Por Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 27 de abril de 2020

Los docu­men­tos reve­la­dos por el sitio web The Inter­cept Bra­sil este sába­do (25), traen nue­vos ele­men­tos sobre la cone­xión entre el sena­dor Flá­vio Bol­so­na­ro y la mili­cia de Río de Janei­ro enca­be­za­da por Adriano da Nóbre­ga, ase­si­na­do en febre­ro de este año.

Según la infor­ma­ción de los docu­men­tos cla­si­fi­ca­dos y los datos reco­pi­la­dos por el Minis­te­rio Públi­co de Río de Janei­ro, Flá­vio Bol­so­na­ro finan­ció y se bene­fi­ció de la cons­truc­ción ile­gal de edi­fi­cios cons­trui­dos por la mili­cia con dine­ro públi­co.

La inver­sión para los edi­fi­cios eri­gi­dos por tres empre­sas cons­truc­to­ras se reali­zó con «dine­ro roto», recau­da­do en la anti­gua ofi­ci­na de Flá­vio Bol­so­na­ro en la Asam­blea Legis­la­ti­va de Río, según los pro­mo­to­res e inves­ti­ga­do­res, bajo con­di­ción de ano­ni­ma­to, dijo a Inter­cept .

Los inves­ti­ga­do­res dicen que lle­ga­ron a la con­clu­sión cru­zan­do infor­ma­ción ban­ca­ria de 86 per­so­nas sos­pe­cho­sas de estar invo­lu­cra­das en el esque­ma ile­gal, que sir­vió para irri­gar el nego­cio inmo­bi­lia­rio de la mili­cia. Los datos mos­tra­rían que el actual sena­dor Flá­vio Bol­so­na­ro reci­bi­ría el bene­fi­cio de la inver­sión de los edi­fi­cios, según los inves­ti­ga­do­res, a tra­vés de trans­fe­ren­cias rea­li­za­das por el ex capi­tán de Bope Adriano da Nóbre­ga y por el ex ayu­dan­te Fabrí­cio Quei­roz.

El pro­gre­so de las inves­ti­ga­cio­nes que cie­rran el ase­dio con­tra el hijo de Jair Bol­so­na­ro es una de las razo­nes por las cua­les el pre­si­den­te ha pre­sio­na­do al ex minis­tro Ser­gio Moro para que cam­bie el coman­do de la Poli­cía Fede­ral en Río, que tam­bién inves­ti­ga el caso, y en Bra­si­lia.

En una entre­vis­ta con Bra­sil de Fato , la abo­ga­da Iza­do­ra Gama Bri­to, seña­la que Ser­gio Moro tenía moti­va­cio­nes polí­ti­cas para aban­do­nar el minis­te­rio y con­si­de­ra que el ex minis­tro tam­bién debe ser inves­ti­ga­do por omi­sión en las inves­ti­ga­cio­nes mien­tras está en el car­go, inclui­do el del mili­ciano Adriano. de Nóbre­ga.

Adriano Magal­hães de Nóbre­ga, ex capi­tán de Bope, fue ase­si­na­do en Espla­na­da, Bahía, des­pués de una ope­ra­ción poli­cial que se supo­nía que lo arres­ta­ría , pero que habría ter­mi­na­do en un inter­cam­bio de dis­pa­ros, según la Secre­ta­ría de Segu­ri­dad Públi­ca de Bahía ( SSP-BA). En el momen­to del ase­si­na­to, el perió­di­co Fol­ha de S. Pau­lo seña­ló que el enton­ces minis­tro Ser­gio Moro cono­cía la ope­ra­ción y con­si­de­ró la posi­bi­li­dad de enviar un heli­cóp­te­ro para apo­yar a la poli­cía bahia­na, res­pon­sa­ble de la ope­ra­ción.

Acu­sa­do de coman­dar mili­cias en Río das Ostras, Río de Janei­ro, Nóbre­ga era bus­ca­do por el sis­te­ma de jus­ti­cia bra­si­le­ño des­de enero de 2019, pero que­dó fue­ra de la lis­ta de los cri­mi­na­les más bus­ca­dos del país, libe­ra­do por Moro el 30 de enero. El día des­pués de la publi­ca­ción de la lis­ta, la ausen­cia de la mili­cia lle­vó al PSOL a anun­ciar que lla­ma­ría al minis­tro Ser­gio Moro para pro­por­cio­nar acla­ra­cio­nes al Con­gre­so.

Dallag­nol sos­pe­cha­ba la pro­tec­ción de Moro para Flá­vio Bol­so­na­ro

El inter­cam­bio de men­sa­jes reve­la­dos por Inter­cept en julio pasa­do mues­tra que el coor­di­na­dor de la Ope­ra­ción Lava Jato, Del­tan Dallag­nol, temía que el minis­tro de Jus­ti­cia, Ser­gio Moro, pro­te­gie­ra a Flá­vio Bol­so­na­ro para no des­agra­dar al pre­si­den­te y, por lo tan­to, no poner en peli­gro su nomi­na­ción al Tri­bu­nal Fede­ral Supre­mo (STF), como lo había anti­ci­pa­do Jair Bol­so­na­ro en mayo de este año.

«Moro debe espe­rar la inves­ti­ga­ción y ver quién esta­rá impli­ca­do. Hijo cier­ta­men­te. El pro­ble­ma es: ¿el padre [Bol­so­na­ro] se va a ir? O peor, ¿y si el padre está invo­lu­cra­do?», Pre­gun­tó el fis­cal en la con­ver­sa­ción con sus cole­gas.

Los men­sa­jes indi­can que Dallag­nol estu­vo de acuer­do con la posi­ción de otros cole­gas del Minis­te­rio Públi­co Fede­ral con res­pec­to a la inves­ti­ga­ción de un esque­ma de corrup­ción en la ofi­ci­na de Flá­vio Bol­so­na­ro, cono­ci­do como el caso Quei­roz, duran­te el man­da­to del hijo del pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro como con­ce­jal de la ciu­dad de Río. de Janei­ro por el Par­ti­do Social Libe­ral (PSL).

«Es obvio lo que pasó … ¿Y aho­ra, José?», Dijo el fis­cal en uno de los chats secre­tos a los que tenía acce­so el por­tal.

Adep­to a las decla­ra­cio­nes de los medios, el fis­cal de Lava Jato expre­só sus dudas al hacer una con­de­na más seve­ra de Flá­vio Bol­so­na­ro a los medios y habría evi­ta­do una invi­ta­ción para par­ti­ci­par en el pro­gra­ma Fan­tás­ti­co (Rede Glo­bo), en enero de este año, como una for­ma de evi­tar pre­gun­tas sobre el caso.

Adriano da Nóbre­ga, Flá­vio Bol­so­na­ro y Fabrí­cio Quei­roz

En el momen­to de su eje­cu­ción, el ex poli­cía mili­tar se escon­día en la gran­ja de Gil­sin­ho da Dedé, con­ce­jal de PSL en Espla­na­da (BA). La par­te es cla­ve para com­pren­der el caso que cul­mi­nó con una orden de arres­to emi­ti­da con­tra Nóbre­ga en enero de 2019.

Has­ta noviem­bre de 2018, cuan­do aún era miem­bro del PSL, par­ti­do del que se fue en octu­bre de 2019, el sena­dor Flá­vio Bol­so­na­ro (sin par­ti­do) empleó a la madre y la espo­sa de Adriano de Nóbre­ga en su ofi­ci­na en la Asam­blea Legis­la­ti­va de Río de Janei­ro. (Alerj), ya que era dipu­tado de esta­do.

La Fis­ca­lía del Esta­do de Río de Janei­ro (MPE-RJ) seña­la a Nóbre­ga como uno de los res­pon­sa­bles de la lla­ma­da «Ofi­ci­na del cri­men», des­de don­de habría comen­za­do el plan para ase­si­nar a la con­ce­jal Marie­lle Fran­co .

Hon­ra­do por Flá­vio Bol­so­na­ro en Alerj en 2003, cuan­do reci­bió la meda­lla Tira­den­tes, el más alto honor en Río de Janei­ro, Nóbre­ga es ami­go de Fabrí­cio Quei­roz, ex asis­ten­te del sena­dor, acu­sa­do de cobrar par­te de los suel­dos de la ofi­ci­na del polí­ti­co, una prác­ti­ca cono­ci­da como «agrie­ta­do». Los dos tra­ba­ja­ron jun­tos en el 18 ° Bata­llón de la Poli­cía Mili­tar.

Tam­bién según la inves­ti­ga­ción del Minis­te­rio Públi­co, las cuen­tas de Nóbre­ga habrían sido uti­li­za­das por Quei­roz para hacer depó­si­tos de las grie­tas.

Racha­din­ha

Flá­vio pagó los sala­rios de sus emplea­dos con el dine­ro de su ofi­ci­na en Alerj. Según Inter­cept, a par­tir de enton­ces, Quei­roz, desig­na­do en la encues­ta como el arti­cu­la­dor del esque­ma de des­ci­fra­do, con­fis­có un pro­me­dio del 40% de los sala­rios de los ser­vi­do­res y pasó par­te del dine­ro al ex capi­tán de Bope, Adriano da Nóbre­ga, desig­na­do como jefe de la Ofi­ci­na de Deli­tos, mili­cia espe­cia­li­za­da en ase­si­na­tos a medi­da.

La orga­ni­za­ción cri­mi­nal tam­bién actúa en la recau­da­ción de «tari­fas de segu­ri­dad», bue­na volun­tad en la ven­ta de bote­llas de gas, bote­llas de agua, explo­ta­ción de seña­les de tele­vi­sión clan­des­ti­nas, aca­pa­ra­mien­to de tie­rras y cons­truc­ción civil en Rio das Pedras y Muze­ma.

Las dos fave­las, don­de viven más de 80,000 per­so­nas, se encuen­tran en Jaca­re­pa­guá, en el lado oes­te de Río, y han vis­to un auge en la cons­truc­ción de edi­fi­cios irre­gu­la­res en los últi­mos años. En abril del año pasa­do, dos de esos edi­fi­cios vin­cu­la­dos a otras mili­cias colap­sa­ron, dejan­do 24 muer­tos y 10 heri­dos. Las ganan­cias de la cons­truc­ción y ven­ta de los edi­fi­cios tam­bién se com­par­ti­rían con Flá­vio Bol­so­na­ro, según las inves­ti­ga­cio­nes, por ser el finan­cia­dor del esque­ma con dine­ro públi­co.

El Minis­te­rio Públi­co uti­li­zó infor­ma­ción del Con­se­jo de Con­trol de Acti­vi­da­des Finan­cie­ras (Coaf) para indi­car que Fabrí­cio Quei­roz, mien­tras ase­so­ra­ba a la ofi­ci­na de Flá­vio Bol­so­na­ro, habría reci­bi­do R $ 2 millo­nes en su cuen­ta, divi­di­dos en 483 depó­si­tos.

En el mis­mo perío­do en la Asam­blea Legis­la­ti­va de Río de Janei­ro (Alerj), la ex espo­sa y madre de Nóbre­ga, Danie­lle Men­do­nça da Cos­ta y Rai­mun­da Veras Magal­hães, tra­ba­ja­ron res­pec­ti­va­men­te. Reci­bie­ron un total de R $ 1.029.042,48 en sala­rios y trans­fi­rie­ron R $ 203 mil a Fabrí­cio Quei­roz, res­pe­tan­do el esque­ma esta­ble­ci­do en el gabi­ne­te para bene­fi­ciar al par­la­men­ta­rio, según la denun­cia del MPE.

En total, Quei­roz movió R $ 7 millo­nes en tres años. Entre enero de 2016 y enero de 2017, el ex ase­sor de Flá­vio Bol­so­na­ro reali­zó varios depó­si­tos y reti­ros por un total de R $ 1,2 millo­nes. Uno de los depó­si­tos, de R $ 24 mil, se reali­zó en la cuen­ta de la pri­me­ra dama Miche­lle Bol­so­na­ro, en 2016.

Cuan­do se le pre­gun­tó sobre la trans­fe­ren­cia a su espo­sa, Jair Bol­so­na­ro dijo que hizo un prés­ta­mo a Quei­roz y que el depó­si­to sería par­te del pago. El pre­si­den­te recor­dó en una entre­vis­ta que ha sido ami­go del ex ayu­dan­te de su hijo des­de 1984.

Ofi­ci­na del Cri­men y fami­lia Bol­so­na­ro

Ron­nie Les­sa, Élcio Quei­roz, Mad, Leléo y Maca­quin­ho están en el catá­lo­go de ase­si­nos a suel­do de la Ofi­ci­na del Deli­to, un gru­po de agen­tes de las fuer­zas de segu­ri­dad que han tra­ba­ja­do en la región de Rio das Pedras, al oes­te de Río de Janei­ro, duran­te al menos 20 años Jefe de la orga­ni­za­ción cri­mi­nal, Nóbre­ga es una figu­ra cla­ve en la com­pren­sión de varios deli­tos, pero tam­bién en la rela­ción entre el clan Bol­so­na­ro y las mili­cias de Río.

El abo­ga­do del ex agen­te de BOPE, Pau­lo Emí­lio Cat­ta Pre­ta, en una entre­vis­ta con Glo­bo , plan­teó la posi­bi­li­dad de que su clien­te murie­ra por­que sabía dema­sia­do. Sin embar­go, no espe­ci­fi­có los secre­tos de Nóbre­ga. «Me dijo: ‘Doc­tor, nadie está aquí para arres­tar­me. Quie­ren matar­me. Si me arres­tan, me mata­rán en pri­sión. Estoy segu­ro de que me mata­rán por que­mar un archi­vo’. Sus pala­bras», dijo el defen­sor.

Vea un infor­me en video sobre Bra­sil de Fato que mues­tra la rela­ción de Bol­so­na­ro con las mili­cias

La amis­tad es tam­bién la natu­ra­le­za de la rela­ción entre Adriano da Nóbre­ga y Quei­roz, quie­nes se cono­cen des­de 2003, cuan­do sir­vie­ron jun­tos en el 18º Bata­llón de la Poli­cía Mili­tar de Río de Janei­ro (PMRJ). Pre­ci­sa­men­te en esto, Nóbre­ga reci­bió el pri­mer home­na­je de Flá­vio Bol­so­na­ro en Alerj . El segun­do ven­dría en 2005, el año en que el ex agen­te de BOPE fue juz­ga­do y con­de­na­do por un jura­do popu­lar, a cau­sa de un homi­ci­dio. El mili­ciano no asis­tió a los pre­mios por ser arres­ta­do.

Duran­te su jui­cio, Nóbre­ga reci­bió un impor­tan­te apo­yo del enton­ces dipu­tado fede­ral Jair Bol­so­na­ro. Des­pués de la audien­cia que cul­mi­nó con la con­de­na del mili­ciano, el actual pre­si­den­te de la Repú­bli­ca fue a la gale­ría de la Cáma­ra de Dipu­tados y defen­dió a los mili­ta­res. «Siem­pre fue un ofi­cial bri­llan­te».

Orga­ni­gra­ma de las rela­cio­nes entre Bol­so­na­ro y las mili­cias /​Arte: Fer­nan­do Ber­to­lo /​Bra­sil de Fato

En 2007, Nóbre­ga ape­ló la deci­sión y fue absuel­to. En 2013, fue expul­sa­do de la Poli­cía Mili­tar, debi­do a su par­ti­ci­pa­ción en el jue­go de los ani­ma­les.

Otro per­so­na­je impor­tan­te de la Ofi­ci­na del Cri­men, el Mayor Ronald Pau­lo Alves, desig­na­do por Beto Bom­ba como res­pon­sa­ble de orga­ni­zar el gru­po de ase­si­nos que eje­cu­ta­rían a Marie­lle Fran­co y Ander­son Gomes, tam­bién fue hon­ra­do por Flá­vio Bol­so­na­ro en Alerj.

En 2004, el hijo del pre­si­den­te cele­bró una acción diri­gi­da por Alves que ter­mi­nó con tres muer­tes. Un año antes, en 2003, el mayor habría par­ti­ci­pa­do en la masa­cre de cin­co jóve­nes den­tro del club noc­turno Via Show en São João de Meri­ti. Cua­tro poli­cías ya han sido con­de­na­dos por el caso y solo el agen­te con­de­co­ra­do por Flá­vio Bol­so­na­ro aún no ha sido juz­ga­do.

El 15 de febre­ro, des­pués de la muer­te de Nóbre­ga, Bol­so­na­ro fue inte­rro­ga­do sobre su rela­ción con los mili­cia­nos y negó cual­quier víncu­lo. «No conoz­co a la mili­cia en Río de Janei­ro. No lo sé. No hay cone­xión entre mí y la mili­cia en Río de Janei­ro», dijo.

Edi­ción: Lean­dro Meli­to

*Bra­sil De Fato