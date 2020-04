Marlaska sigue negando abusos policiales durante el estado de alarma; para él sólo existen “actuaciones impropias” – La otra Andalucía

El minis­tro del Inte­rior, Fer­nan­do Gran­de-Mar­las­ka con­ti­núa sin admi­tir exce­sos de los cuer­pos de segu­ri­dad del Esta­do duran­te estos días de con­fi­na­mien­to.

Quien fue­ra seña­la­do (en seis oca­sio­nes duran­te el tiem­po que ejer­ció como juez de la Audien­cia Nacio­nal) por la Jus­ti­cia euro­pea por encu­brir gra­ves casos de tor­tu­ra ha reivin­di­ca­do la «ejem­pla­ri­dad» de sus agen­tes subor­di­na­dos. Mar­las­ka, ade­más, ha expre­sa­do que son ellos los pri­me­ros que «quie­ren apar­tar cual­quier ele­men­to excep­cio­nal» que per­tur­be esta «ejem­pla­ri­dad».

Res­pon­dien­do a Vox y a EH Bil­du, el cita­do minis­tro ha ase­gu­ra­do que como mucho pue­de haber «casos excep­cio­na­les, de dis­fun­cio­nes gra­ves, que tie­nen con­se­cuen­cias jurí­di­cas.» Ha garan­ti­za­do que «cual­quier acción impro­pia tie­ne sus con­se­cuen­cias». Ha dicho que «en todos los colec­ti­vos pue­de haber una «actua­ción impro­pia» y ha defen­di­do los cuer­pos poli­cia­les: «Son los pri­me­ros que actúan bajo cri­te­rios de ejem­pla­ri­dad y que quie­ren apar­tar cual­quier ele­men­to excep­cio­nal que no atien­da este cri­te­rio». Según Mar­las­ka, «están garan­ti­zan­do el ejer­ci­cio de los dere­chos y liber­ta­des fun­da­men­ta­les».

No hace fal­ta ser un gran obser­va­dor para con­cluir que, con estas pala­bras, el señor Gran­de-Mar­las­ka ha men­ti­do. ¿Quién no ha visua­li­za­do imá­ge­nes de actua­cio­nes bru­ta­les de las dis­tin­tas (aun­que igua­les) poli­cías en todos estos días de esta­do de alar­ma? ¿Aca­so esas imá­ge­nes no prue­ban de mane­ra rotun­da jus­ta­men­te lo con­tra­rio?

Comen­ta­rio apar­te mere­ce el pro­ce­der de EH Bil­du. Está bien que denun­cien los abu­sos, pero con­vie­ne recor­dar­les que Fer­nan­do Gran­de-Mar­las­ka es minis­tro del inte­rior por­que sus dipu­tados y dipu­tadas, con su abs­ten­ción, así lo qui­sie­ron. Y aquí no vale el “yo creía, yo pen­sa­ba” por­que, por des­gra­cia, el actual minis­tro del Inte­rior era de sobra cono­ci­do por la mili­tan­cia de la for­ma­ción lide­ra­da por Arnal­do Ote­gi.

