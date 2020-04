Argentina. Resumen gremial y social. Larreta quiere congelar y pagar el salario en cuotas/ Trabajadores y trabajadoras de la salud tomaron las calles en Salta … (Más información)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 27 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Tra­ba­ja­do­res de la ciu­dad: Larre­ta quie­re con­ge­lar y pagar el sala­rio en cuo­tas, mien­tras paga en tér­mino la deu­da

El paque­te eco­nó­mi­co de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta deno­mi­na­do Ley de Emer­gen­cia de la ciu­dad avan­za en la legis­la­tu­ra por­te­ña.

Por Aman­da Mar­tín secre­ta­ria gre­mial de Ademys

El pro­yec­to pre­sen­ta­do cons­ti­tu­ye un ata­que a los tra­ba­ja­do­res de la ciu­dad des­de todo pun­to de vis­ta. Plan­tea direc­ta­men­te un con­ge­la­mien­to sala­rial (art.17) que en un cua­dro de infla­ción cre­cien­te pro­nos­ti­ca­da en el mejor de los casos en el 50% anual sig­ni­fi­ca una reba­ja sala­rial. Inclu­so para aque­llos sec­to­res que tie­nen acuer­dos pari­ta­rios cor­tos, como docen­tes, pue­de ver­se afec­ta­da la cuo­ta pen­dien­te del mes de junio o que­dar sus­pen­di­das las reaper­tu­ras de pari­ta­rias pos­te­rio­res, toda vez que dicho artícu­lo seña­la: “que no se pue­den esta­ble­cer nue­vas retri­bu­cio­nes, suple­men­tos o incen­ti­vos sala­ria­les”.

Para los muni­ci­pa­les, que están sin pari­ta­ria des­de febre­ro con el sala­rio con­ge­la­do, es aún más impre­ci­so y preo­cu­pan­te.

En el artícu­lo 19 direc­ta­men­te se plan­tea la posi­bi­li­dad del pago del sala­rio en cuo­tas, tal como se está ade­lan­tan­do en varias pro­vin­cias del país, esta­ble­cien­do que se “facul­ta al eje­cu­ti­vo para el pago esca­lo­na­do y/​o dife­ri­do de habe­res de sus míni­mas sala­ria­les…” cues­tión que no ocu­rrió en la ciu­dad ni en la cri­sis del 2001⁄ 2 .

La sus­pen­sión de todo nue­vo ingre­so de tra­ba­ja­do­res a la plan­ta de la Ciu­dad, pue­de pro­vo­car que a los tra­ba­ja­do­res que se jubi­len, se licen­cien, no se los rem­pla­ce des­man­te­lan­do sec­to­res. O la no reno­va­ción de con­tra­tos, que serían des­pi­dos encu­bier­tos, tal como pue­de inter­pre­tar­se en el artícu­lo 14.

¿Quién paga la cri­sis?

En la inter­pe­la­ción al minis­tro de Hacien­da, Mar­tín Mura, el dipu­tado Gabriel Solano del PO-FIT cues­tio­nó esta orien­ta­ción del pro­yec­to, por con­si­de­rar­lo un ata­que a los tra­ba­ja­do­res, mien­tras la deu­da públi­ca de la ciu­dad que ascen­dió a un 10% del pre­su­pues­to de este año va ser paga­da pun­tual­men­te. Este año se pre­vé el pago de intere­ses y capi­ta­les de deu­da en 48.000 millo­nes de pesos, por lo tan­to, es una cues­tión de prio­ri­da­des, remar­có el dipu­tado en su inter­ven­ción.

En medio de la cri­sis agra­va­da por la pan­de­mia, antes de pagar en cuo­tas los sala­rios hay que anu­lar el pago de la deu­da.

Los fon­dos para aten­der a la emer­gen­cia gene­ra­da por la pan­de­mia, pue­den ser extraí­dos de impues­tos a los Ban­cos y enti­da­des finan­cie­ras radi­ca­dos en la ciu­dad que han gana­do una for­tu­na- con ganan­cias decla­ra­das de 314.000 millo­nes el año ante­rior equi­va­len­te a casi la recau­da­ción impo­si­ti­va de la ciu­dad ‑que pue­den com­pen­sar lo pér­di­da por la caí­da de la recau­da­ción fis­cal que es el argu­men­to del gobierno para avan­zar con­tra los ingre­sos de un docen­te, o un tra­ba­ja­dor muni­ci­pal cuyos sala­rios ya son de pobre­za.

En lugar de afec­tar al capi­tal ban­ca­rio, indus­trial y a la espe­cu­la­ción inmo­bi­lia­ria, como pro­pu­so median­te un pro­yec­to Gabriel Solano del Fren­te de Izquier­da, se quie­re des­car­gar la cri­sis sobre las y los tra­ba­ja­do­res.

El recha­zo de este ata­que está en las manos de los tra­ba­ja­do­res, de sus orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les, toda vez que la lla­ma­da “opo­si­ción” del Fren­te de Todos en la legis­la­tu­ra le ha vota­do el endeu­da­mien­to a Larre­ta y com­par­ten la mis­ma orien­ta­ción fren­te a la cri­sis nacio­nal e inter­na­cio­nal, pagar la deu­da exter­na.

Lla­ma­mos a recha­zar este pro­yec­to, des­de los sin­di­ca­tos, las orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res, a estar aler­tar y pre­pa­rar las con­di­cio­nes para movi­li­zar fren­te a este avan­ce.

Las esta­cio­nes de ser­vi­cio pac­ta­ron con Acu­ña pos­ter­gar las pari­ta­rias «sin fecha»

El pre­si­den­te de la Unión de Expen­de­do­res de Naf­ta y Afi­nes, Juan Car­los Basí­li­co, reco­no­ció que a cau­sa de la pan­de­mia, se acor­dó de hecho con todos los sec­to­res que par­ti­ci­pan de las nego­cia­cio­nes sala­ria­les, pos­ter­gar la deci­sión has­ta que se comien­ce a recu­pe­rar la actividad.27/04/2020 17:27:00

«Lamen­ta­ble­men­te las reunio­nes pari­ta­rias que tenía­mos pre­vis­tas para mar­zo, fue­ron pos­ter­ga­das sin fecha con­cre­ta, por los efec­tos que pro­vo­ca­ra la orden de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio», dijo Juan Car­los Basí­li­co.

El diri­gen­te empre­sa­rial des­car­tó de cua­jo una pró­xi­ma video­con­fe­ren­cia para sal­dar por la vía tec­no­ló­gi­ca la impo­si­bi­li­dad de un acer­ca­mien­to físi­co en las ofi­ci­nas del Minis­te­rio de Tra­ba­jo para con­cre­tar un acuer­do con­ven­cio­nal.

«En pri­mer lugar se debe avan­zar en la ayu­da ofi­cial que pudi­mos con­se­guir con el impul­so del Sin­di­ca­to enca­be­za­do por Car­los Acu­ña, para que el Esta­do Nacio­nal se haga car­go de par­te de los suel­dos del mes de abril», comen­tó Basí­li­co en decla­ra­cio­nes al por­tal espe­cia­li­za­do Sur­ti­do­res.

El empre­sa­rio ade­lan­tó que «tene­mos pen­sa­do que con estos nive­les de ven­tas, debe­re­mos recu­rrir nue­va­men­te a ges­tio­nes para poder afron­tar los habe­res del per­so­nal del mes de mayo, por­que tene­mos con­cien­cia que el pri­mer semes­tre de este año que­dó arra­sa­do por el efec­to del coro­na­vi­rus».

Por últi­mo recal­có que fomen­tan la nece­si­dad de man­te­ner todos los pues­tos de tra­ba­jo a pesar de la pan­de­mia por­que «exis­te un decre­to del gobierno que impi­de las sus­pen­sio­nes y des­pi­dos que debe­mos res­pe­tar y por­que éti­ca­men­te no se pue­de dejar a nadie sin tra­ba­jo en un momen­to como éste».

La CTA Autó­no­ma acti­va­rá mil ollas popu­la­res bajo la con­sig­na «el ham­bre es un cri­men»

La rama terri­to­rial de la CTA Autó­no­ma colo­ca­rá maña­na mil ollas popu­la­res en todo el país. El obje­ti­vo es visi­bi­li­zar «la angus­tian­te situa­ción que viven las fami­lias de los barrios populares».27/04/2020 14:15:00

La Fede­ra­ción Nacio­nal Terri­to­rial (FeNaT), la rama terri­to­rial de la CTA Autó­no­ma rea­li­za­rá maña­na una jor­na­da con «Mil ollas popu­la­res en todo el país para visi­bi­li­zar la angus­tian­te situa­ción que viven las fami­lias de los barrios popu­la­res, agra­va­da duran­te los últi­mos 4 años y que en este con­tex­to de pan­de­mia y encie­rro, tie­nen serios pro­ble­mas para acce­der a los ali­men­tos bási­cos».

El gobierno de Alber­to Fer­nán­dez asu­mió con más de 16 millo­nes de argen­ti­nos y argen­ti­nas vivien­do en la pobre­za, de los cua­les más de 6 millo­nes son niños y niñas. «Esto esca­pa a una cri­sis; es un geno­ci­dio. Ha cre­ci­do la deman­da en los come­do­res y en los hoga­res», ase­gu­ró Omar Giu­lia­ni, coor­di­na­dor nacio­nal de la FeNaT.

«Valo­ra­mos el diá­lo­go abier­to por el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez con las orga­ni­za­cio­nes socia­les, aun­que tene­mos muchas difi­cul­ta­des para acce­der a las par­ti­das ali­men­ta­rias que el gobierno se com­pro­me­tió a dis­tri­buir. Por ello es que nues­tra con­sig­na para esta jor­na­da de las mil ollas popu­la­res en todo el país es El Ham­bre Es Un Cri­men», agre­gó el diri­gen­te.

Ade­más indi­có que insis­ten en recla­mar «un ingre­so uni­ver­sal por fami­lia ya que de otro modo es impo­si­ble que en este con­tex­to de pau­pe­ri­za­ción gene­ral ten­ga­mos la comi­da ase­gu­ra­da».

La Fede­ra­ción, de fuer­te ancla­je terri­to­rial y con alcan­ce en todo el país, vie­ne aler­tan­do sobre la situa­ción de gran vul­ne­ra­bi­li­dad a la que están expues­tas las fami­lias empo­bre­ci­das por el neo­li­be­ra­lis­mo en Argen­ti­na.

«La acción será lle­va­da a delan­te por com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de come­do­res y orga­ni­za­cio­nes popu­la­res que habi­tual­men­te tra­ba­jan en los barrios pro­du­cien­do y entre­gan­do ali­men­tos a las fami­lias», expli­ca­ron.

La FeNaT infor­mó, tam­bién, que las mil ollas popu­la­res se lle­va­rán a cabo con los cui­da­dos sani­ta­rios nece­sa­rios, siguien­do el pro­to­co­lo de segu­ri­dad reco­men­da­do por auto­ri­da­des de Salud.

Denun­cian que la Super­in­ten­den­cia de Ries­go del Tra­ba­jo sigue en manos de Cam­bie­mos y que los fun­cio­na­rios se subie­ron los sala­rios

Los esta­ta­les acu­sa­ron a los fun­cio­na­rios «reci­cla­dos» de la ges­tión Cam­bie­mos de subir­se los sala­rios y de otor­gar cate­go­rías «discrecionalmente»,27/04/2020 15:29:00

Hace algu­nos días el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez advir­tió que «hay gen­te que que­dó de la admi­nis­tra­ción ante­rior y jue­ga en con­tra del Gobierno nacio­nal» y ase­gu­ró que en el Esta­do hay que «corre­gir muchas cosas». Las decla­ra­cio­nes fue­ron toma­das por la Jun­ta Inter­na de ATE en la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo (SRT) que acu­sa a quie­nes mane­jan el orga­nis­mo de ser macris­tas «reci­cla­dos» y de subir­se los sala­rios en ple­na cri­sis sani­ta­ria.

«En ple­na pan­de­mia mun­dial, algu­nos fun­cio­na­rios reci­cla­dos de Cam­bie­mos siguen aumen­tán­do­se el suel­do y otor­gan­do ascen­sos de cate­go­rías para una mino­ría, sin un cri­te­rio cla­ro a la vis­ta y como se dice vul­gar­men­te, ´a dedo´», seña­ló un comu­ni­ca­do que los esta­ta­les le hicie­ron lle­gar a Info­Gre­mia­les.

«La pos­ter­ga­ción de la carre­ra admi­nis­tra­ti­va y la ´ins­ti­tu­cio­na­li­za­ción´ de los capri­chos per­so­na­les y arre­glos cor­po­ra­ti­vos ´ocul­tos´ para defi­nir la polí­ti­ca sala­rial del orga­nis­mo, es un fla­ge­lo de lar­ga data que vio­len­ta la nor­ma­ti­va del Esta­do, pero que se ha pro­fun­di­za­do duran­te los cua­tro años de la ges­tión de Gus­ta­vo Morón, aún al man­do de la SRT», espe­ci­fi­can los emplea­dos públi­cos.

Los tra­ba­ja­do­res denun­cia­ron en «el aumen­to dis­cre­cio­nal y sin con­sul­ta ni orden de méri­tos de los suel­dos de los fun­cio­na­rios jerár­qui­cos» y «aumen­tos de suel­do y cam­bios de cate­go­rías para emplea­dos afi­nes a la con­duc­ción del orga­nis­mo y fun­cio­na­rios macris­tas resi­lien­tes».

«El macris­mo dejó de gober­nar el 10 de diciem­bre de 2019 y debe ter­mi­nar en la SRT para recu­pe­rar la dig­ni­dad de sus pro­pios tra­ba­ja­do­res y vol­ver a poner­la al ser­vi­cio de los tra­ba­ja­do­res de la patria», con­clu­ye­ron.

Para no entor­pe­cer la ayu­da esta­tal, Moro­ni con­ge­la por 6 meses el regis­tro de emplea­do­res con san­cio­nes labo­ra­les

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo sus­pen­dió hoy, por el tér­mino de 180 días, la incor­po­ra­ción o per­ma­nen­cia de emplea­do­res en el Regis­tro Públi­co de Emplea­do­res con San­cio­nes Labo­ra­les (REPSAL), con el fin de evi­tar que pier­dan bene­fi­cios dis­pues­tos por el Esta­do Nacional.27/04/2020 09:22:00

«La actual inclu­sión y per­ma­nen­cia de emplea­do­res en el REPSAL impli­ca la impo­si­bi­li­dad de éstos para acce­der a las asis­ten­cias, sub­si­dios, cré­di­tos o bene­fi­cios dis­pues­tos por el Gobierno Nacio­nal, en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria decla­ra­da, a efec­tos de mori­ge­rar su impac­to sobre los pro­ce­sos pro­duc­ti­vos y el empleo», de acuer­do con una reso­lu­ción publi­ca­da en el Bole­tín Ofi­cial.

Así, que­dó sus­pen­di­do por 180 días corri­dos -con­ta­dos a par­tir de este lunes- los efec­tos y pla­zos de per­ma­nen­cia de los emplea­do­res inclui­dos en el REPSAL, como así tam­bién la incor­po­ra­ción de emplea­do­res a ese Regis­tro.

El Poder Eje­cu­ti­vo recor­dó que el REPSAL se creó median­te la Ley N° 26.940, en el que se inclu­yen y publi­can deter­mi­nas san­cio­nes fir­mes apli­ca­das a los emplea­do­res por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, la AFIP, las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les y de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, por el Regis­tro Nacio­nal de Tra­ba­ja­do­res y Emplea­do­res Agra­rios (RENATEA), y por la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo (SRT).

Los emplea­do­res san­cio­na­dos, mien­tras per­ma­ne­cen incor­po­ra­dos en el Regis­tro, entre otras inha­bi­li­ta­cio­nes no pue­den acce­der a los pro­gra­mas, accio­nes asis­ten­cia­les o de fomen­to, bene­fi­cios o sub­si­dios admi­nis­tra­dos, imple­men­ta­dos o finan­cia­dos por el Esta­do nacio­nal, ni a líneas de cré­di­to otor­ga­das por las ins­ti­tu­cio­nes ban­ca­rias públi­cas.

«En aten­ción a los efec­tos nega­ti­vos que se pro­yec­tan sobre las dis­tin­tas acti­vi­da­des de la eco­no­mía nacio­nal deri­va­dos de la emer­gen­cia sani­ta­ria y de las medi­das públi­cas adop­ta­das en su con­se­cuen­cia, devie­ne impres­cin­di­ble la limi­ta­ción tran­si­to­ria de algu­nos de los efec­tos resul­tan­tes del régi­men esta­tui­do por la Ley 26.940, en tan­to res­trin­gen el acce­so a ins­tru­men­tos de cré­di­to que posi­bi­li­ten la con­ti­nui­dad de la empre­sa y el pago de sala­rios a los tra­ba­ja­do­res», jus­ti­fi­có el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud toma­ron las calles en Sal­ta

Enfer­me­ros, enfer­me­ras, médi­cos, prac­ti­can­tes y otros tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud se movi­li­za­ron fren­te al hos­pi­tal Señor del Mila­gro | Foto: FM Capi­tal.

Sobre el ende­ble sis­te­ma de salud de la pro­vin­cia de Sal­ta sur­gió un agra­va­mien­to de sus pre­ca­rias con­di­cio­nes, a par­tir del adve­ni­mien­to de la pan­de­mia del Covid-19. Los desa­ti­nos no tar­da­ron en pre­sen­tar­se. Uno de ellos fue brin­dar la indu­men­ta­ria ade­cua­da para hacer fren­te a la pan­de­mia de for­ma esca­sa y fal­tan­te al per­so­nal sani­ta­rio. Otro fue la publi­ca­ción de un memo­ran­do que infor­mó, a modo de res­guar­do, que el Esta­do sal­te­ño no sería res­pon­sa­ble sobre aque­llos pro­fe­sio­na­les de la salud que no posean los casi nulos ele­men­tos pro­por­cio­na­dos por el gobierno en caso de que se con­trai­ga la infec­ción. En res­pues­ta, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras irrum­pie­ron en las calles para denun­ciar la arbi­tra­rie­dad. De no haber solu­ción, el plan de lucha con­ti­nua­rá. Por Máxi­mo Paz, para ANRed.

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la salud de la pro­vin­cia de Sal­ta die­ron un paso más en su recla­mo y con­cre­ta­ron una sos­te­ni­da mani­fes­ta­ción que con­ver­gió en un cor­te de calle fren­te al hos­pi­tal Señor del Mila­gro. Como apa­re­ce en la mayo­ría de las juris­dic­cio­nes del país, la moti­va­ción de la expo­si­ción del per­so­nal de la salud sal­te­ño se basó en el pedi­do de mate­rial bio­sa­ni­ta­rio de cali­dad y en núme­ro, a fin de ate­nuar los ries­gos extre­mos que impli­ca hacer fren­te al virus Covid-19 den­tro de una uni­dad sani­ta­ria.

Quie­nes par­ti­ci­pa­ron de la medi­da de fuer­za pro­vi­nie­ron des­de los hos­pi­ta­les San Ber­nar­do, Papa Fran­cis­co, Materno Infan­til y dis­tin­tos cen­tros de salud. Des­de el día cero del arri­bo de la pes­te, no hubo por par­te de las auto­ri­da­des esta­ta­les sal­te­ñas una repues­ta efi­caz y satis­fac­to­ria para el per­so­nal sani­ta­rio y su labor esen­cial. La pro­tes­ta rea­li­za­da el vier­nes pasa­do repre­sen­ta otra esca­la­da, sobre un con­flic­to cuyas trac­cio­nes pro­vie­nen des­de que comen­zó la pan­de­mia, más allá de las his­tó­ri­cas falen­cias que cru­zan al sis­te­ma de salud esta­tal pro­vin­cial y nacio­nal.

De acuer­do a como fue­ron rela­ta­dos los acon­te­ci­mien­tos, los repre­sen­tan­tes del gobierno die­ron lugar al repar­to de algu­nos insu­mos sani­ta­rios, aun­que insu­fi­cien­tes. A su vez, el cuer­po pro­fe­sio­nal, ante la reali­dad, deci­dió la con­fec­ción de indu­men­ta­ria e ins­tru­men­tos de for­ma pro­pia, o a par­tir de dona­cio­nes. Pero la acción asu­mió su lími­te cuan­do des­de el esta­do pro­vin­cial y el Minis­te­rio de Salud pro­vin­cial publi­ca­ron un memo­ran­do, dón­de anun­cia­ron que sólo los uni­for­mes apro­ba­dos y con­tro­la­dos por la ANMAT (Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Medi­ca­men­tos, Ali­men­tos y Tec­no­lo­gía Médi­ca) tenían vali­dez en la acción pro­fe­sio­nal, lo cual, ante algún infor­tu­nio en caso de con­ta­gio, la admi­nis­tra­ción eje­cu­ti­va sal­te­ña se des­lin­da­ba por com­ple­to de res­pon­sa­bi­li­dad algu­na si el con­ta­gia­do o con­ta­gia­da no tuvie­ra pues­to el esca­so mate­rial.

La afec­ta­ción tam­bién recae­ría sobre el per­so­nal que figu­ra en cali­dad de con­tra­ta­da en los cen­tros médi­cos públi­cos y, por lo tan­to, al mar­gen de la cate­go­ría de plan­ta per­ma­nen­te. A ello se le suman las ame­na­zas de las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­go de Tra­ba­jo (ART), quie­nes entien­den que su cober­tu­ra no lle­ga a los con­tra­ta­dos, pero, a su vez, la cor­po­ra­ción ase­gu­ra­do­ra dejó en cla­ro que no bene­fi­cia­rán a algún afec­ta­do de plan­ta per­ma­nen­te que no pue­da pro­bar que con­ta­ba, al momen­to del con­ta­gio, con el uni­for­me apro­ba­do por ANMAT.

La con­tro­ver­sia entre los tra­ba­ja­do­res y el gobierno por la astu­ta medi­da ofi­cial cre­ció, mien­tras dis­tin­tos fun­cio­na­rios hos­pi­ta­la­rios pre­sen­ta­ron su renun­cia inde­cli­na­ble. Tales son los casos del que fue­ra res­pon­sa­ble de urgen­cias del hos­pi­tal Joa­quín V. Gon­zá­lez y el geren­te gene­ral del Mos­co­ni.

El día miér­co­les pasa­do, una asam­blea de los tra­ba­ja­do­res expu­so de for­ma con­tun­den­te los esta­dos deplo­ra­bles del sis­te­ma sani­ta­rio pro­vin­cial y la fal­ta exas­pe­ran­te de mate­rial para hacer fren­te a la pan­de­mia.

La deci­sión sobre la acción de la jor­na­da de lucha per­pe­tra­da fue en ese sen­ti­do. Alre­de­dor de las 8 de la maña­na del vier­nes, los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de hos­pi­ta­les, salas asis­ten­cia­les y cen­tros de salud con­cen­tra­ron sobre la cén­tri­ca ave­ni­da Sar­mien­to para ini­ciar su mar­cha.

Foto: El Tri­buno

Enfer­me­ros, enfer­me­ras, asis­ten­tes, médi­cos, médi­cas y prac­ti­can­tes de los dis­tin­tos cen­tros de salud, pro­te­gi­dos con bar­bi­jos, pisa­ron la calle y apor­ta­ron su dis­con­for­mi­dad con­sien­te, expre­sa­da a tra­vés de pan­car­tas, cán­ti­cos y con­sig­nas de lucha enun­cia­da por alta­vo­ces. Los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras admi­nis­tra­ti­vas de los dis­tin­tos cen­tros tam­bién apo­ya­ron el pedi­do de la fal­ta sis­te­má­ti­ca de mate­rial qui­rúr­gi­co, cofias, batas, cami­so­li­nes, mame­lu­cos y botas.

“No esta­mos pidien­do algo que no se sepa, esta­mos pidien­do que se nos dé lo que nos hace fal­ta sim­ple­men­te para pro­te­ger­nos, no sólo noso­tros, sino tam­bién a todo el equi­po de salud y a tra­vés de ellos pro­te­ger a la comu­ni­dad que vie­ne”, dijo en ple­na mar­cha un refe­ren­te de la mani­fes­ta­ción.

La denun­cia públi­ca, arma his­tó­ri­ca de los tra­ba­ja­do­res en des­ven­ta­ja, pudo cons­truir en la jor­na­da de lucha un canal de comu­ni­ca­ción entre el per­so­nal sani­ta­rio y la socie­dad sal­te­ña. Por caso, se pudo dar a infor­mar que las y los tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios de la pro­vin­cia con­ta­bi­li­za­ban el abor­da­je de, al menos, 152 casos sos­pe­cho­sos de coro­na­vi­rus sin con­tar con los recau­dos míni­mos nece­sa­rios para evi­tar el con­ta­gio.

La mag­ni­tud del hecho con­cre­tó la visi­ta inme­dia­ta del secre­ta­rio gene­ral de la gober­na­ción de Sal­ta, Matías Posa­das, en las ins­ta­la­cio­nes del hos­pi­tal Señor del Mila­gro, lugar don­de se lle­va­ba ade­lan­te el cor­te de calle. Allí, el fun­cio­na­rio ase­gu­ró que pro­vee­rá de los insu­mos nece­sa­rios que se requie­ren y que tam­bién se brin­da­rá infor­ma­ción pre­ci­sa al per­so­nal de salud acer­ca de lo que se posee en stock y de los insu­mos que se adqui­ri­rán.

Lue­go de la jor­na­da del vier­nes fren­te al hos­pi­tal del Mila­gro, don­de la acción direc­ta pudo lograr la visi­ta ofi­cial del secre­ta­rio guber­na­men­tal Matías Posa­das, y su inme­dia­to com­pro­mi­so a pro­veer el mate­rial sani­ta­rio reque­ri­do, los tra­ba­ja­do­res tie­nen pre­vis­to la pre­sen­ta­ción de un ampa­ro judi­cial, si has­ta este lunes la car­te­ra sani­ta­ria no pro­vee con lo pro­me­ti­do y que corres­pon­de.

Recla­mos de coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo por fal­ta de ayu­da del Esta­do

La asis­ten­cia eco­nó­mi­ca lle­ga a pymes y emplea­dos, pero no alcan­za al tra­ba­jo auto­ges­tio­na­do ni a sus inte­gran­tes, advier­ten en el sec­tor que ocu­pa a 140 mil per­so­nas.

Por Jonat­han Raed –

Las medi­das de asis­ten­cia eco­nó­mi­ca que el gobierno ha toma­do en el mar­co de la cri­sis sani­ta­ria pro­duc­to de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, son esqui­vas al uni­ver­so de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo, que a su vez vie­ne de atra­ve­sar cua­tro años muy duros pro­duc­to de las polí­ti­cas eco­nó­mi­cas del gobierno ante­rior.

“Aplau­di­mos las medi­das que se toma­ron para los sec­to­res más vul­ne­ra­bles. Pero la situa­ción es de extre­ma preo­cu­pa­ción por­que enten­de­mos que el sec­tor ha espe­ra­do un tiem­po pru­den­cial por polí­ti­cas que bene­fi­cien a 140 mil tra­ba­ja­do­res de todo el país, que hoy están pos­ter­ga­dos”, apun­tó Rami­ro Mar­tí­nez, pre­si­den­te de Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res Coope­ra­ti­vos Aso­cia­dos (Conar­coop), que nuclea a 12.500 tra­ba­ja­do­res auto­ges­tio­na­dos de 11 fede­ra­cio­nes en 16 pro­vin­cias.

“No acce­de­mos al cré­di­to por­que no somos una empre­sa de capi­tal. No es una dis­cu­sión nue­va, pero en este momen­to de cri­sis se exa­cer­ba. Que­re­mos enten­der que en esta coyun­tu­ra de cri­sis hay otras prio­ri­da­des. Hoy sali­mos a plan­tear esto públi­ca­men­te por­que ya no tene­mos más tiem­po y la situa­ción es deses­pe­ran­te”, advir­tió Mar­tí­nez.

Fede­ri­co Tona­re­lli, vice­pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va que con­du­ce el Hotel Bauen y pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­dorxs Auto­ges­tio­nadxs (Fac­ta), apun­tó: “Hay alguien que no ter­mi­na de enten­der que el tra­ba­jo no solo es regis­tra­do o autó­no­mo, sino que es tam­bién tra­ba­jo aso­cia­do en coope­ra­ti­vas. Este sec­tor es un esla­bón muy impor­tan­te en la cade­na de pro­duc­ción y es tam­bién don­de no se des­pi­de tra­ba­ja­do­res, no se fuga dine­ro y se rein­vier­te per­ma­nen­te­men­te. El recla­mo tie­ne que ver con eso”.

La situa­ción del Hotel Bauen en par­ti­cu­lar es tam­bién deli­ca­da. “Esta­mos cerra­dos des­de el 20 de mar­zo, con fac­tu­ra­ción cero y gene­ran­do una deu­da muy impor­tan­te de pro­vee­do­res y ser­vi­cios, entre otros. El hotel está recon­tra com­pli­ca­do”, afir­mó Tona­re­lli.

Medi­das que no lle­gan

El gobierno nacio­nal tomó dis­tin­tas medi­das de ali­vio a las pymes y para los tra­ba­ja­do­res, pero pocas de ellas lle­gan a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo.

Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE). Es de ges­tión indi­vi­dual y no es com­pa­ti­ble con otros bene­fi­cios como el Sala­rio Social Com­ple­men­ta­rio (SSC). Tam­po­co se exi­mió del pago del mono­tri­bu­to­de ese mes. Al ser un ingre­so fami­liar, si el coope­ra­ti­vis­ta tie­ne un fami­liar con tra­ba­jo regis­tra­do, tam­po­co pue­de acce­der.

Cré­di­tos con tasas al 24 por cien­to. Como el pro­pio pre­si­den­te Fer­nán­dez asu­mió, los ban­cos fue­ron reti­cen­tes a otor­gar­los. Al mar­gen de esto, son cré­di­tos que se otor­gan a par­tir de la plan­ti­lla de sala­rio y en las coope­ra­ti­vas no hay emplea­dor y no hay sala­rios, sino reti­ros. Por tan­to, no apli­can.

Com­ple­men­to sala­rial a los emplea­do­res. Ocu­rre algo simi­lar que en el pun­to ante­rior. Como no está con­tem­pla­da la figu­ra de coope­ra­ti­va de tra­ba­jo, el pro­gra­ma no las alcan­za. “Debe­ría estar taxa­ti­va­men­te en el decre­to la figu­ra de la coope­ra­ti­va de tra­ba­jo. Se las debe­ría asis­tir para pagar reti­ros, de la mis­ma for­ma que al emplea­dor para pagar sala­rios”, advir­tió Tona­re­lli.

Línea 1 del Pro­gra­ma de Tra­ba­jo Auto­ges­tio­na­do (PTA). El sub­si­dio, de $ 6500, es incom­pa­ti­ble con asig­na­cio­nes fami­lia­res, por lo cual muchos coope­ra­ti­vis­tas des­car­tan ins­cri­bir­se.

Cré­di­tos a tasa cero para mono­tri­bu­tis­tas. La opción es via­ble pero, al igual que el IFE, es indi­vi­dual. Ade­más, no es com­pa­ti­ble con el IFE. “Cómo hacés para decir­le a 100 aso­cia­dos que saquen cré­di­tos per­so­na­les y los pon­gan como capi­tal de tra­ba­jo en las coope­ra­ti­vas”, se pre­gun­tó Tona­re­lli.

Pos­ter­ga­ción del pago de fac­tu­ras de ser­vi­cios públi­cos y de alqui­le­res. Sí alcan­za a las coope­ra­ti­vas. La preo­cu­pa­ción radi­ca en qué pasa­rá lue­go del 30 de sep­tiem­bre, cuan­do debe­ría pagar­se la deu­da acu­mu­la­da en un pla­zo de seis meses.Deci­sio­nes en el Inaes



El Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Aso­cia­ti­vis­mo y Eco­no­mía Social (Inaes) anun­ció una serie de medi­das diri­gi­das al sec­tor de las coope­ra­ti­vas y mutua­les que fue­ron publi­ca­das en el Bole­tín Ofi­cial entre el jue­ves y vier­nes pasa­dos. Por caso, la Reso­lu­ción 144⁄ 2020 auto­ri­za a las coope­ra­ti­vas y mutua­les a uti­li­zar “todo o par­te del Fon­do de Edu­ca­ción y Capa­ci­ta­ción Coope­ra­ti­va”, en pro­yec­tos pro­pios o accio­nes aso­cia­ti­vas con ter­ce­ros “con des­tino espe­cí­fi­co a paliar nece­si­da­des ori­gi­na­das por la pan­de­mia de COVID-19”.

Ciu­dad de Bue­nos Aires

La CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­cia la com­pra de equi­pa­mien­to repre­si­vo por par­te del Gobierno de la Ciu­dad

La CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­ció una com­pra millo­na­ria en equi­pa­mien­to repre­si­vo por par­te del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires. El jefe de Gobierno Por­te­ño apu­ró su com­pra en medio de un esce­na­rio com­ple­jo pro­duc­to de la pan­de­mia.

Foto: Anred

En un duro comu­ni­ca­do, la CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­ció la com­pra por 52 millo­nes de pesos en equi­pa­mien­to repre­si­vo que inclu­yen 150 mil car­tu­chos anti­dis­tur­bios, 1.000 car­tu­chos de gas lacri­mó­geno, 2.000 gra­na­das de mano con gas lacri­mó­geno y 2.915 gra­na­das de humo . El gas­to se hizo antes de que la Legis­la­tu­ra Por­te­ña sus­pen­da los gas­tos que no estén liga­dos a la pan­de­mia.

Esta com­pra se suma a la recien­te crea­ción de la Divi­sión de Inter­ven­ción Rápi­da de la Poli­cía de Ciu­dad (DIR). Des­de la CTA denun­cia­ron que “Larre­ta pre­ten­de resol­ver la cri­sis gene­ra­da por el Coro­na­vi­rus con gases y balas”.

La denun­cia da cuen­ta del con­ge­la­mien­to de las Asig­na­cio­nes Fami­lia­res y el pre­su­pues­to de los come­do­res, situa­ción que com­pli­ca aún más a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles. Pone de mani­fies­to ade­más que el Gobierno de la Ciu­dad “nie­ga ele­men­tos de pro­fi­la­xis a tra­ba­ja­dorxs de la salud y la edu­ca­ción que atien­den la pan­de­mia”.

En el docu­men­to difun­di­do el 23 de abril, la CTA le exi­ge al Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires pre­si­di­do por Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, que “ase­gu­re los recur­sos para adqui­rir los insu­mos nece­sa­rios tan­to para aten­der las nece­si­da­des sani­ta­rias de la pobla­ción de CABA como para cui­dar a los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras excep­tua­dos del ais­la­mien­to”.

El recla­mo se suma a las denun­cias for­mu­la­das días atrás por dis­tin­tos orga­nis­mos de DDHH y deja al des­nu­do el pro­ce­der del dis­tri­to mane­ja­do por la alian­za Jun­tos por el Cam­bio.

El tele­tra­ba­jo aumen­ta la pro­duc­ti­vi­dad pero tam­bién gene­ra nue­vos pro­ble­mas labo­ra­les

Por Redac­ción EDA –

Una de las con­se­cuen­cias de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria que ya lle­va más de un mes es la con­so­li­da­ción del tra­ba­jo a dis­tan­cia para toda una serie de acti­vi­da­des, inclu­yen­do docen­cia, tra­ba­jos admi­nis­tra­ti­vos, inves­ti­ga­ción aca­dé­mi­ca, perio­dis­mo y muchas otras. Una recien­te encues­ta de la con­sul­to­ra Adec­co seña­la que sólo el 25% de las per­so­nas que debie­ron pasar al “home wor­king” pre­fe­ri­rían pasar a esa moda­li­dad de for­ma per­ma­nen­te. La ten­den­cia, ade­más, es mun­dial y gran­des empre­sas están con­fir­man­do el aho­rro que les gene­ra esta nue­va ten­den­cia, por lo que se espe­ra que con el fin de la pan­de­mia haya un fuer­te cre­ci­mien­to de este tipo de esta moda­li­dad labo­ral, que si bien vie­ne cre­cien­do pau­la­ti­na­men­te hace años aho­ra dará un fuer­te sal­to.

El rele­va­mien­to de Adec­co sobre 4500 tra­ba­ja­do­res que pasa­ron a cum­plir sus tareas onli­ne des­de sus hoga­res mues­tra que para el 56% de los encues­ta­dos este tipo de moda­li­dad es una nove­dad, mien­tras que el res­to ya la apli­ca­ba even­tual­men­te. Un 56% del total sos­tu­vo que pre­fe­ri­ría hace home offi­ce sólo algu­nos días de la sema­na, un 25% opta­ría por un esque­ma per­ma­nen­te y otro 19% sigue que­dán­do­se con el tra­ba­jo en la ofi­ci­na o lugar habi­tual de desem­pe­ño.

En cuan­to a la como­di­dad del tra­ba­jo hoga­re­ño, un 68% con­fir­mó que se cam­bia de ropa para empe­zar a tra­ba­jar, dejan­do de lado el pija­ma o la ropa de dor­mir, mien­tras que un 18% reco­no­ció que se que­da con esas pren­das y un sor­pren­den­te 14% afir­mó cam­biar­se como si fue­ra a tra­ba­jar a la ofi­ci­na. El 47% de los encues­ta­dos seña­ló que cuen­ta con un espa­cio de tra­ba­jo cómo­do, como un escri­to­rio pre­pa­ra­do a tal fin, mien­tras que un 31% uti­li­za algu­na mesa don­de haya espa­cio, un 17% usa cual­quier espa­cio de la casa que le resul­te útil y el 4% tra­ba­ja des­de la cama o un sillón.

En lo que hace a la pro­duc­ti­vi­dad, un 42% afir­mó dedi­car más horas al tra­ba­jo en la moda­li­dad hoga­re­ña, otro 40% ase­gu­ra cum­plir la mis­ma can­ti­dad de horas y sólo un 18% dice tra­ba­jar menos horas. El 60% de los nue­vos tra­ba­ja­do­res a dis­tan­cia está conec­ta­do con su equi­po de tra­ba­jo habi­tual duran­te esta cua­ren­te­na, el 31% se conec­ta con ellos solo cuan­do es nece­sa­rio y un 2% no logra man­te­ner una bue­na comu­ni­ca­ción a dis­tan­cia. 6 de cada 10 encues­ta­dos mani­fies­tan tra­ba­jar más rela­ja­dos des­de su casa, para el 28% es lo mis­mo y un 11% cree que tra­ba­jar des­de el hogar es más estre­san­te.

Casi la mitad de los encues­ta­dos (45%) reco­no­ció comer más duran­te el tra­ba­jo en casa, pero el 75% sos­tie­ne que pue­de imple­men­tar una ali­men­ta­ción más sana. El 40% afir­ma sos­te­ner sus ruti­nas de acti­vi­dad físi­ca, mien­tras que un 38% las aban­do­nó (el 22% ya no las hacía pre­via­men­te). El 48% con­si­de­ra haber logra­do un equi­li­bro entre su tra­ba­jo y la vida fami­liar, un 31% afir­ma que esto depen­de del día y un 21% con­si­de­ra casi impo­si­ble hacer­lo.

En rela­ción con la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, el 90% está de acuer­do con las medi­das toma­das por el gobierno, pero las opi­nio­nes se divi­den al ser con­sul­ta­dos por has­ta don­de con­si­de­ran que se va a exten­der la medi­da: un 38% cree que dura­rá entre 30 y 60 días, un 33% entre 15 y 30 días, un 25% que serán más de 60 días y un 3% menos de 15 días.

A nivel inter­na­cio­nal algu­nos estu­dios seña­lan que la pro­duc­ti­vi­dad aumen­tó un 28% con el home offi­ce, un esce­na­rio en el que las empre­sas goba­les anti­ci­pan que podrían redu­cir en has­ta un millón de metros cua­dra­dos sus espa­cios de ofi­ci­na, lo que les per­mi­ti­ría aho­rrar millo­nes en infra­es­truc­tu­ra, ser­vi­cios, segu­ri­dad, lim­pie­za o ame­ni­ties. En con­tras­te, los ser­vi­cios hoga­re­ños de los tra­ba­ja­do­res a dis­tan­cia aumen­tan en pro­me­dio un 30%. Pero el pro­ble­ma no está sólo en el nivel de gas­tos, sino que la ten­den­cia con­so­li­da­da por la pan­de­mia tam­bién favo­re­ce­ría una pre­ca­ri­za­ción labo­ral en la que la rela­ción de depen­den­cia que­da­ría más dilui­da y fomen­ta­ría la fac­tu­ra­ción como free­lan­ce (en una ube­ri­za­ción labo­ral gene­ra­li­za­da don­de las empre­sas no reco­no­cen res­pon­sa­bi­li­da­des). Otro gran tema es el del impac­to psi­co­ló­gi­co para los tele­tra­ba­ja­do­res, por la impo­si­bi­li­dad de sepa­rar las horas de tra­ba­jo de las hoga­re­ñas en un des­di­bu­ja­mien­to de los tur­nos labo­ra­les que lle­va a estar pen­dien­te de las exi­gen­cias de tra­ba­jo las 24 horas.

Dife­ren­cias entre los gre­mios esta­ta­les por la vuel­ta al tra­ba­jo y los des­cuen­tos sala­ria­les que UPCN acep­ta­ría

Mien­tras el Gobierno nacio­nal y los pro­vin­cia­les comien­zan a dar pasos hacia una sali­da admi­nis­tra­da de la cua­ren­te­na, con dis­tri­tos en los que ya empe­za­ron a reto­mar­se pau­la­ti­na­men­te dis­tin­tas acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas, los prin­ci­pa­les sin­di­ca­tos de tra­ba­ja­do­res del Esta­do, Unión del Per­so­nal Civil de la Nación (UPCN) y Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE), han pues­to de mani­fies­to sus dife­ren­cias res­pec­to del rit­mo de recu­pe­ra­ción de tareas de los tra­ba­ja­do­res públi­cos.

Andrés Rodrí­guez, el titu­lar de UPCN, plan­tea que “con pro­tec­ción, se pue­da empe­zar a reto­mar casi toda la acti­vi­dad en el Esta­do”. En caso de que esta vuel­ta al tra­ba­jo se pos­ter­gue, el diri­gen­te ve el ries­go de que se con­so­li­de el tra­ba­jo a dis­tan­cia y esto deri­ve en más pre­ca­ri­za­ción labo­ral: “Maña­na nos van a pre­ca­ri­zar el tra­ba­jo. Pue­den decir que el tele­tra­ba­jo fun­cio­na bien y que hay que seguir las tareas en casa. Pero ahí comien­zan a per­der­se dere­chos por­que se gene­ran hora­rios abu­si­vos, se ter­mi­na el pre­sen­tis­mo y la gen­te es más fácil de echar”.

El gre­mia­lis­ta recor­dó que en el Comi­té de Cri­sis (que reunió a fun­cio­na­rios, sin­di­ca­lis­tas y empre­sa­rios) de ini­cios de abril se plan­teó que “podía­mos deter­mi­nar un por­cen­ta­je de tra­ba­ja­do­res que retor­ne a sus espa­cios físi­cos de tra­ba­jo con una serie de con­di­cio­nes”, entre ellas que se garan­ti­ce la dis­tan­cia social, se imple­men­ten hora­rios redu­ci­dos y se pro­vean sis­te­mas de pro­tec­ción para los tra­ba­ja­do­res. Y aña­dió: “Pero la cua­ren­te­na se exten­dió, se libe­ra­ron algu­nas acti­vi­da­des de a poco y la idea es que, con pro­tec­ción, se pue­da empe­zar a reto­mar casi toda la acti­vi­dad en el Esta­do”. Rodrí­guez tam­bién cues­tio­nó la posi­ción de ATE nacio­nal denun­cian­do que “hacen popu­lis­mo y creen que dicién­do­le que se que­de en la casa la gen­te va estar más cómo­da”.

Por su par­te, el secre­ta­rio adjun­to de ATE Rodol­fo Aguiar, con­si­de­ró “irres­pon­sa­ble” esta posi­ción y la expli­có por “la impe­rio­sa nece­si­dad de con­gra­ciar­se a cual­quier pre­cio con el Gobierno, aun­que sea a cos­ta de la salud de los tra­ba­ja­do­res del Esta­do”. “No pode­mos vol­ver incon­di­cio­nal­men­te a las ofi­ci­nas como si nada hubie­ra pasa­do, ya que hay fun­cio­na­rios que no apro­ve­cha­ron la cua­ren­te­na para hacer las refor­mas que garan­ti­cen un tra­ba­jo segu­ro”, afir­mó. Lue­go acla­ró que ATE no se opo­ne a que “se reto­men gra­dual­men­te las tareas en la admi­nis­tra­ción públi­ca nacio­nal, pero con la pre­via inter­ven­ción de la CYMAT, que es la Comi­sión de Con­di­cio­nes y Medio Ambien­te de Tra­ba­jo, que garan­ti­za que en cada depen­den­cia esta­tal se res­pe­ten las nor­mas de segu­ri­dad y la pro­vi­sión de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal”.

Daniel Cata­lano, líder de ATE Capi­tal (enfren­ta­do con la direc­ción nacio­nal del gre­mio), ter­ció para coin­ci­dir par­cial­men­te con UPCN, suman­do la nece­si­dad de sumar­se a las tareas de ayu­da esta­tal: “Rodrí­guez tie­ne razón en su plan­teo. Hay que ir gene­ran­do las con­di­cio­nes para que la gen­te vuel­va pau­la­ti­na­men­te a tra­ba­jar. Aguiar está bus­can­do dife­ren­ciar­se de UPCN, pero este no es el momen­to de pole­mi­zar con un líder sin­di­cal. Hay que tra­tar de que la pan­de­mia no mate a nues­tra pobla­ción y tene­mos que poner al Esta­do en fun­cio­na­mien­to para ayu­dar al otro”. De todos modos, acla­ró: “No creo que en el Esta­do ten­ga­mos esa situa­ción, pero es impor­tan­te que el Esta­do siga tenien­do una pre­sen­cia terri­to­rial que pue­da garan­ti­zar dere­chos”.

Res­pec­to de estas decla­ra­cio­nes del diri­gen­te de ATE Capi­tal, Aguiar con­si­de­ró: “Hay que ele­gir en qué vere­da se está: o el sin­di­ca­lis­mo repre­sen­ta los intere­ses de las patro­na­les o está preo­cu­pa­do por cam­biar un mun­do que nos está lle­van­do direc­ta­men­te a la muer­te, pero nun­ca fue­ron tiem­pos para un sin­di­ca­lis­mo de con­ci­lia­ción”.

Des­de los tres sec­to­res reco­no­cen que en la actua­li­dad el Esta­do fun­cio­na con una asis­ten­cia del 30% de los tra­ba­ja­do­res, aun­que con áreas como las de salud y segu­ri­dad que están al 100%. Tam­bién coin­ci­die­ron en que el Gobierno debe­ría con­vo­car a pari­ta­rias en mayo (ATE ade­más recla­ma tam­bién un bono para los que cobran suel­dos más bajos).

Por otro lado, Rodrí­guez, que tam­bién es secre­ta­rio Adjun­to de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo, este lunes reali­zó decla­ra­cio­nes ava­lan­do una posi­ble reba­ja de sala­rios para algu­nas acti­vi­da­des: “La reba­ja de los suel­dos depen­de de las acti­vi­da­des. Una reba­ja sala­rial depen­de de las acti­vi­da­des. Es algo que no es uni­for­me”. Res­pec­to de la posi­bi­li­dad de que se apli­quen des­cuen­tos sala­ria­les en algu­nas áreas, insis­tió: “Si el 50% de los sala­rios lo res­pal­da el Esta­do y hay una ´cola­bo­ra­ción´ del sec­tor empre­sa­rio se pue­de lle­gar al 80%, que es la cifra que cir­cu­la en las char­las infor­ma­les. No me resul­ta irra­cio­nal una reba­ja de suel­do del 20% en la medi­da en la que sea pac­ta­do acti­vi­dad por acti­vi­dad”

Luchas polí­ti­cas y socia­les en el mer­ca­do labo­ral. Inequi­da­des de géne­ro

Cui­da­do­ras del hogar: una tarea asig­na­da social­men­te a las muje­res

Las tareas domés­ti­cas y de cui­da­do recaen prin­ci­pal e his­tó­ri­ca­men­te en las muje­res. En Argen­ti­na alcan­za al 76 por cien­to. En su mayor par­te se tra­ta de tra­ba­jo no remu­ne­ra­do.

Por María Euge­nia Catal­fa­mo *

Las cir­cuns­tan­cias han cam­bia­do y el mun­do ya no es el mis­mo a par­tir de la pro­pa­ga­ción del COVID-19. En algu­nos paí­ses como en Argen­ti­na se imple­men­tó el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio como una for­ma de cui­dar­nos, cui­dar a quie­nes más ama­mos y a nues­tro pró­ji­mo. En otros, es sim­ple­men­te una reco­men­da­ción. Pero a fin de cuen­tas ambas medi­das pro­po­nen que­dar­nos en nues­tras casas y viven­ciar expe­rien­cias que nor­mal­men­te que­da­ban rele­ga­das por la vorá­gi­ne del día a día.

Tal es el caso de las tareas domés­ti­cas y de cuidado.Muchos estu­dios lo demues­tran, y todes pode­mos com­pro­bar­lo al inte­rior de nues­tros hoga­res, que se tra­ta de tareas que recaen prin­ci­pal e his­tó­ri­ca­men­te en las muje­res (el 76 por cien­to en la Argen­ti­na) y que, en su mayor par­te se tra­ta de tra­ba­jo no remu­ne­ra­do.

Nos ha cos­ta­do muchas luchas polí­ti­cas y socia­les lograr el acce­so de la mujer al mer­ca­do labo­ral. Aun­que aún per­sis­ten inequi­da­des de géne­ro, actual­men­te el 70% de ellas tie­ne un empleo fue­ra de su casa, algo que ya tene­mos natu­ra­li­za­do.

Sin embar­go, sigue que­dan­do en las som­bras el “doble tra­ba­jo” que recae de mane­ra asi­mé­tri­ca en las muje­res que tra­ba­jan y ade­más se ocu­pan de las tareas domés­ti­cas y de cui­da­do en sus hoga­res, sien­do una de las prin­ci­pa­les cau­sas de desigual­dad que enfren­tan en el mun­do labo­ral.

Cuan­do exis­ten los medios eco­nó­mi­cos, estas tareas son dele­ga­das a otras per­so­nas. Según la OIT (Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo), el 93 por cien­to del tra­ba­jo domés­ti­co en Amé­ri­ca Lati­na es rea­li­za­do por muje­res; tra­ba­ja­do­ras sobre las que tam­bién sue­le recaer el cui­da­do de su pro­pio hogar.

Ade­más, la pan­de­mia del coro­na­vi­rus echó un haz de luz sobre la con­jun­ción del tra­ba­jo domés­ti­co, de cui­da­dos y la edu­ca­ción, ya que hoy por hoy quie­nes pue­den pagar­lo tie­nen que hacer­lo por sí mis­mos, coor­di­nan­do al mis­mo tiem­po con las tareas esco­la­res vir­tua­les de les niñes, expe­ri­men­tan­do en car­ne pro­pia el tiem­po y esfuer­zo que impli­ca rea­li­zar un tra­ba­jo no valo­ra­do social­men­te, pre­ca­ri­za­do ‑situa­ción que se exa­cer­bó en este con­tex­to- o sin remu­ne­rar y cul­tu­ral­men­te femi­ni­za­do.

La cues­tión es cómo orga­ni­zar social­men­te estas tareas para des­ar­mar la desigual­dad de géne­ro aso­cia­da a ellas.

En este sen­ti­do, el dise­ño e imple­men­ta­ción de polí­ti­cas esta­ta­les es inelu­di­ble para aten­der estas asi­me­trías. Des­de el Sena­do de la Nación, tra­ba­ja­mos hace ya más de un año, jun­to a la orga­ni­za­ción Eco­no­mía Femini(s)ta, en un pro­yec­to de ley para trans­for­mar las mora­to­rias des­ti­na­das a las amas de casa en una jubi­la­ción per­ma­nen­te y resar­cir, en algu­na medi­da, a todas esas muje­res que rea­li­za­ron duran­te años esta labor, que lle­va más de ocho horas al día, se desa­rro­lla los sie­te días de la sema­na y hoy muchos siguen lla­man­do “amor”.

Que­dar­se en casa, es cui­dar­se y cui­dar a quie­nes que­re­mos, cui­dar­nos entre todes. Una res­pon­sa­bi­li­dad social a la que sí pode­mos lla­mar amor y una posi­bi­li­dad de com­pren­der la dimen­sión del tra­ba­jo que impli­ca cui­dar y sos­te­ner el día a día de un hogar y, fun­da­men­tal­men­te, empa­ti­zar con las per­so­nas que se ocu­pan de ello.

Esta es la línea de tra­ba­jo que debe­mos pro­fun­di­zar des­de los dis­tin­tos sec­to­res esta­ta­les, con el obje­ti­vo de ampliar dere­chos y alcan­zar la ver­da­de­ra igual­dad.

* Sena­do­ra Nacio­nal por San Luis.