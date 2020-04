Covid-19 y “Amanecer Rojo”‎ – La otra Andalucía

por Thierry Meys­san

La epi­de­mia de Covid-19 ha mata­do has­ta aho­ra más de 200 000 per­so­nas en todo ‎el mun­do y sumi­do en el páni­co a miles de millo­nes. Ese páni­co pri­va a quie­nes ‎lo sien­ten de todo sen­ti­do crí­ti­co, lo cual les lle­va a acep­tar deci­sio­nes polí­ti­cas ‎estú­pi­das. Un gru­po de per­so­na­li­da­des, que se deno­mi­na a sí mis­mo ‎“Ama­ne­cer Rojo”‎ (Red Dawn) y cuya corres­pon­den­cia ha sido dada a cono­cer en Kai­ser Healt ‎News y en el sitio web del New York Times, ha logra­do impo­ner una ideo­lo­gía ‎apo­ca­líp­ti­ca según la cual Chi­na ha decla­ra­do la gue­rra a Occi­den­te, cuya úni­ca ‎posi­bi­li­dad de pro­te­ger­se con­sis­ti­ría en con­fi­nar a todos los civi­les.‎

El doc­tor Richard Hat­chett fue con­se­je­ro del pre­si­den­te esta­dou­ni­den­se Geor­ge Bush hijo, bajo ‎cuya admi­nis­tra­ción él mis­mo con­ci­bió la idea del con­fi­na­mien­to obli­ga­to­rio de la pobla­ción ‎civil. Richard Hat­chett diri­ge hoy la Coali­tion for Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Inno­va­tions (CEPI), un ‎gru­po de coor­di­na­ción mun­dial para la inver­sión en vacu­nas crea­do por el Foro de Davos ‎alre­de­dor de la fun­da­ción de Bill Gates. Hat­chett fue el pri­me­ro en hablar del Covid-19 como ‎de una “gue­rra”.‎

En un artícu­lo ante­rior [1], ya demos­tré cómo las ate­rra­do­ras ‎pre­vi­sio­nes sobre la can­ti­dad de dece­sos que pro­vo­ca­ría el Covid-19 fue­ron ela­bo­ra­das sobre ‎bases erró­neas y por un char­la­tán, el pro­fe­sor Neil Fer­gu­son, cuyas pre­dic­cio­nes siem­pre han ‎aca­ba­do estre­llán­do­se con­tra las cifras reales duran­te las dos últi­mas déca­das. ‎

Tam­bién mos­tré en otro artícu­lo [2] que el ‎obje­ti­vo de las medi­das de con­fi­na­mien­to adop­ta­das en Chi­na no era de natu­ra­le­za médi­ca sino ‎que más bien polí­ti­co. Que­da por expli­car de dón­de sale la idea del ‎con­fi­na­mien­to obli­ga­to­rio y gene­ra­li­za­do de toda la pobla­ción, cuya implan­ta­ción se ini­ció ‎en Occi­den­te. ‎

Aun­que pasé sema­nas ente­ras con­sul­tan­do libros sobre epi­de­miolo­gia, no encon­tré en nin­guno ‎algo simi­lar a esa medi­da. En toda la His­to­ria nun­ca se ha com­ba­ti­do una epi­de­mia ence­rran­do ‎en sus casas a toda la pobla­ción sana. Fue enton­ces cuan­do Kai­ser Health News vino a levan­tar una ‎esqui­na del velo con la publi­ca­ción de cier­ta corres­pon­den­cia: se tra­ta de una medi­da con­ce­bi­da y ‎pla­ni­fi­ca­da en 2005 – 2007 por la admi­nis­tra­ción de Geor­ge Bush hijo.‎

‎Acuar­te­la­mien­to de mili­ta­res y civi­les

‎

En 2005, el Depar­ta­men­to de Esta­do esta­dou­ni­den­se estu­dia­ba cómo pre­pa­rar­se para enfren­tar ‎even­tua­les accio­nes de bio­te­rro­ris­mo con­tra las tro­pas de Esta­dos Uni­dos des­ple­ga­das en otros ‎paí­ses. Par­tien­do del prin­ci­pio neo­con­ser­va­dor según el cual los terro­ris­tas siem­pre son ‎extran­je­ros, y por ende nun­ca podrían pene­trar en las ins­ta­la­cio­nes mili­ta­res esta­dou­ni­den­ses, el ‎ser­vi­cio de Salud se preo­cu­pa­ba por pre­ve­nir los ata­ques a los que los sol­da­dos de ‎Esta­dos Uni­dos podrían ver­se expues­tos al salir de sus bases. Des­de ese pun­to de vis­ta, ais­lar a ‎los enfer­mos en los hos­pi­ta­les y man­te­ner a los sol­da­dos sanos den­tro de los cuar­te­les era una ‎opción lógi­ca. De hecho, las bases mili­ta­res esta­dou­ni­den­ses son como peque­ñas ciu­da­des, están ‎con­ce­bi­das para enfren­tar un ase­dio y es teó­ri­ca­men­te posi­ble vivir den­tro de ellas duran­te meses. ‎

Sin embar­go, el enton­ces secre­ta­rio de Defen­sa, Donald Rums­feld, tenía inten­cio­nes de ‎trans­for­mar la socie­dad, lle­gan­do a hacer des­apa­re­cer la dife­ren­cia que sepa­ra a los civi­les de los ‎mili­ta­res, lo cual per­mi­ti­ría incor­po­rar más fácil­men­te los civi­les a la gue­rra total con­tra ‎el terror. Así lo expli­ca­ba, en sep­tiem­bre de 2001, el pro­pio Donald Rums­feld en las pági­nas del ‎‎Washing­ton Post [3].‎

Por con­si­guien­te, el doc­tor Car­ter Mecher, del ser­vi­cio de salud a car­go de los vete­ra­nos ‎de gue­rra (Depart­ment of Vete­rans Affairs) y el doc­tor Richard Hat­chett, miem­bro del Con­se­jo de ‎Segu­ri­dad Nacio­nal de Geor­ge W. Bush, reci­bie­ron enton­ces la tarea de exten­der al ámbi­to de ‎los civi­les lo que en el mun­do mili­tar se deno­mi­na “acuar­te­la­mien­to”. Pero no fue has­ta 2006, ‎jus­to antes de que Rums­feld deja­ra el Pen­tá­gono, que los doc­to­res Car­ter Mecher y Richard ‎Hat­chett logra­ron impo­ner esa nor­ma al CDC (la agen­cia esta­dou­ni­den­se a car­go de la ‎pre­ven­ción y el con­trol de enfer­me­da­des). ‎

La adop­ción de esa nor­ma desató en Esta­dos Uni­dos un ven­da­val de pro­tes­tas, enca­be­za­do por ‎el pro­fe­sor Donald Hen­der­son, quien había diri­gi­do tan­to la escue­la de salud públi­ca de la ‎Uni­ver­si­dad Johns Hop­kins como el sis­te­ma esta­dou­ni­den­se de res­pues­ta a las epi­de­mias. Para ‎el pro­fe­sor Donald Hen­der­son –y para todos los médi­cos que se expre­sa­ron en aquel ‎momen­to– el con­fi­na­mien­to gene­ra­li­za­do de la pobla­ción no tie­ne nin­gún sen­ti­do des­de el pun­to ‎de vis­ta médi­co y ade­más vio­la las liber­ta­des fun­da­men­ta­les. Se tra­ta ni más ni menos que de la ‎deri­va tota­li­ta­ria de la admi­nis­tra­ción de Bush hijo, que impu­so la adop­ción de la lla­ma­da ‎‎«Ley Patrio­ta» (USA PATRIOT Act) a raíz de los acon­te­ci­mien­tos del 11 de sep­tiem­bre de 2001. ‎

En 2017, todos los docu­men­tos ofi­cia­les esta­dou­ni­den­ses sobre la adop­ción como nor­ma del ‎con­fi­na­mien­to gene­ra­li­za­do de la pobla­ción fue­ron des­trui­dos por la admi­nis­tra­ción Trump. ‎Richard Hat­chett se con­vir­tió en direc­tor de la Coali­tion for Epi­de­mic Pre­pa­red­ness Inno­va­tions ‎‎(CEPI), que coor­di­na las inves­ti­ga­cio­nes mun­dia­les en mate­ria de vacu­nas. ‎

Todos hemos podi­do seguir las evi­den­tes con­tra­dic­cio­nes de la Casa Blan­ca en sus con­tac­tos con ‎la pren­sa sobre el Covid-19. El doc­tor Ant­hony Fau­ci, efí­me­ra refe­ren­cia cien­tí­fi­ca de la ‎Casa Blan­ca, acon­se­jó la adop­ción de las medi­das auto­ri­ta­rias para con­te­ner la epi­de­mia mien­tras ‎que el apa­ren­te­men­te incons­cien­te Donald Trump se opo­nía a las medi­das de con­fi­na­mien­to ‎en nom­bre de la Liber­tad de todos. ‎

Para demos­trar la incom­pe­ten­cia del pre­si­den­te Trump, los alia­dos del doc­tor Ant­hony Fau­ci ‎‎“fil­tra­ron” a la pren­sa una par­te de su pro­pia corres­pon­den­cia [4]. En ella pue­de ver­se que ‎los alia­dos del doc­tor Fau­ci for­ma­ron un gru­po de dis­cu­sión y de acción lla­ma­do Red Dawn ‎‎(Ama­ne­cer Rojo) [5]. ‎

El nom­bre “Ama­ne­cer Rojo” (Red Dawn) hace refe­ren­cia a una ‎ope­ra­ción orga­ni­za­da en 1984 por el enton­ces secre­ta­rio de Defen­sa Cas­par Wein­ber­ger, quien ‎envió a Euro­pa y Lati­noa­mé­ri­ca una dele­ga­ción que recla­ma­ba la ayu­da de todos los paí­ses ante ‎una inva­sión inmi­nen­te con­tra Esta­dos Uni­dos. ‎

Jean-Michel Bay­let, en aque­lla épo­ca secre­ta­rio de Esta­do ante el minis­tro de Exte­rio­res ‎de Fran­cia, me con­tó aquel gro­tes­co inten­to esta­dou­ni­den­se de mani­pu­la­ción. Un nutri­do gru­po ‎de gene­ra­les esta­dou­ni­den­ses lle­gó a París para expli­car –con toda la serie­dad del mun­do y ‎pre­sen­tan­do un mon­tón de dia­po­si­ti­vas– que dos peque­ños paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos, Cuba ‎y Nica­ra­gua, ame­na­za­ban a Esta­dos Uni­dos. En la sala, los diplo­má­ti­cos fran­ce­ses pasa­ron del ‎estu­por ini­cial, al ver que los esta­dou­ni­den­ses los creían ver­da­de­ra­men­te imbé­ci­les, a los ‎esfuer­zos por no esta­llar de risa ante tales afir­ma­cio­nes. En res­pal­do a aque­lla cam­pa­ña, ‎el Pen­tá­gono hizo rodar en Holly­wood una pelí­cu­la de pro­pa­gan­da con Patrick Sway­ze y Char­lie ‎Sheen. En 2003, el Pen­tá­gono recu­pe­ró la deno­mi­na­ción “Red Dawn” para desig­nar la ope­ra­ción ‎de cap­tu­ra del pre­si­den­te ira­quí Sad­dam Hus­sein.‎

Hoy en día, al iden­ti­fi­car­se como Red Dawn (Ama­ne­cer Rojo), las 37 per­so­na­li­da­des que ‎com­po­nen el gru­po en cues­tión ponen de mani­fies­to su anti­co­mu­nis­mo vis­ce­ral. La URSS ya ‎no exis­te pero el Par­ti­do Comu­nis­ta sigue diri­gien­do Chi­na, país desig­na­do como ori­gen del ‎Covid-19. Ama­ne­cer Rojo dice tener que recu­pe­rar el poder para diri­gir la gue­rra. ‎

Entre los miem­bros de ese gru­po tam­bién están los inevi­ta­bles doc­to­res Ant­hony Fau­ci (direc­tor ‎del Natio­nal Ins­ti­tu­te of Allergy and Infec­tious Disea­ses) y Robert Red­field (direc­tor de los Cen­ters ‎for Disea­se Con­trol and Pre­ven­tion, o CDC) y tam­bién los doc­to­res Car­ter Mecher (con­se­je­ro en el ‎Depart­ment of Vete­rans Affairs) y Richard Hat­chett (aho­ra direc­tor del CEPI), los mis­mos que, ‎bajo la admi­nis­tra­ción de Geor­ge W. Bush, impu­sie­ron exten­sión a la pobla­ción civil de la regla ‎mili­tar del acuar­te­la­mien­to. ‎

Las ideas del doc­tor Richard Hat­chett han sido adop­ta­das de for­ma ínte­gra en Fran­cia por ‎el pre­si­den­te Emma­nuel Macron, o sea “esto es una gue­rra y tene­mos que con­fi­nar a todos ‎los civi­les en sus domi­ci­lios para pro­te­ger­nos”. Tam­bién las han adop­ta­do algu­nos gober­na­do­res ‎esta­dou­ni­den­ses, pero no el pre­si­den­te Donald Trump. ‎

El res­to es lo que ya cono­ce­mos. El páni­co se ha apo­de­ra­do de la opi­nión públi­ca en la mayo­ría de ‎los paí­ses. Los diri­gen­tes polí­ti­cos, temien­do ser acu­sa­dos de negli­gen­cia, imi­tan a los que ‎ini­cia­ron la apli­ca­ción del con­fi­na­mien­to gene­ra­li­za­do. La regla esta­dou­ni­den­se de ori­gen mili­tar, adop­ta­da ‎en Fran­cia, se ha pro­pa­ga­do como el virus que supues­ta­men­te debe­ría com­ba­tir, dete­nien­do ‎prác­ti­ca­men­te la eco­no­mía mun­dial. Aho­ra están empe­zan­do a ver­se pro­ble­mas de ‎apro­vi­sio­na­mien­to ali­men­ta­rio en casi todas par­tes y, si no se hace algo pron­to, comen­za­rán a ‎apa­re­cer ham­bru­nas, inclu­so en cier­tos sec­to­res socia­les de los paí­ses ricos. ‎

Thierry Meys­san

[1] «Covid-19: Neil Fer­gu­son, el Lysen­ko del libe­ra­lis­mo», por ‎Thierry Meys­san, Red Vol­tai­re, 19 de abril de 2020.

[2] «Covid-19: pro­pa­gan­da y mani­pu­la­ción», por Thierry Meys­san, Red Vol­tai­re, 21 de mar­zo de 2020.

[3] “A New Kind of War”, Donald Rums­feld, The Washing­ton Post, 7 de ‎sep­tiem­bre de 2001.

[4] Docu­men­to: ‘Red Dawn’ Emails (80 p., 24,8 Mo).

[5] “‘Red Dawn Brea­king Bad’: Offi­cials War­ned About Safety Gear Short­fall Early ‎On, Emails Show”, Racha­na Prad­han y Chris­ti­na Jewett, Kai­ser Health ‎News, 28 de mar­zo de 2020; “The ‘Red Dawn’ Emails: ‎‎8 Key Exchan­ges on the Fal­te­ring Res­pon­se to the Coro­na­vi­rus”, ‎Eric Lip­ton, The New York Times, 11 de abril de 2020; “The Social Dis­tan­cing Ori­gin Story: ‎It Starts in the Midd­le Ages”, Eric Lip­ton y Jen­ni­fer Stein­hau­ser, The New York Times, 23 de abril ‎de 2020.

Fuen­te: vol​tai​re​net​.org