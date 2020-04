El SAT denuncia la irregular situación laboral y despidos en HaciendasBio (vídeo) – La otra Andalucía

Hacien­das­Bio y su mar­ca #BIOVIO pre­su­me públi­ca­men­te de ser la mayor pro­duc­to­ra del Esta­do espa­ñol de Agri­cul­tu­ra Bio. Esta empre­sa par­ti­ci­pa­da por un Fon­do Bui­tre y que ha reci­bi­do miles de euros de dine­ro públi­co, no cum­ple con la lega­li­dad labo­ral según denun­cian [email protected] de varias de sus fin­cas en Alme­ría y Extre­ma­du­ra. En el caso con­cre­to de Pujai­re (Alme­ría) se come­ten pre­sun­ta­men­te algu­nos deli­tos, inclui­do el de odio, como se pue­de ver en las imá­ge­nes. La Agri­cul­tu­ra Bio no pue­de estar man­cha­da de explo­ta­ción, frau­de y humi­lla­cio­nes. Bio Suis­se, Deme­ter, Natur­land, GLOBALG.A.P y otras cer­ti­fi­ca­do­ras no pue­den por error, acción u omi­sión seguir blan­quean­do la explo­ta­ción labo­ral en el sec­tor BIO, YA BASTA!

Des­de hace varios meses un gru­po impor­tan­te de [email protected] de la fin­ca de Pujai­re Cabo de Gata-Níjar de Alme­ría, vie­nen luchan­do por que se res­pe­ten sus dere­chos como seres huma­nos y [email protected] La res­pues­ta de la empre­sa ha sido des­pe­dir a un núme­ro impor­tan­te de [email protected] Exi­gi­mos la read­mi­sión de [email protected] [email protected] en Hacien­das Bio y el cum­pli­mien­to de la lega­li­dad labo­ral.