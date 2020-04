Duran­te el perio­do de con­fi­na­mien­to está sien­do una ava­lan­cha de soli­ci­tu­des sobre los tipos de ayu­das exis­ten­tes y dón­de poder soli­ci­tar­las.

Las fami­lias que se han diri­gi­do a nosos­tros, denun­cian prin­ci­pal­men­te el colap­so de las líneas tele­fó­ni­cas de los ser­vi­cios socia­les muni­ci­pa­les y del Ser­vi­cio Vas­co de Empleo, así como la fal­ta de res­pues­ta a los correos elec­tró­ni­cos remi­ti­dos.

Por ello esta­mos rea­li­zan­do una cam­pa­ña de infor­ma­ción para faci­li­tar la obten­ción de infor­ma­ción sobre pres­ta­cio­nes socia­les y resol­ver dudas duran­te el pro­ce­so de tra­mi­ta­ción

Exi­gi­mos a las ins­ti­tu­cio­nes que aprue­ben auto­má­ti­ca y pro­vi­sio­nal­men­te todas las soli­ci­tu­des de fami­lias en situa­ción de pobre­za duran­te el perio­do de con­fi­na­mien­to.

Bara­kal­do, 27 de abril de 2020.

La pla­ta­for­ma con­tra la exclu­sión Berri-Otxoak, de Bara­kal­do, ha denun­cia­do el “colap­so” de los ser­vi­cios de soli­ci­tud y ges­tión de las ayu­das del Ser­vi­cio Vas­co de Empleo-Lan­bi­de, depen­dien­te del Gobierno Vas­co, así como de los ser­vi­cios socia­les del Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do, lo que está dejan­do a cen­te­na­res de fami­lias sin acce­so a estos recur­sos para poder sobre­vi­vir y cubrir sus nece­si­da­des bási­cas de ali­men­ta­ción y vivien­da duran­te la cri­sis por la pan­de­mia del Covid-19.

De hecho, esta situa­ción ha pro­vo­ca­do lla­ma­das a Berri-Otxoak por par­te de 147 soli­ci­tan­tes para pro­tes­tar por la fal­ta de infor­ma­ción y la tra­mi­ta­ción tele­má­ti­ca impues­tas des­de el Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do y Lan­bi­de. “La situa­ción impi­de a las fami­lias saber qué pasos seguir para acce­der a las pres­ta­cio­nes socia­les, dón­de con­se­guir la docu­men­ta­ción reque­ri­da o cómo resol­ver las dudas sur­gi­das duran­te la ges­tión tele­má­ti­ca”.

“Las con­di­cio­nes impues­tas por el Ayun­ta­mien­to y por Lan­bi­de man­tie­nen colap­sa­dos per­ma­nen­te­men­te sus ser­vi­cios de aten­ción tele­fó­ni­ca duran­te el con­fi­na­mien­to. De hecho, la aten­ción se limi­ta actual­men­te a un sim­ple correo elec­tró­ni­co, con retra­sos duran­te días de las res­pues­tas a las peti­cio­nes rea­li­za­das, lo que impo­si­bi­li­ta la obten­ción de la docu­men­ta­ción exi­gi­da para tra­mi­tar las ayu­das socia­les”.

“Son miles las fami­lias afec­ta­das que viven con el temor cons­ta­te a per­der la RGI, a no poder acce­der a las ayu­das eco­nó­mi­cas muni­ci­pa­les, a no poder tra­mi­tar­las al redu­cir­se la aten­ción duran­te el ais­la­mien­to y a no poder con­se­guir toda la docu­men­ta­ción exi­gi­da, ya que orga­nis­mos y ban­cos están cerra­dos al públi­co”, aler­ta el colec­ti­vo bara­kal­dés.

En ple­na pan­de­mia del Covid-19, el colec­ti­vo ase­gu­ra que “la cua­ren­te­na está cau­san­do un tri­ple per­jui­cio a las per­so­nas y fami­lias: les es mucho más difí­cil acce­der a los ser­vi­cios socia­les y pres­ta­cio­nes, tie­nen que vivir ais­la­das en vivien­das peque­ñas y en malas con­di­cio­nes y, por si fue­ra poco, la pre­ca­rie­dad labo­ral y el paro les afec­ta más”.

Por todo esto, Berri-Otxoak urge al Gobierno Vas­co y el Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do a que “fle­xi­bi­li­cen inme­dia­ta­men­te los trá­mi­tes y con­di­cio­nes para que las dece­nas de miles de fami­lias que sobre­vi­ven sin recur­sos eco­nó­mi­cos sufi­cien­tes pue­dan acce­der a la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI) y las Ayu­das de Emer­gen­cia Social”.

La orga­ni­za­ción sub­ra­ya que “duran­te esta cua­ren­te­na, el Con­sis­to­rio y Lan­bi­de deben dar por apro­ba­das de mane­ra auto­má­ti­ca y de for­ma pro­vi­sio­nal todas las soli­ci­tu­des de las fami­lias en situa­ción de pobre­za des­de el mis­mo momen­to en que las rea­li­zan”.

“Con­si­de­ra­mos que el Gobierno Vas­co, la Dipu­tación y los Ayun­ta­mien­tos tie­nen la obli­ga­ción legal y moral de garan­ti­zar que las fami­lias más des­fa­vo­re­ci­das (entre las que se encuen­tran dece­nas de miles de meno­res, víc­ti­mas de malos tra­tos y viu­das) no sufran situa­cio­nes de emer­gen­cia social, aún más agu­di­za­das por la pési­ma ges­tión que la Admi­nis­tra­ción está demos­tran­do duran­te la pan­de­mia”, apos­ti­llan.

“El Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do, ade­más de no refor­zar el equi­po de asis­ten­tes socia­les como hacen otros muni­ci­pios, exi­ge has­ta 30 cer­ti­fi­ca­dos dife­ren­tes y la par­ti­ci­pa­ción de al menos seis ins­ti­tu­cio­nes y empre­sas para tra­mi­tar las ayu­das de emer­gen­cia social, a sabien­das de que es total­men­te impo­si­ble cum­plir estas con­di­cio­nes en mitad de la cua­ren­te­na”.

Fren­te a esta situa­ción de des­am­pa­ro ins­ti­tu­cio­nal, la pla­ta­for­ma ha crea­do una ofi­ci­na vir­tual (www​.nodo50​.org/​b​e​r​r​i​_​o​t​x​o​a​k​/​p​o​r​-​f​a​l​t​a​-​d​e​-​i​n​f​o​r​m​a​c​i​o​n​-​n​o​-​t​e​-​q​u​e​d​e​s​-​s​i​n​-​d​e​r​e​c​h​os/), en la que expo­ne dón­de obte­ner infor­ma­ción para acce­der a estas pres­ta­cio­nes, cómo rea­li­zar las ges­tio­nes tele­má­ti­cas y la docu­men­ta­ción a apor­tar, inclu­yen­do copias de los jus­ti­fi­can­tes que se soli­ci­tan.

Ade­más, Berri-Otxoak pone a dis­po­si­ción de las fami­lias la siguien­te correo elec­tró­ni­co [email protected]​nodo50.​org para rea­li­zar con­sul­tas o resol­ver dudas, así como los datos para un telé­fono de con­tac­to.

En ple­na cri­sis sani­ta­ria, Berri-Otxoak pre­ten­de con esta ini­cia­ti­va “cubrir la fal­ta de infor­ma­ción con la que tan­to el Ayun­ta­mien­to de Bara­kal­do como Lan­bi­de cas­ti­gan a las per­so­nas des­em­plea­das, con empleos pre­ca­rios y pen­sio­nis­tas sin ingre­sos del muni­ci­pio, negán­do­les el desa­rro­llo de una vida dig­na”.

“Se cons­ta­ta nue­va­men­te el nulo inte­rés que el Ayun­ta­mien­to y el Gobierno Vas­co tie­nen en infor­mar sobre las pres­ta­cio­nes ges­tio­na­das des­de Lan­bi­de o des­de los ser­vi­cios socia­les del con­sis­to­rio: ni inser­tan anun­cios en medios de comu­ni­ca­ción ni atien­den la colo­ca­ción de ban­dos en los domi­ci­lios infor­man­do sobre ellas. Por el con­tra­rio, sí impul­san otras ini­cia­ti­vas que les otor­gan ven­ta­ja elec­to­ral”.

Des­de que en 1989 se con­si­guie­ran legis­lar las pres­ta­cio­nes socia­les, ni el Depar­ta­men­to de Acción Social del con­sis­to­rio ni el Gobierno Vas­co han desa­rro­lla­do la más míni­ma labor infor­ma­ti­va sobre su exis­ten­cia, dón­de soli­ci­tar­las o la docu­men­ta­ción reque­ri­da para tra­mi­tar­las. Para col­mo, tan­to los ser­vi­cios socia­les muni­ci­pa­les como el Ser­vi­cio Vas­co de Empleo han cerra­do sus res­pec­ti­vas ofi­ci­nas de aten­ción, agra­van­do aún más la situa­ción.