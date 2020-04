Argentina. La delirante mirada de una senadora macrista sobre la situación de los presos y el coronavirus

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 29 abril 2020.-

La deli­ran­te mira­da de una sena­do­ra macris­ta sobre la situa­ción de los pre­sos y el coro­na­vi­rus.

Se habla mucho de los efec­tos eco­nó­mi­cos del ais­la­mien­to que impo­ne la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, pero tal vez poco de los efec­tos psi­co­lço­gi­cos que pue­de pro­vo­car tener tan­to tiem­po libre para pen­sar, sobre todo en deter­mi­na­das per­so­nas que antes de la pan­de­mia es pro­ba­ble que tuvie­ran ras­gos algo deli­ran­tes. En un audio de WhatsApp, Feli­ci­tas Bec­car Vare­la, una sena­do­ra pro­vin­cial de Jun­tos por el Cam­bio, denun­ció que el Gobierno tie­neun plan para libe­rar a los pre­sos para for­mar “patru­llas que ame­na­cen a jue­ces y expro­pien el capi­tal». Tam­bién afir­mó que el coro­na­vi­rus es uti­li­za­do como excu­sa para “fun­dir a las empre­sas” para lue­go esta­ti­zar­las.

Bec­car Vare­la es repre­sen­tan­te de la cuar­ta sec­ción elec­to­ral: en un audio que difun­dió el por­tal­re­ve­ló que par­ti­ci­pó de una reunión por video­con­fe­ren­cia con el ex can­ci­ller Jor­ge Fau­rie en la que lle­ga­ron a la con­clu­sión que “el default, no pagar la deu­da exter­na, salir­se del Mer­co­sur y ali­near­se con el Gru­po de Pue­bla, y fun­dir la Argen­ti­na” es par­te de “un plan estra­té­gi­co” del Gobierno de Alber­to Fer­nán­dez.

Las decla­ra­cio­nes no tar­da­ron en gene­rar reper­cu­sio­nes en Twit­ter, red social en la que se con­vir­tió en ten­den­cia.

“El coro­na­vi­rus es una excu­sa para cerrar la eco­no­mía, cerrar las fron­te­ras y que todos los comer­cios e indus­trias fun­dan para lue­go empe­zar a esta­ti­zar. Com­pran las empre­sas a pre­cio muy bara­to y si no te las pue­den com­prar te la sacan”, denun­ció la sena­do­ra pro­vin­cial quien pun­tua­li­zó que el kirch­ne­ris­mo irá “por el sec­tor agro­pe­cua­rio, que es lo poco que va a que­dar en pie”.

Según Bec­car Vare­la, los recien­tes moti­nes que se levan­ta­ron en cár­ce­les for­man par­te tam­bién de un plan del gobierno: “Los pre­sos libe­ra­dos son futu­ras patru­llas que ame­na­zan jue­ces y que los lar­gan para tomar tu capi­tal”. “Te van ame­na­zan­do, no es joda”, aler­tó y tra­zó un para­le­lis­mo con Cuba que “tenía mili­ta­ri­za­dos a todos los jóve­nes”. El audio fue difun­di­do por el por­tal Info­cie­lo.

Con la pan­de­mia de la covid-19 «como excu­sa», la legis­la­do­ra oriun­da de Pehua­jó dice que con este plan del Poder Eje­cu­ti­vo “la gen­te se va a empo­bre­cer y de lo úni­co que va a poder vivir es de la asis­ten­cia del Esta­do”. “Los pobres que ya son pobres se resig­nan y se acos­tum­bran, el que era cla­se media –media baja– que tenía una empre­si­ta o era mono­tri­bu­tis­ta va a pasar a depen­der de una asig­na­ción o lo que sea has­ta tan­to se recons­tru­ya, eso va a ser la ago­nía eter­na”, ana­li­zó.

“A ellos no les impor­ta la pobre­za gene­ra­li­za­da, les impor­ta el poder y depen­der de Cuba y Vene­zue­la don­de los úni­cos ricos son los del gobierno aso­cia­dos con cin­co empre­sa­rios que tran­zan a la corrup­ción, ese es el mode­lo al que vamos”, aler­tó.

En otro frag­men­to del audio de tres minu­tos, Bec­car Vare­la habló sobre una reunión que man­tu­vo el blo­que de Jun­tos por el Cam­bio con minis­tros del Gobierno de Axel Kici­llof: «Es increí­ble ver la ideo­lo­gi­za­ción que tie­nen en el dis­cur­so, que cada vez que te hablan de salud te vuel­ven a repe­tir de los pobres, de los ricos que via­ja­ron que tra­je­ron el virus, que el capi­ta­lis­mo no supo res­pon­der al sis­te­ma… aun­que no este­mos hablan­do de eco­no­mía, ellos te están plan­tean­do la ideo­lo­gía. Eso no tie­ne nada bueno para nues­tro país».

En este con­tex­to, la diri­gen­te del PRO dijo que la opo­si­ción “no tie­ne espal­da por­que no la dejan actuar”. “Esta­mos en una situa­ción de des­crei­mien­to por­que aca­ba­mos de irnos del Gobierno sin votos”, mani­fes­tó.

En el audio, Bec­car Vare­la pidió “no creer­se todo lo que están dicien­do” des­de el Eje­cu­ti­vo Nacio­nal. “O nos levan­ta­mos rápi­do y nos des­per­ta­mos o estos nos lle­van pues­tos y ter­mi­na­mos en serio, bajo la excu­sa del coro­na­vi­rus, como Vene­zue­la”. “Esta­mos al bor­de de tor­cer el des­tino o levan­tar­nos las cosas e irnos del país, por­que vie­nen por todo”, con­clu­yó.