«El dis­tan­cia­mien­to social está aquí para que­dar­se mucho más de unas cuan­tas sema­nas. ‎Cam­bia­rá nues­tro modo de vida, en cier­ta mane­ra para siem­pre.» Eso anun­cia­ron los ‎inves­ti­ga­do­res del Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­logy, una de las uni­ver­si­da­des más ‎pres­ti­gio­sas de Esta­dos Uni­dos .‎

Estos inves­ti­ga­do­res citan el infor­me pre­sen­ta­do por sus cole­gas del Impe­rial Colle­ge of Lon­don, ‎don­de se afir­ma que el dis­tan­cia­mien­to social debe­ría con­ver­tir­se en una nor­ma cons­tan­te que ‎se fle­xi­bi­li­za­ría o se inten­si­fi­ca­ría según la can­ti­dad de per­so­nas hos­pi­ta­li­za­das bajo cui­da­dos ‎inten­si­vos por cau­sa del Covid-19. El mode­lo ela­bo­ra­do por los inves­ti­ga­do­res del Impe­rial ‎Colle­ge of Lon­don no se refie­re sólo a las medi­das que acon­se­jan fren­te al coro­na­vi­rus. ‎Para ellos, el dis­tan­cia­mien­to social está lla­ma­do a con­ver­tir­se en un ver­da­de­ro mode­lo social, ‎cuyos pro­ce­di­mien­tos ya están en pre­pa­ra­ción, al igual que los ins­tru­men­tos que los gobier­nos ‎esta­rían lla­ma­dos a impo­ner median­te la ley.

Los dos gigan­tes esta­dou­ni­den­ses de la infor­má­ti­ca –Apple y Goo­gle – , has­ta aho­ra riva­les, se han ‎aso­cia­do para inser­tar en los sis­te­mas ope­ra­ti­vos (DOS, siglas de Disk Ope­ra­ting Sys­tem o Sis­te­ma ‎Ope­ra­ti­vo de Dis­co) de miles de millo­nes de telé­fo­nos celu­la­res iPho­ne y Android, en el mun­do ‎ente­ro, un pro­gra­ma infor­má­ti­co de «segui­mien­to de con­tac­tos» que pre­vie­ne al usua­rio si una ‎per­so­na con­ta­gia­da con el coro­na­vi­rus se acer­ca a él. Tan­to Apple como Goo­gle afir­man que el ‎pro­gra­ma «res­pe­ta­rá la trans­pa­ren­cia y la vida pri­va­da de los usua­rios».

Dos uni­ver­si­da­des esta­dou­ni­den­ses, la Rice Uni­ver­sity y el mis­mo MIT, están tra­ba­jan­do en otro ‎sis­te­ma de segui­mien­to aún más efi­caz –el de los «cer­ti­fi­ca­dos digi­ta­les»– con el apo­yo de la Bill ‎& Melin­da Gates Foun­da­tion, la fun­da­ción esta­dou­ni­den­se crea­da por Bill Gates, fun­da­dor de ‎Micro­soft y segun­da per­so­na más rica del mun­do, según la revis­ta For­bes. Así lo anun­ció ‎públi­ca­men­te el pro­pio Bill Gates al res­pon­der a un empre­sa­rio que le pre­gun­ta­ba cómo ‎reanu­dar la acti­vi­dad pro­duc­ti­va res­pe­tan­do el dis­tan­cia­mien­to social:

Final­men­te ten­dre­mos cer­ti­fi­ca­dos digi­ta­les para mos­trar quién está cura­do o ha pasa­do ‎recien­te­men­te un test de detec­ción o, cuan­do ten­ga­mos una vacu­na, quién se ha ‎vacu­na­do . ‎

El cer­ti­fi­ca­do digi­tal que men­cio­na Bill Gates no es el actual car­net elec­tró­ni­co de salud. ‎La Rice Uni­ver­sity anun­ció en diciem­bre de 2019 la inven­ción de un sis­te­ma de pun­tos ‎cuán­ti­cos a base de cobre que, al ser inyec­ta­do en el cuer­po jun­to con la vacu­na «se con­vier­te ‎en algo así como un tatua­je con códi­go de barras que pue­de leer­se con un Smartp­ho­ne ‎per­so­na­li­za­do» .

El MITI ha desa­rro­lla­do una tec­no­lo­gía simi­lar .

La inven­ción de esa tec­no­lo­gía fue soli­ci­ta­da y finan­cia­da por la fun­da­ción de Bill y Melin­da Gates, ‎que dice que­rer uti­li­zar­la en par­ti­cu­lar en la vacu­na­ción de niños, prin­ci­pal­men­te en los paí­ses del ‎Ter­cer Mun­do. Tam­bién podría uti­li­zar­se en una vacu­na­ción a esca­la mun­dial con­tra el ‎coro­na­vi­rus.

Ese es el futu­ro «modo de vida» que ya nos anun­cian: dis­tan­cia­mien­to social –cla­ro, de ‎geo­me­tría varia­ble– peren­ne­men­te en vigor; mie­do cons­tan­te a que se nos acer­que una per­so­na ‎con­ta­gia­da con el virus, cuya cer­ca­nía sería anun­cia­da de inme­dia­to por una alar­ma en nues­tro ‎telé­fono celu­lar; con­trol per­ma­nen­te a tra­vés del «códi­go de barras» implan­ta­do en nues­tro ‎cuer­po. Sería esen­cial­men­te una exten­sión de los sis­te­mas mili­ta­res que ya per­mi­ten seguir e ‎inclu­so liqui­dar «obje­ti­vos» huma­nos.

Sin sub­es­ti­mar la peli­gro­si­dad del coro­na­vi­rus –sea cual sea su ori­gen– y la nece­si­dad ‎de medi­das que impi­dan su difu­sión, es nece­sa­rio sub­ra­yar que no pode­mos dejar en manos de ‎los cien­tí­fi­cos del MIT y de la Fun­da­ción de Bill Gates la deci­sión de cómo debe ser nues­tra ‎mane­ra de vivir.

Y tam­po­co pode­mos dejar de pen­sar y de hacer pre­gun­tas.

Por ejem­plo, es cier­ta­men­te muy gra­ve que el coro­na­vi­rus ya haya mata­do casi 97.000 per­so­nas ‎en Euro­pa pero ¿qué medi­das habría que adop­tar con­tra las par­tí­cu­las finas que, según los datos ‎ofi­cia­les de la Agen­cia Euro­pea del Medioam­bien­te, pro­vo­can cada año la muer­te pre­ma­tu­ra de ‎más de 400.000 per­so­nas? ‎

Man­lio Dinuc­ci

22 de abril de 22020

Fuen­te: Il Mani­fes­to (Ita­lia)

Tra­du­ci­do al espa­ñol por Red Vol­tai­re a par­tir de la ver­sión al fran­cés de Marie-Ange Patri­zio.‎