Cuba. Los que aman, creen

Cuba, Enri­que Ubie­ta, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 2 de mayo del 2020

En Turín y en Cre­ma ocu­rren cosas que

algu­nos cali­fi­ca­rían de locas. Otros las lee­rán con una son­ri­sa

escép­ti­ca, por­que se han extra­via­do en el labe­rin­to de las dudas. Los

que aman, creen. Ten­go el pri­vi­le­gio de vivir­las, y el deber de

tes­ti­mo­niar­las. Este es mi resu­men sema­nal: no verán aquí cifras de

pacien­tes aten­di­dos o sal­va­dos, ni cri­te­rios médi­cos.

Mi pri­mer día de la sema­na es el 25 de abril, Día de la Libe­ra­ción

del nazi-fas­cis­mo en Ita­lia. En tiem­pos de pan­de­mia no hay acti­vi­da­des

públi­cas. Así que bus­qué en la pren­sa del año ante­rior las habi­tua­les

mani­fes­ta­cio­nes de dece­nas de miles de per­so­nas que no encon­tra­ría esta

vez. La gen­te sos­te­nía en ellas car­te­les muy sig­ni­fi­ca­ti­vos: «Hoy como

ayer, anti­fas­cis­tas», «La Resis­ten­cia no ha ter­mi­na­do. Levan­ta tu cabe­za

y lucha por la vida», «Com­ba­te el mie­do. Des­tru­ye el fas­cis­mo».

Los médi­cos y enfer­me­ros cuba­nos e ita­lia­nos del hos­pi­tal COVID-ORG

de Turín salie­ron al patio, el vier­nes, para can­tar el himno

anti­fas­cis­ta «Bella Ciao» (Adiós Bella). Ese fue su home­na­je.

EN LA RESIDENCIA

Las resi­den­cias estu­dian­ti­les del Tec­no­ló­gi­co, en uno de cuyos

edi­fi­cios se hos­pe­da la bri­ga­da médi­ca cuba­na, fue­ron cons­trui­das para

reci­bir a los atle­tas en las Olim­pia­das de Invierno de 2006. En esos

edi­fi­cios hay estu­dian­tes, pro­ba­ble­men­te de otras regio­nes o de otros

paí­ses, que que­da­ron atra­pa­dos por la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. No se

per­mi­te el paso de un edi­fi­cio a otro, pero el encie­rro pue­de ser

explo­si­vo entre estu­dian­tes uni­ver­si­ta­rios. Nues­tros médi­cos y

enfer­me­ros reci­ben e inter­cam­bian salu­dos todos los días des­de las

ven­ta­nas y los pasi­llos del cam­pus. Sobre todo des­de que una tar­de, un

médi­co, con lágri­mas en los ojos, me arras­tró has­ta su habi­ta­ción, al

otro lado del pasi­llo. En el edi­fi­cio de enfren­te habían pues­to la

ban­de­ra cuba­na. Gran­de, her­mo­sa. Al ver que mirá­ba­mos sor­pren­di­dos,

aplau­die­ron. El sába­do fue­ron más lejos. Des­pués de mucha alga­ra­bía, un

estu­dian­te puso en alto­par­lan­te el Himno Nacio­nal de Cuba y todos

hicie­ron silen­cio, mien­tras noso­tros lo can­tá­ba­mos. Fue como si nos

abra­za­ran des­de lejos. Dicen que el coro­na­vi­rus cam­bia­rá el mun­do, que

lo hará mejor. No lo creo. Ten­dre­mos que cam­biar­lo noso­tros. Pero hay

sufi­cien­te ener­gía, sufi­cien­te fuer­za acu­mu­la­da para hacer­lo.

EN EL HOSPITAL

Había lle­ga­do cabiz­ba­jo, toda­vía sos­te­ni­do por un ambu­lan­cie­ro de

tra­je com­ple­to. Era el pri­me­ro, y venía de otro cen­tro hos­pi­ta­la­rio, con

una prue­ba nega­ti­va a su favor. Fue ubi­ca­do en un sec­tor de cua­ren­te­na,

para los que espe­ran la segun­da y defi­ni­ti­va prue­ba. Aquel lugar,

toda­vía sin enfer­mos, debió pare­cer­le gigan­tes­co en los pri­me­ros días.

Pero las solu­cio­nes que encuen­tra el des­tino son inex­tri­ca­bles. El

enfer­mo habla­ba espa­ñol, y pron­to el enjam­bre de cuba­nos lo rodeó.

Nues­tros médi­cos y enfer­me­ros son ins­trui­dos para no hablar de

polí­ti­ca, para rela­cio­nar­se con todo aquel que faci­li­te el desa­rro­llo de

las estra­te­gias loca­les de salud, para res­pe­tar creen­cias y cre­dos,

para curar a ricos y a pobres, a con­ten­dien­tes de un ban­do o de otro. Su

misión es sal­var vidas. Y sin embar­go, el impe­ria­lis­mo los con­si­de­ra

sub­ver­si­vos. Su pre­sen­cia en los luga­res más apar­ta­dos o peli­gro­sos, sin

la com­pen­sa­ción de gran­des sala­rios, su visión no cla­sis­ta de la

pro­fe­sión, su entre­ga, ponen en entre­di­cho los valo­res del sis­te­ma. Todo

seg­men­to social no mer­can­ti­li­za­do, es sub­ver­si­vo para el impe­ria­lis­mo.

Por eso tra­tan de que­brar­lo. Ellos son, como dijo Fidel a pro­pó­si­to del

enfren­ta­mien­to a la epi­de­mia del ébo­la, los héroes de nues­tro tiem­po.

Máxi­mo Pin­na, de 56 años, el pri­mer pacien­te en lle­gar al hos­pi­tal de

cam­pa­ña, se con­vir­tió tam­bién en el pri­me­ro que reci­bía el alta médi­ca.

Lo abor­dé a la sali­da del hos­pi­tal, don­de lo espe­ra­ba la ambu­lan­cia,

que lo devol­ve­ría a su hogar, y no fue remi­so a decla­rar sus

sen­ti­mien­tos: «Feli­ci­ta­cio­nes, ¿cómo se sien­te?» –fue mi úni­ca pre­gun­ta.

Pero él qui­so decir más: «Muy bien. Los médi­cos cuba­nos son muy

pro­fe­sio­na­les, no se les pue­de pedir más. Estoy muy, muy feliz de

haber­me recu­pe­ra­do. Me tra­ta­ron muy bien. Pude con­ver­sar mucho con

ellos, por­que hablo espa­ñol; son muy pro­fe­sio­na­les, sim­pá­ti­cos y tie­nen

un gran cora­zón».

CREMA, LOMBARDÍA

Una tar­de, al salir del hos­tal, los bri­ga­dis­tas cuba­nos de Cre­ma, en

Lom­bar­día, vie­ron a un niño de cua­tro años, solo, en la ace­ra de

enfren­te, con una ban­de­ri­ta cuba­na en las manos. Al día siguien­te, a la

mis­ma hora, el niño vol­vió, y al otro, siem­pre con su ban­de­ri­ta.

Inda­ga­ron. Los padres, en reali­dad, lo vigi­la­ban de cer­ca, vivían a

pocos metros. Su nom­bre es Ales­san­dro. El niño, pudie­ra decir­se, se

con­vir­tió en el líder de una gene­ra­ción de niños que empe­zó a reunir­se a

la mis­ma hora todos los días fren­te al hos­tal. Traían a sus padres, no

sus padres a ellos. Y les hacían por­tar ban­de­ras de Cuba y de Ita­lia. Se

con­vir­tió en una tra­di­ción.

La Alcal­de­sa, Ste­fa­nia Bonal­di, una mujer sen­ci­lla como su gen­te, me

lo expli­ca así: «Los pobla­do­res de Cre­ma, sor­pren­di­dos, agra­de­cen que

unos médi­cos hayan cru­za­do el océano para venir a Ita­lia a ayu­dar a su

pue­blo. Eso les ha infun­di­do mucha espe­ran­za». El jue­ves los bri­ga­dis­tas

le hicie­ron un rega­lo. Cru­za­ron la calle, y le entre­ga­ron una bata de

médi­co de su tama­ño, un naso­bu­co (nun­ca lo lle­va­ba pues­to, ni él ni los

otros niños) y un este­tos­co­pio. No sé qué se ges­ta, pero algu­na sor­pre­sa

debe depa­rar­nos el futu­ro.

1ro. DE MAYO

Este día ha sido espe­cial, aun­que la ruti­na de la zona roja

per­ma­nez­ca inal­te­ra­ble. El doc­tor Julio cami­na­ba en direc­ción al

hos­pi­tal en las pri­me­ras horas de la maña­na, cuan­do un carro de la

poli­cía se detu­vo fren­te a él. El cho­fer, un hom­bre joven de uni­for­me,

abrió la puer­ta y se bajó. Enton­ces, para sor­pre­sa de Julio, empu­ñó el

bra­zo y le dijo en voz alta: «¡Has­ta la vic­to­ria siem­pre!».

Inme­dia­ta­men­te, retor­nó al vehícu­lo y se mar­chó.

En la tar­de, fue inau­gu­ra­do el Árbol de la Vida. La cos­tum­bre la

traen los cuba­nos que enfren­ta­ron el ébo­la en Áfri­ca: a par­tir de hoy,

por cada vida sal­va­da, se colo­ca­rá una cin­ta blan­ca. Dos pacien­tes han

sido dados de alta. El doc­tor Julio colo­có la pri­me­ra cin­ta, y el doc­tor

ita­liano Ser­gio Livig­ni, direc­tor del hos­pi­tal, la segun­da. En la era

pos-COVID, será tras­la­da­do a Cuba. El Árbol adquie­re una sig­ni­fi­ca­ción

adi­cio­nal, a la que todos alu­den: es el Día Inter­na­cio­nal de los

Tra­ba­ja­do­res, que en Cuba ha sido dedi­ca­do a los que sal­van vidas.

El edi­fi­cio, don­de radi­ca el hos­pi­tal de cam­pa­ña, fue cons­trui­do en 1895, cuan­do en Cuba se reini­cia­ba la gue­rra por la inde­pen­den­cia, y José Mar­tí caía en com­ba­te. Es con­si­de­ra­do la «Cate­dral» de la his­to­ria indus­trial de Turín. ¿Cuán­tos obre­ros alber­gó en duras jor­na­das pro­duc­ti­vas? Hoy aco­ge a los que luchan por la vida. La pan­de­mia se com­ba­te con medi­ca­men­tos y cui­da­dos espe­cia­les, y con la soli­da­ri­dad que siem­pre han recla­ma­do los tra­ba­ja­do­res. Nos vemos la sema­na que vie­ne.

Toma­do de Gran­ma