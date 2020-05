¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

Con­ven­ci­dos de la derro­ta­bi­li­dad de la rapi­ña neo­li­be­ral, de la derro­ta­bi­li­dad del capi­ta­lis­mo glo­bal, aho­ra con más razo­nes que en cual­quier otro momen­to debe­mos hacer todos los esfuer­zos por orga­ni­zar, uni­fi­car y coor­di­nar la acción trans­for­ma­do­ra de todas las fuer­zas anti­ca­pi­ta­lis­tas del orbe, por­que apro­ve­chan­do que como nun­ca se ha des­di­bu­ja­do la omni­po­ten­cia de la insa­cia­ble bes­tia, la cual es vis­ta por muchos como un decré­pi­to vejes­to­rio en pro­lon­ga­da ago­nía que hay que ayu­dar a ace­le­rar, con­si­de­ran­do aque­lla refle­xión de Lenin que indi­ca­ba que “el capi­ta­lis­mo no cae­rá si no exis­ten las fuer­zas socia­les y polí­ti­cas que lo hagan caer”. Y cla­ro que debe caer tan injus­to y depre­da­dor enemi­go del ser humano y de la natu­ra­le­za, que ha mos­tra­do en la actual cri­sis sani­ta­ria gene­ra­da por la pan­de­mia de la COVID 19, su per­ver­sa y des­co­mu­nal inuti­li­dad para resol­ver los pro­ble­mas de vida o muer­te que por su pro­pia estruc­tu­ra de egoís­mo demen­cial, se ha mul­ti­pli­ca­do. La reali­dad nos ha mos­tra­do con el peso y los dolo­res de sus terri­bles con­se­cuen­cias que, si no se quie­re caer en el terreno de una heca­tom­be mayor que la que ya se está pade­cien­do por cuen­ta del coro­na­vi­rus y del ham­bre, el mun­do está urgi­do de cam­bios inme­dia­tos, para ya, como la des­mer­can­ti­li­za­ción de la sani­dad y la segu­ri­dad social, por decir lo míni­mo. Lo cual impli­ca, al menos, la des­mer­can­ti­li­za­ción de la indus­tria far­ma­céu­ti­ca y la recu­pe­ra­ción de los recur­sos natu­ra­les o bie­nes del común. A no ser que se pre­fie­ra el no impul­so del defi­ni­ti­vo entie­rro del capi­ta­lis­mo, con una alter­na­ti­va como con­se­cuen­cia, que no es otra que la bar­ba­rie, tra­du­ci­da en la domi­na­ción del capi­tal recu­rrien­do a las for­mas más bru­ta­les de explo­ta­ción eco­nó­mi­ca y de alie­na­ción que sin duda irán de la mano de la impla­ca­ble dic­ta­du­ra mediá­ti­ca.

Des­de diver­sas lati­tu­des del mun­do, se ha gene­ra­li­za­do el sen­sa­to recla­mo en favor de la inter­ven­ción más acti­va del Esta­do para con­tro­lar los noci­vos efec­tos de los mer­ca­dos en el mane­jo usu­re­ro de los ser­vi­cios bási­cos de salud, segu­ri­dad social, agua, edu­ca­ción, vivien­da, trans­por­te, etc. y para inten­tar, fun­da­men­tán­do­se en el sen­ti­do común ‑reva­lo­ri­zan­do la soli­da­ri­dad, enfren­tan­do el desen­freno pri­va­ti­zan­te del neoliberalismo‑, una redis­tri­bu­ción de las rique­zas del mun­do, que hoy por hoy se ven con­cen­tra­das en algo más de la mitad de las mis­mas, escan­da­lo­sa, des­me­su­ra­da y cri­mi­nal­men­te, en manos de un puña­do de pro­pie­ta­rios que no pasa de ser el 1% de la pobla­ción. La hora de la supre­ma­cía polí­ti­ca, eco­nó­mi­ca y mili­tar yan­qui es la del oca­so, inclu­so en el que por déca­das ha con­si­de­ra­do su patio trasero, y la pujan­za del capi­ta­lis­mo decli­na tam­bién, empu­ja­da por la actual rece­sión mun­dial sin pre­ce­den­tes. En el hori­zon­te cre­pus­cu­lar la pro­fun­da cri­sis estruc­tu­ral del capi­ta­lis­mo, nave­ga aho­ra el “cis­ne negro” de la pan­de­mia, apre­su­ran­do su inexo­ra­ble des­tino que, sin duda, está en manos de las cla­ses sub­al­ter­nas en la medi­da en que van toman­do con­cien­cia de la explo­ta­ción y opre­sión que las ava­sa­lla y de que otro mun­do es posi­ble si qui­ta­mos de en medio a esa “bur­gue­sía impe­rial” mez­qui­na, des­com­pues­ta y des­qui­cia­da. Si ate­rri­za­mos un poco en las cifras, la CEPAL ha cal­cu­la­do que como con­se­cuen­cia direc­ta de la viro­sis letal, para el 2020 el Pro­duc­to Interno Bru­to de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be ten­drá una caí­da de 5,3%, la tasa de pobre­za aumen­ta­rá 4,4% y el núme­ro de pobres pasa­ría de 186 millo­nes en 2019 a 214,7 millo­nes, dibu­jan­do tam­bién en la región la rece­sión más gran­de que se haya sufri­do des­de 1914 y 1930. Con lo cual, lo pre­vi­si­ble es un acen­tua­do aumen­to del des­em­pleo, de la pobre­za y de la desigual­dad. Según la Comi­sión Eco­nó­mi­ca, en Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be la pobre­za extre­ma cre­ce­ría del 11 al 13,5 %, lo que repre­sen­ta un incre­men­to de 16 millo­nes de per­so­nas (2,5 pun­tos por­cen­tua­les).

Nues­tra Colom­bia, sin duda y aún con los tru­cos de cule­bre­ros de sus gober­nan­tes, no esca­pa de esta situa­ción, no impor­ta que se maqui­lle la reali­dad sobre el con­ta­gio y las dimen­sio­nes de la cri­sis sani­ta­ria, y se amplíen y les den deno­mi­na­cio­nes “inte­li­gen­tes” a las cua­ren­te­nas y a las medi­das de ais­la­mien­to social para de paso tapar los nar­coes­cán­da­los del Pre­si­den­te y de su vice­pre­si­den­ta, pues por más pan­to­mi­mas que se pon­gan en esce­na la tozu­dez de los hechos y sus con­se­cuen­cias pon­drán en evi­den­cia la far­sa de sus polí­ti­cas cica­te­ras, maño­sas e inú­ti­les, como los publi­ci­ta­dos giros a Fami­lias en Acción, o el Ingre­so Soli­da­rio, o la devo­lu­ción del IVA y el pro­gra­ma Adul­to Mayor, entre otras que son una bur­la si se toma en cuen­ta las pin­gües des­ti­na­cio­nes eco­nó­mi­cas que el gobierno, usan­do mala­ba­ris­mos finan­cie­ros, des­ti­na para esas gran­des empre­sas que se ufa­nan de sus “dona­cio­nes” mien­tras tra­mi­tan los des­cuen­tos al impues­to de ren­ta. Fal­sa “soli­da­ri­dad empre­sa­rial”; fal­sos “obse­quios” pro­pa­gan­di­za­dos para faci­li­tar­les la eva­sión de impues­tos a per­so­na­jes tipo Sar­mien­to Angu­lo, y de paso lim­piar­les su des­pres­ti­gia­da ima­gen de gáns­ter adue­ña­dos del país con la com­pli­ci­dad de quie­nes a este y a otras vacas sagra­das del sec­tor finan­cie­ro les per­mi­ten el des­va­li­ja­mien­to de los recur­sos de la nación.

¡Sigan hacien­do su agos­to, que segu­ra­men­te, como a todo marrano gor­do ya les lle­ga­rá su diciem­bre! Sigan bene­fi­cian­do a los ban­que­ros y a Mac Pollo, Arroz ROA, Flor Hui­la e Inge­nio del Cau­ca…, con los cré­di­tos que debie­ron ir para los cam­pe­si­nos y a bene­fi­ciar a los más nece­si­ta­dos. La fies­ta no les va a durar eter­na­men­te. En Colom­bia, apar­te del des­em­pleo y de los emplea­dos con sala­rios de ham­bre, son alre­de­dor de diez millo­nes los tra­ba­ja­do­res lla­ma­dos cuen­ta­pro­pis­tas que están sufrien­do las con­se­cuen­cias de tan­ta insen­sa­tez y sufren como muchos otros millo­nes de pobres, el dile­ma de que si no los mata el coro­na­vi­rus los mata el ham­bre. De com­ple­men­to más de 2 millo­nes de per­so­nas no tie­nen acce­so a acue­duc­to y alcan­ta­ri­lla­do…, y toda­vía se pre­ten­de que la gen­te se lave las manos con agua y jabón, se unte gel y se pon­ga desin­fec­tan­te, por­que nues­tros gober­nan­tes no saben en que país vivi­mos. Creen como Duque, que el país está lleno de biz­co­che­rías don­de los emplea­dos pro­me­dio ganan dos millo­nes de pesos men­sua­les (¡). ¿Has­ta cuán­do tan­ta humi­lla­ción? Sacu­dá­mo­nos este las­tre, expre­se­mos nues­tra indig­na­ción por tan­to abu­so con­tra el pue­blo, y que el des­con­ten­to social se vuel­va un solo cau­dal impa­ra­ble con­tra estas cas­tas de rufia­nes. El des­tino del pla­ne­ta está indu­da­ble­men­te en manos de los tra­ba­ja­do­res; su pará­li­sis es la pará­li­sis del pro­ce­so de crea­ción de valor, es la pará­li­sis de la eco­no­mía y el hun­di­mien­to inde­fec­ti­ble de aque­llos que nece­si­tan explo­tar su fuer­za de tra­ba­jo. De tal mane­ra que, en tiem­pos de pan­de­mia, fren­te a la apa­ren­te encru­ci­ja­da de ir a tra­ba­jar o man­te­ner­se ais­la­dos en casa para pre­ser­var la salud, debe­mos mirar ante todo en que ha lle­ga­do el momen­to de decir que cual­quier sacri­fi­cio es váli­do pero no para seguir lle­nan­do los bol­si­llos de los capi­ta­lis­tas y con­ti­nuar con­tem­plan­do impa­si­bles el des­fi­nan­cia­mien­to del sis­te­ma publi­co de salud y su pri­va­ti­za­ción, los frau­des de la indus­tria far­ma­céu­ti­ca y seguir res­pe­tan­do el “sagra­do dere­cho de la pro­pie­dad” de los bur­gue­ses empe­ña­dos sola­men­te en defen­der sus nego­cios.

Debe ser una exi­gen­cia de los tra­ba­ja­do­res que la rique­za que pro­du­cen sea rique­za para el bien común; debe ser exi­gen­cia para los gobier­nos, que inter­ven­gan los hos­pi­ta­les y clí­ni­cas pri­va­das para la aten­ción de los pacien­tes infec­ta­dos por el COVID-19, y todas las afec­cio­nes que ago­bian a las pobre­rías; debe ser exi­gen­cia la for­ma­li­za­ción y la des­pre­ca­ri­za­ción labo­ral. Y debe ser exi­gen­cia que se erra­di­que la hipo­cre­sía que encie­rra la fal­sa filan­tro­pía y la fal­sa cari­dad de empre­sa­rios y ban­que­ros que le sacan ganan­cia has­ta a las limos­nas de las que apa­ren­tan des­pren­der­se, solo pen­san­do en que las pro­tes­tas anti­neo­li­be­ra­les que estre­me­cie­ron el con­ti­nen­te y otros esce­na­rios mun­dia­les des­bor­dan­do las ave­ni­das, las pla­zas y las fron­te­ras del 2019, no retor­nen con más fuer­za de las entra­ñas de la sole­dad y el silen­cio de las calles soli­ta­rias de ciu­da­des enmu­de­ci­das por el virus, pero ansio­sas de rom­per con el ais­la­mien­to y con los cau­san­tes de una tra­ge­dia que ha podi­do ser evi­ta­da si no fue­ra por el autis­mo neo­li­be­ral y la des­hu­ma­ni­za­ción del sis­te­ma, que para nada se ha doli­do real­men­te de la ago­nía de los milla­res de per­so­nas que no tie­nen ni ten­drán por aho­ra los recur­sos para acce­der a un sis­te­ma de salud cada vez más pri­va­ti­za­da, ni aun a los pocos recur­sos públi­cos recor­ta­dos por el fana­tis­mo de hacer de todo lo que tocan un nego­cio y fes­tín de la corrup­ción. Sabi­do está que millo­nes de empre­sas o están en quie­bra, o en cri­sis, o ya han cerra­do dejan­do en ries­go o ya por fue­ra a millo­nes de tra­ba­ja­do­res. Se cree que al menos qui­nien­tos millo­nes de per­so­nas cae­rán en las garras de la pobre­za, sus­ci­tán­do­se cala­mi­da­des socia­les mayo­res que las gene­ra­das por las cri­sis capi­ta­lis­tas de 1929 y de 2008; evi­den­cián­do­se con ello, sí o sí, la nece­si­dad de un nue­vo orden eco­nó­mi­co mun­dial que nos trai­ga jus­ti­cia social y nos libre de una nue­va impo­si­ción de bar­ba­rie y de fas­cis­mo.

Así que para este Pri­me­ro de Mayo en Colom­bia y en la mayo­ría de los luga­res don­de tal fecha es la más emble­má­ti­ca del año, aun­que segu­ra­men­te no se podrá mar­char, sí se podrán jun­tar las manos y los puños de la memo­ria des­de lo más pro­fun­do de la sub­je­ti­vi­dad eman­ci­pan­te, expre­san­do por todos los medios que ten­ga­mos a mano las vie­jas y nue­vas reivin­di­ca­cio­nes. Debe­re­mos y podre­mos, enar­bo­lar des­de cada hogar, des­de cada cam­pa­men­to insur­gen­te, des­de cada rin­cón de la patria don­de pal­pi­te el sen­ti­mien­to de las luchas del pro­le­ta­ria­do, las ban­de­ras de sus pro­pó­si­tos más loa­bles, por los que se cree y se tie­ne el con­ven­ci­mien­to de vic­to­ria, gri­tan­do nues­tra fe en Colom­bia, en la Amé­ri­ca Nues­tra y en los opri­mi­dos del orbe, hacien­do tre­mo­lar el tri­co­lor nacio­nal y el rojo de la resis­ten­cia inter­na­cio­na­lis­ta, rom­pien­do la cade­nas por un mun­do mejor, post-capi­ta­lis­ta, sin explo­ta­do­res ni explo­ta­dos, con jus­ti­cia social, dicien­do ¡viva el Pri­me­ro de Mayo, vivan los tra­ba­ja­do­res y el pro­le­ta­ria­do del mun­do!

FARC-EP, Segun­da Mar­que­ta­lia

Mon­ta­ñas de Colom­bia, mayo de 2020