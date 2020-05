Argentina. Claudia Camba: “Rechazar las brigadas cubanas es no priorizar la vida”

Por Con­sue­lo Cabral, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 30 de abril de 2020

La pre­si­den­ta de “Un Mun­do Mejor es Posi­ble” (UMMEP) se refi­rió al posi­ble arri­bo de pro­fe­sio­na­les cuba­nos para ayu­dar a luchar con­tra la pan­de­mia en Argen­ti­na.

En las últi­mas sema­nas des­de dis­tin­tos medios masi­vos de comu­ni­ca­ción se mon­tó una cam­pa­ña des­acre­di­tan­do la lle­ga­da de médi­cos y médi­cas cuba­nas al país para ayu­dar a luchar con­tra la pan­de­mia. Al ofre­ci­mien­to de la isla, y al vis­to bueno del gober­na­dor de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, Axel Kici­llof, se sumó la con­fir­ma­ción hecha por el can­ci­ller Feli­pe Solá días atrás sobre el avan­ce de las nego­cia­cio­nes del Gobierno nacio­nal con Cuba para el arri­bo de las bri­ga­das sani­ta­rias al país.

Y si bien el Decre­to 260⁄ 2020 de Emer­gen­cia Sani­ta­ria, publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial el 12 de mar­zo, facul­ta al Minis­te­rio de Salud de la Nación a “auto­ri­zar en for­ma excep­cio­nal y tem­po­ra­ria, la con­tra­ta­ción y el ejer­ci­cio de pro­fe­sio­na­les y téc­ni­cos de salud titu­la­dos en el extran­je­ro, cuyo títu­lo no esté reva­li­da­do o habi­li­ta­do en la Repú­bli­ca Argen­ti­na”, éste es uno de los tan­tos argu­men­tos que esbo­zan quie­nes se opo­nen a la ayu­da cuba­na, des­ple­ga­da ya en 18 paí­ses del mun­do para ayu­dar en la pan­de­mia.

Clau­dia Cam­ba, pre­si­den­ta de “Un Mun­do Mejor es Posi­ble” (UMMEP), fun­da­ción res­pon­sa­ble en Argen­ti­na de la ges­tión e imple­men­ta­ción de los pro­gra­mas de alfa­be­ti­za­ción “¡Yo, sí Pue­do!” y de salud visual “Ope­ra­ción Mila­gro”, habló con La Nue­va Maña­na sobre los dis­tin­tos argu­men­tos de quie­nes se opo­nen a la lle­ga­da de las bri­ga­das cuba­nas y denun­ció “el mon­ta­je de una cam­pa­ña mediá­ti­ca por par­te de la dere­cha”.

¿Qué lec­tu­ra hacen des­de UMMEP acer­ca de la polé­mi­ca gene­ra­da por la posi­ble lle­ga­da de misio­nes médi­cas cuba­nas al país para ayu­dar en la pan­de­mia?

– Los medios nos silen­cia­ron duran­te 15 años y aho­ra somos tapa. Nun­ca se preo­cu­pa­ron por des­ta­car la cola­bo­ra­ción de Cuba en Argen­ti­na, pero aho­ra de repen­te nos men­cio­nan y cri­ti­can, jus­ta­men­te en ple­na pan­de­mia cuan­do la úni­ca fron­te­ra que debie­ra exis­tir es la que divi­de a la vida de la muer­te.

En UMMEP lle­va­mos más de una déca­da y media cana­li­zan­do la soli­da­ri­dad cuba­na con las per­so­nas más nece­si­ta­das de Argen­ti­na. Comen­za­mos con el Pro­gra­ma de Alfa­be­ti­za­ción “Yo, sí Pue­do”, y des­pués vino la “Ope­ra­ción Mila­gro”, pro­gra­ma desa­rro­lla­do por la Revo­lu­ción Cuba­na para luchar con­tra la cegue­ra pre­ve­ni­ble, en pri­mer lugar, en Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be, en per­so­nas de bajos ingre­sos, que no pue­den finan­ciar­se aten­cio­nes e inter­ven­cio­nes qui­rúr­gi­cas detrás de las cua­les exis­te todo un nego­cio, por­que por des­gra­cia la Salud Públi­ca en muchos luga­res ha deja­do de ser un bien públi­co. Logra­mos ope­rar a casi 50 mil argen­ti­nos y argen­ti­nas en Cuba, en Boli­via y des­de hace 10 años tene­mos nues­tro pro­pio hos­pi­tal en Cór­do­ba.

En ese mar­co, la lec­tu­ra que hace­mos des­de UMMEP es que el ata­que vie­ne dado des­de la dere­cha, des­de los círcu­los de poder que tie­nen par­te de la salud mon­ta­da como un nego­cio, y que no les con­vie­ne esta otra for­ma de salud públi­ca soli­da­ria. Por­que hay que decir­lo, recha­zar las bri­ga­das cuba­nas es no prio­ri­zar la vida.

Esta cam­pa­ña orques­ta­da por medios hege­mó­ni­cos es una pie­za de otra más gran­de, impul­sa­da por Esta­dos Uni­dos, y que comen­zó a fina­les del 2018 en Bra­sil con Bol­so­na­ro, pro­si­guió en Ecua­dor con Lenín Moreno, y recien­te­men­te tuvo sus ecos en Boli­via con el gol­pe de Esta­do a Evo. Con la reti­ra­da de miles de médi­cos cuba­nos que pres­ta­ban sus ser­vi­cios en esos paí­ses se pri­vó a esos pue­blos de aten­ción médi­ca gra­tui­ta. ¿Cuál hubie­se sido el efec­to de la pan­de­mia de Covid-19 en Bra­sil, Ecua­dor y Boli­via, de exis­tir las bri­ga­das médi­cas cuba­nas aho­ra en esos paí­ses? Eso nun­ca lo vamos a poder saber.

Uno de los argu­men­tos que sos­tie­nen quie­nes ata­can las misio­nes es que el Gobierno no exi­ge reva­li­dar los títu­los y que hay sufi­cien­tes médi­cos en Argen­ti­na. ¿Qué opi­na al res­pec­to?

– La exi­gen­cia de reva­li­dar títu­los tie­ne su géne­sis y pue­de decir­se que has­ta sus razo­nes como una medi­da de pro­te­ger al médi­co argen­tino. Pue­de que en algu­nos momen­tos de nues­tro país haya sido enten­di­ble. Pero no es el momen­to, ni que vive Argen­ti­na, ni que vive la Huma­ni­dad.

La pan­de­mia actual de Covid-19 es un foco rojo, un foco de aler­ta, que nos dice que debe­mos enca­mi­nar­nos nece­sa­ria­men­te a otras for­mas de orga­ni­za­ción huma­na, y no hablo des­de posi­cio­nes mar­xis­tas, hablo des­de posi­cio­nes neta­men­te huma­nis­tas. La actual pan­de­mia está demos­tran­do la nece­si­dad de la coope­ra­ción e inter­re­la­ción huma­nas, está demos­tran­do que nos nece­si­ta­mos unos a otros, los cien­tí­fi­cos lo vie­nen demos­tran­do, y ha sido impre­sio­nan­te como lo que se ha ido des­cu­brien­do en torno al cono­ci­mien­to del nue­vo virus, a las for­mas de tra­ta­mien­to de la enfer­me­dad, se ha ido com­par­tien­do sin mira­mien­tos.

Otro pun­to en con­tra de la lle­ga­da de las bri­ga­das es el que hace refe­ren­cia a que en Argen­ti­na exis­ten sufi­cien­tes médi­cos para com­ba­tir la pan­de­mia.

– La situa­ción de la Salud Públi­ca en la Argen­ti­na, sobre todo en las áreas rura­les, en los cor­do­nes urba­nos, en dife­ren­tes zonas, está sien­do insos­te­ni­ble, y no por la fal­ta de hos­pi­ta­les o equi­pa­mien­to, sino jus­ta­men­te por la fal­ta de per­so­nal de salud. Real­men­te no es ver­dad que haya sufi­cien­tes médi­cos argen­ti­nos, si obser­va­mos la tasa de médi­cos por cada mil habi­tan­tes, qui­zás nos parez­ca ade­cua­da, pero hay que ana­li­zar dón­de están esos médi­cos. La cru­da reali­dad es que el per­so­nal de salud se radi­ca en las ciu­da­des don­de hay mayo­res posi­bi­li­da­des de obte­ner recur­sos eco­nó­mi­cos. Y pocos están dis­pues­tos a irse a vivir allí, don­de la gen­te nece­si­ta de ellos.

Des­de la Con­fe­de­ra­ción Médi­ca de la Repú­bli­ca Argen­ti­na tam­bién se pusie­ron en duda los cono­ci­mien­tos de los médi­cos cuba­nos, a pesar de la rigu­ro­si­dad de la carre­ra de medi­ci­na de la ELAM (Escue­la Lati­noa­me­ri­ca­na de Medi­ci­na) y de la doble espe­cia­li­za­ción con la que egre­san.

– Es absur­do. Esta­mos hablan­do de gen­te que tie­ne de míni­ma dos espe­cia­li­da­des y expe­rien­cia en epi­de­mias. La cali­dad del sis­te­ma de for­ma­ción es altí­si­ma y no solo de los médi­cos cuba­nos, sino de todo el per­so­nal de la salud, que inclu­ye enfer­me­ros y téc­ni­cos. En Cuba los estu­dian­tes de Medi­ci­na están des­de el 3er y has­ta el 6to año de su carre­ra ya inser­ta­dos en los hos­pi­ta­les, ejer­cien­do al lado de sus pro­fe­so­res, por­que las Facul­ta­des de Cien­cias Médi­cas están en los pro­pios hos­pi­ta­les. Se gra­dúan como Espe­cia­lis­tas en Medi­ci­na Gene­ral Inte­gral y van para la aten­ción pri­ma­ria de salud, rega­da por todo el terri­to­rio cubano, des­de el más recón­di­to para­je has­ta las más cén­tri­cas calles de La Haba­na.

El Pro­gra­ma Materno Infan­til ha sido reco­no­ci­do por la OMS y la Uni­cef como una expe­rien­cia, mere­ce­do­ra de estu­dio por los dis­tin­tos paí­ses y orga­ni­za­cio­nes, de ahí la tasa de mor­ta­li­dad infan­til más baja de las Amé­ri­cas, por deba­jo de 5 muer­tes por cada mil naci­mien­tos. Cuba ha sido reco­no­ci­da por el pro­gra­ma ONU Sida como el pri­mer país del mun­do en eli­mi­nar la trans­mi­sión materno infan­til del VIH. El Pro­gra­ma Nacio­nal de Vacu­na­ción inmu­ni­za con­tra 14 enfer­me­da­des, a par­tir de 11 vacu­nas, 8 de las cua­les las pro­du­ce la pro­pia indus­tria médi­co far­ma­céu­ti­ca cuba­na. Esto es sólo un ejem­plo, se pue­de hablar de la espe­ran­za de vida al nacer, del Pro­gra­ma de Lucha con­tra el Cán­cer, del Pro­gra­ma de Aten­ción al Adul­to Mayor. Oja­lá algún día ten­ga­mos en nues­tros paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be los logros de salud que hoy goza el pue­blo cubano, a pesar de un blo­queo eco­nó­mi­co al que no ha sido some­ti­do país alguno en la his­to­ria, ya con 60 años de impo­si­ción, y que demues­tra que no es sólo finan­cia­mien­to lo que se nece­si­ta para obte­ner logros socia­les.

Por otro lado, quie­nes se opo­nen citan un infor­me de la ONU don­de se denun­cian supues­tas vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos por par­te de Cuba hacia los pro­fe­sio­na­les que inte­gran las bri­ga­das (“explo­ta­ción labo­ral”, “pagos inade­cua­dos”, “pre­sio­nes y segui­mien­to por par­te del Gobierno de Cuba”).

Yo me pre­gun­to, ¿es posi­ble que la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, orga­nis­mo de la estruc­tu­ra de la ONU, entre­gue el Pre­mio de Salud Públi­ca en Memo­ria del Dr. Lee Jong-Wook al Con­tin­gen­te Inter­na­cio­nal de Médi­cos Espe­cia­li­za­dos en Situa­cio­nes de Desas­tre y Gra­ves Epi­de­mias, Henry Reeve, por su actua­ción en el enfren­ta­mien­to al ébo­la en Áfri­ca, y que por otra par­te un infor­me de la ONU denun­cie supues­tas vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos de los pro­fe­sio­na­les de estas bri­ga­das? Esta es otra de las men­ti­ras que se están orques­tan­do como par­te de la cam­pa­ña de los medios hege­mó­ni­cos de des­in­for­ma­ción, que ade­más debe­rían actua­li­zar por­que ya la cam­pa­ña de la vio­la­ción de los dere­chos huma­nos en Cuba enve­je­ció.

Los cuba­nos que par­ti­ci­pan en esas bri­ga­das lo hacen con total volun­ta­rie­dad, géne­sis de la pro­pia con­cep­ción huma­nis­ta y soli­da­ria de la Salud Públi­ca en Cuba. En el tiem­po que están en la bri­ga­da man­tie­nen intac­to el sala­rio que deven­ga­ban en el pues­to de salud que ocu­pa­ban en Cuba antes de incor­po­rar­se a la mis­ma, este se le entre­ga todos los meses a su fami­lia. Ade­más, al inte­grar­se a la bri­ga­da reci­ben un esti­pen­dio adi­cio­nal, que es depo­si­ta­do en una cuen­ta de ban­co todos los meses, y el médi­co lo obtie­ne una vez que regre­sa a Cuba. Ingre­sos muy por enci­ma al cubano medio. Y esto es con todas las bri­ga­das que se for­men, cobre o no Cuba, por esos ser­vi­cios médi­cos.

Por ejem­plo, Cuba no cobra a Hai­tí los ser­vi­cios médi­cos que le pres­ta. Y Cuba está en Hai­tí des­de el 2003, hace más de 15 años. Igual pasa­ba con Boli­via, don­de todo el ingre­so que Cuba obte­nía de los ser­vi­cios médi­cos, deter­mi­nó inver­tir­lo en com­pra de medi­ca­men­tos, equi­pos y pie­zas de repues­to para la pro­pia asis­ten­cia que brin­da­ba en ese país; por no decir que des­de 2005 al 2009 Boli­via no pagó por esa ayu­da y a Cuba le cos­tó 200 millo­nes de dóla­res.

Los médi­cos que se inte­gran a las bri­ga­das cono­cen que la mayor par­te del finan­cia­mien­to que se obtie­ne por los ser­vi­cios se des­ti­nan a man­te­ner el sis­te­ma de salud gra­tui­to y uni­ver­sal al cual acce­den todos los cuba­nos, sin dis­tin­ción de nin­gu­na cla­se. Por eso, más allá de estas ope­ra­cio­nes mediá­ti­cas esté­ri­les, la his­to­ria de las bri­ga­das inter­na­cio­na­lis­tas de médi­cos cuba­nos cons­ti­tu­ye un sol encen­di­do y una espe­ran­za para las per­so­nas más nece­si­ta­das.

El tes­ti­mo­nio en pri­me­ra per­so­na de Lucía Coro­nel, médi­ca argen­ti­na for­ma­da en Cuba

Mi nom­bre es Lucía Coro­nel, soy argen­ti­na, médi­ca, espe­cia­lis­ta en epi­de­mio­lo­gía, y me for­mé como médi­ca y como espe­cia­lis­ta gra­cias a becas que dio la repú­bli­ca de Cuba a par­tir del año 1999 con el pro­gra­ma de la Escue­la Lati­noa­me­ri­ca­na de Medi­ci­na (ELAM), que arran­co ese año.

Yo inte­gré la pri­me­ra pro­mo­ción, que egre­só en 2005, y que fue un pro­gra­ma que bus­có dar con­ti­nui­dad a la his­tó­ri­ca cola­bo­ra­ción inter­na­cio­na­lis­ta de Cuba en salud.

Cuba tie­ne entre los prin­ci­pios de su sis­te­ma de salud, que es 100 por cien­to gra­tui­to y esta­tal, la cola­bo­ra­ción inter­na­cio­na­lis­ta de los pro­fe­sio­na­les cuba­nos, a pesar de las difi­cul­ta­des que tenían con la sali­da masi­va de pro­fe­sio­na­les al ini­cio de la Revo­lu­ción. Esta cola­bo­ra­ción comen­zó con el terre­mo­to de Chi­le en el 61′ y lue­go con bri­ga­das de salud en Arge­lia. Des­de enton­ces nun­ca ha cesa­do por­que como digo es un prin­ci­pio la cola­bo­ra­ción cuba­na en salud. Cuba ha desa­rro­lla­do un recur­so humano, que a pesar del blo­queo eco­nó­mi­co y las difi­cul­ta­des pro­duc­ti­vas que tie­ne, no solo garan­ti­za la salud en la isla sino que está dis­pues­to a ir a don­de no hay aten­ción médi­ca.

En el año 1999, ade­más de esta cola­bo­ra­ción, Cuba empie­za a dar becas total­men­te gra­tui­tas a jóve­nes lati­noa­me­ri­ca­nos, y lue­go lle­gan­do Esta­dos Uni­dos, para que se for­men gra­tui­ta­men­te en Cuba con médi­cos con el úni­co com­pro­mi­so que tenía­mos era regre­sar a nues­tros paí­ses y dar res­pues­tas a don­de hicie­ra fal­ta. Ahí está una de las prin­ci­pa­les cosas que las mis­mas per­so­nas defien­den de las bri­ga­das cuan­do lle­gan a los paí­ses y es que los cuba­nos lle­gan a luga­res don­de muchas comu­ni­da­des no han vis­to en su vida a un medi­co, como ha pasa­do en Bra­sil, Áfri­ca.

Eso demues­tra que a pesar de que en algu­nos paí­ses, como en el nues­tro, los recur­sos huma­nos en salud, par­ti­cu­lar­men­te los médi­cos en can­ti­dad por millón de habi­tan­tes sean ade­cua­dos, y de ver­dad como afir­man muchos, no fal­tan médi­cos en núme­ro. Sin embar­go, esos médi­cos están con­cen­tra­dos en deter­mi­na­das espe­cia­li­da­des y ciu­da­des, enton­ces tene­mos muchí­si­mos luga­res a lo lar­go y a lo ancho de la geo­gra­fía argen­ti­na, sobre todo en el inte­rior pro­fun­do, en don­de los médi­cos argen­ti­nos no lle­gan, no están. Tene­mos hos­pi­ta­les vacíos, zonas rura­les y villas de emer­gen­cia a don­de nadie quie­re entrar. Por lo tan­to, a esos luga­res van los médi­cos cuba­nos, y a esos luga­res vamos quie­nes somos argen­ti­nos y nos gra­dua­mos allá.

Tam­bién hay que decir que esto de que hay médi­cos cuba­nos en Argen­ti­na ya tie­ne rato por­que comen­zó en el año 2005 cuan­do los pri­me­ros 50 egre­sa­dos allá comen­za­mos a vol­ver. Hoy somos más de 1500 en el país y en toda Amé­ri­ca Lati­na esta­mos lle­gan­do casi a los 28 mil, por lo tan­to Cuba no solo ha dise­mi­na­do coope­ra­ción médi­ca con médi­cos dis­pues­tos a tras­la­dar­se, sino que tam­bién ha for­ma­do más de 25 mil médi­cos en Amé­ri­ca Lati­na que hoy esta­mos dis­tri­bui­dos en esos luga­res don­de otros no quie­ren ir.

Que fal­ta, fal­ta, y que muchos médi­cos argen­ti­nos están dan­do bata­lla, es ver­dad, pero como dijo el minis­tro de Salud de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, Daniel Gollán, al momen­to de hacer­se las con­vo­ca­to­rias, no se lle­gó a cubrir las vacan­tes de zonas crí­ti­cas de Bue­nos Aires. A esos luga­res irían los cuba­nos.

Si los médi­cos argen­ti­nos que cri­ti­can a los cuba­nos estu­vie­sen dis­pues­tos a ir a esos luga­res, enton­ces el pro­ble­ma no esta­ría, y no debe­ría venir nadie a ayu­dar. Por lo tan­to, rati­fi­co mi orgu­llo en mi for­ma­ción, que es huma­na, de la salud como dere­cho, con un gran com­pro­mi­so de sacri­fi­cio y movi­dos por el amor hacia el otro y no por el lucro. Nos for­ma­mos con el lema de que patria es huma­ni­dad y así lo hace­mos en la prác­ti­ca médi­ca, nues­tros pro­fe­so­res cuba­nos y los argen­ti­nos que tuvi­mos la gran satis­fac­ción de ser for­ma­dos en el sis­te­ma de salud cubano.

*Lucía Coro­nel es tucu­ma­na y fue direc­to­ra del Cen­tro Oftal­mo­ló­gi­co «Che» Gue­va­ra, que fun­cio­na en barrio San Mar­tín, en la ciu­dad de Cór­do­ba.

