historia de una aberración urbanística – La otra Andalucía

La pues­ta en mar­cha por par­te la com­pa­ñía inmo­bi­lia­ria Sal­sa, S.A. de levan­tar un pro­yec­to urba­nís­ti­co sobre el espa­cio natu­ral pro­te­gi­do de los acan­ti­la­dos de Maro (Ner­ja), que inclui­ría cer­ca de 680 vivien­das en blo­ques de 4 plan­tas, bun­ga­lows repar­ti­dos por las vegas y acan­ti­la­dos, e inclu­so un gran hotel en las rui­nas de la anti­gua fábri­ca de azú­car, ade­mas un cam­po de golf de 18 hoyos, rodean­do el cas­co urbano de la cita­da peda­nía, ha levan­ta­do una enor­me pol­va­re­da.

Lamen­ta­ble­men­te la mayo­ría con­ser­va­do­ra que diri­ge el Ayun­ta­mien­to de Ner­ja habría dado sus ben­di­cio­nes a este macro­pro­yec­to con el que sue­ñan los actua­les ges­to­res de Sal­sa Inmo­bi­lia­ria, que pare­ce que vuel­ven a las anda­das des­pués de haber cas­ti­ga­do a la comar­ca de la Axar­quía con sus polí­ti­cas caci­qui­les duran­te siglos.Por otra par­te, sería el pri­mer pro­yec­to pro­mo­vi­do des­pués de que la Junta de Anda­lu­cía modi­fi­ca­ra por decre­to 27 leyes por la vía de urgen­cia el pasa­do 2 de abril, que el Gobierno Cen­tral ya ha recu­rri­do ante el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal y pedi­do la sus­pen­sión inme­dia­ta de una nor­ma que pre­ten­de colar por la puer­ta trasera una modi­fi­ca­ción de la legis­la­ción urba­nís­ti­ca andaluza.Además este polé­mi­co asun­to me toca en el cora­zon­ci­to, ya que una par­te de las deman­das de los colo­nos de Maro y Ner­ja, entre otras loca­li­da­des, por la pro­pie­dad de la tie­rra en la que tra­ba­jan, coin­ci­dió con mi eta­pa al fren­te del des­apa­re­ci­do sema­na­rio “Infor­ma­cio­nes de la Axar­quía”, que infor­mó en pro­fun­di­dad de lo que allí acon­te­cía. En plan abue­lo cebo­lle­ta, podría con­tar que estu­ve a un tris de suma­mar­me al encie­rro de los colo­nos en la Cue­va de Ner­ja, situa­ción de la que me sal­vé por el toque de la cam­pa­na. El día de Noche­bue­na de 1996 el encie­rro que­dó desconvocado.Por otro lado, pue­do pre­su­mir de ser un gran cono­ce­dor de las haza­ñas de la fami­lia Larios y sus des­cen­dien­tes, entre los que se encuen­tra Car­los Gutié­rrez-Matu­ra- Larios Altu­na, mar­qués de Paul y actual pre­si­den­te del con­se­jo de admi­nis­tra­ción de Sal­sa S.A. La más pro­fun­da y lar­ga inves­ti­ga­ción de mi carre­ra pro­fe­sio­nal se la dedi­qué a las idas y veni­das de los Larios y sus here­de­ros que resu­mí en un libro, publi­ca­do hace más de un año, bajo el títu­lo de “La heren­cia enve­ne­na­da del mar­qués de Larios”, del que reco­mien­do su lectura.Vamos al grano. La Socie­dad Azu­ca­re­ra Larios, S.A. (SALSA) fue fun­da­da por los Larios en 1880. Tra­tó siem­pre de adap­tar­se a los tiem­pos. Las acti­vi­da­des de la empre­sa se fue­ron diver­si­fi­can­do en áreas como pro­mo­ción inmo­bi­lia­ria, arren­da­mien­tos urba­nos, explo­ta­cio­nes agrí­co­las e inclu­so la crea­ción de hote​les​.La Socie­dad Azu­ca­re­ra Larios, embrión de la actual Sal­sa, lle­gó a tener 14 fábri­cas de azú­car y más de 10.000 hec­tá­reas de cul­ti­vo de caña. Tras cesar la pro­duc­ción, por las cir­cuns­tan­cias coyun­tu­ra­les a nivel mun­dial, se ini­cia lo que ellos mis­mos deno­mi­nan “la explo­ta­ción pro­fe­sio­nal de activos”.Los ges­to­res de una de las más impor­tan­tes com­pa­ñías que ope­ran, prin­ci­pal­men­te, en sue­lo mala­gue­ño seña­lan que Sal­sa es la expre­sión de una amplia expe­rien­cia empre­sa­rial que arran­ca con los pri­me­ros pro­yec­tos indus­tria­les que tuvie­ron lugar en Mála­ga hace más de 125 años. Y que se tra­du­ce en unas reser­vas de sue­lo en pro­pie­dad esti­ma­das en más de 10 millo­nes de metros cua­dra­dos a lo lar­go de la Cos­ta del Sol Orien­tal malagueña.La ges­tión y arren­da­mien­to del sue­lo rús­ti­co es otra acti­vi­dad que Sal­sa man­tie­ne des­de tiem­po inme­mo­rial, como for­ma de ren­ta­bi­li­zar un patri­mo­nio que hoy se desa­rro­lla en apro­ve­cha­mien­tos urba­nís­ti­cos y turís­ti­cos de alto valor. De esta for­ma se sos­tie­ne una eco­no­mía de carác­ter social en una comar­ca como la Axar­quía (toda­vía depen­dien­te de un sec­tor pri­ma­rio en rápi­da trans­for­ma­ción) y con­ser­va un eco­sis­te­ma en su lito­ral de gran belle­za y valor pai­sa­jís­ti­co, espe­cial­men­te en el muni­ci­pio de Ner­ja, expli­ca la pro­pia Sal­sa en su pági­na web.Un evi­den­te pode­río eco­nó­mi­co que, por otra par­te, ha dado lugar duran­te su más que cen­te­na­ria exis­ten­cia a situa­cio­nes de luchas por el poder, inclu­so de fuer­za, con cla­ros­cu­ros, que en más de una oca­sión han ensom­bre­ci­do la ges­tión de una empre­sa que se pre­sen­ta como modé­li­ca y que, por el con­tra­rio, se ha vis­to impli­ca­da en situa­cio­nes que han sido obje­to de nume­ro­sos titu­la­res en la prensa.En este sen­ti­do, uno de los hechos más rele­van­tes fue, sin duda, la rebe­lión de los lla­ma­dos colo­nos de Larios que se uni­ría a las acu­sa­cio­nes de diver­sos his­to­ria­do­res, que en sus tex­tos se refie­ren a los méto­dos a veces poco orto­do­xos de los Larios para ama­sar su for­tu­na como, por ejem­plo, cuan­do en el trans­cur­so de la I Gue­rra Mun­dial se dedi­ca­ron a sumi­nis­trar com­bus­ti­ble de con­tra­ban­do a los sub­ma­ri­nos ale­ma­nes, a lo que des­pués habría que aña­dir las for­mas caci­qui­les que desa­rro­lla­ron en la comar­ca mala­gue­ña de la Axar­quía, de la que fue­ron víc­ti­mas los colo­nos que explo­ta­ban, y aún explo­tan, las tie­rras de su pro­pie­dad.

Un con­flic­to que venía de lejos, que se pro­lon­gó duran­te más de 20 años y que vivió sus momen­tos álgi­dos en la déca­da de los 90 del siglo pasa­do des­pués de que al ini­cio de la cita­da cen­tu­ria Larios cedie­ra en arren­da­mien­to a más de medio millar de colo­nos terre­nos que tenía repar­ti­dos en los muni­ci­pios mala­gue­ños de Ner­ja, Vélez-Mála­ga, Alga­rro­bo y Torrox, des­pués de que la Ley de Arren­da­mien­tos Rús­ti­cos His­tó­ri­cos reco­no­cie­ra el dere­cho de esos agri­cul­to­res a acce­der a la pro­pie­dad a pre­cios sen­si­ble­men­te más bajos que los de mer­ca­do, aun­que para ello debían pro­bar que eran his­tó­ri­cos.Larios argu­men­tó que la mayo­ría no osten­ta­ba esa con­di­ción, mien­tras que los colo­nos man­te­nían que la empre­sa reno­vó los con­tra­tos de mane­ra que no que­da­ran ante­ce­den­tes de su his­to­ri­ci­dad. El lar­go con­flic­to, en el que otros colec­ti­vos recla­ma­ban indem­ni­za­cio­nes por las mejo­ras intro­du­ci­das en las dife­ren­tes explo­ta­cio­nes, pla­ga­do de pro­tes­tas en las calles y encie­rros de colo­nos y fami­lia­res, entre ellos el que tuvo como esce­na­rio la Cue­va de Ner­ja, se fue resol­vien­do, por lo gene­ral, median­te sen­ten­cias judi­cia­les y acuer­dos bila­te­ra­les que logra­ron des­ac­ti­var una situa­ción social explo­si­va, que obli­gó en dis­tin­tas oca­sio­nes inclu­so a la inter­ven­ción del Par­la­men­to de Anda­lu­cía.Aun­que años más tar­de, en el trans­cur­so del 2010, se vivió una reedi­ción del con­flic­to, cuan­do cer­ca de 100 peque­ños pro­pie­ta­rios, que en su mayo­ría explo­ta­ban inver­na­de­ros hor­to­fru­tí­co­las en Torrox Cos­ta (Mála­ga), se pusie­ron en pie de gue­rra con­tra la apro­ba­ción ini­cial de un pro­yec­to urba­nís­ti­co de 700.000 metros cua­dra­dos, dise­ña­do y pro­mo­vi­do por Sal­sa que poseía alre­de­dor del 40 por cien­to de los terre­nos involucrados.Una situa­ción simi­lar a la vivi­da en Vélez-Mála­ga, en don­de se apro­bó ini­cial­men­te otra reca­li­fi­ca­ción, en base a otro pro­yec­to ges­tio­na­do por Sal­sa, que iba a afec­tar a un millón de metros y que tuvo que redu­cir­se, al menos, a la quin­ta parte.Tan sólo a modo de pin­ce­la­da ilus­tra­ti­va de la evi­den­te posi­ción de poder de la que en oca­sio­nes han hecho gala los ges­to­res de Larios, se pue­den rese­ñar las pre­sun­tas irre­gu­la­ri­da­des denun­cia­das, por ejem­plo, des­de Izquier­da Uni­da en el Ayun­ta­mien­to de Vélez-Mála­ga en rela­ción a pre­sun­tos incum­pli­mien­tos de Sal­sa en deter­mi­na­dos con­ve­nios urba­nís­ti­cos, por lo que el cita­do con­sis­to­rio habría vis­to lesio­na­dos sus intereses.En con­cre­to, por la no cesión de lo esta­ble­ci­do en una per­mu­ta de cer­ca de 15.000 metros cua­dra­dos jun­to al vele­ño Cerro de los Reme­dios. Un asun­to que tam­bién sir­vió para que esta for­ma­ción polí­ti­ca cen­su­ra­ra la con­ni­ven­cia de la empre­sa res­pon­sa­ble de los pro­yec­tos de la refe­ri­da com­pa­ñía, Eje­cu­ción del Pla­nea­mien­to, S.L., con los redac­to­res del Plan Gene­ral de Orde­na­ción Urba­na de la loca­li­dad. Un escán­da­lo que inclu­so lle­vó, en julio de 2003, a la dimi­sión del enton­ces arqui­tec­to muni­ci­pal por incom­pa­ti­bi­li­dad en las fun­cio­nes que desa­rro­lla­ba y que pare­cía bene­fi­ciar los intere­ses de Sal­sa.Las accio­nes pro­ta­go­ni­za­das por Sal­sa duran­te un mon­tón de años hacen pen­sar a los menos con­fia­dos qué el con­ve­nio urba­nís­ti­co que tie­nen pre­vis­to fir­mar el Ayun­ta­mien­to de Ner­ja y los res­pon­sa­bles de Sal­sa, S.A. y que com­pro­me­te­rá al con­sis­to­rio a cam­biar la con­si­de­ra­ción de sue­lo no urba­ni­za­ble a 1,8 de los casi 2,5 millo­nes de metros cua­dra­dos que la inmo­bi­lia­ria tie­ne en Maro. 1,3 irán para el cam­po de golf y sus ser­vi­cios acce­so­rios y el res­to, para uso resi­den­cial y turís­ti­co serán, sin duda, un maza­zo para el futu­ro del bello para­je natu­ral pro­te­gi­do de Maro-Cerro Gor­do y una abe­rra­ción urba­nís­ti­ca. El pue­blo de Ner­ja y de Maro se opo­nen, en una gran mayo­ría, al macro­pro­yec­to, al igual que nume­ro­sos colec­ti­vos pro­fe­sio­na­les, eco­lo­gis­tas y una legión de ciu­da­da­nos de a pié.

Por cier­to, los here­de­ros de los Larios tie­nen una casa, des­de hace muchos años, rodea­da de una her­mo­sa fin­ca, en pleno cora­zón de los acan­ti­la­dos de Maro, con una vis­ta pri­vi­le­gia­da. Allí acu­día para visi­tar a la fami­lia, María Fer­nan­da Carre­te­ro Galin­do, más cono­ci­da como Nani­ta Kalach­ni­kof, prin­ci­pal musa de Sal­va­dor Dalí, madre de Bár­ba­ra Kalach­ni­kof, actual mar­que­sa viu­da de Paul, y madras­tra del actual pre­si­den­te de Sal­sa, S.A.