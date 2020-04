Perú. Llegó la hora: impuestos a los ricos

Por Fran­cis­co Durand* /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 de abril de 2020

Lle­gó la hora de cobrar más impues­tos a los ricos. Pero eso no bas­ta. Para cobrar­los bien, hacer jus­ti­cia tri­bu­ta­ria y subir la recau­da­ción se nece­si­ta una bate­ría de impues­tos y ade­más refor­mas en la dete­rio­ra­da Super­in­ten­den­cia Nacio­nal de Admi­nis­tra­ción Tri­bu­ta­ria (SUNAT). Un solo Impues­to a la Soli­da­ri­dad no ten­drá gran efec­to tri­bu­ta­rio, solo polí­ti­co. Debe­mos pen­sar en gran­de.

Una nue­va cri­sis mun­dial cau­sa­da por un virus está pro­vo­can­do serios pro­ble­mas de ingre­sos y gas­tos del gobierno, acen­tuan­do una peli­gro­sa ten­den­cia defi­ci­ta­ria. Uno baja y el otro sube. Este es el peor esce­na­rio para el Perú. De poco con­sue­lo sir­ve que momen­tá­nea­men­te poda­mos apro­ve­char los aho­rros de la bonan­za expor­ta­do­ra 2002 – 2013, el alto nivel de reser­vas en mone­da extran­je­ra, y la cre­di­bi­li­dad eco­nó­mi­ca de Perú. El ali­vio es momen­tá­neo. Más tem­prano que tar­de el pro­ble­ma va a esta­llar con una cri­sis fis­cal en medio de una cri­sis social y eco­nó­mi­ca.

En este preo­cu­pan­te con­tex­to la pre­gun­ta en el país es quién va a pagar más impues­tos para ele­var la recau­da­ción y mane­jar mejor la difí­cil situa­ción fis­cal. No pue­den ser los pobres ni la cla­se media. Tie­nen que ser los ricos y las empre­sas mas ren­ta­bles. Vea­mos el bos­que y la paja seca que pue­de incen­diar la pra­de­ra. La pan­de­mia y su efec­to rece­si­vo está afec­tan­do rápi­da­men­te a los mas pobres: pobla­ción flo­tan­te cam­po-ciu­dad; des­pe­di­dos, los que ter­mi­na­ron sus con­tra­tos (80,000) y los “sus­pen­di­dos per­fec­tos” que son por el momen­to otro tan­to cuyos núme­ros van a aumen­tar; MYPES en pro­ble­mas, pue­blos indí­ge­nas, migran­tes vene­zo­la­nos. Por el momen­to, se han con­te­ni­do actos de pro­tes­ta y vio­len­cia, pero a medi­da que se acen­túa el ham­bre y la deses­pe­ra­ción el esce­na­rio de cal­ma chi­cha va a pasar.

Deben enton­ces tomar­se ini­cia­ti­vas fis­ca­les pro­gre­si­vas. No hay mane­ra de recu­pe­rar nues­tra decli­nan­te recau­da­ción (ini­cia­da el 2014) vía aumen­tos del Impues­to Gene­ral a las Ven­tas (de por sí exce­si­va­men­te alto, por lo mis­mo incen­ti­va la eva­sión, la infor­ma­li­dad y el con­tra­ban­do). Menos vía el Selec­ti­vo al Con­su­mo (don­de des­ta­ca la gaso­li­na). Esos impues­tos los pagan todos direc­ta o indi­rec­ta­men­te y crea un efec­to regre­si­vo.

Recor­de­mos que al acen­tuar­se las dife­ren­cias entre los ricos (cuyos ingre­sos cre­cie­ron expo­nen­cial­men­te duran­te la bonan­za 2002 – 2013) y los pobres (que tuvie­ron mayo­res ingre­sos con la bonan­za, pero en con­di­cio­nes de pre­ca­rie­dad labo­ral y difi­cul­tad de nego­cia­ción), se fue abrien­do una “boca de coco­dri­lo”, es decir, se acen­tuó la desigual­dad entre los de arri­ba y los de aba­jo. ¿El resul­ta­do? Una cla­se de mul­ti­mi­llo­na­rios cuyas for­tu­nas osci­lan entre 4,000 a 1,000 millo­nes de dóla­res, y una plu­to­cra­cia pro­fe­sio­nal de altos geren­tes, abo­ga­dos, con­sul­to­res, exper­tos que ganan fácil­men­te, para empe­zar, más de S/​. 50,000 men­sua­les. Que uno de ellos inte­gre el direc­to­rio de un ban­co le gene­ra una die­ta de $15,000 men­sua­les una vez al mes, y ese no es su úni­co ingre­so.

Dada la pau­pe­ri­za­ción en cur­so en un país con hiper con­cen­tra­ción de rique­za, las refor­mas deben cam­biar el sis­te­ma de impues­tos, hacién­do­lo menos regre­si­vo, y mejo­rar su admi­nis­tra­ción. A la pri­me­ra par­te de esta pro­pues­ta se suman muchos, excep­to los ricos. Vemos apa­re­cer y cre­cer un legí­ti­mo recla­mo popu­lar de jus­ti­cia fis­cal, auna­do a una ten­den­cia “popu­lis­ta” del Con­gre­so, con pro­pues­tas de la izquier­da y suge­ren­cias de los gru­pos inter­na­cio­na­les que exi­gen una jus­ti­cia fis­cal. La segun­da toda­vía no la ven, pero es cla­ve. No bas­ta apro­bar impues­tos, hay que recau­dar­los. Viz­ca­rra mis­mo va a plan­tear un Impues­to a la Soli­da­ri­dad, com­pi­tien­do con el Con­gre­so, pero nadie plan­tea refor­mar la SUNAT.

Vea­mos cómo tra­tan los ricos este pro­ble­ma. Repa­san­do la 21 del do a Roque Bena­vi­des Gano­za, de los hom­bres más ricos del país. Entre­vis­ta­do por Joa­quín Rey, el mine­ro con­tes­tó incó­mo­da­men­te dos pre­gun­tas rela­cio­na­das a la rique­za poco des­pués de afir­mar que “debe­mos cui­dar la eco­no­mía de los pobres”. Dos pre­gun­tas inquie­ta­ron al influ­yen­te mine­ro peruano:

1. “Veró­ni­ca Men­do­za ha pro­pues­to un impues­to a los mul­ti­mi­llo­na­rios para paliar los efec­tos de la cri­sis en los pobres, ¿qué opi­na?

Esos son temas ideo­ló­gi­cos absur­dos. Segu­ro los mul­ti­mi­llo­na­rios del Perú son «pec­ca­ta minu­ta» al lado de los mul­ti­mi­llo­na­rios de Sui­za. Yo lo que creo es lo que decía Haya de la Torre: «No hay que qui­tar­le al que tie­ne sino crear la rique­za para el que no la tie­ne». Enten­da­mos que en el Perú lo que nece­si­ta­mos es crear rique­za, no qui­tár­se­la a los que pue­dan haber­la gene­ra­do con su esfuer­zo (…).”

2. “La cri­sis está ponien­do en evi­den­cia la gran inequi­dad del país por­que gol­pea mucho más fuer­te a los pobres. ¿No es momen­to para pen­sar en polí­ti­cas tri­bu­ta­rias más redis­tri­bu­ti­vas?”

“(…) Tene­mos que enfren­tar esta cri­sis pero nada vamos a sacar incre­men­tan­do impues­tos que no gene­ren más acti­vi­dad eco­nó­mi­ca. Lo que hay que hacer es gene­rar incen­ti­vos para que haya más acti­vi­dad eco­nó­mi­ca que per­mi­ta gene­rar más pues­tos de tra­ba­jo, más opor­tu­ni­da­des para la gen­te más des­va­li­da.”

Como se apre­cia, Bena­vi­des entra en con­tra­dic­cio­nes, repi­te luga­res comu­nes y men­cio­na algu­nos absur­dos para dar un men­sa­je con­tra­rio al “popu­lis­ta” que aquí reco­men­da­mos. En el fon­do el men­sa­je es cla­ro: no quie­re más impues­tos, quie­re más “incen­ti­vos”, es decir, un sub­si­dio tri­bu­ta­rio. Vea­mos sus argu­men­tos.

Uno, la jus­ti­cia fis­cal, obvia­men­te, se ins­pi­ra en una ideo­lo­gía redis­tri­bu­ti­va, y se opo­ne a una tri­bu­ta­ción regre­si­va, pero no tie­ne nada de absur­da.

Dos, el hecho que, com­pa­ra­do a los sui­zos, los perua­nos sean “millo­na­rios pobres”, no impli­ca que no pue­dan con­tri­buir más tri­bu­ta­ria­men­te, sobre todo, y no úni­ca­men­te, por­que acu­mu­lan enor­mes rique­zas y no pagan los impues­tos que deben en un país que se pau­pe­ri­za ace­le­ra­da­men­te.

Tres, no se tra­ta de impues­tos a la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca, sino a la rique­za ya crea­da que, al tri­bu­tar más y mejor, con­tri­bu­ye a un social­men­te nece­si­ta­do pre­su­pues­to nacio­nal por la pan­de­mia y sus efec­tos.

Cua­tro, los impues­tos no con­fis­can ni expro­pian, reco­lec­tan un por­cen­ta­je de rique­za ya gene­ra­da, que es obra colec­ti­va de geren­tes y tra­ba­ja­do­res apo­ya­da por el Esta­do.

Cin­co, la idea de gene­rar “más incen­ti­vos”, que exis­ten en dema­sía (mine­ría, tex­ti­les de expor­ta­ción, agroin­dus­trias, Ama­zo­nía, edu­ca­ción con fines de lucro) va a acen­tuar la dis­mi­nu­ción de la base tri­bu­ta­ria al exten­der­se regí­me­nes espe­cia­les bajan­do la recau­da­ción y gene­ran­do pre­ca­rie­dad labo­ral.

Ade­más, aun­que apa­re­ce­rán mas empre­sas, pero pagan­do menos impues­tos, una bue­na par­te se per­de­rá al usar­se recur­sos como el aumen­to arti­fi­cial de gas­tos y lle­var­se can­ti­da­des sig­ni­fi­ca­ti­vas a los paraí­sos tri­bu­ta­rios mane­jan­do los “pre­cios de trans­fe­ren­cia”: sobre pagan­do ser­vi­cios o mar­cas a sus empre­sas offs­ho­re o sub ven­dien­do bie­nes y ser­vi­cios a estas mis­mas empre­sas, que son todas vin­cu­la­das.

De modo que, en medio de estas con­tra­dic­to­rias decla­ra­cio­nes, que son fáci­les de refu­tar, y de la pro­pues­ta roquia­na “no solo no debo pagar más impues­tos sino que quie­ro mas exo­ne­ra­cio­nes”, sal­go más con­ven­ci­do que nun­ca, que la alter­na­ti­va es apro­bar un paque­te de impues­tos a la rique­za ya gene­ra­da y fis­ca­li­zar­la mejor.

Exis­ten posi­bi­li­da­des obje­ti­vas de mejo­rar la recau­da­ción y hacer más jus­to el sis­te­ma tri­bu­ta­rio con una serie de impues­tos, que deben tener base legal y téc­ni­ca, entre los que des­ta­can los siguien­tes:

1. Repo­ner el impues­to a las ganan­cias de capi­tal que el gobierno eli­mi­nó. Viz­ca­rra median­te decre­to, apro­bó una inne­ce­sa­ria exen­ción de impues­tos a ganan­cias has­ta el 2022. Este “decre­ta­zo” sue­le ser la for­ma pre­fe­ri­da de los lob­bies de fil­trar pro­pues­tas ren­tis­tas. Este es un tipo de “legis­la­ción sas­tre” hecha bajo la mesa, pro­ba­ble­men­te pro­duc­to de un lobby. Res­ti­tuir­lo es tam­bién man­dar­le un men­sa­je a los lobis­tas y sus patro­nes.

2. Intro­du­cir un impues­to a las gran­des heren­cias, rique­za ya gene­ra­da, que pasa de una gene­ra­ción de ricos a otra y que, por lo tan­to, son una fuen­te de ren­ta gra­va­ble. Hay que deter­mi­nar el umbral de este impues­to a las “suce­sio­nes y trans­fe­ren­cias gra­tui­tas”, debien­do ser lo sufi­cien­te­men­te alto como para que no toque a la cla­se media. Requie­re un Regis­tro de Infor­ma­ción Patri­mo­nial (del Perú y el exte­rior) así como un catas­tro nacio­nal. Podría ser a par­tir de 20 – 30 millo­nes de soles en pro­pie­da­des (casas, edi­fi­cios, terre­nos). No se asus­ten, solo apli­ca a los ricos y muchos de ellos son ren­tis­tas, habla­mos del 1 ó 2% de la pobla­ción, la de altí­si­mos ingre­sos. No es con­ve­nien­te asus­tar a la cla­se media.

3. Aumen­tar varios pun­tos por­cen­tua­les la tasa del impues­to a la ren­ta de las per­so­nas natu­ra­les que ten­gan ingre­sos por enci­ma de los 400,000−500,000 soles anua­les. Aquí toca­mos a la plu­to­cra­cia. Ganan de sobra y bien pue­den con­tri­buir al Esta­do y ayu­dar a finan­ciar la urgen­te ayu­da social que debe­mos sos­te­ner antes que empie­cen los pro­ble­mas socia­les.

4. Intro­du­cir un impues­to a los bie­nes de con­su­mo de lujo (yates, avio­nes par­ti­cu­la­res, vehícu­los de lujo de mar­cas reco­no­ci­das y con pre­cios veri­fi­ca­bles en el mer­ca­do mun­dial).

5. Eli­mi­nar las deduc­cio­nes de los gas­tos per­so­na­les de empre­sa­rios y eje­cu­ti­vos que decla­ran como con­su­mo per­so­nal y otras acti­vi­da­des que no son pro­pia­men­te empre­sa­ria­les. Esta es una pér­di­da por goteo que, suma­da año a año, gene­ra impor­tan­tes per­di­das al redu­cir la base impo­ni­ble. Es ade­más impor­tan­te para que las empre­sas sean mas trans­pa­ren­tes.

un paque­te de impues­tos de este tipo mejo­ra­rá la situa­ción fis­cal del país en este momen­to cri­ti­co y hará mas jus­to el sis­te­ma tri­bu­ta­rio

Toma­dos en su con­jun­to, un paque­te de impues­tos de este tipo mejo­ra­rá la situa­ción fis­cal del país en este momen­to cri­ti­co y hará mas jus­to el sis­te­ma tri­bu­ta­rio. Otros impues­tos pue­den con­si­de­rar­se que afec­ten a las ganan­cias cor­po­ra­ti­vas o que eli­mi­nan o reduz­can “agu­je­ros” tri­bu­ta­rios. Todos ellos tie­nen intrin­ca­dos retos lega­les y admi­nis­tra­ti­vos, que no pue­den dejar de tomar­se en cuen­ta; pero que no deben ser excu­sa para evi­tar avan­zar en la jus­ti­cia fis­cal en un momen­to en que el país pue­de ir esta­llan­do y se acen­túa la pau­pe­ri­za­ción. Los ricos, como Roque Bena­vi­des, sus áuli­cos y abo­ga­dos, tra­ta­rán de pro­te­ger la galli­na de los hue­vos de oro. No deben olvi­dar que peor es que se incen­die el galli­ne­ro.

Una mas. Es posi­ble que la cla­se alta entre en páni­co y quie­ra pro­te­ger­se fugan­do capi­ta­les o tras­pa­san­do pro­pie­da­des. Hay que poner can­da­dos. Un impues­to a la sali­da de capi­ta­les razo­na­ble pue­de al menos parar un posi­ble desan­gre (Tobin tax).

El otro pro­ble­ma es la SUNAT, que no mues­tra ni capa­ci­dad ni volun­tad de fis­ca­li­za­ción de la rique­za, bue­na par­te de la cual esca­pa a los paraí­sos tri­bu­ta­rios. Hace poco un millo­na­rio peruano ha com­pra­do cua­tro depar­ta­men­tos en Nue­va York por $27 millo­nes paga­dos des­de empre­sas offs­ho­re de Pana­má crea­das en tiem­po record. Este es solo un ejem­plo. Exis­te fon­dos millo­na­rios esti­ma­dos en miles de millo­nes de dóla­res Pana­má y el Cari­be de perua­nos ricos de todo ori­gen (legal, dudo­so, ile­gal) que se los lle­van sin fis­ca­li­za­ción a una juris­dic­ción que tam­po­co los fis­ca­li­za ni les cobra impues­tos.

Por eso ICRIT pro­po­ne con­tro­lar este agu­je­ro negro que está acen­tuan­do la con­cen­tra­ción de rique­za en el mun­do y faci­li­tan­do la corrup­ción y el cri­men orga­ni­za­do. En muchos casos, se tra­ta de for­mas de elu­sión tri­bu­ta­ria. Los espe­cia­lis­tas tri­bu­ta­rios inter­na­cio­na­les han rea­li­za­do una serie de pro­pues­tas. Podría empe­zar por hacer­se obli­ga­to­rio decla­rar anual­men­te todas las empre­sas offs­ho­re de perua­nos o empre­sas perua­nas en el exte­rior. Sin infor­ma­ción no hay fis­ca­li­za­ción. Algu­nos paí­ses prohí­ben tener fon­dos o empre­sas en paraí­sos tri­bu­ta­rios.

Hay más, lo que indi­ca la com­ple­ji­dad del pro­ble­ma. Como lo ha afir­ma­do el fis­cal Pérez res­pec­to al caso Ode­brecht y el rol de Tania Quis­pe, que paso de la Con­sul­to­ra Deloit­te-Perú a pre­si­dir la SUNAT el 2011 por ser pri­ma de Nadi­ne Here­dia, está incum­plien­do fun­cio­nes. El pro­ble­ma es más gra­ve. Un exfun­cio­na­rio hon­ra­do de cuyo nom­bre no debo acor­dar­me opi­na lo siguien­te: “La SUNAT se encuen­tra anqui­lo­sa­da y des­com­pues­ta… se ha buro­cra­ti­za­do, sobre­di­men­sio­na­do y corrom­pi­do”. Jus­ta­men­te por eso anda con la cola entre las pier­nas e inten­ta pasar des­aper­ci­bi­da, incum­plien­do sus fun­cio­nes. Una SUNAT así, ¿a quién con­vie­ne?

De ese modo, con nue­vos impues­tos jus­tos y mejo­ras admi­nis­tra­ti­vas se pue­de ir cerran­do la baja pre­sión tri­bu­ta­ria del Perú com­pa­ra­da al pro­me­dio lati­noa­me­ri­cano, gene­ran­do ingre­sos que per­mi­ten mejo­rar la redis­tri­bu­ción social vía bonos y evi­tan­do exce­si­vo cre­ci­mien­to de la deu­da públi­ca.

Mien­tras tan­to se dis­cu­ten pro­yec­tos en el MEF y el Con­gre­so, inclu­yen­do uno del FREPAP. Viz­ca­rra, una vez más, ha pedi­do facul­ta­des extra­or­di­na­rias para legis­lar por decre­to. ¿Debe el Con­gre­so con­ce­dér­se­las aho­ra que tie­ne la ini­cia­ti­va? ¿Si es así, debe poner­le con­di­cio­nes al pre­si­den­te y lue­go revi­sar la pro­pues­ta? Otra vez corre­mos el ries­go que los lobis­tas, los estu­dios de abo­ga­dos, los con­sul­to­res cor­po­ra­ti­vos legis­len y le pasen pro­pues­tas al MEF. ¿Cede­rá la minis­tra y Viz­ca­rra a estas pre­sio­nes, están ya cap­tu­ra­dos? ¿Pari­rá la mon­ta­ña un ratón o sal­drá una ver­da­de­ra refor­ma?

*Fran­cis­co Durand es soció­lo­go por la Pon­ti­fi­cia Uni­ver­si­dad Cató­li­ca del Perú (PUCP), PhD en Cien­cia Polí­ti­ca y Eco­no­mía Polí­ti­ca, por la Uni­ver­si­dad de Ber­ke­ley en Cali­for­nia (USA). Ha sido docen­te en la Uni­ver­si­dad de Texas, en Aus­tin. Ase­sor y con­sul­tor para el Ban­co Inter­ame­ri­cano de Desa­rro­llo (BID), el Cen­tro Inter­ame­ri­cano de Admi­nis­tra­ción de Impues­tos (CIAT), la Uni­ver­si­dad de Oxford; todo ello, en temas rela­cio­na­dos a gru­pos de poder, mer­ca­dos infor­ma­les, recur­sos huma­nos, desa­rro­llo ins­ti­tu­cio­nal entre otros.

Fuen­te: SERVINDI