Cuba. Reporteros sin fronteras, pero con dueños

Cuba, Raúl Anto­nio Capo­te, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 30 de abril del 2020

El cama­ró­gra­fo de la agen­cia cuba­na

de noti­cias Pren­sa Lati­na en Chi­le, Damián Tru­ji­llo, fue dete­ni­do el

pasa­do domin­go por cara­bi­ne­ros, en la capi­tal de ese país, mien­tras se

encon­tra­ba en ejer­ci­cio de su pro­fe­sión. El perio­dis­ta cubría una

pro­tes­ta pací­fi­ca en la pla­za La dig­ni­dad.

En las imá­ge­nes de la deten­ción arbi­tra­ria del comu­ni­ca­dor se pue­de

obser­var cómo los cara­bi­ne­ros lo intro­du­cen por la fuer­za en una

fur­go­ne­ta, a pesar de las pro­tes­tas de sus com­pa­ñe­ros.

¿No es esta una cla­ra vio­la­ción del libre ejer­ci­cio del perio­dis­mo?

¿Por qué Repor­te­ros Sin Fron­te­ras (rsf) guar­da silen­cio ante este

que­bran­ta­mien­to de la liber­tad de pren­sa?

Un falaz infor­me de esa orga­ni­za­ción ubi­có recien­te­men­te a Cuba en el

lugar 171 en cuan­to a las con­di­cio­nes para el ejer­ci­cio de la liber­tad

de pren­sa, lo que colo­có a la Isla en el últi­mo lugar de Amé­ri­ca Lati­na y

el Cari­be.

RSF es una orga­ni­za­ción asen­ta­da en París, pero incon­di­cio­nal a

Washing­ton, que se ha carac­te­ri­za­do duran­te años por su obse­si­vo

accio­nar con­tra la Revo­lu­ción Cuba­na, la Vene­zue­la Boli­va­ria­na, y la

Nica­ra­gua San­di­nis­ta.

En el año 2005 par­ti­ci­pa­ron en la cam­pa­ña pro­mo­vi­da por el gobierno

de Geor­ge W. Bush, para impe­dir la lle­ga­da de turis­tas a la Mayor de las

Anti­llas. No se debe olvi­dar que el Plan Bush des­ti­na un pre­su­pues­to de

cin­co millo­nes de dóla­res para las ong que «rea­li­zan acti­vi­da­des que

bus­quen disua­dir a los turis­tas de via­jar a Cuba». Una par­te de ese

«jugo­so botín» va a parar a las arcas de los rsf.

Los Sin Fron­te­ras se han dedi­ca­do duran­te años a finan­ciar a

seu­do­pe­rio­dis­tas que tra­ba­jan al ser­vi­cio de los intere­ses de Esta­dos

Uni­dos.

Su par­cia­li­dad mani­fies­ta a favor de los intere­ses de Washing­ton en

Iraq, Libia, Hai­tí, Irán, Boli­via, Ecua­dor y Chi­le, es más que cla­ra:

año tras año, en sus infor­mes fala­ces, con­de­na a paí­ses con­si­de­ra­dos

«enemi­gos» de ee. uu. o sim­ple­men­te a aque­llos que no acep­tan seguir al

pie de la letra los dic­ta­dos de la Casa Blan­ca.

¿De dón­de vie­nen los cuan­tio­sos fon­dos con que cuen­tan estos seño­res,

supues­ta­men­te defen­so­res de la liber­tad de pren­sa y de expre­sión?

El señor Robert Ménard, uno de los fun­da­do­res de rsf, con­fe­só hace

unos años, con abso­lu­ta tran­qui­li­dad, reci­bir finan­cia­ción de la

Fun­da­ción Nacio­nal por la Demo­cra­cia (ned). Ménard fue muy cla­ro:

«Efec­ti­va­men­te, reci­bi­mos dine­ro de la ned. Y ello no nos plan­tea nin­gún

problema».[1]

rsf no ha ocul­ta­do nun­ca sus rela­cio­nes con el mun­do del poder. «Un

día tuvi­mos un pro­ble­ma de dine­ro. Yo lla­mé al indus­trial Fran­co­is

Pinault para que nos ayu­da­ra.(…) Ense­gui­da res­pon­dió a mi pedi­do. Y eso

es lo úni­co que impor­ta» por­que «La ley de la gra­ve­dad exis­te, que­ri­dos

ami­gos. Y tam­bién la ley del dine­ro», dijo Ménard.[2]

Repor­te­ros Sin Fron­te­ras es finan­cia­da por el Gru­po Das­sault, reci­be

fon­dos de Hew­lett Pac­kard, de Over­brook Foun­da­tion, enti­dad fun­da­da por

Frank Alts­chul, pro­mo­tor de Radio Free Euro­pe, del gru­po Lagar­dè­re

Publis­hing, de la Fun­da­ción Hachet­te, del Open Society Ins­ti­tu­te, del

dia­rio fran­cés Libé­ra­tion, y se embol­sa cuan­tio­sos recur­sos de los

mayo­res oli­go­po­lios mediá­ti­cos del mun­do.

Del dine­ro que el gobierno de los ee. uu. dedi­ca cada año a sub­ver­tir

el orden interno en Cuba, rsf se bene­fi­cia a tra­vés de la ned, la

Usaid, Free­dom Hou­se, Cen­ter for a Free Cuba, la Fun­da­ción Nacio­nal

Cubano- Ame­ri­ca­na, la ong che­ca Peo­ple in Need y de otras muchas

orga­ni­za­cio­nes que com­po­nen el teji­do de ins­ti­tu­cio­nes que sir­ven de

pan­ta­lla al gobierno yan­qui y a la cia en sus accio­nes con­tra la

Revo­lu­ción Cuba­na.

En un infor­me del 15 de enero de 2004, rsf exo­ne­ró de toda

impli­ca­ción a los mili­ta­res esta­dou­ni­den­ses res­pon­sa­bles del ase­si­na­to

del perio­dis­ta espa­ñol José Couso y de su cole­ga ucra­niano Taras

Prots­yuk en el hotel Pales­ti­na, de Bag­dad. rsf hizo apo­lo­gía de la

inva­sión de Irak, el 16 de agos­to de 2007, duran­te el pro­gra­ma radial

«Con­tre-exper­ti­se». Robert Ménard, enton­ces secre­ta­rio gene­ral de rsf,

legi­ti­mó el uso de la tor­tu­ra.

Duran­te el gol­pe de Esta­do con­tra Hugo Chá­vez en abril de 2002,

apo­ya­ron abier­ta­men­te a los usur­pa­do­res, ava­la­ron el gol­pe de Esta­do

con­tra el Pre­si­den­te hai­tiano Jean-Ber­trand Aris­ti­de, con­tra Zela­ya en

Hon­du­ras, con­tra Evo Mora­les en Boli­via.

El pro­pio dia­rio fran­cés Libé­ra­tion, patro­ci­na­dor de la orga­ni­za­ción,

refie­re que rsf no dice una pala­bra sobre los abu­sos de los medios

infor­ma­ti­vos occi­den­ta­les: «En ade­lan­te, la liber­tad de pren­sa será

exó­ti­ca o no será. Muchos le repro­chan su ensa­ña­mien­to con­tra Cuba y

Vene­zue­la, y su indul­gen­cia hacia Esta­dos Uni­dos, lo cual no es

falso»[3].

Repor­te­ros Sin Fron­te­ras tie­ne due­ño y no tie­ne fron­te­ras a la hora

de reci­bir dine­ro de las trans­na­cio­na­les, de los oli­go­po­lios, de los

ricos de este mun­do.

¿Cómo pue­de ser inde­pen­dien­te, como pre­go­na, quien subor­di­na su labor

y ven­de su moral y su éti­ca a los dic­ta­dos de los pode­ro­sos de este

mun­do? rsf es una ins­ti­tu­ción orgá­ni­ca del poder

glo­bal del Impe­rio, solo eso; otra mam­pa­ra que sir­ve para jus­ti­fi­car

las agre­sio­nes y demo­ni­zar a los enemi­gos del poder hege­mó­ni­co

capi­ta­lis­ta.

En Con­tex­to

El Pro­gra­ma Cuba de la Usaid dedi­có, entre los años 1998 y 1999, más

de seis millo­nes de usd para la sub­ver­sión inter­na en nues­tro país.

Solo en 2001, se pro­du­je­ron en el terreno más de 200 entre­gas per­so­na­les de dine­ro a «acti­vis­tas» y «perio­dis­tas inde­pen­dien­tes», cal­cu­la­das en más de 100 000 dóla­res.

per­so­na­les de dine­ro a «acti­vis­tas» y «perio­dis­tas inde­pen­dien­tes»,

cal­cu­la­das en más de 100 000 dóla­res.

Entre los años fis­ca­les 2001 y 2006, la Usaid asig­nó con­tra Cuba 61 millo­nes de usd para unos 142 pro­yec­tos

El Pro­gra­ma Cuba, entre los años 2007 y 2013, alcan­zó la cifra de más de 120 millo­nes de usd.

Los pro­gra­mas con la eti­que­ta «Liber­tad de infor­ma­ción» pro­mo­vie­ron,

entre 2014 y 2017, unos 39 pro­yec­tos, con un mon­to de más de seis

millo­nes de usd. La ned apor­tó igual­men­te otros dos millo­nes.

entre 2014 y 2017, unos 39 pro­yec­tos, con un mon­to de más de seis millo­nes de usd. La ned apor­tó igual­men­te otros dos millo­nes. La ned en 2018 entre­gó a Cuba­net News Inc. 220 000 usd, des­ti­nó,

para pro­mo­ver la «Liber­tad de infor­ma­ción» 60 000 usd, para la Edi­to­rial

Hyper­me­dia Inc. 72 000, Ins­ti­tu­to de Comu­ni­ca­ción y Desa­rro­llo 65 000,

para la «Inte­gra­ción» de Cuba en las redes regio­na­les de medios 64 000

(dedi­ca­do a jóve­nes perio­dis­tas).

Los pro­gra­mas sub­ver­si­vos de la Usaid y la ned con­tra Cuba en el últi­mo año fis­cal 2018 – 2019, se cal­cu­lan en más de 70 pro­yec­tos pro­mo­vi­dos den­tro y fue­ra del país, con una asig­na­ción supe­rior a los 14 millo­nes usd.

últi­mo año fis­cal 2018 – 2019, se cal­cu­lan en más de 70 pro­yec­tos

pro­mo­vi­dos den­tro y fue­ra del país, con una asig­na­ción supe­rior a los 14

millo­nes usd.

Fuen­tes:. Razo­nes de Cuba, Cubain­for­ma­ción, escri­tos de Salim Lam­ra­ni y Jean-Guy Allard.

[1] Robert Ménard, «Forum de dis­cus­sion avec Robert Ménard», Le Nou­vel Obser­va­teur, 18 de abril de 2005

[2] Ver­da­des sobre Repor­te­ros Sin Fronteras,.investigaction.net

[3] Ver­da­des sobre Repor­te­ros Sin Fronteras,.investigaction.net.

Toma­do de Gran­ma