Ecuador. Manifiesto del pueblo Kitu Kara frente a las medidas del gobierno

1. Ecua­dor arras­tra una cri­sis eco­nó­mi­ca más o menos des­de 2016, está cla­ro que ésta no afec­ta a todos por igual, en el mis­mo perio­do muchos sec­to­res acu­mu­la­ron gran­des ganan­cias; has­ta el 2018, 14 empre­sas obtu­vie­ron más de 2 mil millo­nes de dóla­res en uti­li­da­des bru­tas, entre ellas Cor­po­ra­ción Favo­ri­ta, CLARO, Andes Petro­leum, Cer­ve­ce­ría Nacio­nal, Schlum­ber­ger. La empre­sa de tele­fo­nía celu­lar es el caso más gro­se­ro, regis­tra en ese mis­mo perio­do un bene­fi­cio del 90% sobre su patri­mo­nio, igual de indig­nan­te es el caso de la ban­ca ecua­to­ria­na que en ple­na cri­sis entre 2017 y 2019 obtu­vie­ron 1.566 millo­nes de dóla­res en uti­li­da­des. Entre los sec­to­res que menor ren­ta­bi­li­dad están unas 781 empre­sas que supe­ra­ron el millón de dóla­res en uti­li­da­des en 2019. Son pre­ci­sa­men­te estos sec­to­res los que más pro­tes­tan por el con­fi­na­mien­to social, la ele­va­ción de impues­tos; y según la pro­pues­ta de ley del “Plan Huma­ni­ta­rio” del gobierno, son los que menos apor­ta­rían para la emer­gen­cia, unos 500 millo­nes de dóla­res. 2. La otra cara de la meda­lla de la cri­sis son los tra­ba­ja­do­res, los indí­ge­nas cam­pe­si­nos, las muje­res, los peque­ños comer­cian­tes, los arte­sa­nos, tra­ba­ja­do­res por cuen­ta pro­pia. Según infor­ma­ción del INEC, has­ta diciem­bre de 2019, solo 2 millo­nes de per­so­nas alcan­za­ron un ingre­so labo­ral mayor a 500 dóla­res men­sua­les (el 25% de todos los tra­ba­ja­do­res del país), mien­tras que ape­nas 524 mil per­so­nas obtu­vie­ron un ingre­so mayor a 1.000 dóla­res men­sua­les (el 6,5% de todos los tra­ba­ja­do­res). El ingre­so labo­ral pro­me­dio de los emplea­dos públi­cos lle­gó a casi 1.015 dóla­res men­sua­les, mien­tras que los emplea­dos pri­va­dos obtu­vie­ron unos 565 dóla­res men­sua­les. Por otro, los tra­ba­ja­do­res por cuen­ta pro­pia ape­nas lle­gan a los 308 dóla­res, y, los jor­na­le­ros o peo­nes difí­cil­men­te alcan­zan los 286 dóla­res men­sua­les.

Este es el ver­da­de­ro ros­tro de la cri­sis, es pre­ci­sa­men­te a ellos a quie­nes se les pide mayo­res sacri­fi­cios, con el “Plan Huma­ni­ta­rio” el gobierno con­fis­ca­ría 800 millo­nes de dóla­res para com­ba­tir el COVID 19 y se los entre­ga­rá a manos pri­va­das para que la “admi­nis­tre”. 3. La pro­vi­sión de ali­men­tos y medi­ci­nas va con­vir­tién­do­se pro­gre­si­va­men­te en un fac­tor de con­flic­ti­vi­dad social, por la ausen­cia de alter­na­ti­vas de ingre­sos y dis­tri­bu­ción de ali­men­tos y medi­ci­nas a las fami­lias vul­ne­ra­bles y las que están entran­do en vul­ne­ra­bi­li­dad por la cua­ren­te­na y la impo­si­bi­li­dad de obte­ner ali­men­tos. La deses­pe­ra­ción por con­se­guir­los hace impe­ra­ti­vo el que­bran­ta­mien­to del toque de que­da o la cua­ren­te­na, fra­gi­li­zan­do la segu­ri­dad ante lo cual la auto­ri­dad públi­ca solo se ha limi­ta­do a pro­mo­cio­nar el “qué­da­te en casa” y ame­na­zar con vio­len­cia poli­cial, mili­tar, repre­sión y reclu­sión de 1 a 3 años. En tan­to, el gobierno y los “dona­ti­vos” pri­va­dos incen­ti­van y pro­te­gen a los gran­des super­mer­ca­dos y pena­li­za los mer­ca­dos infor­ma­les y popu­la­res, pero no es solo el aban­dono en salud y ali­men­ta­ción, como dere­chos inalie­na­bles e inem­bar­ga­bles del ser humano, sino tam­bién el aban­dono al dere­cho a la edu­ca­ción, dado que el Esta­do solo se ha limi­ta­do a sus­pen­der la pre­sen­cia­li­dad en las aulas pero no ha defi­ni­do nin­gu­na polí­ti­ca para brin­dar las faci­li­da­des tec­no­ló­gi­cas que posi­bi­li­ten una ver­da­de­ra edu­ca­ción a dis­tan­cia y/​o vir­tual, recor­dán­do­le que el 70% de los estu­dian­tes care­cen del ser­vi­cio de inter­net en sus domi­ci­lios y si bien el 90% de los ciu­da­da­nos podrían tener telé­fo­nos inte­li­gen­tes, este país cuen­ta con el ser­vi­cio de conec­ti­vi­dad más cos­to­so y de pési­ma cali­dad de la región y ni hablar del mis­mo en nues­tras zonas rura­les. 4. Ante esta tra­ge­dia, no fal­tan quie­nes quie­ren ali­men­tar­se ‑cual bui­tres- de la tra­ge­dia, el gobierno, fun­cio­na­rios, empre­sa­rios y ban­que­ros, gran­des medios de comu­ni­ca­ción, los par­ti­dos polí­ti­cos (CREO, PSC, Alian­za País, entre otros) ven el “momen­to his­tó­ri­co” para impo­ner la reduc­ción del Esta­do (dis­mi­nu­ción de inver­sión públi­ca, des­pi­do de tra­ba­ja­do­res), fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral (con­tra­tar y des­pe­dir más bara­to), reduc­ción de impues­tos a las gran­des for­tu­nas y empre­sas, pri­va­ti­za­ción de empre­sas públi­cas ren­ta­bles, eli­mi­na­ción de sub­si­dios, extrac­ti­vis­mo a gran esca­la, libe­ra­li­za­ción de los pre­cios de los com­bus­ti­bles, pro­mo­cio­nan­do un nue­vo orden de anti­de­re­chos como úni­ca medi­da vali­dad para con­ser­var uno que otro dere­cho y bajo esta pre­mi­sa sin des­par­pa­jo mani­fies­tan que «La cri­sis ha supe­ra­do la nor­ma, debe­mos cam­biar las leyes aje­nas a esta reali­dad, nues­tra nor­ma­ti­va no es fle­xi­ble, las empre­sas no están ven­dien­do y debe­mos ser cons­cien­tes para esta­ble­cer acuer­dos en las jor­na­das de tra­ba­jo, en pago de suel­do, cui­dar la fuen­te de los empleos” y exi­gen uni­dad, dis­ci­pli­na cie­ga y ame­na­zan con cár­cel toda inten­ción de pro­tes­tas. 5. En este mar­co el pre­si­den­te Lenin Moreno pre­sen­ta su pro­yec­to “Ley de Apo­yo Huma­ni­ta­rio” como pro­pues­ta eco­nó­mi­ca para salir de la cri­sis eco­nó­mi­ca y de la pan­de­mia. En lo fun­da­men­tal, este pro­yec­to con­fis­ca un por­cen­ta­je men­sual del ingre­so de los tra­ba­ja­do­res duran­te 9 meses a quie­nes ganen más de 500 dóla­res, el 10% a los tra­ba­ja­do­res públi­cos que ganen más de mil dóla­res. En cam­bio, a las empre­sas con uti­li­da­des de más de un millón de dóla­res úni­ca­men­te se les gra­va­ría con el 5%, nada se dice de impues­tos a la ren­ta a las gran­des for­tu­nas, ban­ca y tran­sac­cio­nes finan­cie­ra tras­na­cio­nal; para el gobierno éstos son los sec­to­res que más cui­da­do nece­si­tan, a quie­nes hay que dar­les todo y no qui­tar­les nada.

El otro gru­po de medi­das pre­sen­ta­da por el gobierno son los “incen­ti­vos” a la pro­duc­ción, pero que en el fon­do son de fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral, que tie­ne los siguien­tes pun­tos:

a. Con­tra­to espe­cial por tiem­po defi­ni­do. Que crea un nue­vo tipo de con­tra­to, con dura­ción de dos años, reno­va­bles por una vez. El hora­rio de tra­ba­jo será de míni­mo 20 horas sema­na­les y máxi­mo 40, el tiem­po podrá dis­tri­buir­se has­ta en seis días sema­na­les, sin exce­der las ocho horas por jor­na­da, y el sala­rio se paga­rá en pro­por­ción con las horas tra­ba­ja­das. En con­cre­to esto impli­ca dis­mi­nu­ción de horas de tra­ba­jo y de salario.b. Reduc­ción de jor­na­da labo­ral. Actual­men­te la Ley labo­ral per­mi­te a las empre­sas dis­mi­nuir horas de tra­ba­jo en casos de fuer­za mayor o caso for­tui­to, has­ta un míni­mo de 30 horas sema­na­les. Con la pro­pues­ta no se defi­ne el tiem­po míni­mo del con­tra­to, pero se seña­la que la remu­ne­ra­ción y el apor­te a la segu­ri­dad social serán con base en el tiem­po tra­ba­ja­do y no en su tota­li­dad como actual­men­te es. El obje­ti­vo de esta medi­da sería “la pre­ser­va­ción de fuen­tes de tra­ba­jos”, ¡cla­ro que pre­ser­va­ría el empleo!, pero per­ju­di­can­do al tra­ba­ja­dor y bene­fi­cian­do al empresario.c. Vaca­cio­nes deven­ga­das y por ade­lan­ta­do. Si la ley se aprue­ba, duran­te los dos años siguien­tes a su vigen­cia los emplea­do­res podrán noti­fi­car al tra­ba­ja­dor con la obli­ga­ción de gozar sus vaca­cio­nes ya deven­ga­das o ade­lan­tar vaca­cio­nes de un máxi­mo de has­ta dos años. Es decir, es el empre­sa­rio quién deci­de cuan­do y como el tra­ba­ja­dor debe tener vaca­cio­nes.

Las tres moda­li­da­des serían, según la pro­pues­ta del gobierno, “con­tra­tos de muto acuer­do” entre el emplea­dor y el emplea­do. La excu­sa es que “algo de empleo es mejor a nada”. Esta moda­li­dad es una fala­cia y un cinis­mo abso­lu­to, es bien sabi­do por todos que actual­men­te, pese a las leyes labo­ra­les vigen­tes, los empre­sa­rios con­tra­tan impo­nen con­di­cio­nes labo­ra­les sobre las 8 horas obli­ga­to­rias, des­pi­dos intem­pes­ti­vos sin indem­ni­za­cio­nes lega­les, poca o nin­gu­na segu­ri­dad labo­ral, esto se ha hecho más pal­pa­ble en tiem­pos de pan­de­mia. Con estas medi­das que el gobierno pre­sen­ta y que tie­ne el pleno aval de los empre­sa­rios, no se bus­ca res­pon­der ni a la cri­sis eco­nó­mi­ca ni a la pan­de­mia, lo que real­men­te se quie­ren es impo­ner su vie­jo plan neo­li­be­ral. Ellos no pien­san en el sufri­mien­to de la gen­te, en los más de 20 mil con­ta­gia­dos con COVID 19, ni en el ham­bre de la gen­te con­fi­na­da en sus casas, solo les intere­sa sus nego­cios y ganan­cias, y si para ello tie­nen que apro­ve­cha­se de la deses­pe­ra­ción de la gen­te, redu­cir a con­di­ción de semi­es­cla­vi­tud a los tra­ba­ja­do­res, no les tiem­bla la mano. La cues­tión es ganar más con­tra­tan­do y des­pi­dien­do más bara­to.

Fren­te a esta situa­ción, las orga­ni­za­cio­nes, comu­nas y comu­ni­da­des del Pue­blo Kitu Kara expre­sa­mos nues­tro más enér­gi­co recha­zo a la tota­li­dad del pro­yec­to de “Ley de Apo­yo Huma­ni­ta­rio”, por aten­tar con­tra la demo­cra­cia, la cons­ti­tu­ción, pero sobre todo al dere­cho a la salud y a la vida dig­na de los ecua­to­ria­nos, pues­to que esta vio­len­ta el cum­pli­mien­to de la Cons­ti­tu­ción y res­trin­ge la pro­tec­ción de la vida y el bien­es­tar de los ciu­da­da­nos, no defi­ne una polí­ti­ca cla­ra y sobe­ra­na en salud, edu­ca­ción e inver­sión pre­fe­ren­te a la pro­duc­ción soli­da­ria en pers­pec­ti­va de la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. Por lo expues­to, exi­gi­mos y deman­da­mos tan­to al Gobierno como a la Asam­blea Nacio­nal lo siguien­te: 1. El archi­vo inme­dia­to de los pro­yec­tos de Ley pre­sen­ta­dos por el eje­cu­ti­vo 2. Legis­lar de mane­ra urgen­te para defi­nir polí­ti­cas públi­cas que incen­ti­ven eco­no­mía social y soli­da­ria entre los ecua­to­ria­nos, pro­mo­vien­do y for­ta­le­cien­do las cade­nas de pro­duc­ción y con­su­mo fami­liar y comu­ni­ta­ria, con­tro­lan­do las cade­nas de inter­me­dia­ción y comer­cia­li­za­ción, en espe­cial en estos momen­tos de emer­gen­cia brin­dar, a tra­vés de las fuer­zas arma­das y poli­cia­les, brin­dar la logís­ti­ca nece­sa­ria para que la pro­duc­ción cam­pe­si­na, indí­ge­na, fami­liar y de peque­ños pro­duc­to­res cir­cu­le y se dis­tri­bu­ya direc­ta­men­te hacia las ciu­da­des, los mer­ca­dos de las parro­quias, can­to­nes, pro­vin­cias. 3. Legis­lar de mane­ra urgen­te para defi­nir polí­ti­cas públi­cas de conec­ti­vi­dad, regu­la­ción de los cos­tos y cali­dad del ser­vi­cio públi­co de inter­net, pro­te­ger y garan­ti­zar los dere­chos ciu­da­da­nos a la tele­edu­ca­ción, tele­tra­ba­jo y tele­re­crea­ción. 4. Que la fun­ción Judi­cial, así como la de Trans­pa­ren­cia, Par­ti­ci­pa­ción y Con­trol Social, asu­man éti­ca­men­te sus com­pe­ten­cias y desis­tan de per­se­cu­cio­nes polí­ti­cas con fines elec­to­re­ros, es inad­mi­si­ble que se apro­ve­che la emer­gen­cia sani­ta­ria para per­se­guir a opo­si­to­res polí­ti­cos, diri­gen­tes comu­ni­ta­rios y socia­les, así como auto­ri­da­des indí­ge­nas. Ante la emer­gen­cia deben estas enti­da­des velar por la jus­ti­cia de los miles de ciu­da­da­nos a quie­nes se les han nega­do sus dere­chos bási­cos a la salud, ali­men­ta­ción, edu­ca­ción y tra­ba­jo, los escán­da­los de sobre­pre­cios y corrup­ción en la adqui­si­ción de insu­mos y medi­ci­nas; la negli­gen­cia cri­mi­nal y el ocul­ta­mien­to de infor­ma­ción; el des­pi­do del talen­to humano tan­to en el sec­tor públi­co como pri­va­do; las limi­ta­cio­nes y tra­bas que se han dado al fun­cio­na­mien­to e imple­men­ta­ción de meca­nis­mos e ins­tru­men­tos de par­ti­ci­pa­ción y con­trol social por par­te de la ciu­da­da­nía, etc.

5. Pro­mo­ver una polí­ti­ca pro­gre­si­va y sos­te­ni­ble de cam­bio tan­to, del mode­lo de desa­rro­llo como, de la matriz ener­gé­ti­ca y pro­duc­ti­va, fomen­tan­do la inver­sión nacio­nal e inter­na­cio­nal en la sus­ti­tu­ción de ener­gías fósi­les por ener­gías lim­pias, así como for­ta­le­cer el mode­lo de demo­cra­cia par­ti­ci­pa­ti­va real y comu­ni­ta­ria; defi­nir los linea­mien­tos para una segu­ri­dad social y de salud uni­ver­sal para todos los ciu­da­da­nos, defi­nir meca­nis­mos; defi­nir los meca­nis­mos para for­ta­le­cer y trans­for­mar de mane­ra radi­cal e inte­gral el sis­te­ma de salud y edu­ca­ción 6. Que el peso de la cri­sis eco­nó­mi­ca y sani­ta­ria, bajo los prin­ci­pios de sos­te­ni­bi­li­dad y soli­da­ri­dad, la asu­man quie­nes han ama­sa­do gran­des for­tu­nas a cos­ta del Esta­do y la redis­tri­bu­ción inequi­ta­ti­va de los recur­sos eco­nó­mi­cos, por ello, se debe pro­mo­ver una polí­ti­ca eco­nó­mi­ca de redis­tri­bu­ción de la rique­za que pre­vea ingre­sos bási­cos uni­ver­sa­les para todos los tra­ba­ja­do­res, redis­tri­bu­ción jus­ta y equi­ta­ti­va de las uti­li­da­des y ren­ta­bi­li­dad, incre­men­to del impues­to sobre la ren­ta, bene­fi­cios y capi­tal que quie­nes más ten­gan más apor­ten al desa­rro­llo del país y su gen­te; así como tam­bién pre­ver la des­in­ver­sión y explo­ta­ción labo­ral so pre­tex­to del tele­tra­ba­jo. 7. La sus­pen­sión inme­dia­ta del pago de deu­da, en capi­tal e intere­ses, y gene­rar una comi­sión nego­cia­do­ra de nue­vas con­di­cio­nes favo­ra­bles para su pago en medi­da que el Esta­do vaya recu­pe­ra­do su capa­ci­dad eco­nó­mi­ca y social; así mis­mo la Asam­blea debe nor­mar la inme­dia­ta remi­sión de las deu­das de los peque­ños pro­duc­to­res, pymes, empre­sas de eco­no­mía popu­lar, fami­liar y comu­ni­ta­ria que tie­nen deu­das con ins­ti­tu­cio­nes finan­cie­ras del Esta­do, y, la sus­pen­sión del pago de inte­rés sobre las deu­das en el sec­tor pri­va­do has­ta por un año con posi­bi­li­da­des de adqui­rir nue­vos cré­di­tos para la rein­ver­sión, capi­ta­li­za­ción, equi­pa­mien­to y redi­rec­cio­na­mien­to de sus líneas de nego­cios. Final­men­te recha­za­mos la inten­ción del gobierno nacio­nal de levan­tar la cua­ren­te­na cuan­do el núme­ro de con­ta­gios está lejos de dis­mi­nuir, todo lo con­tra­rio. Per­mi­tir la cir­cu­la­ción de la gen­te, pasan­do a una eta­pa de dis­tan­cia­mien­to social, no solo es irres­pon­sa­ble, pue­de ser inclu­so cri­mi­nal. Como fue de cono­ci­mien­to públi­co, un comi­té empre­sa­rial lan­za una “pro­pues­ta” de sali­da de la cua­ren­te­na, don­de se prio­ri­za la aper­tu­ra de acti­vi­da­des labo­ra­les, a ren­glón segui­do el gobierno anun­cia su plan de deses­ca­la­da del con­fi­na­mien­to social a par­tir del 4 de mayo; es decir, man­da a los tra­ba­ja­do­res a un segu­ro con­ta­gio masi­vo mien­tras que los empre­sa­rios y ban­que­ros hacen cari­dad repar­tien­do mas­ca­ri­llas en los hos­pi­ta­les. CARTA PÚBLICA – GOBIERNOS LOCALES ALTERNATIVOS

Hace­mos un lla­ma­do a todas las orga­ni­za­cio­nes socia­les, a las orga­ni­za­cio­nes del movi­mien­to indí­ge­na en gene­rar meca­nis­mos acción y de pro­pues­tas con­sen­sua­das para enfren­tar esta doble cri­sis e impe­dir que el neo­li­be­ra­lis­mo, mode­lo cadu­co y empo­bre­ce­dor de las gran­des mayo­rías, sea impues­to por el gobierno y las cáma­ras empre­sa­ria­les y finan­cie­ras. Debe­mos, hoy mas que nun­ca estar aten­tos a los acuer­dos que la asam­blea nacio­nal en con­tu­ber­nio con el Gobierno pudie­ran tomar para per­ju­di­car no solo a los ciu­da­da­nos del país y poner en ries­go su pleno desa­rro­llo, sino tam­bién a la desins­ti­tu­cio­na­li­za­ción sis­te­má­ti­ca del Esta­do y la nor­ma cons­ti­tu­cio­nal.