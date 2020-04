Brasil.»Bolsonaro no tiene compromiso con la humanidad», responde la madre de Marielle Franco

Por Jaque­li­ne Deis­ter*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 29 de abril de 2020

El pró­xi­mo día 14, el ase­si­na­to de la ex con­ce­jal Marie­lle Fran­co y el con­duc­tor Ander­son Gomes com­ple­ta dos años y dos meses sin res­pues­tas sobre quién mató a Marie­lle. El cri­men polí­ti­co, que ha teni­do reper­cu­sión mun­dial en los últi­mos años, fue par­te del dis­cur­so del pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro (sin par­ti­do) el vier­nes pasa­do (24). El dis­cur­so se pro­nun­ció en medio de la cri­sis polí­ti­ca cau­sa­da por la par­ti­da de Sér­gio Moro del Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad Públi­ca y gene­ró el repu­dio de la fami­lia de Marie­lle.

Duran­te el anun­cio de renun­cia, Moro decla­ró que el pre­si­den­te Bol­so­na­ro esta­ba tra­tan­do de inter­fe­rir con el tra­ba­jo de la Poli­cía Fede­ral (PF) para obte­ner acce­so a infor­ma­ción sobre con­sul­tas sobre sus hijos. El lunes pasa­do (27), el Minis­tro del Tri­bu­nal Fede­ral Supre­mo (STF) Cel­so de Mello auto­ri­zó la aper­tu­ra de una inves­ti­ga­ción para inves­ti­gar las decla­ra­cio­nes de Ser­gio Moro. Según la deci­sión del Decano de la STF, los hechos pre­sen­ta­dos por Sér­gio Moro están rela­cio­na­dos con el ejer­ci­cio del car­go, lo que per­mi­te la inves­ti­ga­ción del Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca.

Recha­zo

Los dis­cur­sos del pre­si­den­te sobre el caso Marie­lle gene­ra­ron expre­sio­nes de repu­dio de la fami­lia de la ex con­ce­jal en las redes socia­les. Para Bra­sil de Fato , Mari­ne­te da Sil­va, madre de Marie­lle Fran­co, esta­ba indig­na­da por las decla­ra­cio­nes y refor­zó que las inves­ti­ga­cio­nes del cri­men no pue­den ser fede­ra­li­za­das, que deben per­ma­ne­cer en Río de Janei­ro.

“Fue un dis­cur­so que es más prue­ba de que habla sin una base legal. Marie­lle no esta­ba en medio de esta con­fu­sión y él hace una com­pa­ra­ción absur­da por­que su caso fue con­clui­do, uno es a nivel fede­ral que fue inves­ti­ga­do [Bol­so­na­ro], el otro es a nivel esta­tal, que es el de mi hija. No hay razón para que use el nom­bre de mi hija en tal situa­ción. No tie­ne nin­gún com­pro­mi­so con la huma­ni­dad y tam­po­co tie­ne nin­gún com­pro­mi­so con la memo­ria de mi hija «, dijo Mari­ne­te, quien tam­bién agra­de­ció el apo­yo nacio­nal e inter­na­cio­nal reci­bi­do des­pués de las decla­ra­cio­nes de Bol­so­na­ro.

Amnis­tía Inter­na­cio­nal tam­bién comen­tó sobre el dis­cur­so del pre­si­den­te. A tra­vés de una nota en el sitio web ofi­cial, la orga­ni­za­ción deplo­ró la expo­si­ción de la fami­lia de la con­ce­jal ase­si­na­da en medio de una pan­de­mia y cri­sis polí­ti­ca y des­ta­có que a Bol­so­na­ro no le impor­ta la iso­no­mía de las ins­ti­tu­cio­nes.

«Al com­pa­rar las inves­ti­ga­cio­nes del apu­ña­la­mien­to que sufrió en 2018, duran­te la cam­pa­ña elec­to­ral, con las inves­ti­ga­cio­nes del cri­men con­tra Marie­lle, cri­ti­can­do los esfuer­zos impar­cia­les de las ins­ti­tu­cio­nes bra­si­le­ñas en la inves­ti­ga­ción de la eje­cu­ción del defen­sor de los dere­chos huma­nos, pare­ce con­si­de­rar su vida más impor­tan­te que que la de otros ciu­da­da­nos, ade­más de dejar en cla­ro la fal­ta de com­pren­sión sobre la iso­no­mía de las ins­ti­tu­cio­nes y dis­mi­nuir la impor­tan­cia de los defen­so­res de los dere­chos huma­nos en Bra­sil «, dice la nota.

Las inves­ti­ga­cio­nes del caso de Marie­lle y Ander­son per­ma­ne­cen con el Minis­te­rio Públi­co del Esta­do de Río de Janei­ro (MPE-RJ) y la Poli­cía Civil. La línea actual apun­ta a la par­ti­ci­pa­ción de la mili­cia en el cri­men. A dife­ren­cia del pre­si­den­te, que ya tie­ne las res­pues­tas sobre el ata­que que sufrió, las fami­lias aún no saben quién mató a Marie­lle y Ander­son.

Pro­nun­cia­cion

Duran­te 46 minu­tos de pro­nun­cia­mien­to, en res­pues­ta al ex Minis­tro de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad Públi­ca, Bol­so­na­ro abor­dó el caso del con­ce­jal de la ciu­dad ase­si­na­do en dife­ren­tes momen­tos ale­gan­do que el cri­men fue de mayor impor­tan­cia que el ata­que que él mis­mo sufrió duran­te la cam­pa­ña elec­to­ral. “¿Inter­fie­re con la Poli­cía Fede­ral casi rogar­le a Ser­gio Moro que inves­ti­gue quién orde­nó el ase­si­na­to de Jair Bol­so­na­ro? El PF de Ser­gio Moro esta­ba más preo­cu­pa­do por Marie­lle que por su jefe de esta­do. [La gen­te] de bien en Bra­sil quie­re saber «, dijo.

El pre­si­den­te tam­bién dijo que tenía acce­so al infor­me secre­to del PF sobre el ofi­cial de poli­cía mili­tar de reser­va Ron­nie Les­sa, acu­sa­do de eje­cu­tar a Marie­lle Fran­co y Ander­son Gomes la noche del 14 de mar­zo de 2018. La pri­me­ra par­te de la inves­ti­ga­ción seña­ló que el hijo más joven Bol­so­na­ro, Jair Renan, tuvo una rela­ción amo­ro­sa con la hija de Les­sa.

“Hice una soli­ci­tud al PF. Casi con uno por favor: lle­gar a Mos­so­ró e inte­rro­gar al ex sar­gen­to. Fue­ron allí, el PF hizo su tra­ba­jo e inte­rro­ga­ron y la copia del inte­rro­ga­to­rio está con­mi­go. Don­de dice lo siguien­te: «Mi hija nun­ca salió con el hijo del pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro, por­que mi hija siem­pre ha vivi­do en los Esta­dos Uni­dos», agre­gó.

Edi­ción: Maria­na Pitas­se

*Fuen­te: Bra­sil De Fato Rio de Janei­ro