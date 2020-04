Por Nacho Levy*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 abril 2020

«Hace dos días que la Villa 31 no tie­ne agua, hace 24 horas que no tie­ne luz y hace 70 años que no tie­ne res­pues­tas.»

1. El

Barrio Mugi­ca, cuya falaz «urba­ni­za­ción» se ocu­pa­ron de pro­mo­cio­nar en

todos los medios, no sólo tie­ne los casos de coro­na­vi­rus que ya

denun­cia­mos, ¡aho­ra nos con­fir­man otros nue­vos 11 con­ta­gios! Y las

medi­das están a la vis­ta. Hace dos días que la Villa 31 no tie­ne agua,

hace 24 horas que no tie­ne luz y hace 70 años que no tie­ne res­pues­tas.

2. Toda­vía no exis­te nin­gún pro­ce­so de

indi­vi­dua­li­za­ción sobre los gru­pos de ries­go que debie­ran ser ais­la­dos

del aglo­me­ra­mien­to entre los pasi­llos estre­chos e invi­si­bi­li­za­dos de la

ciu­dad más rica del país, don­de hoy se cum­plen 40 días de Haci­na­mien­to

Barrial Obli­ga­to­rio.

3.

Fren­te al aban­dono en Zava­le­ta y la Villa 21 – 24 de Barra­cas, las pro­pias

orga­ni­za­cio­nes socia­les, jun­to a la Parro­quia Caa­cu­pé y los

tra­ba­ja­do­res de la salud veni­mos hacien­do un rele­va­mien­to que impli­ca

tam­bién la vacu­na­ción y el acom­pa­ña­mien­to de los veci­nos más

vul­ne­ra­bles: en sólo 4 días, se vacu­na­ron 930 mayo­res de 65 años, en 15

pos­tas comu­ni­ta­rias.

4. Segui­mos enfren­tan­do dia­ria­men­te

serios pro­ble­mas para poder acce­der al Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia,

por cues­tio­nes buro­crá­ti­cas, por nom­bres ins­crip­tos que no figu­ran en el

regis­tro, por las compu­tado­ras que fal­tan, por el acce­so impo­si­ble a

Inter­net, por la incom­pa­ti­bi­li­dad con otros parien­tes, por los trá­mi­tes

del DNI o por no haber cum­pli­do toda­vía los 2 años de resi­den­cia. Y aun

en aque­llas ges­tio­nes que logra­ron com­ple­tar el trá­mi­te, muchos

des­ti­na­ta­rios cobra­rán ese recur­so recién a media­dos de mayo, con dos

meses de cua­ren­te­na cum­pli­dos.

5. Fren­te a la difi­cul­tad

para con­se­guir los pro­duc­tos de lim­pie­za, la Secre­ta­ría de Desa­rro­llo

Social de Para­ná nos entre­gó un kit por úni­ca vez para los come­do­res

ofi­cia­les, que son ape­nas el 50% de los infor­ma­les, bien. ¿Saben qué

traen? Dos litros de lavan­di­na y 3 jabo­nes.

6. Ahí, en el

barrio San Mar­tín de Entre Ríos, la cola que se hace lar­ga, pero muy

lar­ga, no es al caje­ro, ¡es al basu­ral! Ahí, en el Vol­ca­de­ro Muni­ci­pal,

se acer­can cada día más per­so­nas bus­can­do comi­da o mate­ria­les para

sobre­vi­vir a la desocu­pa­ción: se paga $ 4 el kilo de car­tón.

7.

Las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les en Cór­do­ba Capi­tal y Mar del Pla­ta, así

como los res­pon­sa­bles muni­ci­pa­les en Tan­dil y Rosa­rio, toda­vía les están

adeu­dan­do los che­ques ali­men­ta­rios a los meren­de­ros comu­ni­ta­rios.

8.

Bajo los bal­co­nes lle­nos de aplau­sos que atur­den a Puer­to Madryn, los

emplea­dos esta­ta­les del Hos­pi­tal Iso­la copa­ron las calles este lunes,

exi­gien­do el suel­do de marzo.

9. Con las llu­vias en

Capi­tal Fede­ral, cae de arri­ba el agua para la lucha con­tra el

coro­na­vi­rus, por­que la tan pro­mo­cio­na­da «urba­ni­za­ción» ni siquie­ra

garan­ti­zó los caños para que AySA pudie­ra lle­gar. Y enton­ces aho­ra lle­ga

tam­bién la tem­po­ra­da de pile­ta para el den­gue, por­que no hay

des­ca­cha­rreo, ni reco­lec­ción, ni fumi­ga­ción: 2412 casos, sólo en tres

meses, ¡sólo en 3 comu­nas de la zona sur!

10. La

deman­da de nues­tros come­do­res comu­ni­ta­rios aumen­tó un 40% en los últi­mos

diez días, que se vuel­ve un pico del 320% en la cur­va ascen­den­te del

2020.

11. De las 90 tone­la­das de secos que baja

bimes­tral­men­te el Minis­te­rio de Desa­rro­llo de Nación, para los come­do­res

que fun­cio­nan como bra­zos del Esta­do, hay 48 que toda­vía no han

lle­ga­do.

12. Ade­más de 10 com­pa­ñe­ros con den­gue, hay dos

casos con­fir­ma­dos de Covid-19 en el barrio Los Pumi­tas de Rosa­rio, don­de

el pro­pio muni­ci­pio nos pidió que no deja­ra de fun­cio­nar nues­tro

come­dor, debi­do a la emer­gen­cia, pero ahí tam­bién deben dos meses de

fon­dos. Y aun así, nos pidie­ron que hicié­ra­mos tapa­bo­cas y no

entre­gá­ra­mos comi­da a nin­gu­na per­so­na que no los uti­li­za­ra, por­que «para

eso les man­da­mos la tela». Pues bien, tam­bién nos deben la tela.

13.

Como el Gobierno por­te­ño no acon­di­cio­nó nin­gún espa­cio para reci­bir a

los gru­pos de ries­go, ni a los con­tac­tos estre­chos de las villas y sus

pro­pias auto­ri­da­des reco­no­cen que sólo cuen­tan con las 300 camas de los

Curas Ville­ros, el hotel coope­ra­ti­vo Bauen ofre­ció cien camas para los

barrios, pero nos dije­ron que no: afec­ta sus nego­cios inmo­bi­lia­rios.

14.

A la volun­tad mani­fies­ta de ocul­tar la expan­sión del virus en los

barrios pobres, por­que no quie­ren ais­lar a nues­tros ancia­nos en los

mis­mos hote­les que hos­pe­dan a los turis­tas, aho­ra se suma el temor

fun­da­do de muchí­si­mas fami­lias a per­der sus vivien­das en caso de

aban­do­nar­las, por la deses­pe­ra­ción que bro­ta del haci­na­mien­to en la

pan­de­mia. Y enton­ces hay gen­te que mien­te, abo­nan­do el silen­cio del

gobierno y del tele­vi­sor. Mien­te, por­que tie­ne temor.

15.

Un cuar­to de las fami­lias que reci­bían bol­so­nes en el barrio Las Quin­tas

de San­ta Tere­si­ta, más pre­ci­sa­men­te 50 de las 220, ¡no reci­bie­ron ni un

paque­te de fideos en 40 días!

16. La dia­be­tes, que por

supues­to repre­sen­ta un fac­tor de ries­go en zonas de cla­se media, se

vuel­ve más dra­má­ti­ca aún en las barria­das popu­la­res, por­que se nece­si­tan

4 tiras reac­ti­vas dia­rias para medir el azú­car, una des­pués de cada

comi­da. Y 50 tiras cues­tan 2.500 man­gos, de modo que quien usa

efec­ti­va­men­te 120 por mes, se gas­ta el 50% de la IFE, sólo en eso.

¿Usted cómo haría? Nues­tros dia­bé­ti­cos se miden la san­gre una vez al

día.

17. Aba­jo, pero muy aba­jo, en Tie­rra del Fue­go, el

barrio Mira­dor, como Escon­di­do, como Obre­ro, como Kau­pen, como Caña­dón y

como La Cum­bre, no tie­ne agua pota­ble, ni gas natu­ral, ni luz, ni red

cloa­cal. Y cuan­ta sólo con dos cani­llas comu­ni­ta­rias, que no siem­pre

fun­cio­nan. Quie­nes no pue­den com­prar el agua enva­sa­da, uti­li­zan

man­gue­ras para tomar­la des­de un cho­rri­llo que baja de la mon­ta­ña. Así

coci­nan, así curan, así beben, así lavan.

18. Toda­vía

sigue sin resol­ver­se la pro­ble­má­ti­ca de las garra­fas para los sec­to­res

popu­la­res, que no son bene­fi­cia­rios del decre­to 311, cuan­do no exis­te el

gas natu­ral. Una fami­lia tipo debe gas­tar enton­ces 2 mil pesos

men­sua­les, en pro­me­dio. Y por eso esta­mos gri­tan­do que, ¡por favor!,

cru­cen urgen­te los datos del RENAPER con las empre­sas de gas, para

real­men­te poder sub­si­diar a todas las vivien­das afec­ta­das, median­te el

Pro­gra­ma Hogar.

19. Sin excep­cio­nes, nues­tros dis­po­si­ti­vos

ali­men­ta­rios incre­men­ta­ron su acti­vi­dad duran­te los fines de sema­na,

cubrien­do esos días con ollas popu­la­res, trans­for­man­do meren­de­ros en

come­do­res y crean­do 20 nue­vas bocas de entre­ga. Pero aun así, en Vied­ma,

se han reac­ti­va­do los gru­pos de true­que, don­de mucha gen­te lle­va sus

bie­nes más pre­cia­dos. Para cam­biar­los por leche.

20. Por

los humos tóxi­cos que gene­ra la que­ma de resi­duos y el aglo­me­ra­do de las

casas, cada vez hay más niños con pro­ble­mas car­día­cos y res­pi­ra­to­rios

en el barrio Madres a la Lucha de Río Galle­gos, don­de la úni­ca sali­ta

que fun­cio­na abor­da tam­bién a otros 3 barrios. Y sólo atien­de por wasap,

con 4 emplea­dos y nin­gu­na ambu­lan­cia: toda la ciu­dad tie­ne 6, para

95.700 habi­tan­tes.

21. Des­de las dis­tin­tas Casas de la

Mujer y las Disi­den­cias de La Pode­ro­sa, el femi­nis­mo ville­ro vie­ne

acom­pa­ñan­do a 383 víc­ti­mas de vio­len­cia de géne­ro, que tam­bién con­for­man

en muchos casos los demás ries­gos que requie­ren res­guar­do fren­te a la

pan­de­mia. Y aun así, segui­mos pade­cien­do inad­mi­si­bles demo­ras en las

res­pues­tas ins­ti­tu­cio­na­les.

22. De todas las veci­nas

acom­pa­ña­das por otras veci­nas de dis­tin­tas asam­bleas, atra­pa­das en

situa­cio­nes de vio­len­cia intra­fa­mi­liar, sólo el 35% pudo rea­li­zar la

denun­cia duran­te la cua­ren­te­na y úni­ca­men­te al 53% le otor­ga­ron las

medi­das de pro­tec­ción que fue­ron reque­ri­das. De todas ellas, un 56%

tie­ne per­so­nas a su car­go y sólo el 31% cuen­ta con un ingre­so eco­nó­mi­co

regu­lar, que sue­len ser pro­gra­mas de empleo social, en medio del

silen­cio sepul­cral.

23. Una de cada 4 muje­res en nues­tros

barrios nece­si­ta una solu­ción habi­ta­cio­nal urgen­te, para poder rom­per el

círcu­lo de vio­len­cia. Y mien­tras tan­to: 101 femi­ci­dios y

trans­fe­mi­ci­dios, en 2020.

24. ¡Una pri­mi­cia que nin­gún

medio qui­so tener! En Zava­le­ta, deci­die­ron remo­ver a los jefes del

ser­vi­cio de Pre­fec­tu­ra por haber libe­ra­do sus 4 con­sig­nas

deli­be­ra­da­men­te, ¡3 veces en un mis­mo día! Sí, esa mis­ma zona en la que

ase­si­na­ron a 4 per­so­nas en el últi­mo mes y medio, por el nego­cio del

nar­co, las Fuer­zas y el perio­dis­mo para­po­li­cial. Fue­ron remo­vi­dos cuan­do

lo pudi­mos demos­trar con fotos, pero si no hubie­ra suce­di­do lo mis­mo

que suce­de cuan­do no que­da regis­tro: nada. No salió en nin­gún medio.

25.

En Sie­rras Chi­cas, El Sau­ce no posee red de agua pota­ble, así que

depen­de del camión que man­da la comu­na, pero sin una fre­cuen­cia

prees­ta­ble­ci­da: nues­tro meren­de­ro lle­gó a estar una sema­na sin agua. Y

oja­lá fue­ra el pro­ble­ma de ape­nas un barrio cor­do­bés: en el Yape, Eli­sa

con­vi­ve con 8 per­so­nas y una cloa­ca rebal­sa­da, sien­do hiper­ten­sa, pero

no tuvo res­pues­tas ni cua­dri­lla has­ta que no eti­que­ta­mos a los

res­pon­sa­bles en Ins­ta­gram. Y el «arre­glo» duró 24 horas.

26.

Dis­tri­bui­dos en algu­nas pro­vin­cias median­te cade­nas de super­mer­ca­dos

que no exis­ten en otras regio­nes, los cua­der­ni­llos ela­bo­ra­dos por el

Minis­te­rio de Edu­ca­ción no están lle­gan­do a don­de más hacen fal­ta,

mien­tras Cha­co y la Ciu­dad de Bue­nos Aires anun­cian que podrían «empe­zar

a eva­luar de mane­ra vir­tual». Mien­tras tan­to, en la vida real, nues­tra

asam­blea de Jue­lla, en Jujuy, hoy debe orga­ni­zar­se para via­jar 8

kiló­me­tros has­ta Til­ca­ra, cada vez que nece­si­ta cone­xión o hacer algu­na

impre­sión… Por eso, la Edi­ción Cua­ren­te­na de La Gar­gan­ta esta­rá

dedi­ca­da ínte­gra­men­te a las niñas y niños de las barria­das, tra­du­cien­do

el con­te­ni­do lúdi­co y peda­gó­gi­co de los cua­der­ni­llos a nues­tra impron­ta,

nues­tra iden­ti­dad y nues­tra reali­dad.

27. A 200

kiló­me­tros de Posa­das, en la Aldea Tacua­pí Mirí, los seres huma­nos toman

agua de un arro­yo y comen lo que cazan, como por ejem­plo gusa­nos, con

arroz, fideos o polen­ta, por­que no tie­ne ni un come­dor comu­ni­ta­rio. Hace

3 meses, lite­ral­men­te 3 meses, que no los visi­ta nin­gún agen­te

sani­ta­rio.

28. A la som­bra de tan­tas fal­sas infor­ma­cio­nes,

7 poli­cías fue­ron des­pla­za­dos en Misio­nes, por haber tras­la­da­do a un

pibe de 19 años duran­te cua­dras a fuer­za de los «reben­ca­zos» que le

daban des­de sus motos, en la Colo­nia Andre­si­to. Tam­po­co nadie publi­có su

gri­to.

29. Y como nun­ca se tra­ta de «un caso ais­la­do», el

18 de abril, la Infan­te­ría de la mis­ma Poli­cía misio­ne­ra detu­vo a

Gus­ta­vo Que­ve­do en Desea­do, cuan­do iba al alma­cén. Ahí nomás, le

pidie­ron cor­dial­men­te “vein­te fle­xio­nes de bra­zos” y se lo lle­va­ron

dete­ni­do, tam­bién a pun­ta de reben­que. Lo cagaron a palos y lo

libe­ra­ron, sin ela­bo­rar nin­gún acta, ¿para qué?

30. El 1 de abril, en pleno ais­la­mien­to, el gobierno de

Cór­do­ba no tuvo mejor idea que sus­pen­der los pro­gra­mas de tra­ba­jo

pro­vin­cia­les: la inclu­sión labo­ral para adul­tos mayo­res, el pri­mer

empleo e inser­ción pro­fe­sio­nal. Una pava­di­ta, que sólo les cagó la vida a

27 mil per­so­nas.

31. A mayor atrin­che­ra­mien­to, mayor

deman­da de ener­gía y mayor ries­go eléc­tri­co. Sólo en el últi­mo mes, el

barrio por­te­ño de Fáti­ma pade­ció 3 incen­dios, que afec­ta­ron a 4

fami­lias, todos por explo­sio­nes, cor­to­cir­cui­tos y chis­pa­zos de cables,

en días de llu­via. Como hoy. Sólo una vez lle­ga­ron los bom­be­ros.

32.

El 17 de abril, 122 efec­ti­vos peni­ten­cia­rios de la Uni­dad Penal N°1 de

Corrien­tes fue­ron tes­tea­dos por ser con­tac­tos estre­chos de un con­ta­gia­do

en San Luis del Pal­mar. Otros 4 agen­tes más resul­ta­ron posi­ti­vos. Y

enton­ces, este lunes, 20 inter­nos del Penal ini­cia­ron una huel­ga de

ham­bre pací­fi­ca pidien­do con­di­cio­nes de higie­ne y ais­la­mien­to para los

gru­pos de ries­go, ahí don­de se des­bor­da un 40% de super­po­bla­ción

car­ce­la­ria, por­que hay 670 pre­sos, en una uni­dad para 440. Al día

siguien­te, cer­ca de las 15, repri­mie­ron, hirie­ron a 12 pre­sos y

ase­si­na­ron a José Can­dia, quien esta­ba ter­mi­nan­do de cum­plir una con­de­na

de 6 años por robo: 10 bala­zos, 7 de goma y 3 de plo­mo, anti­tu­mul­tos.

«Pero debe ser infor­ma­ción dis­cre­cio­nal». Son datos del Minis­te­rio de

Segu­ri­dad pro­vin­cial.

33. Rehe­nes del mis­mo colap­so

ali­men­ta­rio que lle­gó a cua­dri­pli­car la deman­da en el barrio Pelli­cer de

Men­do­za, hace más de 25 días que nues­tras asam­bleas corren­ti­nas

debie­ran haber reci­bi­do el camión con la mer­ca­de­ría que le vie­nen

adeu­dan­do. La segui­mos espe­ran­do.

34. La car­ga hora­ria del

«per­so­nal de salud ali­men­ta­ria» aumen­tó un 50% y tam­bién cre­ció un 30%

esa increí­ble plan­ta volun­ta­ria que nos per­mi­te sobre­vi­vir a la

emer­gen­cia, pero nece­si­ta­mos refor­zar una vez más el deses­pe­ra­do pedi­do

por dona­cio­nes, por­que que­dan pocas racio­nes y se aca­ba­ran a la

bre­ve­dad: #Con­ta­giá­So­li­da­ri­dad.

35. De los 50 casos

posi­ti­vos de Covid-19 en La Rio­ja, hoy 22 son labu­ran­tes de la salud,

por­que «no toman los recau­dos», según el gober­na­dor Ricar­do Quin­te­la,

que no tie­ne nada que ver con todo eso, eh.

36. Toda el

agua que lle­ga has­ta el Barrio Cata­ra­tas, en Puer­to Igua­zú, sale de dos

pozos en la zona alta, cuyo acce­so se libe­ra 2 días por sema­na. Los

veci­nos lle­van sus bal­des y se pasan inter­mi­na­bles horas espe­ran­do en el

mis­mo lugar. Los den­gues, tam­bién.

37. Si bien has­ta

recién no tenía­mos casos en la Villa 21 – 24, nos aca­ban de con­fir­mar el

pri­me­ro, tras las aler­tas de los dos posi­ti­vos en el Hos­pi­tal Pen­na, la

segun­da casa de toda una inmen­sa comu­ni­dad. A esa doble villa de

Barra­cas, el 70% del agua lle­ga con­ta­mi­na­da, cuan­do lle­ga, por­que ade­más

hay pro­ble­mas de pre­sión. Y ahí vive nues­tro vecino San­tos Ruiz, que

tie­ne 59 años, dia­be­tes, hiper­ten­sión y difi­cul­ta­des car­día­cas: sólo

tie­ne agua de noche. Y hoy sobre­vi­ve con los bido­nes que le pro­vee su

asam­blea.

38. Entre las mayo­res preo­cu­pa­cio­nes para la

Patria Baja, sin dudas está el con­su­mo, pero no sólo ese con­su­mo que

abor­dan los noti­cie­ros con sus tra­duc­to­res macro­eco­nó­mi­cos, sino el

con­su­mo pro­ble­má­ti­co de sus­tan­cias que lle­gan don­de no lle­ga todo lo

demás: espe­cí­fi­ca­men­te en Villa 20 (Lugano), Bos­co II (San­tia­go del

Este­ro) y San Peters­bur­go (La Matan­za), hay muchí­si­mos adic­tos sin

res­pues­ta, ni con­ten­ción, por­que «no están reci­bien­do gen­te los cen­tros

de reha­bi­li­ta­ción».

39. A esta hora, todos los cen­tros de

día están cerra­dos y no se oye una pro­pues­ta del SEDRONAR, ni una

preo­cu­pa­ción del perio­dis­mo. Al igual que el clor­hi­dra­to de cocaí­na, el

con­su­mo de paco pue­de cau­sar hiper­ten­sión arte­rial y car­dio­pa­tía

isqué­mi­ca, que se aso­cia ade­más con rab­do­mio­li­sis y la falla renal. No

por nada, quie­nes con­su­men base mues­tran cam­bios a nivel arte­rial que se

aso­cian al mayor ries­go car­dio­vas­cu­lar, sin con­tar el humo que afec­ta

al sis­te­ma res­pi­ra­to­rio. Y no se olvi­den, ¡el sis­te­ma hos­pi­ta­la­rio será

el mis­mo para todos! No bas­ta salu­dar­se con los codos.

40.

Has­ta aho­ra, en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires hubo al menos un caso

de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal por día, des­de que comen­zó la cua­ren­te­na. Y

no lo deci­mos noso­tros, ni la pren­sa, lo dice un infor­me del Minis­te­rio

Públi­co de Defen­sa.

Refe­ren­te de La Pode­ro­sa