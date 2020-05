Estado Español. Parásitos (por Ángeles Maestro)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 de mayo 2020

La con­tra­dic­ción entre lo públi­co y lo pri­va­do en la sani­dad

La gran can­ti­dad de muer­tes evi­ta­bles de las últi­mas sema­nas ha

per­mi­ti­do que muchas per­so­nas tomen con­cien­cia – y esa es una de las

pocas cosas que hay que agra­de­cer a la actual epi­de­mia – de las enor­mes

caren­cias de la sani­dad públi­ca y de que éstas son el resul­ta­do de un

lar­go pro­ce­so de des­man­te­la­mien­to. Y es obvio que el mor­tí­fe­ro virus no

es res­pon­sa­ble de ello.

El resi­den­te del gobierno ha lle­ga­do a plan­tear una «Refor­ma

Cons­ti­tu­cio­nal para blin­dar la sani­dad públi­ca» y para «tener un sis­te­ma

de salud mucho más fuer­te». Su pro­pues­ta evi­den­cia el inexis­ten­te valor

prác­ti­co de los dere­chos socia­les (sani­dad, vivien­da, edu­ca­ción,

tra­ba­jo, etc) reco­no­ci­dos en la Cons­ti­tu­ción, más allá de haber ser­vi­do

de anzue­lo a un pue­blo incau­to al que le hicie­ron creer duran­te la

Tran­si­ción que todo eso ser­vi­ría para entrar en el paraí­so del «esta­do

del bien­es­tar». Esas decla­ra­cio­nes no supo­nen más que un brin­dis al sol,

dado que se nece­si­ta una mayo­ría de al menos de dos ter­cios del

Par­la­men­to para refor­mar la Cons­ti­tu­ción. Y es evi­den­te que no va a

con­tar con los votos, no sólo de la dere­cha, sino del pro­pio PSOE, como

vere­mos más ade­lan­te.

En el mis­mo sen­ti­do, algu­nos medios de comu­ni­ca­ción están pro­mo­vien­do

una reco­gi­da de fir­mas lle­gan­do a pro­po­ner que la finan­cia­ción míni­ma

de la sani­dad públi­ca sea el 7% del PIB, garan­ti­za­da por ley.

Más allá de las bue­nas inten­cio­nes que pue­den guiar estas pro­pues­tas –

aun­que en el caso del pre­si­den­te del gobierno no cabe ale­gar igno­ran­cia

– la reali­dad es mucho más com­ple­ja. En este tra­ba­jo pre­ten­do acla­rar

que el incre­men­to de la par­ti­da pre­su­pues­ta­ria des­ti­na­da a la sani­dad no

sir­ve para eli­mi­nar las cau­sas fun­da­men­ta­les de la pre­ca­rie­dad del

sis­te­ma sani­ta­rio públi­co.

Detrás de la sani­dad se mue­ven pode­ro­sí­si­mos intere­ses pri­va­dos que,

de hecho, esta­rían encan­ta­dos con un aumen­to sus­tan­cial del gas­to

sani­ta­rio por­que, al final, aca­ba­ría en sus bol­si­llos.

El pres­ti­gio­so epi­de­mió­lo­go Usa­ma Bilal[1] afir­ma en una recien­te entre­vis­ta[2] que

las cau­sas fun­da­men­ta­les de que el Covid – 19 esté gol­pean­do en el

Esta­do espa­ñol más fuer­te que en otros paí­ses no están en lo que hemos

hecho en los últi­mos tiem­pos, sino en deci­sio­nes polí­ti­cas que se vie­nen

toman­do des­de hace trein­ta años. Él es uno de los muchos cien­tí­fi­cos

espa­ño­les que tuvo que emi­grar para desa­rro­llar su pro­fe­sión por­que aquí

la polí­ti­ca cien­tí­fi­ca obe­de­ce al prin­ci­pio «que inven­ten otros», más

si cabe en una espe­cia­li­dad médi­ca como la epi­de­mio­lo­gía cen­tra­da en

des­cu­brir las cau­sas socia­les de la enfer­me­dad.

Efec­ti­va­men­te la degra­da­ción del sis­te­ma sani­ta­rio tie­ne una lar­ga

his­to­ria que no ha sido sólo fru­to de la desidia de los gobier­nos, sino

muy al con­tra­rio, de deci­sio­nes polí­ti­cas acti­vas y tras­cen­den­ta­les

des­ti­na­das a debi­li­tar la sani­dad públi­ca y cuya impor­tan­cia se ha

ocul­ta­do sis­te­má­ti­ca­men­te.

Para poder com­pren­der este pro­ce­so es impor­tan­te acla­rar algu­nos

con­cep­tos. La sani­dad públi­ca y la sani­dad pri­va­da no son com­par­ti­men­tos

estan­cos, y mucho menos com­ple­men­ta­rios. En reali­dad están tan

ínti­ma­men­te rela­cio­na­das que son un bino­mio inse­pa­ra­ble. La rela­ción

entre ambas es muy seme­jan­te a la que se esta­ble­ce entre hos­pe­da­dor y

pará­si­to, cla­ve – por cier­to – en el estu­dio de las enfer­me­da­des

infec­cio­sas.

El para­si­tis­mo, recor­dan­do la bio­lo­gía, es un tipo de sim­bio­sis en la

cual el pará­si­to depen­de del hués­ped y vive de él depau­pe­rán­do­lo, sin

lle­gar a matar­lo. El pará­si­to obtie­ne bene­fi­cios y el hos­pe­da­dor, daños.

Los ecto­pa­rá­si­tos: las ase­gu­ra­do­ras pri­va­das y los con­cier­tos.

La evi­den­te ana­lo­gía para cual­quie­ra que ana­li­ce el asun­to con

inde­pen­den­cia de cri­te­rio, es decir, que no ten­ga intere­ses vin­cu­la­dos

al capi­tal pri­va­do, lle­gó a cons­ti­tuir un axio­ma, inclu­so para el PSOE

de los últi­mos años del fran­quis­mo. En su pro­gra­ma polí­ti­co se afir­ma­ba,

por ejem­plo, que era impo­si­ble desa­rro­llar una sani­dad públi­ca de

cali­dad sin nacio­na­li­zar la indus­tria far­ma­céu­ti­ca.

Pocos años des­pués, en 1982, tras la vic­to­ria del PSOE por mayo­ría

abso­lu­ta, esta afir­ma­ción se vería con­fir­ma­da exac­ta­men­te al revés. El

diri­gen­te más des­ta­ca­do del PSOE en mate­ria de sani­dad, Ciria­co de

Vicen­te, un hom­bre capa­ci­ta­do y con plan­tea­mien­tos de izquier­das, no fue

desig­na­do minis­tro como se espe­ra­ba. La pode­ro­sa indus­tria far­ma­céu­ti­ca

le hizo saber a Feli­pe Gon­zá­lez que De Vicen­te no tenía su con­fian­za.

En su lugar fue nom­bra­do Minis­tro de Sani­dad Ernest Lluch, un hom­bre muy

cer­cano a Far­main­dus­tria, la aso­cia­ción empre­sa­rial de la indus­tria

far­ma­céu­ti­ca esta­ble­ci­da en Espa­ña.

En estas con­di­cio­nes no es de extra­ñar que la Ley Gene­ral de Sani­dad

eli­mi­na­ra artícu­los muy impor­tan­tes, que sí apa­re­cían en los pri­me­ros

borra­do­res, como el some­ti­mien­to del Medi­ca­men­to a la pla­ni­fi­ca­ción

gene­ral del Sis­te­ma Nacio­nal de Salud o la prohi­bi­ción expre­sa de los

con­cier­tos con enti­da­des pri­va­das.

En la actua­li­dad casi el 12% del gas­to sani­ta­rio públi­co esta­tal va

des­ti­na­do a con­cier­tos, una pro­por­ción en cons­tan­te cre­ci­mien­to y mucho

mayor en Comu­ni­da­des Autó­no­mas como Cata­lu­ña y Madrid.

El incre­men­to expo­nen­cial de la con­tra­ta­ción de la sani­dad públi­ca

con empre­sas pri­va­das se ha desa­rro­lla­do en sen­ti­do con­tra­rio de la

inver­sión y el desa­rro­llo de los ser­vi­cios públi­cos. Con el argu­men­to de

dis­mi­nuir las lis­tas de espe­ra se ha con­cer­ta­do masi­va­men­te la

rea­li­za­ción de inter­ven­cio­nes qui­rúr­gi­cas de media­na o baja com­ple­ji­dad,

muy ren­ta­bles, en clí­ni­cas pri­va­das que en muchas oca­sio­nes están muy

por deba­jo de los están­da­res de cali­dad exi­gi­bles y a las que se per­mi­te

selec­cio­nar pacien­tes. Es evi­den­te que para la sani­dad públi­ca que­dan

todas las inter­ven­cio­nes cos­to­sas y aque­llas per­so­nas con pato­lo­gías

múl­ti­ples o de edad avan­za­da.

Las enor­mes lis­tas de espe­ra – sobre todo la espe­ra para diag­nós­ti­co –

como expre­sión de la degra­da­ción de la sani­dad públi­ca han pro­du­ci­do

otra con­se­cuen­cia enor­me­men­te lucra­ti­va: la esca­la­da meteó­ri­ca de las

póli­zas de segu­ros pri­va­dos. Las cifras para 2019 eran las más altas de

la his­to­ria: 10 millo­nes de per­so­nas. El escán­da­lo mayor es la gran

can­ti­dad de ins­ti­tu­cio­nes públi­cas que pagan, con dine­ro tam­bién

públi­co, póli­zas pri­va­das a sus miem­bros y fami­lia­res[3]. A ello ha con­tri­bui­do nota­ble­men­te la apli­ca­ción de impor­tan­tes deduc­cio­nes fis­ca­les[4] apli­ca­bles a autó­no­mos y empre­sas des­de 2016 y vigen­tes en la actua­li­dad. Es el zorro guar­dan­do las galli­nas.

Vol­vien­do al símil bio­ló­gi­co las empre­sas ase­gu­ra­do­ras pri­va­das, cuya

bue­na salud depen­de del dete­rio­ro de la sani­dad públi­ca con el apo­yo

impa­ga­ble – o no – de deci­sio­nes de vario­pin­to color polí­ti­co, serían

ecto­pa­rá­si­tos (como las garra­pa­tas o los pio­jos). Estos ecto­pa­rá­si­tos se

desa­rro­llan en el exte­rior del hos­pe­da­dor, la sani­dad públi­ca, al igual

que las empre­sas que pres­tan ser­vi­cios sani­ta­rios con sus pro­pias

ins­ta­la­cio­nes y recur­sos, aun­que ya hemos vis­to la impor­tan­te quin­ta

colum­na con la que cuen­tan en el inte­rior en el caso que nos ocu­pa.

Y en sani­dad no se tra­ta fun­da­men­tal­men­te de que el dine­ro públi­co,

sali­do de nues­tros bol­si­llos, vaya a enri­que­cer a unos cuan­tos, sino de

que ese sucu­len­to nego­cio se hace a cos­ta de vidas, de muer­tes

pre­ma­tu­ras y per­fec­ta­men­te evi­ta­bles. Al res­pec­to no se pue­de olvi­dar la

dra­má­ti­ca situa­ción que se ha vivi­do en los hos­pi­ta­les públi­cos

obli­ga­dos a no aten­der pacien­tes mayo­res de 70 años por fal­ta de

recur­sos mien­tras la sani­dad pri­va­da exhi­bía ins­ta­la­cio­nes de cui­da­dos

inten­si­vos dis­po­ni­bles[5]…

a pre­cios de mer­ca­do. Ni el gobierno esta­tal, ni nin­gún gobierno

auto­nó­mi­co ha movi­do un dedo para inter­ve­nir todos los recur­sos

nece­sa­rios, a pesar de que el pri­mer Decre­to de Esta­do de Alar­ma pre­veía

esta posi­bi­li­dad.

Como bue­nos pará­si­tos apro­ve­chan la debi­li­dad del opo­nen­te. En todos

los medios de comu­ni­ca­ción asis­ti­mos al escar­nio de una inten­si­fi­ca­ción

de la publi­ci­dad de ase­gu­ra­do­ras (Sani­tas, Ades­las, DKV, etc) que

ofre­cen aten­der a per­so­nas enfer­mas mayo­res de las cla­ses socia­les que

pue­den per­mi­tir­se ese gas­to.

Los endo­pa­rá­si­tos: ges­tión pri­va­da con finan­cia­ción públi­ca.

La his­to­ria de los endo­pa­rá­si­tos, de la pene­tra­ción del capi­tal

pri­va­do en la sani­dad públi­ca es más com­ple­ja. Es una gue­rra de

trin­che­ras. Es la con­se­cuen­cia de la cri­sis gene­ral del capi­ta­lis­mo que

ve caer sus bene­fi­cios en sec­to­res pro­duc­ti­vos y se refu­gia en el

paraí­so dora­do de los ser­vi­cios públi­cos.

El camino de la pri­va­ti­za­ción se ini­cia en la déca­da de los 90, con

la eufe­mís­ti­ca­men­te lla­ma­da exter­na­li­za­ción de par­tes esen­cia­les de un

hos­pi­tal como son los ser­vi­cios de lim­pie­za, lavan­de­ría, coci­nas o

segu­ri­dad, y no ha cesa­do de ampliar­se a labo­ra­to­rios, radio­diag­nós­ti­co,

cela­do­res, etc.

El pis­to­le­ta­zo para la entra­da masi­va de capi­tal pri­va­do en la

sani­dad lo dio la apro­ba­ción en el Con­gre­so de los Dipu­tados de la Ley

15⁄ 97 de nue­vas for­mas de ges­tión, que con­tó con los votos del PP

(gober­nan­do en mino­ría) el PSOE, PNV, CiU y Coa­li­ción Cana­ria. ¿Pue­de

ima­gi­nar­se mayor con­sen­so polí­ti­co? Pues aún hubo más. Al día siguien­te

de la vota­ción la Fede­ra­ción de Sani­dad de CC.OO. mos­tró su satis­fac­ción

por tan amplio acuer­do en torno a una Ley cla­ve para «moder­ni­zar» la

sani­dad públi­ca.

¿Pue­de soñar el capi­tal algo mejor que con­tar con finan­cia­ción

públi­ca, tener la clien­te­la ase­gu­ra­da, poder impo­ner con­di­cio­nes de

pre­ca­rie­dad labo­ral, supe­di­tar los recur­sos ofer­ta­dos a la obten­ción de

bene­fi­cios y selec­cio­nar pacien­tes ren­ta­bles?

A ese escan­da­lo­so pri­vi­le­gio, que supo­nía mul­ti­pli­car por seis en el perio­do de con­ce­sión la inver­sión rea­li­za­da[6],

se apun­ta­ron las empre­sas cons­truc­to­ras en rui­na tras el esta­lli­do de

la bur­bu­ja inmo­bi­lia­ria, la gran mayo­ría vin­cu­la­das a la tra­ma Gur­tel[7], mul­ti­na­cio­na­les de la sani­dad pri­va­da y fon­dos de capi­tal-ries­go[8].

Los datos acu­mu­la­dos que expon­go a con­ti­nua­ción expli­can el horror

vivi­do en los hos­pi­ta­les duran­te esta epi­de­mia. En la sani­dad públi­ca

madri­le­ña, des­de 2008 se vie­ne pro­du­cien­do una bru­tal dis­mi­nu­ción de

per­so­nal, ace­le­ra­da con la crea­ción de los once nue­vos hos­pi­ta­les de

ges­tión pri­va­da y finan­cia­ción públi­ca. Se han per­di­do más de 7.000

tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res, de ellos 3.000 sani­ta­rios con licen­cia­tu­ra o

diplo­ma­tu­ra[9], y per­ma­ne­cen cerra­das cer­ca de 3.000 camas.

El aná­li­sis de este pro­ce­so, com­ple­jo, pero que es indis­pen­sa­ble

cono­cer, des­bor­da los obje­ti­vos de este artícu­lo y ya ha sido rea­li­za­do[10],

aun­que este rigu­ro­so aná­li­sis no haya tras­cen­di­do a los gran­des medios

de comu­ni­ca­ción. Este silen­cio no sor­pren­de si se tie­ne en cuen­ta que

esta infor­ma­ción des­en­mas­ca­ra intere­ses polí­ti­cos y empre­sa­ria­les que, a

su vez, con­tri­bu­yen deci­si­va­men­te a la finan­cia­ción de esas mis­mas

empre­sas de comu­ni­ca­ción.

La indus­tria far­ma­céu­ti­ca: para­si­tis­mo abso­lu­to

Pue­de decir­se sin temor a exa­ge­rar que la indus­tria far­ma­céu­ti­ca

tie­ne en sus manos las rien­das fun­da­men­ta­les de la polí­ti­ca sani­ta­ria.

En este caso su fun­cio­na­mien­to sería más pare­ci­do al de un virus:

pene­tra en la célu­la, modi­fi­ca su fun­cio­na­mien­to y depen­de de ella para

su mul­ti­pli­ca­ción. Es lo que se cono­ce en bio­lo­gía como para­si­tis­mo

abso­lu­to.

La indus­tria far­ma­céu­ti­ca no sólo con­tro­la la cuar­ta par­te del gas­to

sani­ta­rio públi­co total, cer­ca de 25.000 millo­nes de euros, sino que

tie­ne una influen­cia deci­si­va en la for­ma­ción del per­so­nal sani­ta­rio,

diri­ge la tota­li­dad de la inves­ti­ga­ción (se inves­ti­ga y se fabri­ca lo

ren­ta­ble[11],

no lo efi­caz), y en la prác­ti­ca con­tro­la la pres­crip­ción de

medi­ca­men­tos. Hay un indi­cio que ayu­da a expli­car este escán­da­lo

coti­diano: muchos altos car­gos del sis­te­ma sani­ta­rio, del más vario­pin­to

color polí­ti­co, pro­ce­den de mul­ti­na­cio­na­les del medi­ca­men­to o pasan a

ser reclu­ta­dos por éstas[12].

El asun­to cen­tral no es que el gas­to far­ma­céu­ti­co sea ele­va­do, sino

que se cal­cu­la que el 50% de los medi­ca­men­tos pres­cri­tos no son

nece­sa­rios[13] y

ade­más pro­vo­can mul­ti­tud de efec­tos inde­sea­bles, entre ellos miles de

muer­tes al año. El hecho de que los fár­ma­cos más pres­cri­tos, con mucho,

sean los ansio­lí­ti­cos y anti­de­pre­si­vos da idea de has­ta qué pun­to se

está medi­ca­li­zan­do el males­tar social.

El caso más escan­da­lo­so ha sido el de los hemo­de­ri­va­dos, para los que

la OMS reco­mien­da enca­re­ci­da­men­te una indus­tria públi­ca esta­tal. La

obten­ción de san­gre por par­te de las mul­ti­na­cio­na­les far­ma­céu­ti­cas

median­te pago en dine­ro o en bene­fi­cios peni­ten­cia­rios a quie­nes la

apaor­tan (sec­to­res de la pobla­ción con alta pre­va­len­cia de infec­cio­nes)

ha sido res­pon­sa­ble de la trans­mi­sión de infec­cio­nes tan gra­ves como la

Hepa­ti­tis B y C o el SIDA.

El nego­cio pri­va­do fue­ra de la sani­dad públi­ca.

Espe­ro haber con­tri­bui­do a acla­rar que el asun­to no se resuel­ve sólo

con aumen­tar el pre­su­pues­to de la sani­dad públi­ca. El esta­do de salud de

una per­so­na enfer­ma para­si­ta­da por una tenia no mejo­ra aumen­tan­do la

inges­ta ali­men­ti­cia.

Jun­to al incre­men­to de recur­sos estric­ta­men­te públi­cos es

impres­cin­di­ble eli­mi­nar el nego­cio pri­va­do de la sani­dad públi­ca. Es

radi­cal­men­te fal­so que la «com­ple­men­te». El obje­ti­vo prio­ri­ta­rio de la

obten­ción cre­cien­te de bene­fi­cios, con­sus­tan­cial a la empre­sa pri­va­da,

es estric­ta­men­te opues­to al de la sani­dad públi­ca: mejo­rar el esta­do de

salud de toda la pobla­ción. Y el capi­tal pri­va­do para desa­rro­llar­se

nece­si­ta soca­var, debi­li­tar y, en defi­ni­ti­va, subor­di­nar el

fun­cio­na­mien­to del sis­te­ma a sus intere­ses. Exac­ta­men­te igual que los

pará­si­tos.

Para cons­truir una sani­dad públi­ca poten­te no valen pro­pues­tas

gran­di­lo­cuen­tes como la Refor­ma de la Cons­ti­tu­ción, que por otro lado

son impo­si­bles dada la corre­la­ción de fuer­zas polí­ti­ca. El camino es

rela­ti­va­men­te más sen­ci­llo, si de ver­dad exis­tie­se volun­tad polí­ti­ca. En

pri­mer lugar, es nece­sa­rio lle­var a cabo un cam­bio nor­ma­ti­vo y

desa­rro­llar­lo con todas sus con­se­cuen­cias: dero­gar el artícu­lo 90 de la

Ley Gene­ral de Sani­dad, que per­mi­te los Con­cier­tos con empre­sas

pri­va­das, y dero­gar por com­ple­to la Ley 15⁄ 97 de Nue­vas For­mas de

Ges­tión. Ambas leyes, aun­que son uti­li­za­das amplia­men­te por el PP y las

dere­chas nacio­na­lis­tas, tie­nen el sello del PSOE.

Jun­to a ello, para empe­zar a enfren­tar el mayor pará­si­to de la

sani­dad públi­ca, es pre­ci­so crear una indus­tria far­ma­céu­ti­ca públi­ca que

se ocu­pe de la inves­ti­ga­ción, fabri­ca­ción y dis­tri­bu­ción de, al menos,

los 433 medi­ca­men­tos con­si­de­ra­dos esen­cia­les por la OMS[14]. Y no sería impo­si­ble, toman­do como base la expe­rien­cia del Cen­tro Mili­tar de Far­ma­cia de la Defen­sa.

Nego­cio pri­va­do y sani­dad públi­ca son incom­pa­ti­bles. En estas

sema­nas, y lo más duro está por lle­gar, esta­mos com­pro­ban­do

dolo­ro­sa­men­te que el capi­ta­lis­mo no fun­cio­na. La vida es otra cosa.

Ánge­les Maes­tro. Red Roja

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

[1] Usa­ma

Bilal estu­dió medi­ci­na en la Uni­ver­si­dad de Ovie­do y obtu­vo el Más­ter

en Salud Públi­ca en la Uni­ver­si­dad de Alca­lá de Hena­res (Madrid). Hizo

su tesis doc­to­ral en la Johns Hop­kins Bloom­berg School of Public Health

(EE.UU.) y reci­bió en 2018 el pre­mio «Early inde­pen­den­ce» del Natio­nal

Ins­ti­tu­tes of Health.

[2] https://​www​.info​li​bre​.es/​n​o​t​i​c​i​a​s​/​p​o​l​i​t​i​c​a​/​2​0​2​0​/​0​4​/​2​9​/​u​s​a​m​a​_​b​i​l​a​l​_​e​p​i​d​e​m​i​o​l​o​g​o​_​t​u​r​i​s​m​o​_​m​a​s​i​v​o​_​n​o​s​_​h​a​c​e​_​m​u​y​_​v​u​l​n​e​r​a​b​l​e​s​_​l​a​s​_​e​p​i​d​e​m​i​a​s​_​1​0​5​5​8​5​_​1​0​1​2​.​h​tml

[3] Entre

ellos, los dos millo­nes de per­so­nas inclui­das en MUFACE (fun­cio­na­rios),

MUGEJU (jue­ces) e ISFAS (ejér­ci­to y poli­cía). Ins­ti­tu­cio­nes públi­cas

como Con­se­jo Con­sul­ti­vo de Cana­rias, las Jun­tas Gene­ra­les de Ála­va, la

anti­gua Comi­sión Nacio­nal de la Ener­gía, RTVE y el FROB, han teni­do, o siguen tenien­do para sus miem­bros y fami­lia­res segu­ros médi­cos pri­va­dos paga­dos con dine­ro públi­co. Tam­bién la Aso­cia­ción de la Pren­sa de Madrid, man­tie­ne para sus afi­lia­dos este pri­vi­le­gio des­de 1982. http://​cas​ma​drid​.org/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​s​/​3​8​1​-​a​s​i​s​t​e​n​c​i​a​-​s​a​n​i​t​a​r​i​a​-​p​r​i​v​a​d​a​-​c​o​n​-​f​o​n​d​o​s​-​p​u​b​l​i​c​o​s​-​p​r​i​v​i​l​e​g​i​o​s​-​m​a​n​t​e​n​i​d​o​s​-​p​o​r​-​v​i​e​j​o​s​-​y​-​n​u​e​v​o​s​-​p​a​r​t​i​dos

[4] Para

los autó­no­mos y sus fami­lias la deduc­ción por póli­za de segu­ro de salud

es de 500 euros por per­so­na y año. Las empre­sas des­gra­van el 100% del

gas­to abo­na­do por segu­ros médi­cos a sus emplea­dos a efec­tos de Impues­to

de Socie­da­des, al ser con­si­de­ra­do «gas­to social». Para los tra­ba­ja­do­res

no se con­si­de­ra retri­bu­ción la pri­ma del segu­ro de salud paga­do por la

empre­sa y por lo tan­to está exen­ta de tri­bu­ta­ción.

[5] https://​www​.redac​cion​me​di​ca​.com/​s​e​c​c​i​o​n​e​s​/​p​r​i​v​a​d​a​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​s​a​n​i​d​a​d​-​p​r​i​v​a​d​a​-​c​a​m​a​s​-​u​c​i​-​o​c​u​p​a​d​a​s​-​l​i​b​r​e​s​-​9​564

[6] http://​www​.cas​ma​drid​.org/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​s​/​6​2​1​-​l​o​s​-​n​u​e​v​o​s​-​h​o​s​p​i​t​a​l​e​s​-​d​e​-​m​a​d​r​i​d​-​u​n​a​-​s​a​n​g​r​i​a​-​q​u​e​-​n​o​-​c​esa

[7] http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/348‑2016-03 – 08-era-de-espe­rar-los-gran­des-casos-de-corrup­cion-poli­ti­ca-sal­pi­can-a-la-sani­dad

[8] https://​dem​peus​per​la​sa​lut​.word​press​.com/​2​0​1​3​/​0​2​/​2​1​/​c​o​m​o​-​s​e​-​g​e​s​t​a​-​y​-​a​-​q​u​i​e​n​-​b​e​n​e​f​i​c​i​a​-​l​a​-​p​r​i​v​a​t​i​z​a​c​i​o​n​-​d​e​-​l​a​-​s​a​n​i​d​ad/

[9] http://​www​.cas​ma​drid​.org/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​s​e​c​c​=​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​s​&​i​d​=​6​5​&​t​i​t​u​l​o​=​C​O​M​U​N​I​C​A​DOS

[10] Maes­tro, A. (2013) Cri­sis capi­ta­lis­ta y pri­va­ti­za­ción de la sani­dad. Edi­to­rial Cis­ma. Dis­po­ni­ble en: http://​www​.cis​mae​di​to​rial​.es/

[11] Con

fre­cuen­cia se dan situa­cio­nes de des­abas­te­ci­mien­to de fme­di­ca­men­tos

nece­sa­rios pero poco ren­ta­bles que la indus­tria far­ma­ceú­ti­ca deja de

fabri­car. Recien­te­men­te ha sal­ta­do a los medios de comu­ni­ca­ción la

esca­sez de medi­ca­men­tos úti­les para el tra­ta­mien­to de algu­nos casos de

COVID-19, como la hidro­xi­clo­ro­qui­na o nece­sa­rios para la seda­ción, como

los rela­jan­tes neu­ro­mus­cu­la­res. http://​espa​nol​.arth​ri​tis​.org/​e​s​p​a​n​o​l​/​l​a​-​a​r​t​r​i​t​i​s​/​e​n​f​e​r​m​e​d​a​d​e​s​-​r​e​l​a​c​i​o​n​a​d​a​s​/​e​s​c​a​s​e​z​-​h​i​d​r​o​x​i​c​l​o​r​o​q​u​i​na/

[12] https://​www​.dsa​lud​.com/​r​e​p​o​r​t​a​j​e​/​e​l​-​f​e​n​o​m​e​n​o​-​d​e​-​l​a​s​-​p​u​e​r​t​a​s​-​g​i​r​a​t​o​r​i​a​s​-​e​n​-​e​l​-​c​a​m​p​o​-​d​e​-​l​a​-​s​a​l​ud/

[13] Joan

Ramón Lapor­te, cate­drá­ti­co de far­ma­co­lo­gía clí­ni­ca es sin duda el mayor

exper­to en polí­ti­ca del medi­ca­men­to y una de las esca­sí­si­mas voces no

sobor­na­das por la indus­tria. https://​www​.elsal​to​dia​rio​.com/​i​n​d​u​s​t​r​i​a​-​f​a​r​m​a​c​e​u​t​i​c​a​/​j​o​a​n​-​r​a​m​o​n​-​l​a​p​o​r​t​e​-​m​e​d​i​c​a​m​e​n​t​o​-​c​o​v​i​d​1​9​-​1​0​-​e​u​r​o​s​-​n​o​-​m​a​n​o​s​-​p​r​i​v​a​das