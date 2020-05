Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​1 de mayo de 2020

El pre­si­den­te de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la, Nico­lás Madu­ro, reco­no­ció que en ple­na cua­ren­te­na social, colec­ti­va, volun­ta­ria y radi­ca­li­za­da se ha regis­tra­do un cre­ci­mien­to en la pro­duc­ción nacio­nal gra­cias al esfuer­zo de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

“Tene­mos núme­ros altos, eso es una muy bue­na noti­cia. Has­ta en eso, el mode­lo socia­lis­ta está por enci­ma de otros mode­los; segui­mos pro­du­cien­do ante las adver­si­da­des”, pre­ci­só.

Aña­dió que en la actua­li­dad se demues­tra en el mun­do que “sin la cla­se obre­ra no hay eco­no­mía, no hay pro­duc­ción y no hay nada”.

El Man­da­ta­rio Nacio­nal reite­ró que “entre cua­ren­te­na y pro­duc­ción, no hay con­tra­dic­ción”, tras des­ta­car que ante la situa­ción por el nue­vo coro­na­vi­rus, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del país acu­den a sus pues­tos de tra­ba­jo aca­tan­do las medi­das de segu­ri­dad, tan­to para el ingre­so a la indus­tria como para el retorno a sus hoga­res.

A tra­vés de una comu­ni­ca­ción vía video­con­fe­ren­cia con el Esta­do Mayor de la Cla­se Obre­ra de Gua­ya­na, los Con­se­jos Pro­duc­ti­vos de Tra­ba­ja­do­res (CPT) rati­fi­ca­ron su com­pro­mi­so con ele­var la pro­duc­ción y la efi­cien­cia pese a la pan­de­mia.

La jor­na­da de tra­ba­jo for­mó par­te de la con­me­mo­ra­ción del Día del Tra­ba­ja­dor y la Tra­ba­ja­do­ra este pri­me­ro de mayo.

VTV*