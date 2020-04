Brasil. Coronavirus: los trabajadores de la salud luchan contra el miedo, los riesgos y la falta de estructura

Por Mari­na Duar­te de Sou­za*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 29 de abril de 2020

Detrás de las más­ca­ras, ante­ojos, guan­tes y ropa de los pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan en la pri­me­ra línea de covid-19 en los hos­pi­ta­les, hay mie­do, inse­gu­ri­dad, can­san­cio y ten­sión. Pero tam­bién el deseo de com­pren­der y ayu­dar a la socie­dad a pasar por la epi­de­mia en medio de un cam­bio en la ruti­na den­tro y fue­ra del tra­ba­jo.

En la sema­na en que el mun­do cele­bra el Día Inter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, el 1 de mayo, Bra­sil de Fato habló con algu­nos pro­fe­sio­na­les de la salud sobre la vida dia­ria y los sen­ti­mien­tos expre­sa­dos​en los datos de la pan­de­mia, que ya supera los 78 mil casos en Bra­sil.

“El pri­mer con­tac­to que tuve con un pacien­te con covid-19 esta­ba muy enfer­mo por la noche, no esta­ba bien. No impor­ta cuán cui­da­do­so sea, le da mie­do y una sen­sa­ción muy horri­ble ”, dice la doc­to­ra de enfer­me­da­des infec­cio­sas Tacia­na Oli­vei­ra, quien dia­ria­men­te lidió con otras enfer­me­da­des infec­cio­sas como el SIDA y la menin­gi­tis, pero nun­ca sin­tió este mie­do.

Tra­ba­ja en el Hos­pi­tal Emí­lio Ribas, una de las refe­ren­cias de ser­vi­cio en el esta­do de São Pau­lo, don­de, a pesar de su uso racio­nal, no fal­tan equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal o con­di­cio­nes para los tra­ba­ja­do­res de la uni­dad, según el médi­co. Pero toda­vía esta­ba en casa duran­te 10 días espe­ran­do la prue­ba de covid-19 debi­do a una sos­pe­cha de infec­ción.

El resul­ta­do fue nega­ti­vo, pero el mie­do del espe­cia­lis­ta, des­afor­tu­na­da­men­te, es una reali­dad para los pro­fe­sio­na­les de la salud.

Solo en la ciu­dad de São Pau­lo, la ciu­dad con el mayor núme­ro de casos en todo el país, la Secre­ta­ría Muni­ci­pal de Salud infor­mó que has­ta el domin­go (26) había 3,106 pro­fe­sio­na­les de salud muni­ci­pa­les en licen­cia debi­do al coro­na­vi­rus, 2,354 con sín­dro­me de gri­pe y 713 con­fir­ma­dos. El bole­tín tam­bién infor­ma que 13 pro­fe­sio­na­les de la salud murie­ron debi­do a com­pli­ca­cio­nes de covid-19.

No hay una encues­ta nacio­nal de casos, pero la Aso­cia­ción Pau­lis­ta de Medi­ci­na (APM) publi­có el 27 de abril una encues­ta que seña­la que para los médi­cos la fal­ta de prue­bas y EPP son los prin­ci­pa­les pro­ble­mas para com­ba­tir la pan­de­mia.

En una res­pues­ta con más de una opción, el 66% de los médi­cos dijo que la fal­ta de prue­bas fue la prin­ci­pal defi­cien­cia encon­tra­da. El res­to se divi­dió entre PPE (Equi­po de Pro­tec­ción Per­so­nal): fal­ta de más­ca­ras (50%), pro­tec­ción facial (38.5%), delan­ta­les (31%) y ante­ojos (26%), entre otros. La orga­ni­za­ción escu­chó a 2.312 médi­cos de todo el país entre el 9 y el 17 de abril.

El médi­co gene­ral en el Hos­pi­tal de la Uni­ver­si­dad Fede­ral de la Uni­ver­si­dad Fede­ral de Vale do São Fran­cis­co (HU-Uni­vasf), en Petro­li­na (PE), Pedro Car­val­ho Diniz, tam­bién resul­tó nega­ti­vo para la enfer­me­dad, pero mues­tra preo­cu­pa­ción por la eli­mi­na­ción de pro­fe­sio­na­les debi­do a la con­ta­gio

“El pro­fe­sio­nal de la salud que tie­ne algún sín­to­ma, que da posi­ti­vo, per­ma­ne­ce al menos 14 días fue­ra. Así que esta­mos vivien­do como pro­fe­sio­na­les de la salud en ries­go de esca­sez de recur­sos huma­nos. Y tam­bién aten­ción al ries­go de infec­ción. Sabe­mos que el 40% de los tra­ba­ja­do­res de la salud están infec­ta­dos. Por lo tan­to, es un cam­bio muy ten­so «, seña­la.

El médi­co gene­ral Pedro Car­val­ho Diniz tra­ba­ja en el inte­rior de Per­nam­bu­co y cree que la espe­ran­za es una bue­na medi­ci­na. /​Archi­vo per­so­nal

Des­pués del resul­ta­do nega­ti­vo y a un mes de dis­tan­cia de la fami­lia, pudo ver a sus hijos de 4 años y 8 meses. «Es un apren­di­za­je cons­tan­te y, al mis­mo tiem­po, es un lla­ma­do para que nos encon­tre­mos como pro­fe­sio­na­les de la salud, que se ocu­pan no solo de una per­so­na infec­ta­da, sino que tam­bién tra­tan de cui­dar una socie­dad», des­ta­ca.

Diniz ope­ra en el inte­rior del río São Fran­cis­co, don­de el núme­ro de casos con­fir­ma­dos sigue sien­do de alre­de­dor de 50 per­so­nas y no hay muer­tes. Des­ta­ca el cam­bio en la ruti­na de los pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan en la lucha con­tra la pan­de­mia.

Nues­tra vida dia­ria como pro­fe­sio­nal de la salud ha cam­bia­do mucho. Son muy dife­ren­tes de lo que esta­mos acos­tum­bra­dos a dar. Dife­ren­te para la can­ti­dad de pre­cau­cio­nes que tene­mos que tomar, para PPE. El pro­ce­so de poner­se y qui­tar­se el EPP lle­va casi una hora. Debi­do a estos EPP, no nos cono­ce­mos como equi­po.

Ais­la­mien­to

Diniz se dio a cono­cer a tra­vés de un video que regis­tra el momen­to en que él y un pacien­te, ya en el día 18 de hos­pi­ta­li­za­ción, bai­la­ban en la Uni­dad de Cui­da­dos Inten­si­vos (UCI) al son de las pal­mas y el can­to de los otros pro­fe­sio­na­les del equi­po, quien can­tó el himno noro­rien­tal de Luiz Gon­za­ga, Asa Bran­ca.

En una entre­vis­ta con Bra­sil de Fato , Diniz refle­xio­na sobre el gra­do de ais­la­mien­to que los EPI traen a la reali­dad de los pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan duran­te la pan­de­mia. Si no fue­ra por la reper­cu­sión del video, el pacien­te no lo reco­no­ce­ría, por­que la ropa que es posi­ble ver la cara de los pro­fe­sio­na­les de la salud e inclu­so que el equi­po se cono­ce a sí mis­mo.

«Covid es una enfer­me­dad de la sole­dad, la aten­ción en la UCI es soli­ta­ria, espe­cial­men­te para los pacien­tes. Tam­bién es soli­ta­ria para los equi­pos, por­que no tene­mos con­tac­to. Es una enfer­me­dad que nos hace invi­si­bles como per­so­na allí en esa aten­ción y la enfer­me­dad que, al mis­mo tiem­po, está reve­lan­do lo invi­si­ble de la socie­dad, que no pue­de acce­der, por ejem­plo, a una ayu­da de R $ 600, por­que no hay telé­fono celu­lar, inter­net, acce­so a un ban­co «, des­ta­ca el médi­co.

La infec­tó­lo­ga tra­ba­ja en el Hos­pi­tal Emí­lio Ribas (SP) y expli­ca las com­ple­ji­da­des de tra­tar con covid-19. /​Archi­vo per­so­nal

La doc­to­ra Tacia­na Oli­vei­ra esta­ba ansio­sa por vol­ver al tra­ba­jo. Se dio cuen­ta del comien­zo de la pan­de­mia pero, como espe­cia­lis­ta en cui­da­dos palia­ti­vos, el tra­ta­mien­to para ali­viar el dolor de los pacien­tes que ya no tie­nen la opor­tu­ni­dad de res­ta­ble­cer la salud, la mayor difi­cul­tad fue no per­mi­tir que los miem­bros de la fami­lia visi­ta­ran a ambos pacien­tes de covid-19 como las otras enfer­me­da­des tra­ta­das en el hos­pi­tal.

Cuan­do tomé este caso y no podía per­mi­tir que mi hijo estu­vie­ra pre­sen­te con un padre mori­bun­do de 80 años, me rom­pió el cora­zón. Esta enfer­me­dad no solo cau­sa sufri­mien­to físi­co, tam­bién cau­sa un absur­do sufri­mien­to psi­co­ló­gi­co y espi­ri­tual, por­que la pun­ta que sen­tí, que era el caso, ya me sen­tía terri­ble.

El pacien­te falle­ció debi­do a la gra­ve­dad de la afec­ción. Oli­vei­ra infor­ma que, aun­que com­pren­de los ries­gos de con­ta­mi­na­ción de la enfer­me­dad, dice que «lamen­ta» este caso y hace hin­ca­pié en la impor­tan­cia de encon­trar for­mas de redu­cir el ais­la­mien­to del pacien­te como un medio para tra­tar el covid-19, aun­que solo sea por Telé­fo­nos celu­la­res.

Ella y el equi­po del Hos­pi­tal Emí­lio Ribas tra­ba­jan en la imple­men­ta­ción de alter­na­ti­vas para acor­tar la dis­tan­cia de la fami­lia sin aumen­tar el ries­go de con­ta­gio.

El hos­pi­tal se encuen­tra aho­ra en un pro­ce­so de estruc­tu­ra­ción de cui­da­dos palia­ti­vos para aten­der casos seve­ros de pacien­tes afec­ta­dos por la enfer­me­dad, pero la pre­pa­ra­ción tam­bién impli­ca la adap­ta­ción en caso de una cri­sis de salud que empeo­ra, si el núme­ro de per­so­nas infec­ta­das es mayor que el capa­ci­dad de ser­vi­cio, como suce­dió en Ita­lia y ya ocu­rre en Manaus (AM) .

En este caso, será nece­sa­rio eva­luar las posi­bi­li­da­des de recu­pe­ra­ción de las per­so­nas para ele­gir el uso del equi­po de salud res­tan­te y la inten­si­fi­ca­ción de los cui­da­dos palia­ti­vos para aque­llos que no tie­nen posi­bi­li­da­des de recu­pe­ra­ción.

Ries­gos

A dife­ren­cia del hos­pi­tal de São Pau­lo, don­de tra­ba­ja Tacia­na, la reali­dad de la Uni­dad Bási­ca de Salud (UBS) en Bra­si­lia, en la que el médi­co de fami­lia y comu­ni­ta­rio, Eros Davi Lacer­da, ha esta­do tra­ba­jan­do duran­te tres sema­nas, es racio­na­mien­to y fal­ta de prue­bas.

“Hemos teni­do cier­ta difi­cul­tad para entre­gar el ven­da­je que nece­si­ta y de algu­na mane­ra guar­da­mos los mate­ria­les que reci­be. Varios cole­gas ter­mi­nan com­pran­do más­ca­ras, pija­mas, etc. por su cuen­ta. Es algo que escu­cha­mos de algu­nos cole­gas, inclu­so del sis­te­ma pri­va­do de salud, que pare­ce ejer­cer cier­ta pre­sión sobre la eco­no­mía mate­rial. Por ejem­plo, una más­ca­ra desecha­ble que debe cam­biar­se cada dos horas, cua­tro horas, esto no suce­de ”, dice Lacer­da, quien seña­la que fal­tan prue­bas para la pobla­ción y para los pro­fe­sio­na­les que tie­nen con­tac­tos con pacien­tes sos­pe­cho­sos de covid-19.

El ries­go y el mie­do a la con­ta­mi­na­ción hicie­ron que el médi­co aban­do­na­ra la casa don­de vivía con su fami­lia, tres per­so­nas del gru­po de ries­go, para vivir solo en un depar­ta­men­to de alqui­ler.

Pre­fe­rí ais­lar­me, por­que no me sen­tía segu­ro al vol­ver a casa todos los días. Y así, tra­ba­jan­do en una uni­dad bási­ca de salud, ima­gi­ne a un pro­fe­sio­nal que, por ejem­plo, de HRAN [Hos­pi­tal Regio­nal de Asa Nor­te de Bra­si­lia], que es la pri­me­ra línea, que todos los días solo ve pacien­tes sos­pe­cho­sos, solo tra­ta con eso. ¿Cómo se las arre­gla esta per­so­na para ais­lar­se? Algu­nos inclu­so con­tra­ta­ron tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­les por­que se sen­tían inse­gu­ros

Ini­cial­men­te creía que no tra­ta­ría casos sos­pe­cho­sos de la enfer­me­dad, ya que en la capi­tal fede­ral las per­so­nas con sín­to­mas son remi­ti­das a HRAN. Pero en su pri­mer día en la uni­dad, el médi­co ya tuvo con­tac­to con un caso atí­pi­co de la enfer­me­dad, un joven de 25 años sin pro­ble­mas de salud con una afec­ción gra­ve, que tuvo que ser deri­va­do para reci­bir tra­ta­mien­to en el hos­pi­tal.



El médi­co de fami­lia Eros Davi Lacer­da tra­ba­ja en Bra­si­lia (DF) y alqui­ló un depar­ta­men­to para ais­lar­se de la fami­lia. /​Archi­vo per­so­nal

Duran­te dos meses sin abra­zar a su madre y su abue­la para evi­tar el covid-19 en la fami­lia, Lacer­da con­si­de­ra que los sen­ti­mien­tos de inse­gu­ri­dad radi­can en la impre­vi­si­bi­li­dad de la enfer­me­dad, tan­to por­que es una enfer­me­dad nue­va y letal como por las deci­sio­nes del gobierno fede­ral fren­te a la pan­de­mia.

«Tene­mos esa cosa detrás de nues­tras cabe­zas, ‘wow si desa­rro­llo esta enfer­me­dad, entra­ré al 0.3% de los jóve­nes que se sal­drán con la suya o desa­rro­lla­ré una afec­ción gra­ve’. Tene­mos este calle­jón sin sali­da, pero no es algo que me haya para­li­za­do. Vamos a ver cómo se desa­rro­llan las cosas con todos los desa­rro­llos que debe­rían ocu­rrir en los pró­xi­mos días con res­pec­to a faci­li­tar el ais­la­mien­to ”, refle­xio­na.

Según un bole­tín publi­ca­do por el Gobierno del Dis­tri­to Fede­ral (GDF), has­ta este mar­tes (28), el DF regis­tró 1.384 casos con­fir­ma­dos del nue­vo coro­na­vi­rus y 28 muer­tes. Los pacien­tes recu­pe­ra­dos tota­li­zan 791.

Una nota téc­ni­ca de inves­ti­ga­do­res de la Uni­ver­si­dad de Bra­si­lia (UnB) e infec­tó­lo­gos publi­ca­da el lunes (27), seña­la que el núme­ro total de muer­tes por la enfer­me­dad a fina­les de año pue­de lle­gar a 6 mil per­so­nas si hay una rela­ja­ción total de las medi­das de con­ten­ción En dos esce­na­rios con medi­das de rela­ja­ción cer­ca­nas a la actual, que son un poco más fle­xi­bles, el núme­ro esti­ma­do de muer­tes fue de 800 y 2.500.

El médi­co de fami­lia y de la comu­ni­dad pide a la pobla­ción que adop­te la pru­den­cia en rela­ción con la pan­de­mia, inde­pen­dien­te­men­te de las posi­cio­nes polí­ti­cas.

«Si tie­ne dudas sobre quién tie­ne razón y quién está equi­vo­ca­do. Podría inten­tar ser un poco más con­ser­va­dor. Así que no tome dema­sia­do por A o B, no pola­ri­ce dema­sia­do las cosas. Míre­lo des­de un pun­to de vis­ta más racio­nal, si se adhe­ri­rá a una deter­mi­na­da reco­men­da­ción o no. Yo diría que es un ser humano, no un defen­sor de tal y tal, sino que sea pru­den­te «, reco­mien­da.

Comu­ni­dad

El médi­co de fami­lia, João Antô­nio de Almei­ra, tra­ba­ja en una Uni­dad Bási­ca de Salud (UBS) en las afue­ras de For­ta­le­za (CE) en el barrio de Mau­ra Bra­sil. Cono­ci­da como «Oitão», la región es una de las más pobres de la capi­tal de Cea­rá, lo que acen­túa aún más la gra­ve­dad y el ries­go de con­ta­gio de la epi­de­mia.

La ciu­dad es el epi­cen­tro del nue­vo coro­na­vi­rus en el esta­do, que es el segun­do en núme­ro de casos en el país. Has­ta el mar­tes (28), según la pla­ta­for­ma Inte­gra­SUS , se regis­tra­ron 417 muer­tes y 6,985 diag­nós­ti­cos posi­ti­vos para SARS-CoV‑2, el virus de la enfer­me­dad.

“En mi uni­dad hay 5,000 per­so­nas regis­tra­das, has­ta aho­ra tene­mos un caso con­fir­ma­do. Pero sabe­mos que esta no es la reali­dad, por­que no todos toman el examen. Inclu­so las per­so­nas a las que nos refe­ri­mos a la Uni­dad de Aten­ción de Emer­gen­cia (UPA) no ter­mi­nan hacien­do ”, expli­ca Almei­ra, quien dice que en su lugar de tra­ba­jo hay menos casos que en otros barrios mar­gi­na­les de la región.



«Me sien­to como un pro­fe­sio­nal mili­tan­te por la cau­sa de la salud», dice el médi­co de fami­lia João Antô­nio Almei­ra de For­ta­le­za (CE). /​Archi­vo per­so­nal

Según Almei­ra, quie­nes más han sen­ti­do la fal­ta de EPP son los tra­ba­ja­do­res de la salud y los tra­ba­ja­do­res endé­mi­cos, que tra­ba­jan en la calle en con­tac­to direc­to con la pobla­ción.

Antes de la pan­de­mia, a dia­rio, no había nece­si­dad cons­tan­te de usar una más­ca­ra, guan­tes, vise­ra o ante­ojos. Almei­ra seña­la que la mayor difi­cul­tad en la UBS en la que tra­ba­ja es cam­biar sus hábi­tos y los de otros pro­fe­sio­na­les del equi­po en rela­ción con la ves­ti­men­ta nece­sa­ria, pero afir­ma que los pro­fe­sio­na­les han sido «exi­gen­tes» y se están adap­tan­do a la situa­ción.

“Veo que en este momen­to de pan­de­mia todo es más inten­so, ter­mi­na exi­gien­do más a los pro­fe­sio­na­les de la salud, exi­gien­do más a las per­so­nas. Gene­ra todo un esce­na­rio de mie­do, de lo des­co­no­ci­do y de los medios en todo momen­to dise­mi­nan­do datos de con­ta­mi­na­ción y muer­te. Por lo tan­to, es un espa­cio den­tro de la comu­ni­dad, que noso­tros, como pro­fe­sio­na­les de la salud, nos vemos como una per­so­na más para ayu­dar a este sufri­mien­to de la pobla­ción ”, seña­la el médi­co.

Es miem­bro de Mais Médi­cos de For­ta­le­za y, en este momen­to de pan­de­mia, ha tra­ba­ja­do con otros pro­fe­sio­na­les del pro­gra­ma para infor­mar a las per­so­nas de la comu­ni­dad, que tie­nen poco acce­so a los recur­sos de edu­ca­ción para la salud, cuan­do no están a mer­ced de las noti­cias fal­sas.

Basa­do en las rela­cio­nes esta­ble­ci­das con el vecin­da­rio antes de la pan­de­mia, el gru­po ha toma­do medi­das más allá del hora­rio de tra­ba­jo para infor­mar a la pobla­ción sobre la enfer­me­dad. A tra­vés de gru­pos de Whatsapp con líde­res reli­gio­sos, fami­lias, maes­tros y acti­vi­da­des en los terri­to­rios, UBS ha logra­do un resul­ta­do posi­ti­vo en la arti­cu­la­ción para ganar el covid-19.

Para Almei­ra, es de este enfo­que que pro­vie­ne la «como­di­dad men­tal y el espí­ri­tu for­ta­le­ci­do» del tra­ba­jo dia­rio.

Me sien­to muy útil social­men­te, el papel como médi­co y mili­tan­te del SUS. Me sien­to pro­te­gi­do por esta con­vi­ven­cia y este feed­back que tene­mos de la pobla­ción, del afec­to. Sabe­mos que tam­bién corre­mos el ries­go de estar con­ta­mi­na­dos, pero esta­mos cum­plien­do nues­tra par­te, esta­mos usan­do EPP. Es un ries­go, pero es un ries­go que asu­mi­mos sabien­do que esta­mos hacien­do lo mejor para nues­tra comu­ni­dad.

El médi­co de fami­lia se gra­duó en medi­ci­na en Cuba, don­de, según él, el pro­fe­sio­nal de la salud reci­be una edu­ca­ción más huma­ni­ta­ria diri­gi­da a valo­rar la vida y la comu­ni­dad, y seña­la que esta pan­de­mia refuer­za los recor­tes de la socie­dad en rela­ción con los pro­ble­mas de salud. raza, géne­ro y cla­se.

Para él, la reso­lu­ción del nue­vo coro­na­vi­rus tam­bién está den­tro de los terri­to­rios, ya sea en las fave­las, en los asen­ta­mien­tos de tra­ba­ja­do­res rura­les, qui­lom­bo­las, pue­blos indí­ge­nas y sus líde­res.

“Estas comu­ni­da­des deben ser los prin­ci­pa­les cien­tí­fi­cos, o unir­se como cien­tí­fi­cos, con médi­cos y otros pro­fe­sio­na­les. La sali­da de esta pan­de­mia para obte­ner mejo­res resul­ta­dos sería la uni­dad de estos diver­sos per­so­na­jes polí­ti­cos y orga­ni­za­cio­nes que están sur­gien­do aho­ra, muchas son nue­vas ”, enfa­ti­za, quien se reúne con pro­fe­sio­na­les de la salud de todo el país en la Red de Médi­cos y Médi­cos Popu­la­res. .

