Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 27 de abril de 2020

El Tri­bu­nal Oral Fede­ral de Mar del Pla­ta los con­de­nó a penas de entre 25 y 7 años a otros sie­te. La Sub­se­cre­ta­ría de Dere­chos Huma­nos fue que­re­llan­te. La audien­cia fue sin públi­co pre­sen­te a cau­sa de la pre­ven­ción por el COVID-19.

El Tri­bu­nal Oral Fede­ral de Mar del Pla­ta impu­so este lunes sen­ten­cias de cade­na per­pe­tua a 28 geno­ci­das a la pena de cade­na per­pe­tua y a otros 7 a penas de pri­sión de entre 25 y 7 años por crí­me­nes de lesa huma­ni­dad come­ti­dos en la últi­ma dic­ta­du­ra cìvi­co-mili­tar, en una audien­cia sin públi­co a cau­sa de las medi­das de res­tric­ción vigen­tes en medio de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Se los con­de­nó por 272 casos de secues­tros y tor­tu­ras, de los cua­les 133 per­so­nas con­ti­núan des­apa­re­ci­das. Cin­co acu­sa­dos fue­ron absuel­tos.

Los jue­ces Mario Por­te­la, Rober­to Fal­co­ne, Mar­tín Bava y el juez suplen­te es Alfre­do Ruiz Paz dic­ta­ron la sen­ten­cia sin públi­co pre­sen­te y fue trans­mi­ti­da vía inter­net dada la cri­sis sani­ta­ria que está atra­ve­san­do el país por el avan­ce de la COVID-19.

Los 40 acu­sa­dos eran inte­gran­tes del Ejér­ci­to, Fuer­za Aérea, Arma­da, Pre­fec­tu­ra y Poli­cía bonae­ren­se y fue­ron juz­ga­dos por hechos come­ti­dos en la Sub­zo­na 15 y sus corres­pon­dien­tes áreas, en Cen­tros Clan­des­ti­nos de Deten­ción cono­ci­dos como “la Cue­va” y “la Base Naval”, Escue­las de Sub­ofi­cia­les de Infan­te­ría de Mari­na (ESIM), Pre­fec­tu­ra Naval, y la Comi­sa­ría de Mira­mar.

La Sub­se­cre­ta­ría de Dere­chos Huma­nos de la Pro­vin­cia fue que­re­llan­te en el jui­cio y mani­fes­tó su satis­fac­ción por el resul­ta­do del deba­te oral que comen­zó en abril de 2018. “Asis­ti­mos a una sen­ten­cia his­tó­ri­ca, con 28 acu­sa­dos con­de­na­dos a per­pe­tua que fue­ron juz­ga­dos con todas las garan­tías”, dijo el sub­se­cre­ta­rio de Dere­chos Huma­nos, Matías Facun­do Moreno.

“Esta sen­ten­cia indi­ca que el camino de la Memo­ria, la Ver­dad y la Jus­ti­cia no se detie­ne, ni siquie­ra en tiem­pos de pan­de­mia y ais­la­mien­to social. Es un vere­dic­to muy aus­pi­cio­so, sobre todo cuan­do los dere­chos huma­nos vuel­ven a ocu­par un lugar de cen­tra­li­dad en las polí­ti­cas del Esta­do”, agre­gó el sub­se­cre­ta­rio.

Por su par­te, el abo­ga­do Manuel Mara­ñón, quien repre­sen­tó a la sub­se­cre­ta­ría en el jui­cio dijo: “Valo­ra­mos la acti­tud del tri­bu­nal de no dila­tar más la reso­lu­ción del jui­cio que jus­to se da en este con­tex­to de pan­de­mia mun­dial”. Y agre­gó: “hoy se lle­gó a una reso­lu­ción por par­te del tri­bu­nal don­de se res­pe­ta­ron todos los dere­chos y las garan­tías de los impu­tados, como en todos los jui­cios por deli­tos de Lesa Huma­ni­dad que se vie­nen rea­li­zan­do en el país”.

Los impu­tados con­de­na­dos a pri­sión per­pe­tua con inha­bi­li­ta­ción abso­lu­ta y per­pe­tua fue­ron Víc­tor Modes­to Men­diaz (Ex sub­je­fe sub­zo­na 15, AADA 601); Alfre­do Manuel Arri­lla­ga (Ex jefe de ope­ra­cio­nes AADA 601); Eduar­do Jor­ge Blan­co (Ex sub­je­fe GADA 601); Jor­ge Luis Toc­ca­lino (Ex sub­je­fe GADA 601); Julio Cesar Ful­gen­cio Falc­ke (ex jefe de con­tra­in­te­li­gen­cia Base Naval); Oscar Ayen­dez (Cen­tral de Inte­li­gen­cia Fuer­tar); Héc­tor Raúl Azcu­rra (Cen­tral de Inte­li­gen­cia Fuer­tar); Poli­car­po Váz­quez (Ex encar­ga­do de Inte­li­gen­cia Base Naval); Rafael Alber­to Gui­ña­zú (Ex Sub­je­fe Base Naval); José Omar Lodi­gia­ni (Ex coman­dan­te de la Agru­pa­ción de Buzos Tác­ti­cos); Car­los María Rob­bio (Agru­pa­ción Buzos Tác­ti­cos); Jus­to Alber­to Ortiz (Ex Jefe DEL Esta­do Mayor FT6); Eduar­do Car­los Frías (Fuer­za de Tarea 6); Alfon­so Eduar­do Nico­lás (Fuer­za de Tarea 6); Mario Blan­co Azcá­ra­te (Fuer­za de Tarea 6); Luis Héc­tor Bonan­ni (Gru­po de Tareas) ; Raúl Cesar Pagano (Gru­po de Tareas); Osval­do Gas­par Sie­pe (Pre­fec­tu­ra Naval); Nés­tor Ramón Eduar­do Vig­no­lles (Pre­fec­tu­ra Naval); Eduar­do Héc­tor Vega (Pre­fec­tu­ra Naval); For­tu­na­to Valen­tín Rez­zet (GADA 601); Car­los Alber­to Suá­rez; Hugo Ernes­to Pabón; Alci­des José Cerut­ti (Base Naval Sec­ción Inte­li­gen­cia); Omar Ramón Gron­da (Gru­po Tareas 6.2); Alfre­do Raúl Weins­tabl; Ernes­to Davis (Coman­dos Anfi­bios) y Raúl Enri­que Piza­rro (Ex Jefe Depar­ta­men­to Medi­ci­na Base Naval).

Ade­más fue­ron con­de­na­dos Juan Eduar­do Mos­que­da (Ex Jefe Pre­fec­tu­ra) a 25 años; Ariel Mace­do­nio Sil­va (Ex Jefe sec­ción de Infor­ma­cio­nes Pre­fec­tu­ra) a 22 años; Gon­za­lo Gómez Cen­tu­rión (Inte­li­gen­cia Base Aérea Mili­tar) a 12 años; César Enri­que Mar­tí Garro (Jefe ope­ra­cio­nes FT6) a 10 años; Miguel Ángel Domin­go Paro­la (sani­dad ESIM) a 10 años; Car­los Artu­ro Man­si­lla (Ex Jefe sani­dad ESIM) a 7 años y 6 meses; y Juan Car­los Aie­llo a 7 años.

Los absuel­tos son Car­los Isas­men­di Sola, Juan Rober­to Con­tre­ras, Sil­ve­rio Abel Cor­téz, Juan Tomás Carras­co y Juan Alber­to Rin­cón.

El Tri­bu­nal fijó, para el pró­xi­mo 18 de Junio, la audien­cia en la que se entre­ga­rán los fun­da­men­tos de la sen­ten­cia para así fina­li­zar con un lar­go pro­ce­so judi­cial de más de dos años.