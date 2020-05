Brasil. Lula descarta candidatura 2022: «Quiero ayudar a elegir a alguien»

.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 01 de Mayo de 2020.

.

El ex pre­si­den­te dijo que quie­re ser un «cable elec­to­ral» y espe­ra que el PT ten­ga un can­di­da­to

.

El ex pre­si­den­te Luiz Inácio Lula da Sil­va (PT) des­car­tó la posi­bi­li­dad de pos­tu­lar­se para pre­si­den­te de la Repú­bli­ca en las elec­cio­nes de 2022. En una entre­vis­ta con el colum­nis­ta Leo­nar­do Saka­mo­to, de UOL , el PT decla­ró que tie­ne la inten­ción de ser solo uno » cable elec­to­ral «.

“Sigo miran­do mi vida, he ido dema­sia­do lejos. Creo que cuan­do lle­gue 2022, el PT ten­drá un can­di­da­to. Sin­ce­ra­men­te, ten­dré 77 años cuan­do lle­gue octu­bre de 2022. Si ten­go la men­te correc­ta, ten­go que ayu­dar al PT a tener otro can­di­da­to y que sea un buen elec­tor. Quie­ro ayu­dar a ele­gir a alguien que ten­ga un com­pro­mi­so con las per­so­nas que tra­ba­jan ”, dijo.

Lula inten­tó pos­tu­lar­se para pre­si­den­te en 2018, pero fue arres­ta­do y ter­mi­nó sien­do exclui­do por deci­sión del Tri­bu­nal Supe­rior Elec­to­ral (TSE). En noviem­bre de 2019, fue libe­ra­do des­pués de una vota­ción en la Cor­te Fede­ral Supre­ma (STF) y pro­nun­ció un dis­cur­so en opo­si­ción al pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro, que sugi­rió a los exper­tos que el ex jefe del Pala­cio de Pla­nal­to podría abo­gar por el car­go nue­va­men­te.

Sin embar­go, para UOL , Lula decla­ró que no tie­ne tan­ta dis­po­si­ción como antes y espe­ra que su par­ti­do ten­ga otro mar­co.

“Para ser can­di­da­to en 2022, ten­dría que estar 100% salu­da­ble, con la dis­po­si­ción que ten­go aho­ra, por­que no pue­do ser can­di­da­to y seguir sien­do un anciano arras­tran­do mi pie den­tro del Pala­cio, esto no es bueno. He hecho ser­vi­cio para el país. Espe­ro que Bra­sil y el PT no me nece­si­ten ”, dijo.

.

*Car­ta Capi­tal