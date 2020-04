Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 abril 2020

La emer­gen­cia que supo­ne la pan­de­mia del COVID-19 nue­va­men­te deve­la la

pre­ca­rie­dad e incer­ti­dum­bre ali­men­ta­ria de nues­tras pobla­cio­nes. Es

evi­den­te que el virus ha afec­ta­do y mos­tra­do la cri­sis del capi­ta­lis­mo y

como sus estruc­tu­ras en vez de ali­viar y sub­sa­nar even­tos como este,

más bien exa­cer­ban la injus­ti­cia, la mala dis­tri­bu­ción de los recur­sos y

la toma de desicio­nes que ante­po­nen el lucro des­me­di­do ante la vida de

la gen­te. Prue­ba de esto es la cade­na de nefas­tas desicio­nes del

gobierno colo­nial de Puer­to Rico repre­sen­ta­do por Wan­da Váz­quez

con­sis­ten­te­men­te ha eje­cu­ta­do. Pér­di­da de derechos,represión poli­cial, corrup­ción, irres­pon­sa­bi­li­dad,

per­so­nas en nece­si­dad, son algu­nas de las situa­cio­nes que hoy esta­mos

enfren­tan­do como pueblo.Somos tes­ti­gos una vez más de cómo el esta­do

colo­nial está al ser­vi­cio del capi­tal y los gran­des intere­ses y no de

sus pobla­cio­nes, en espe­cial las más vul­ne­ra­bles. Enten­de­mos la

impor­tan­cia del dis­tan­cia­mien­to

físi­co y la cua­ren­te­na y como pue­blo hemos sido res­pon­sa­bles en ello,

pero las polí­ti­cas repre­si­vas y enmar­ca­das en aspec­tos reli­gio­sos no

sólo son anti­cons­ti­tu­cio­na­les, son cau­san­tes de la pér­di­da de vida.

La ali­men­ta­ción de nues­tras pobla­cio­nes ha sido eje cen­tral en las

dis­cu­sio­nes públi­cas y accio­nes de dife­ren­tes gru­pos y comu­ni­da­des.

Igual­men­te ha des­per­ta­do el uso de mer­ca­dear las pro­duc­cio­nes

direc­ta­men­te a la gen­te, eli­mi­nan­do el his­tó­ri­co inter­me­dia­rio, que

pue­de deven­gar has­ta un 500% de la ganan­cia por enci­ma de quie­nes lo

pro­du­cen. Se ha evi­den­cia­do cómo el sis­te­ma agroa­li­men­ta­rio

y las cade­nas de dis­tri­bu­ción son injus­tos y reper­cu­ten en más pobre­za

para los pro­duc­to­res agrí­co­las, en espe­cial para la peque­ña agri­cul­tu­ra y

para las pobla­cio­nes que pagan el incre­men­to injus­to de los

inter­me­dia­rios.

Actual­men­te, des­de nues­tros espa­cios de pro­duc­ción agrí­co­la, pro­ce­sa­mien­to y dis­tri­bu­ción auto­ges­tio­na­da,

hemos redo­bla­do esfuer­zos para poblar nues­tra tie­rra de semi­llas que

flo­rez­can en comi­da, esto bajo el enten­di­mien­to que la pro­duc­ción está

enmar­ca­da en ali­men­tar al pue­blo, no bajo la pre­mi­sa sis­té­mi­ca de que la

pro­duc­ción de ali­men­tos va des­ti­na­da al lucro des­me­di­do de los empo­rios

agroin­dus­tria­les.

Para con­so­li­dar un pro­yec­to de país que via­bi­li­ze la pro­duc­ción agrí­co­la

y pecua­ria, nece­si­ta­mos más dis­po­ni­bi­li­dad de tie­rra. Nosotrxs, quie­nes

nos orga­ni­za­mos para pro­du­cir y sem­brar, las juven­tu­des que han asu­mi­do

su rol his­tó­ri­co de poblar y pro­du­cir el cam­po, los habi­tan­tes

cam­pe­sinxs y agri­cul­torxs que lle­van toda la vida ali­men­tan­do sus

comu­ni­da­des y las pobla­cio­nes que nece­si­tan el sus­ten­to, no con­ta­mos con

una polí­ti­ca social y públi­ca que haga dis­po­ni­ble la tie­rra para

sem­brar y desa­rro­llar una vida pro­duc­ti­va. Nues­tras capa­ci­da­des

pro­duc­ti­vas como pue­blo son amplias pero el acce­so a los recur­sos que

hacen esto posi­ble son limi­ta­dos o solo acce­si­bles al gran capi­tal y los

gran­des intere­ses.

Nece­si­ta­mos urgen­te­men­te dis­po­ni­bi­li­dad de tie­rra, semi­llas y capa­ci­ta­cio­nes para incre­men­tar nues­tras producciones,disminuir la depen­den­cia ali­men­ta­ria y esta­ble­cer un nue­vo sis­te­ma agroa­li­men­ta­rio

que sea jus­to tan­to como para los y las pro­duc­to­ras como para las

pobla­cio­nes. Como pue­blo agrí­co­la y pro­duc­ti­vo, y, en el con­tex­to de la

emer­gen­cia del COVID-19, exi­gi­mos:

1. Para aten­der la

nece­si­dad ali­men­ta­ria de nues­tras pobla­cio­nes pro­duc­to de la mer­ma en

pro­duc­ción mun­dial y tras­to­que de las cade­nas de dis­tri­bu­ción por la

emer­gen­cia del COVID-19, exi­gi­mos acce­so a tie­rra para la pro­duc­ción

agrí­co­la, comen­zan­do inme­dia­ta­men­te con la dis­tri­bu­ción de terre­nos

públi­cos en desuso, en miras de cons­truir una Refor­ma Agra­ria Inte­gral y

jus­ta, que igual­men­te haga dis­po­ni­ble toda la tie­rra cul­ti­va­ble para el

bien común, inclu­yen­do los mejo­res terre­nos ubi­ca­dos en el sur de la

isla y actual­men­te aca­pa­ra­dos ile­gal­men­te por las mul­ti­na­cio­na­les de la bio­tec­no­lo­gía trans­gé­ni­ca, que no pro­du­cen ali­men­to y enfer­man a nues­tras comu­ni­da­des.

2. El mane­jo de la dis­tri­bu­ción de tie­rra cuen­te con un gru­po de

pro­fe­sio­na­les y miem­bros de las comu­ni­da­des para velar que está

redis­tri­bu­ción de la tie­rra públi­ca vaya en manos de les agri­cul­to­res

sin tie­rra o con poco espa­cio dis­po­ni­ble y no para las agro empre­sas y

mul­ti­na­cio­na­les aso­cia­das a la corrup­ción par­ti­dis­ta, como his­tó­ri­ca­men­te a ocu­rri­do.

3. Dete­ner INMEDIATAMENTE el aco­so y opre­sión poli­cial a nues­tros

agri­cul­to­res en el con­tex­to del toque de que­da incons­ti­tu­cio­nal para que pue­dan pro­du­cir y hacer dis­po­ni­ble los ali­men­tos sin mie­do.

4. Crear polí­ti­cas salu­bris­tas en el agro para evi­tar el con­ta­gio

5. Crear legis­la­ción de emer­gen­cia para subir los sala­rios a los y las

tra­ba­ja­do­res agrí­co­las e incre­men­tar el sub­si­dio esta­tal en las nómi­nas

de estos tra­ba­ja­do­res que gene­re y mul­ti­pli­que empleos para la

pro­duc­ción de ali­men­tos, igual­men­te atien­de el pro­ble­ma de des­em­pleo.

6. Libe­rar la estruc­tu­ra y coci­nas de los come­do­res esco­la­res para

trans­for­mar­los en Cen­tros de Aco­pio y Pro­ce­sa­mien­to de Ali­men­tos duran­te

la emer­gen­cia , estos están cer­ti­fi­ca­dos y sus empleadxs tam­bién para

pro­ce­sar y mane­jar ali­men­tos.

7. Exi­gi­mos des­de nues­tras

comu­ni­da­des incre­men­tar las prue­bas del COVID-19, enten­de­mos que el

con­ta­gio es mucho mayor que los núme­ros del gobierno, sin prue­bas

masi­vas no sabe­mos a cien­cia cier­ta la can­ti­dad y mag­ni­tud de los

con­ta­gios.

8. Hacer dis­po­ni­ble a la pobla­ción el uso de la tar­je­ta

del PAN para com­prar direc­ta­men­te a los y las agri­cul­to­ras, crear

pro­gra­mas de emer­gen­cia para hacer via­ble esto con cele­ri­dad.

9.

Empla­za­mos al Depar­ta­men­to de Agri­cul­tu­ra a que atien­da los recla­mos de

los y las agri­cul­to­ras para incre­men­tar la pro­duc­ción de ali­men­tos de

mane­ra expe­di­ta y que haga via­ble la dis­tri­bu­ción de tie­rras públi­cas en

desuso que atien­da la emer­gen­cia ali­men­ta­ria vigen­te.

10. Tra­ba­jar y cons­truir de mane­ra mul­ti­sec­to­rial y comu­ni­ta­ria la Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria de Puer­to Rico.

Indis­tin­ta­men­te si el gobierno colo­nial asu­me la res­pon­sa­bi­li­dad

que le ata­ñe duran­te esta emer­gen­cia pan­dé­mi­ca, des­de la cons­truc­ción

del poder popu­lar y la auto­ges­tión radi­cal con­ti­nua­re­mos orga­ni­zan­do

ini­cia­ti­vas ali­men­ta­rias y comu­ni­ta­rias, pro­du­cien­do y pro­ce­san­do y

cuan­do nues­tros lími­tes pro­duc­ti­vos por fal­ta de tie­rra así lo

deter­mi­nen, esta­re­mos uti­li­zan­do los recur­sos que por dere­cho nos

corres­pon­den, por­que esta vez la sobre­vi­ven­cia colec­ti­va así lo

dis­po­nen. La ali­men­ta­ción y per­pe­tui­dad de la vida, en espe­cial de las

pobla­cio­nes en ries­go, van por enci­ma de cual­quier con­si­de­ra­ción, en

espe­cial si estás par­ten de la injus­ti­cia, el afán de lucro y la

insen­si­bi­li­dad.

“La lucha por la tie­rra es la lucha por la vida”

Jor­na­da Se Aca­ba­ron Las Pro­me­sas

Red Agroe­co­ló­gi­ca Estu­dian­til de Bori­kén

Cen­tro de Apo­yo Mutuo de Utua­do

Hacien­da Agroe­co­ló­gi­ca Rena­cer

Colec­ti­vo Agroe­co­ló­gi­co Nabo­rias Coop

Huer­to Urbano del Calle­jón Tru­ji­llo

Zur­da Music

Cen­tro de Apo­yo Mutuo Jíba­ro de Lares

Uni­ta­ria Común

Cen­tro de Apo­yo Mutuo Jíba­ro de Camuy

Fin­ca Escue­la Soli­da­ri­dá

Cen­tro de Apo­yo a Movi­mien­tos Socia­les y Acti­vis­tas

El Acer­vo