gol­pe del cual su car­te­ra no pare­ce haber­se recu­pe­ra­do aún, con la noto­ria con­se­cuen­cia de estar­se colap­san­do la aten­ción del pro­ble­ma del ham­bre en el conur­bano pro­fun­do.

Tal irre­so­lu­ción, suma­da a la que aca­rrea el Minis­tro Mar­tín Guz­mán res­pec­to al tra­ba­jo­so inten­to de acuer­do con los bonis­tas extran­je­ros, habi­li­ta a con­si­de­rar que por el momen­to todo el cré­di­to del ofi­cia­lis­mo se con­cen­tra en el rol que vie­ne ejer­cien­do el pri­mer man­da­ta­rio con su pro­ver­bial bon­ho­mía, velan­do por la salud de 45,3 millo­nes de argen­tinxs de los cua­les, quie­nes habi­tan la Matrix de las prin­ci­pa­les metró­po­lis del país, se avie­nen dócil cuan­do no eufó­ri­ca­men­te a su pater­nal cui­da­do… mien­tras lxs com­pa­trio­tas que viven en las peri­fe­rias y bajo la línea de pobre­za pelean la dia­ria valién­do­se de sus pro­pios recur­sos y de los que brin­da la mili­tan­cia más soli­da­ria, anhe­lan­do sobre­vi­vir al cru­do invierno que se ave­ci­na.

En con­se­cuen­cia, el Eje­cu­ti­vo ha pro­rro­ga­do una vez más la cua­ren­te­na pero, pre­sio­na­do por empre­sa­rios impa­cien­tes en recu­pe­rar su ren­ta­bi­li­dad, lo ha hecho fle­xi­bi­li­zan­do cri­te­rios so pre­tex­to de paliar el encie­rro de lxs niñxs – que pare­cen tra­mi­tar mejor que los adul­tos el posi­ble con­ta­gio del COVID – 19 -, aun­que lxs sani­ta­ris­tas siguen insis­tien­do en que el pico máxi­mo de con­ta­gio suce­de­rá duran­te el mes en cur­so.

Al pare­cer, el úni­co camino que el ofi­cia­lis­mo está dis­pues­to a tran­si­tar es el de reac­ti­var la eco­no­mía median­te el retorno a las res­pec­ti­vas acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas por par­te de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, tras­la­dan­do prác­ti­ca­men­te la res­pon­sa­bi­li­dad del cui­da­do a la comu­ni­dad, sin hacer el menor inten­to por gra­var la ren­ta impro­duc­ti­va de rica­cho­nes chu­pa­san­gres ni inves­ti­gar la deu­da cen­te­na­ria que ha resuel­to seguir pagan­do, lo cual, equi­pa­ran­do el prin­ci­pio físi­co de la pre­sión de un émbo­lo den­tro de un reci­pien­te her­mé­ti­co a la esca­la­da del males­tar social, per­mi­te pre­ver pro­tes­tas popu­la­res de impre­vi­si­bles con­se­cuen­cias en pro­cu­ra de la nece­sa­ria vál­vu­la de esca­pe.

La fábri­ca y la web

Duran­te la Moder­ni­dad, el para­dig­ma metal­me­cá­ni­co que cam­pea­ra has­ta las pos­tri­me­rías del Siglo XX jus­ti­fi­có que algu­na vez el pero­nis­mo hicie­ra del movi­mien­to obre­ro orga­ni­za­do su colum­na ver­te­bral, mien­tras que en la post moder­ni­dad se impu­so el para­dig­ma tele­má­ti­co y los ser­vi­cios comen­za­ron a pre­va­le­cer sobre la pro­duc­ción indus­trial de otro­ra. El mode­lo de exclu­sión social gene­ra­do por la últi­ma dic­ta­du­ra y exa­cer­ba­do duran­te los 90s expul­só del apa­ra­to pro­duc­ti­vo a gran­des con­tin­gen­tes de trabajadores/​as, redu­jo sen­si­ble­men­te la afi­lia­ción sin­di­cal, y fomen­tó la apa­ri­ción de nue­vos acto­res socia­les, muchxs de lxs cua­les se nuclea­rían en los Movi­mien­tos de Tra­ba­ja­do­res Desocu­pa­dos que, a par­tir de la amplia­ción de dere­chos gene­ra­da opor­tu­na­men­te por el kirch­ne­ris­mo, ter­mi­na­ron cons­ti­tu­yen­do el fenó­meno de la Eco­no­mía Popu­lar, carac­te­ri­za­do por cier­ta izquier­da como pre­ca­ria­do, y por algu­nos cien­tis­tas socia­les como tra­ba­jo infor­mal.

La pan­de­mia suma a ese com­ple­jo cua­dro de situa­ción un fuer­te impul­so al tele­tra­ba­jo, moda­li­dad que muchxs espe­cia­lis­tas con­si­de­ran que lle­gó para que­dar­se. Tal fenó­meno agra­va la pre­ca­ri­za­ción exis­ten­te, y pone a las cen­tra­les obre­ras así como a lxs legis­tas ante el desafío de crear nue­vos esta­tu­tos regu­la­to­rios de la acti­vi­dad, capa­ces de salir al cru­ce más tem­prano que tar­de de una nue­va mer­ma de dere­chos labo­ra­les.

Según la Revis­ta For­bes, últi­ma­men­te la pro­duc­ti­vi­dad aumen­tó un 28% en mate­ria de home offi­ce. Entu­sias­ma­das con esos índi­ces, nume­ro­sas empre­sas glo­ba­les han resuel­to redu­cir has­ta en un millón de metros cua­dra­dos sus res­pec­ti­vas plan­tas, con el altí­si­mo aho­rro en ser­vi­cios que les pro­por­cio­na, dada la trans­fe­ren­cia del cos­to de los mis­mos al hogar de sus empleadxs, que en con­se­cuen­cia se ven con­di­cio­na­dos a fusio­nar en un solo espa­cio full life lo que has­ta aho­ra fue­ron tres: Tra­ba­jo, recrea­ción, y vivien­da par­ti­cu­lar.

En tal con­tex­to, el mode­lo de Uber se ha exten­di­do a todo tipo de sec­to­res empre­sa­ria­les y por este moti­vo se ha acu­ña­do un nue­vo con­cep­to, ube­ri­za­ción. Se tra­ta de un plan­tea­mien­to empre­sa­rial que con­for­ma un nue­vo para­dig­ma en las rela­cio­nes labo­ra­les y algu­nas de sus carac­te­rís­ti­cas son las siguien­tes:

· Los con­tra­tos labo­ra­les tra­di­cio­na­les des­apa­re­cen, ya que el tra­ba­ja­dor que pro­por­cio­na el ser­vi­cio está aso­cia­do a una com­pa­ñía y entre uno y otro no hay un con­ve­nio regu­la­dor.

· El tra­ba­ja­dor aso­cia­do es reque­ri­do para tareas con­cre­tas y no nece­sa­ria­men­te tie­ne un sala­rio míni­mo garan­ti­za­do, un hora­rio prees­ta­ble­ci­do o un perio­do de vaca­cio­nes acor­da­do en un con­tra­to.

· El nue­vo mode­lo impli­ca la des­truc­ción del tra­ba­jo con­ven­cio­nal y la crea­ción de tra­ba­ja­do­res autó­no­mos. Como resul­ta­do de la expan­sión de este nue­vo sis­te­ma, algu­nos ana­lis­tas con­si­de­ran que las empre­sas peque­ñas y media­nas no podrán com­pe­tir con las gran­des cor­po­ra­cio­nes que faci­li­tan ser­vi­cios a tra­vés de apli­ca­cio­nes u otras pla­ta­for­mas onli­ne. Toda revo­lu­ción tec­no­ló­gi­ca impli­ca una serie de con­se­cuen­cias, algu­nas favo­ra­bles y otras nega­ti­vas. Cuan­do apa­re­cie­ron los pri­me­ros auto­mó­vi­les a prin­ci­pios del siglo XX, se abrie­ron todo tipo de posi­bi­li­da­des, pero aque­llos que uti­li­za­ban carros de caba­llos se vie­ron cla­ra­men­te per­ju­di­ca­dos. Con la ube­ri­za­ción suce­de algo simi­lar, pues supo­ne una serie de ven­ta­jas para los usua­rios, pero algu­nos sec­to­res se ven muy afec­ta­dos. Este nue­vo con­cep­to se uti­li­za cada vez más para refe­rir­se al nue­vo mode­lo empre­sa­rial y se va exten­dien­do en todo tipo de sec­to­res, como el de la sani­dad, la edu­ca­ción o el comer­cio. Por este moti­vo, algu­nos ana­lis­tas ya hablan de la ube­ri­za­ción de la eco­no­mía.

He aquí pues una nue­va cau­sa reivin­di­ca­ti­va que sumar a la lucha con­tra la reduc­ción de tur­nos labo­ra­les, recor­te de sala­rios y des­pi­dos, penu­rias que tan­to vie­nen recru­de­cien­do des­de que comen­zó la cua­ren­te­na.

Sin ir más lejos, el recien­te acuer­do entre la UIA y la CGT para sus­pen­der las pari­ta­rias duran­te todo el año y redu­cir en un 25 % los sala­rios en un país con un 60% de infla­ción y un dólar que se acer­ca a los 70$ , no hace más que rati­fi­car – con el agra­van­te de hacer­lo de cara al Día Inter­na­cio­nal de lxs Trabajadores/​as – que en la Argen­ti­na la pan­de­mia está sien­do uti­li­za­da como mas­ca­ra­da para seguir expri­mien­do a quie­nes pro­du­cen a dia­rio las rique­zas y valo­res del país, lxs cua­les des­de ya que no se van a mas­ti­car pasi­va­men­te esa afren­ta.

“No que­re­mos vol­ver a la nor­ma­li­dad, por­que la nor­ma­li­dad es el pro­ble­ma”

El pen­sa­mien­to crí­ti­co vie­ne con­fron­tan­do pun­tos de vis­ta en rela­ción a cómo será el sis­te­ma – mun­do post coro­na­vi­rus. Por ejem­plo, mien­tras el filó­so­fo eslo­veno Sla­voj Žižek, des­de una pers­pec­ti­va post mar­xis­ta laca­nia­na, sos­tie­ne que “la pan­de­mia ha dado un gol­pe mor­tal al capi­ta­lis­mo”, su par sur­co­reano Byun – Chul Han, pese a ser un duro crí­ti­co del sis­te­ma des­de la antro­po­lo­gía cul­tu­ral, opi­na que “tras la pan­de­mia el capi­ta­lis­mo con­ti­nua­rá con más fuer­za”.

A esta altu­ra, ya nadie igno­ra que la que atra­ve­sa­mos no es sólo una cri­sis sani­ta­ria. Es lo que las cien­cias socia­les cali­fi­can como “hecho social total”, en el sen­ti­do de que sacu­de al con­jun­to de las rela­cio­nes socia­les, y con­mo­cio­na a la tota­li­dad de sus acto­res, ins­ti­tu­cio­nes y valo­res.

Sien­do el coro­na­vi­rus la pri­me­ra epi­de­mia glo­bal de la era infor­má­ti­ca, no cabe duda de que el ras­treo de los telé­fo­nos móvi­les, aun­que se jus­ti­fi­que con nobles inten­cio­nes, abre la puer­ta a la posi­bi­li­dad de una vigi­lan­cia digi­tal masi­va. Más aún cuan­do las apli­ca­cio­nes que iden­ti­fi­can a cada ins­tan­te dón­de esta­mos pue­den repor­tar­lo a los Esta­dos. Y eso, cuan­do pase la pan­de­mia, podría gene­ra­li­zar­se y con­ver­tir­se en la nue­va nor­ma­li­dad. Los Esta­dos tam­bién pro­cu­ra­rán acce­der a las car­pe­tas médi­cas de los ciu­da­da­nos y a otras infor­ma­cio­nes has­ta aho­ra pro­te­gi­das por la pri­va­ci­dad. Y cuan­do se haya aca­ba­do con este azo­te, las auto­ri­da­des glo­ba­les podrían desear uti­li­zar la vigi­lan­cia para un mayor con­trol social. Como ocu­rrió con las legis­la­cio­nes anti­te­rro­ris­tas des­pués de los aten­ta­dos con­tra las Torres Geme­las.

Des­de la cri­sis finan­cie­ra de 2008, gru­pos reac­cio­na­rios y xenó­fo­bos – a los que tri­bu­tan, por ejem­plo, los adhe­ren­tes a Donald Trump, Boris John­son, y Jair Bol­so­na­ro – ya venían mani­fes­tan­do su recha­zo a la glo­ba­li­za­ción eco­nó­mi­ca. Por su par­te, des­de fina­les de los años 90, la mili­tan­cia anti­sis­té­mi­ca, des­de pers­pec­ti­vas pro­gre­sis­tas tam­bién venía cues­tio­nan­do con fuer­za la eco­de­pre­da­do­ra glo­ba­li­za­ción finan­cie­ra, y recla­man­do «otro mun­do posi­ble».

A estas dos con­si­de­ra­bles fuer­zas se van a unir aho­ra, las masas des­con­ten­tas por la depen­den­cia de sus paí­ses a la hora de enfren­tar la emer­gen­cia del Covid ‑19. Hay un cier­to sen­ti­mien­to de que, con la mun­dia­li­za­ción, muchos gobier­nos renun­cia­ron a dimen­sio­nes fun­da­men­ta­les de su sobe­ra­nía, de su inde­pen­den­cia y de su segu­ri­dad.

En con­se­cuen­cia, ¿cómo será enton­ces el pla­ne­ta cuan­do se des­tra­be este impas­se glo­bal? Indu­da­ble­men­te pre­ci­sa­rá voces auto­ri­za­das y con capa­ci­dad de lide­raz­go, que orien­ten hacia un buen camino colec­ti­vo para ini­ciar una eta­pa nue­va, como ocu­rrió tras la Segun­da Gue­rra Mun­dial. La ONU debe­rá refor­mar­se y dar entra­da, como miem­bros per­ma­nen­tes del Con­se­jo de Segu­ri­dad, a nue­vas nacio­nes como India, Nige­ria, Egip­to, Bra­sil y Méxi­co, más repre­sen­ta­ti­vas del sta­tu quo inter­na­cio­nal.

La zozo­bra del lide­raz­go esta­dou­ni­den­se abre un sig­ni­fi­ca­ti­vo vacío. La dispu­ta se reanu­da peli­gro­sa­men­te. Evi­den­te­men­te la Unión Euro­pea tam­bién ha que­da­do des­co­lo­ca­da por su frus­tran­te fal­ta de coor­di­na­ción duran­te la pan­de­mia. Chi­na y Rusia sin embar­go han con­so­li­da­do su rol inter­na­cio­nal brin­dan­do asis­ten­cia a muchos paí­ses supe­ra­dos por el colap­so de su sis­te­ma sani­ta­rio.

Hace algu­nos años, coin­ci­dien­do con el ini­cio de la con­tra­ofen­si­va estra­té­gi­ca de Esta­dos Uni­dos, comen­zó a per­mear fran­jas de la inte­lec­tua­li­dad la idea de que, para enfren­tar a lo que dio en lla­mar­se “neo­li­be­ra­lis­mo”, en la coyun­tu­ra corres­pon­día afe­rrar­se al key­ne­sia­nis­mo. Si alguien supu­so que bau­ti­zar al capi­ta­lis­mo como neo­li­be­ra­lis­mo y al mar­xis­mo como key­ne­sia­nis­mo era una ope­ra­ción estra­té­gi­ca de los ideó­lo­gos del capi­tal, no está total­men­te en lo cier­to: no todos eran inte­lec­tua­les coop­ta­dos por pres­ti­gio­sas uni­ver­si­da­des del Nor­te Glo­bal. Unxs cuantxs sucum­bie­ron a esa esta­fa como fru­to de la deba­cle teó­ri­co-polí­ti­ca uni­ver­sal, acen­tua­da al extre­mo des­de el derrum­be de la Unión Sovié­ti­ca. Pue­de que resul­te difí­cil dife­ren­ciar­los, pero lo cier­to es que des­de la social­de­mo­cra­cia inter­na­cio­nal esa noción se espar­ció por todo el mun­do, en Amé­ri­ca Lati­na hizo base en el PT de Bra­sil y en el pero­nis­mo aggior­na­do duran­te los últi­mos años de la Argen­ti­na. Impor­tan­tes diri­gen­tes de la región, algu­nos ori­gi­nal­men­te impen­sa­bles, que­da­ron bajo ese influ­jo ideo­ló­gi­co que diez­mó direc­cio­nes par­ti­da­rias, cen­tros de estu­dios y equi­pos guber­na­men­ta­les de pri­mer nivel.

Pue­de que a par­tir de las actua­les cir­cuns­tan­cias se abra un espa­cio enor­me para avan­zar en la con­cien­cia y la orga­ni­za­ción de las masas. En nues­tro país, no sólo las cla­ses domi­nan­tes, sino los pro­pios sec­to­res medios, han pre­ci­sa­do de esta pan­de­mia para adver­tir la dimen­sión oceá­ni­ca de la pobre­za y la mar­gi­na­ción a que han sido con­de­na­das millo­nes de per­so­nas en las peri­fe­rias de las gran­des urbes. Actual­men­te los sec­to­res pri­vi­le­gia­dos se empe­ñan deses­pe­ra­da­men­te en evi­tar que esas masas pri­va­das de todo cons­ta­ten cuán­to les teme el poder, y com­pren­dan que se les pro­por­cio­na ali­men­to, sub­si­dios, y fal­sas pro­me­sas… ape­nas para que sobre­vi­van y no irrum­pan en los wall marts y los countrys. Los de arri­ba toda­vía tie­nen recur­sos para pre­va­le­cer al cabo de esta bata­lla. Y los de aba­jo aún no cues­tio­nan abier­ta­men­te la vida que se les impo­ne. Pero los pri­me­ros nun­ca logra­rán pre­va­le­cer sin aca­bar con el apa­ra­to ins­ti­tu­cio­nal de su pro­pia auto­ría. De hacer­lo, a con­cien­cia o por impe­rio de las cir­cuns­tan­cias, ter­mi­na­rán pro­du­cien­do ni más ni menos que el des­man­te­la­mien­to del sis­te­ma polí­ti­co-social que vie­ne gene­ran­do la cri­sis. Si la refe­ren­cia glo­bal de la situa­ción actual es el colap­so de 2008, en nues­tro país es el Argen­ti­na­zo de 2001. Hacia allí con­du­ce la cri­sis en cur­so, aho­ra en un con­tex­to suma­men­te más gra­ve que aquel. El eco de la con­sig­na “que se vayan todos, que no que­de ni uno solo” aún resue­na en la memo­ria de lxs de des­po­seídxs.-

*inte­gran­te de la OLP-Resis­tir y Luchar