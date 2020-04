Cuba: Covid-19: La vacuna de ahora es la protección

Por Yai­mi Ravelo/​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano Corres­pon­sa­lía Cuba.29 abril 2020

Muchos paí­ses apues­tan por encon­trar lo antes posi­ble una vacu­na espe­cí­fi­ca para eli­mi­nar el nue­vo coro­na­vi­rus. En la con­fe­ren­cia de pren­sa que ofre­ce el Minis­te­rio de Salud Públi­ca de Cuba, el Dr. Fran­cis­co Durán Gar­cía, Direc­tor Nacio­nal de Epi­de­mio­lo­gía expli­có que ante el lar­go pro­ce­so que con­lle­va obte­ner una vacu­na dis­po­ni­ble para todos, hay que pro­te­ger­se para redu­cir al míni­mo la inci­den­cia de esta enfer­me­dad.

Paí­ses como Chi­na,

Esta­dos Uni­dos, Japón, Gran Bre­ta­ña y Rusia, son los que más se acer­can a

tener en un menor perio­do de tiem­po un can­di­da­to vacu­nal defi­ni­ti­vo.

Los cien­tí­fi­cos cuba­nos tam­bién tra­ba­jan ardua­men­te para una vacu­na de

pro­duc­ción nacio­nal.

Pero

en lo que coin­ci­den la mayo­ría de los paí­ses según el Dr. Fran­cis­co

Durán, es que la vacu­na para curar la Covid-19 podría estar dis­po­ni­ble

para el pró­xi­mo año.

Ante

la alta trans­mi­si­bi­li­dad de este virus es impor­tan­te ir adqui­rien­do una

cul­tu­ra de pro­tec­ción que per­mi­ta redu­cir al míni­mo los casos en la

Isla. Aun­que a los cuba­nos les resul­te des­agra­da­ble por su

idio­sin­cra­sia, el uso del naso­bu­co, salu­dar sin besos, «es

impor­tan­te incor­po­rar­lo en el actuar coti­diano como se intro­du­jo el uso

del con­dón en un momen­to deter­mi­na­do para pre­ve­nir el VIH». Pues

expli­có el Dr. Durán que el VIH es un virus tam­bién repor­ta­do como

pan­de­mia, el cual aún no tie­ne una vacu­na para su cura, han sido las

medi­das de pro­tec­ción las que han per­mi­ti­do que las per­so­nas dejen

enfer­mar por el VIH. Has­ta tan­to no exis­ta una vacu­na para la Covid-19,

como no exis­ten para otras enfer­me­da­des a pesar de los esfuer­zos, «lo mejor es pre­ve­nir y pro­te­ger­se», seña­ló el espe­cia­lis­ta cubano.

Res­pec­to a la situa­ción epi­de­mio­ló­gi­ca de Cuba, se repor­tó al cie­rre del día (27 de abril a las 11:59 PM),

3.330 pacien­tes hos­pi­ta­li­za­dos, de ellos 53 en vigi­lan­cia, 2.475

sos­pe­cho­sos y 802 son con­fir­ma­dos posi­ti­vos para el Sars Cov‑2. En las

áreas de aten­ción pri­ma­ria per­ma­ne­cen 6.742 per­so­nas en vigi­lan­cia. Se

repor­ta­ron tam­bién 1.859 prue­bas diag­nós­ti­cas rea­li­za­das, de las cua­les

48 resul­ta­ron posi­ti­vas, acu­mu­lan­do así un total de 1.437 casos de

Covid-19 diag­nos­ti­ca­dos en Cuba. De los 48 nue­vos casos repor­ta­dos 33

son con­tac­tos de casos con­fir­ma­dos, en 15 se inten­si­fi­ca la bús­que­da de

la fuen­te de infec­ción; y 28 de estos nue­vos casos fue­ron asin­to­má­ti­cos

en el momen­to del diag­nós­ti­co. La pro­vin­cia que sigue repor­tan­do mayor

can­ti­dad de casos es La Haba­na (26 de los 48 nue­vos casos) y acu­mu­la un

total de 603 casos diag­nos­ti­ca­dos.

De

los 1.437 casos posi­ti­vos en Cuba, al cie­rre de este par­te 790 tie­nen

una con­di­ción clí­ni­ca esta­ble (el 55% del total de casos), 50 pacien­tes

de alta en el día, por lo que suman 575 los recu­pe­ra­dos (40% de los

casos diag­nos­ti­ca­dos), 58 falle­ci­dos, 7 en esta­do crí­ti­co y 5 gra­ves.

Los pro­fe­sio­na­les de la salud luchan por mejo­rar el esta­do clí­ni­co de

estos pacien­tes en las tera­pias inten­si­vas.

Sobre

cómo pudie­ra afec­tar la Covid-19 en la espe­ran­za de vida en Cuba, el

Dr. Durán afir­mó que pue­de inci­dir, pero que son las enfer­me­da­des

cró­ni­cas no trans­mi­si­bles las 10 pri­me­ras cau­sas de muer­te que influ­yen

en la espe­ran­za de vida al nacer en la pobla­ción cuba­na.

El

Dr. Fran­cis­co Durán tam­bién expli­có que para cor­tar la trans­mi­sión del

virus, es de vital impor­tan­cia la infor­ma­ción que apor­tan los casos

con­fir­ma­dos, mien­tras repor­ten de mane­ra fide­dig­na la can­ti­dad de

per­so­nas y en los luga­res que pudo hacer con­tac­to, se tie­ne mayor

con­trol de la trans­mi­sión, ya que per­mi­te bus­car todos los casos

posi­bles en un gru­po de ries­go. En el caso de Cuba el méto­do es, una vez

diag­nos­ti­ca­do el caso posi­ti­vo para la Covid-19, se bus­can todos los

con­tac­tos posi­bles median­te las accio­nes de con­trol de foco, se ingre­san

en hos­pi­ta­les y cen­tros de ais­la­mien­tos, don­de se hacen los estu­dios

para des­car­tar la enfer­me­dad. Y en los gru­pos de con­tac­tos que ade­más

pre­sen­tan sín­to­mas son auto­má­ti­ca­men­te decla­ra­dos sos­pe­cho­sos e ini­cian

pro­to­co­lo de tra­ta­mien­to.

Pre­ci­só el

Dr. Durán en esta con­fe­ren­cia res­pec­to a los tér­mi­nos de pico y mese­ta,

que el pico del com­por­ta­mien­to de la enfer­me­dad es una cifra ele­va­da en

un momen­to deter­mi­na­do, aun­que se pue­den tener varios picos en

depen­den­cia del com­por­ta­mien­to del virus y la mese­ta res­pon­de a una

esta­bi­li­dad en las cifras del grá­fi­co, un com­por­ta­mien­to poco varia­ble

por varios días. Espe­cí­fi­ca­men­te en Cuba los grá­fi­cos mues­tran la cur­va

por deba­jo del pro­nós­ti­co favo­ra­ble, el con­trol de esta cur­va depen­de­rá

mucho del cum­pli­mien­to de las medi­das de pro­tec­ción por la pobla­ción

cuba­na.

