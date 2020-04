Pensamiento crítico.¿Que hay después del diluvio? (Por Stella Calloni)

Resu­men Lati­noa­me­ri­can /​Revista Mugica/​29 abril 2020

Bas­ta con mirar los ros­tros de los

pre­si­den­tes que repre­sen­tan al capi­ta­lis­mo sal­va­je en tiem­pos de la

deca­den­cia o escu­char sus “dis­cur­sos”, para enten­der a algu­nos ana­lis­tas

que men­cio­na­ban cómo los impe­rios comien­zan a sui­ci­dar­se len­ta­men­te y

se pare­cen a un mons­truo que aún man­tie­ne sus garras exten­di­das por

diver­sos luga­res del mun­do, las que tam­bién se van con­tra­yen­do,

debi­li­tán­do­se pau­la­ti­na­men­te has­ta el ester­tor final.

Pero allí no ter­mi­na todo, por­que se nece­si­tan años para cam­biar la piel de la ser­pien­te del colo­nia­lis­mo, que nos recu­bre y nos encu­bre.

Sería­mos inge­nuos o exce­si­va­men­te opti­mis­tas,

si cre­yé­ra­mos que cuan­do haya­mos supe­ra­do este momen­to úni­co en la

his­to­ria ‑al menos de los últi­mos dos siglos– el día des­pués de la

pan­de­mia el impe­ria­lis­mo cadu­ca­rá o des­apa­re­ce­rá auto­má­ti­ca­men­te.

Lo que es evi­den­te es la impo­si­bi­li­dad de

con­ti­nuar per­sis­tien­do en impo­ner un neo­li­be­ra­lis­mo a ultran­za, cuyas

con­se­cuen­cias puso en evi­den­cia la pan­de­mia del Sars Covid 19 que aso­la

al mun­do, como un temi­ble espe­jo asti­lla­do don­de nadie quie­re mirar­se.

Si los paí­ses del lla­ma­do Ter­cer Mun­do

mues­tran las hue­llas deja­das por el depre­da­dor neo­li­be­ra­lis­mo,

ins­tru­men­to bási­co en este perío­do capi­ta­lis­ta, las nacio­nes euro­peas,

sal­vo raras excep­cio­nes, lo apli­ca­ron a fon­do y la pan­de­mia puso en

evi­den­cia las gra­ví­si­mas con­se­cuen­cias del hechi­zo neo­li­be­ral, que

ade­más de la des­truc­ción de lo que con­si­de­ra­ban avan­ces socia­les o

esta­do de bien­es­tar, ahon­dó la depen­den­cia de Esta­dos Uni­dos has­ta

extre­mos colo­nia­les y ayu­dó a pro­fun­di­zar las grie­tas en la Unión

Euro­pea, lo que será difí­cil recons­truir a cor­to pla­zo.

Pre­ci­sa­men­te con el res­to que le que­da al

impe­rio ‑que por cier­to es bas­tan­te, pero ya no tan­to como para domi­nar

al mun­do ente­ro, espe­cial­men­te por la pre­sen­cia en el esce­na­rio mun­dial

de la mile­na­ria Chi­na y Rusia- pue­de hacer un daño infi­ni­to a la

huma­ni­dad, si por nues­tro lado no esta­mos pre­pa­ra­dos, orga­ni­za­dos,

uni­dos y cons­cien­tes de que no pode­mos per­der esa bisa­gra his­tó­ri­ca que

suce­de­rá inevi­ta­ble­men­te.

De hecho, pre­si­den­tes como Donald Trump, en

Esta­dos Uni­dos, Jair Bol­so­na­ro en Bra­sil, la poten­cia de Amé­ri­ca Lati­na,

Boris John­son en Gran Bre­ta­ña, o el mis­mí­si­mo Pri­mer Minis­tro de Israel

Ben­ja­mín Netan­yahu, y otros que se les pare­cen han logra­do el mila­gro

del mayor des­en­mas­ca­ra­mien­to espon­tá­neo en la his­to­ria del capi­ta­lis­mo.

En el caso de Esta­dos Uni­dos, y Amé­ri­ca

Lati­na vivi­mos el retorno de la Doc­tri­na Mon­roe (1823) en el siglo XXI,

(que resu­ci­ta­ron otros pre­si­den­tes antes de Trump) así como el Des­tino

Mani­fies­to (1845), cuya sín­te­sis fue tan bien expre­sa­da por el eterno

con­se­je­ro de los man­da­ta­rios de Esta­dos Uni­dos Paul Wol­fo­witz, cuan­do en

mar­zo de 1992 publi­có jun­to con el Con­se­jo Nacio­nal de Segu­ri­dad

esta­du­ni­den­se bajo el títu­lo “Washing­ton debe domi­nar al mun­do”.

Entre otros pun­tos advier­te que la

“polí­ti­ca exte­rior ame­ri­ca­na (EE.UU) debe poner­se como obje­ti­vo

con­ven­cer a sus even­tua­les riva­les de que no nece­si­tan jugar un papel

mayor. Nues­tro esta­tu­to de úni­ca súper poten­cia debe per­pe­tuar­se

median­te un com­por­ta­mien­to cons­truc­ti­vo y una fuer­za mili­tar sufi­cien­te

para disua­dir a no impor­ta qué nación o gru­po de nacio­nes que desafíen

la supre­ma­cía de Esta­dos Uni­dos. Estos deben tomar en cuen­ta los

intere­ses de las nacio­nes indus­tria­les avan­za­das para des­ani­mar­las por

si quie­ren desafiar el lide­raz­go nor­te­ame­ri­cano o inten­ta­ran cues­tio­nar

el orden eco­nó­mi­co y polí­ti­co esta­ble­ci­do

“Debe man­te­ner­se una poten­cia mili­tar

domi­nan­te para disua­dir a even­tua­les riva­les no vaya a ser que aspi­ra­ran

a un mayor papel regio­nal o glo­bal.

“En defi­ni­ti­va que el orden inter­na­cio­nal

está garan­ti­za­do por los Esta­dos Uni­dos y estos deben colo­car­se en

situa­ción de poder actuar inde­pen­dien­te­men­te cuan­do una acción

colec­ti­va no pue­da encar­gar­se de ellos.

“Debe­mos actuar para impe­dir el sur­gi­mien­to

de un sis­te­ma de segu­ri­dad exclu­si­va­men­te euro­peo que pudie­ra

des­es­ta­bi­li­zar a la OTAN”. En este caso se refie­ren tam­bién a los

desafíos que exis­ten en el Extre­mo Orien­te ante los peli­gros de

des­es­ta­bi­li­za­ción que sobre­ven­drían con un cre­ci­mien­to del papel “de

nues­tros alia­dos” en esa regio­nes. (“El jue­go de la men­ti­ra: las gran­des

poten­cias, Yogos­la­via la OTAN y las pró­xi­mas gue­rras” Michel Colon

1999, Edi­cio­nes Hiru. Espa­ña)

Este docu­men­to base, como cen­te­na­res que lo

suce­die­ron, sir­vie­ron para los dise­ños de la lla­ma­da Gue­rra

anti­te­rro­ris­ta (sin pre­ci­sar bien este tér­mino) infi­ni­ta y sin fron­te­ras

des­ti­na­da supues­ta­men­te a com­ba­tir el terro­ris­mo, decla­ra­da por Geor­ge

W. Bush en 2001 des­pués del aten­ta­do (nun­ca acla­ra­do) con­tra las Torres

Geme­las en sep­tiem­bre de ese año.

Pero tam­bién es bási­co para enten­der la

deci­sión esta­dou­ni­den­se de lan­zar la sinies­tra aven­tu­ra de reco­lo­ni­zar

Amé­ri­ca Lati­na en el siglo XXI, median­te un tra­za­do geo­po­lí­ti­co de

gue­rra con­tra­in­sur­gen­te don­de juga­rá un papel espe­cial la inva­sión de

las Fun­da­cio­nes depen­dien­tes de las Fun­da­cio­nes madres de Esta­dos Uni­dos

y espe­cial­men­te las que están bajo con­trol de la CIA, y sus

Orga­ni­za­cio­nes No Guber­na­men­ta­les (ONG) en todo el con­ti­nen­te,

encar­ga­das del tra­ba­jo per­ma­nen­te de limar las bases de los gobier­nos

que “insur­gie­ron” a lo lar­go de los pri­me­ros años del siglo XXI.

Los gobier­nos de Esta­dos Uni­dos, de ambos

sig­nos (repu­bli­ca­nos y demó­cra­tas) fue­ron sor­pren­di­dos por este

sur­gi­mien­to de gobier­nos, por pri­me­ra vez ele­gi­dos por voto popu­lar,

des­pués de Chi­le con el pri­mer gobierno socia­lis­ta tam­bién ele­gi­do por

votos en 1970, derro­ca­do por un san­grien­to gol­pe diri­gi­do y finan­cia­do

por Washing­ton en 1973.

Fue a par­tir de ese momen­to que EE.UU ini­ció

la siem­bra de dic­ta­du­ras mili­ta­res cuan­do ya tenían Para­guay y Bra­sil

bajo su con­trol des­de 1954 y 19064 (res­pec­ti­va­men­te) en el Cono Sur,

Vale recor­dar que con esto inten­ta­ron nue­vas

estra­te­gias des­pués de la derro­ta en Viet­nam en 1975 y a lo lar­go de lo

que va del siglo XXI des­pués de sus pri­me­ros inten­tos de some­ter a

nues­tra región con gol­pes “sua­ves” aun­que siem­pre vio­len­tos, pero de

otras carac­te­rís­ti­cas, que fra­ca­sa­ron en varios paí­ses como en Vene­zue­la

(2002), Boli­via (2008), Ecua­dor (2010) y logran­do su obje­ti­vo en Hai­tí

(2004), Hon­du­ras, (2009) Para­guay (2012), Bra­sil (2016.)., Boli­via

(2019)

En otras nacio­nes logra­ron, a par­tir de una

gue­rra mediá­ti­ca de carac­te­rís­ti­cas con­ti­nen­tal, de la infil­tra­ción de

las estruc­tu­ras judi­cia­les y del par­la­men­to, la ins­ta­la­ción de algu­nos

gobier­nos pro­pios vía elec­to­ral como suce­dió en Argen­ti­na en 2015 que

jun­to con Vene­zue­la y Bra­sil cons­ti­tuían el trián­gu­lo bási­co de la

inte­gra­ción regio­nal que pre­ten­día lograr la eman­ci­pa­ción defi­ni­ti­va de

nues­tros paí­ses.

En ese come­ti­do de reco­lo­ni­za­ción con­ti­nen­tal

Trump se obse­sio­nó con Cuba, bajo la des­pia­da­da acción de sus ase­so­res,

un cri­mi­nal de lesa huma­ni­dad, como Elliott Abrams, o el repre­sen­tan­te

repu­bli­cano Mar­cos Rubio que enca­be­za el gru­po de sus cole­gas cubano

ame­ri­ca­nos, pro­tec­to­res de los terro­ris­tas que actua­ron y actúan con­tra

el gobierno y el pue­blo cubano pro­du­cien­do muer­tes y daños con­si­de­ra­bles

en la isla cari­be­ña a la que hoy lla­man “de la dig­ni­dad” por su

capa­ci­dad de resis­tir un blo­queo por más de 60 años y pro­fun­di­za­do aho­ra

por el “equi­po de la muer­te” del pre­si­den­te de EE.UU.

Pero tam­bién con­tra Nica­ra­gua en

Cen­troa­mé­ri­ca y por supues­to Vene­zue­la, que ha sopor­ta­do des­de aquel

lejano 2002, un esque­ma de inten­tos de gol­pes per­ma­nen­tes, sin lograr

su obje­ti­vo, a pesar del apo­yo de la OEA para derro­car el gobierno de

Nico­lás Madu­ro que suce­dió al gran líder de ese país, Hugo Chá­vez Frías a

par­tir del 2013 y que se man­tu­vo por elec­cio­nes en todos los casos

lega­les, cons­ti­tu­cio­na­les y trans­pa­ren­tes. El blo­queo, el saqueo de los

fon­dos vene­zo­la­nos en esta­dos Uni­dos y en otros paí­ses del mun­do (sus

aso­cia­dos) el des­abas­te­ci­mien­to, la baja de petró­leo el impe­dir la

lle­ga­da de ali­men­tos y medi­ca­men­tos que cons­ti­tu­ye tam­bién un cri­men de

lesa huma­ni­dad con­tar el pue­blo vene­zo­lano.

Este rápi­do reco­rri­do es para ubi­car­nos en el

momen­to que esta­ba vivien­do Amé­ri­ca Lati­na cuan­do lle­gó la pan­de­mia,

algo así como el dilu­vio uni­ver­sal, momen­to en que el gobierno de Trump,

deses­pe­ra­do ante los cam­bios suce­di­dos en paí­ses como Argen­ti­na a fines

del 2015 y Méxi­co fines de 2018 y las resis­ten­cias de lo que poco se

habla en el res­to, espe­cial­men­te en Colom­bia, su ver­da­de­ra base de

acción don­de tie­ne ins­ta­la­das nue­ve bases mili­ta­res o Perú otro de los

paí­ses sem­bra­dos de bases, como Pana­má, Hon­du­ras, avan­zan­do tam­bién su

pro­yec­to de mili­ta­ri­za­ción regio­nal has­ta Chi­le y Argen­ti­na.

Hay resis­ten­cia en Cen­troa­mé­ri­ca y el Cari­be y

aho­ra en Boli­via des­pués del gol­pe de EE.UU con­tra ese país que esta­ba a

la cabe­za del desa­rro­llo y cre­ci­mien­to social y eco­nó­mi­co pro­pio, lo

que es insos­te­ni­ble para Washing­ton.

Trump no tuvo repa­ro alguno en dupli­car su

pre­sen­cia mili­tar en Amé­ri­ca Lati­na y enviar la Flo­ta al Pací­fi­co Sur y

el Atlán­ti­co (Cari­be) ame­na­zan­do con inva­dir a Vene­zue­la a prin­ci­pios de

abril, cuan­do ya el coro­na virus avan­za­ba sin barre­ras por la cri­mi­nal

acti­tud del pre­si­den­te nor­te­ame­ri­cano res­pon­sa­ble de que en este final

de abril haya casi 800 mil infec­ta­dos y 55 mil muer­tos.

Lo más gra­ve es que en uno de los por­ta­vio­nes el Theo­do­re Roo­se­velt envia­do demen­cial­men­te para inter­ve­nir en Vene­zue­la,

con más de cua­tro mil tri­pu­lan­tes, esta­cio­na­do en la isla Guam,

Pací­fi­co Sur los mari­nes comen­za­ron a infec­tar­se con el coro­na­vi­rus.

Esto lo denun­ció el coman­dan­te capi­tán Brett Cro­sier, deses­pe­ra­do por­que

no le per­mi­tían des­cen­der a los infec­ta­dos, por lo cual ter­mi­nó

envian­do una car­ta que fue publi­ca­da por perió­di­cos en EE.UU. Adver­tía

que se reque­ría una acción deci­si­va que era dejar bajar a tie­rra a la

mayo­ría del per­so­nal para evi­tar un con­ta­gio mayor,

«No esta­mos en

gue­rra. Los mari­nos no tie­nen que morir. Si no actua­mos aho­ra, no

esta­mos cui­dan­do ade­cua­da­men­te nues­tro acti­vo más con­fia­ble: nues­tros

mari­nos». escri­bió Cro­sier.

No sólo le cos­tó la

sepa­ra­ción de su car­go, sino que la sober­bia acti­tud de Tump y sus

ase­so­res, casi suble­va a la mari­na, cuyo Minis­tro renun­ció final­men­te.

Aho­ra casi todos los tri­pu­lan­tes del Roo­se­velt están infec­ta­dos, por lo

que el gobierno deci­dió prohi­bir al Pen­tá­gono cual­quier infor­me sobre

sol­da­dos infec­ta­dos y tras­cen­dió que esto está suce­dien­do en otras naves

de la flo­ta envia­da para ame­na­zar con inva­dir Vene­zue­la,

Por otra par­te

resul­ta evi­den­te que el virus avan­zó en cada uno de los paí­ses don­de los

gobier­nos como el de Bra­sil han acom­pa­ña­do las deci­sio­nes de Trump y

están lle­van­do a miles de per­so­nas a la muer­te. Este 26 de abril se

pre­sen­tó una denun­cia ante la ONU con­tra Bol­so­na­ro por geno­ci­dio al no

tomar medi­das fren­te al coro­na­vi­rus que has­ta esta fecha dejó cin­co mil

muer­tos y más de 60 mil infec­ta­dos.

Mien­tras el

secre­ta­rio gene­ral de la ONU, Anto­nio Gute­rres, ha pedi­do que se

sus­pen­da todo con­flic­to béli­co, y des­pués de con­ti­nuar ame­na­zan­do a

Vene­zue­la, aho­ra Trump lo ha hecho con Irán advir­tien­do que si algu­na

nave ira­ní se acer­ca a los bar­cos esta­dou­ni­den­ses, envia­das

pro­vo­ca­do­ra­men­te a esas regio­nes, EE.UU hará “lo que debe hacer”.

A gran­de ras­gos

esta­mos asis­tien­do al sal­to al vacío, al sui­ci­dio len­to del impe­rio, sin

seña­les de tomar otro rum­bo ni Esta­dos Uni­dos ni Israel, Gran Bre­ta­ña,

don­de se preanun­cian impor­tan­tes cam­bios polí­ti­cos ni en Fran­cia, cuan­do

el gobierno afron­ta una seve­ra resis­ten­cia popu­lar.

La dife­ren­cia en el

mane­jo de la pan­de­mia que ha pues­to al mun­do patas arri­ba como lo

adver­tía el ya falle­ci­do escri­tor uru­gua­yo Eduar­do Galeano en el libro

“Patas arri­ba: la Escue­la del mun­do al revés”.

En este mun­do al

revés, don­de se cru­zan aná­li­sis y opi­nio­nes impor­tan­tes aún nadie pue­de

pre­de­cir cómo será el reor­de­na­mien­to mun­dial aun­que se sabe que la

cri­sis eco­nó­mi­ca no ten­drá paran­go­nes en la his­to­ria, Pero tam­po­co la

cri­sis social, en con­di­cio­nes nun­ca antes pre­vis­tas. Todos los pro­yec­tos

del impe­rio se derrum­ban. Chi­na se ha colo­ca­do en un pun­to muy alto en

el table­ro, la peque­ña isla de Cuba, que está some­ti­da a una cam­pa­ña

bru­tal, sigue demos­tran­do su altí­si­mo nivel en cues­tio­nes de salud, de

medi­ca­men­tos, pero esen­cial­men­te de soli­da­ri­dad a tal pun­to de que los

más impor­tan­tes paí­ses del mun­do requie­ren su ayu­da.

Aun­que se lar­gan

cam­pa­ñas mediá­ti­cas y de todo tipo, estas se estre­llan con una reali­dad

que los medios en manos del poder hege­mó­ni­co no pue­den encu­brir y aun­que

sus estra­te­gias han zoom­bi­fi­ca­do a una bue­na par­te de nues­tras

socie­da­des, ya nada es lo mis­mo. Nadie escu­cha cuan­do la muer­te muer­de

los talo­nes y los deses­pe­ra­dos bus­can el ampa­ro de los más esta­bles,

los más dig­nos, los que le dan la res­pues­ta que bus­can.

Las pro­pias

tec­no­lo­gías de las que tan­to se ufa­na el impe­ria­lis­mo, que­dan

enmohe­ci­das por­que no le san ser­vi­do para pre­ver los suce­sos que están

fue­ra del alcan­ce, mien­tras los pue­blos del mun­do están mos­tran­do sus

siem­pre crea­ti­vas estra­te­gias de insu­mi­sos, al ir reen­con­tran­do en,

peque­ñas accio­nes de resis­ten­cia al ser humano que habían olvi­da­do en su

alie­na­ción capi­ta­lis­ta, don­de el hom­bre no cuen­ta y no se per­mi­te

acep­tar­se como tal.

La fal­ta de res­pues­ta de un

sis­te­ma que resul­ta­ba siem­pre triun­fa­dor en sus polí­ti­cas de

domi­na­ción, de saqueo, de muer­te, de des­po­jo de la huma­ni­dad, los ha

deja­do des­nu­dos. Lo que todos sabe­mos es que nada será lo mis­mo, pero

tam­bién que sobre el dolor de este momen­to trá­gi­co, don­de se han

pro­du­ci­do ver­da­de­ras “masa­cres “espe­cial­men­te de ancia­nos. Una

admi­ra­do­ra de Trump levan­tó un car­tel don­de pro­po­nía “sacri­fi­car al

débil, sal­var la eco­no­mía” y no fue el úni­co con un con­te­ni­do simi­lar.

Esto nos mues­tra el ver­da­de­ro ros­tro de un enemi­go de gran­des pies

hun­di­dos hoy por hoy en el lodo. Está en noso­tros la posi­bi­li­dad de

encen­der las lla­mas en momen­tos en que las armas más pode­ro­sas no sir­ven

para nada ante un invi­si­ble virus que sólo se pue­de ver con la últi­ma

serie de micros­co­pios y que como los diji­mos antes nos ha deja­do

des­nu­dos y a la intem­pe­rie.

Está en noso­tros

acos­tum­bra­dos a una eter­na resis­ten­cia nun­ca tan nece­sa­ria como en estos

momen­tos, des­ha­cer los hechi­zos bru­ta­les del capi­ta­lis­mo, apa­gar el

impe­rio o al menos comen­zar a hacer­lo recu­rrien­do a toda la capa­ci­dad de

ima­gi­na­ción que tam­bién hemos vis­to resur­gir en estos tiem­pos, como ha

resur­gi­do nues­tras memo­ria his­tó­ri­ca, la crea­ti­vi­dad, nues­tra memo­ria

cul­tu­ral y hemos comen­za­do a iden­ti­fi­car­nos, a tocar­nos sin tocar­nos, a

llo­rar jun­tos a nues­tros muer­tos, pero tam­bién a rein­ven­tar la vida que

es en todos los casos un camino de libe­ra­ción.