Nues­tras vidas no están al ser­vi­cio de las ganan­cias de los empresarios!!!!!Vecina Vecino, este 1 de Mayo se rea­li­za­rá la Cara­va­na de las y los tra­ba­ja­do­res 10 a.m., Roton­da San Pablo/​Ves­pu­cio, olla Común 13 hrs Pla­za Ati­lio Gae­te La Gran­ja y cace­ro­leo terri­to­rial 20 hrs, les invi­ta­mos, no olvi­de salir [email protected] con mas­ca­ri­lla y guan­tes!!!!

1 DE MAYO, CARAVANA Y OLLA COMÚN DE LXS TRABAJADORES