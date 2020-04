Por Veró­ni­ca Zapa­ta, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 abril 2020

foto: diri­gen­te coca­le­ro Andró­ni­co Rodrí­guez

-15 de abril:

Un gru­po de 85 poli­cías ingre­sa al tró­pi­co de Cocha­bam­ba. Según el gobierno de

fac­to con el obje­ti­vo de “rea­li­zar tareas de segu­ri­dad y hacer cum­plir la

cua­ren­te­na”. No hubo coor­di­na­ción del ingre­so de la fuer­za con ante­la­ción, ni

con las auto­ri­da­des, ni con las fuer­zas arma­das loca­les.

-16 de abril:

Un gru­po de pobla­do­res de for­ma espon­tá­nea pro­du­jo el replie­gue de 8 poli­cías en

Shi­naho­ta hacia el cuar­tel de U.M.O.P.A.R. en Chi­mo­ré. En esta región hace 5

meses que no ope­ra­ba la fuer­za poli­cial, pero hay varias uni­da­des mili­ta­res y se

encuen­tra U.M.O.P.A.R., y no exis­ten pro­ble­mas con estas ins­ti­tu­cio­nes por­que

se coor­dino su ingre­so con auto­ri­da­des loca­les. Los poli­cías ingre­sa­ron sin

cum­plir los pro­to­co­los con­tra el Covid-19. Esta fuer­za esta sos­pe­cha­da de estar

infec­ta­da, moti­vo por el cual la pobla­ción está preo­cu­pa­da de que hayan

pro­vo­ca­do un con­ta­gio. La región del tró­pi­co no posee casos de Covid-19 por la

estric­ta cua­ren­te­na y cui­da­do sani­ta­rio que el pue­blo lle­va delan­te de for­ma

auto orga­ni­za­do y res­pon­sa­ble. Este recha­zo a la poli­cía, pos gol­pe de esta­do, se

ori­gi­na en el amo­ti­na­do que pro­vo­có la renun­cia del ex pre­si­den­te Mora­les y la

masa­cre de saca­ba que ocu­rrió el 10 de noviem­bre del 2019 en esta región con un

sal­do de 9 muer­tes y dece­nas de heri­dos.

El minis­tro de

gobierno Artu­ro Muri­llo res­pon­sa­bi­li­zó a los diri­gen­tes coca­le­ros y a algu­nos

alcal­des por la expul­sión del gru­po de poli­cías y ame­na­zó con pro­ce­sos pena­les

a los res­pon­sa­bles. Acu­só de la orga­ni­za­ción del inci­den­te a Evo Mora­les, como

par­te de una cam­pa­ña de demo­ni­za­ción del M.A.S. diri­gi­da por Erick Foron­da, agen­te

de la C.I.A. y secre­ta­rio de Áñez para sacar rédi­to polí­ti­co. El jefe mili­tar

de la 9° divi­sión del ejér­ci­to des­min­tió la ver­sión del Muri­llo y cali­fi­co de “muy

mala” la lle­ga­da de la poli­cía al cha­pa­re, sin coor­di­na­ción pre­via.

La coor­di­na­do­ra de

las seis fede­ra­cio­nes del tró­pi­co de Cocha­bam­ba en un comu­ni­ca­do, lamen­tó los

inci­den­tes ocu­rri­dos don­de 8 fun­cio­na­rios poli­cia­les tuvie­ron que aban­do­nar el

recin­to poli­cial. Afir­mó que esta acción no fue orga­ni­za­da por los diri­gen­tes y

que fue una mani­fes­ta­ción espon­ta­nea moti­va­da en la masa­cre de saca­ba. Res­pon­sa­bi­li­za­ron

de lo suce­di­do a los man­dos poli­cia­les y al gobierno de fac­to por no coor­di­nar

el ingre­so de la poli­cía con auto­ri­da­des loca­les. Rati­fi­ca­ron el cum­pli­mien­to

de la cua­ren­te­na en coor­di­na­ción con las uni­da­des mili­ta­res de la región del

tró­pi­co y apo­ya­ron la posi­ción del jefe mili­tar de la nove­na divi­sión del ejér­ci­to.

-17 de abril:

El gobierno de fac­to en repre­sa­lia orde­nó cerrar todos los ban­cos y gaso­li­ne­ras

de la región, con­ge­lan­do las acti­vi­da­des finan­cie­ras del tró­pi­co impi­dien­do el

cobro de bonos, jubi­la­cio­nes, etc., y la

com­pra de medi­ca­men­tos de par­te de las far­ma­cias y pos­tas sani­ta­rias. Tam­bién,

pro­vo­ca­rían al sec­tor pis­ci­cul­tor una gran pér­di­da con la muer­te de 21 millo­nes

de peces por­que 6.000 pis­ci­nas fun­cio­nan con moto­bom­bas que uti­li­zan

com­bus­ti­ble. Medi­das de esta enver­ga­du­ra recuer­dan el geno­ci­da blo­queo

eco­nó­mi­co y finan­cie­ro a paí­ses como Cuba y Vene­zue­la, con­de­na­das hoy por el

mun­do ente­ro.

-18 de abril:

Se detie­ne a la comi­sión muni­ci­pal de Villa Tuna­ri cuan­do retor­na­ban del

muni­ci­pio de Tomi­na de Chu­qui­sa­ca, lue­go de lle­var fru­tas para ese muni­ci­pio. Se dic­tó pri­sión domi­ci­lia­ria.

19 de abril: Se ame­na­za con

encap­su­lar a la región, prohi­bien­do el ingre­so y la sali­da de las per­so­nas, a

excep­ción de los uni­for­ma­dos, inclu­so la prohi­bi­ción se exten­de­ría has­ta a las

ambu­lan­cias. Lo que impe­di­ría pro­se­guir con la cam­pa­ña #Tro­pi­co­So­li­da­rio en el

que se repar­ten fru­tas a la gen­te de esca­sos recur­sos eco­nó­mi­cos, así como

el true­que de pro­duc­tos.

‑21 de enero: Andro­ni­co Rodrí­guez en

con­fe­ren­cia de pren­sa anun­ció denun­cia con­tra el gobierno de fac­to ante la

ofi­ci­na de alto comi­sio­na­do de nacio­nes uni­das para los D.D.H.H., y ante la C.I.D.H. de la O.E.A., por la vio­la­ción de los

D.D.H.H. en la región del tró­pi­co y en Boli­via. “Lamen­ta­ble­men­te la soli­da­ri­dad

se ha cri­mi­na­li­za­do (…) hoy todo es ame­na­za,

ame­dren­ta­mien­to y pro­ce­sos pena­les. Le deci­mos al gobierno que la cua­ren­te­na se

aguan­ta con ali­men­tos y medi­ca­men­tos en casa y no con arma­men­to some­tien­do al

pue­blo. Nues­tra ayu­da soli­da­ria des­de el tró­pi­co es pre­ci­sa­men­te para aguan­tar

la cua­ren­te­na y para que la gen­te no sal­ga a las calles por ham­bre”.

-22 de abril:

Se fir­ma un acuer­do entre el coro­nel de la poli­cía Franz Sellis, Andro­ni­co

Rodrí­guez, la gober­na­do­ra de Cocha­bam­ba, el defen­sor del pue­blo, la igle­sia

cató­li­ca, entre otras auto­ri­da­des a fin de resol­ver el con­flic­to que per­mi­tie­ra

el retorno de la poli­cía y el res­ta­ble­ci­mien­to de los ser­vi­cios ban­ca­rios y los

sur­ti­do­res. Se acor­dó el desa­rro­llo de los ser­vi­cios poli­cia­les en coor­di­na­ción con auto­ri­da­des loca­les y con

las orga­ni­za­cio­nes socia­les.

-23 de abril:

La poli­cía retor­na al cha­pa­re y retor­na el fun­cio­na­mien­tos de ban­cos y

sur­ti­do­res con nor­ma­li­dad. Se noti­fi­ca de una embos­ca­da a efec­ti­vos de

U.M.O.P.A.R. en Entre ríos y es pre­sen­ta­do en un “gran show” en los medios.

24 abril: Muri­llo advier­te

enviar avio­nes de gue­rra al tró­pi­co si hay otra arre­me­ti­da a U.M.O.P.A.R. La

dipu­tada, Jua­na Quis­pe acu­só de mon­ta­je al ope­ra­ti­vo para hacer que­dar mal a la

región, y seña­ló los nume­ro­sos “nar­co­jet” que salen del Beni, de don­de es

oriun­da Áñez. El 28 de enero fue dete­ni­da una avio­ne­ta cocaí­na en Méxi­co. Muri­llo sos­tu­vo: “la dro­ga

del nar­co­jet fue car­ga­da en el cha­pa­re”, pero lue­go ante las prue­bas admi­tió

que la cocaí­na había sido tras­la­da­da en vehícu­los de Y.P.F.B. y car­ga­da en el

aero­puer­to de Gua­ya­ra­me­rín.

25 de abril: Leo­nar­do Loza,

diri­gen­te del tró­pi­co sos­tu­vo que embos­ca­das y deten­cio­nes por nar­co­trá­fi­co es

un “show mon­ta­do” para ocul­tar falen­cias en la lucha con­tra el Covid-19. Recién

hoy, empe­za­ron a abas­te­cer com­bus­ti­ble, por lo que se pro­du­jo la anun­cia­da muer­te

de millo­nes de peces, pro­vo­can­do pér­di­das eco­nó­mi­cas al sec­tor pis­ci­cul­tor en

ple­na pan­de­mia. Un aten­ta­do a la vida.

El Cha­pa­re, núcleo duro de resis­ten­cia indí­ge­na.

El pre­si­den­te de

las 6 fede­ra­cio­nes del tró­pi­co de Cocha­bam­ba que nuclea a los coca­le­ros es Evo Mora­les

y el vice­pre­si­den­te, Andro­ni­co Rodrí­guez que con 30 años tuvo fuer­te apo­yo por

las bases como can­di­da­to a la vice­pre­si­den­cia de Boli­via. Es un joven diri­gen­te

muy que­ri­do por las y los boli­via­nos den­tro y fue­ra del país. Su figu­ra

repre­sen­ta resis­ten­cia, uni­dad y reno­va­ción polí­ti­ca. El cha­pa­re se encuen­tra

den­tro del tró­pi­co de Cocha­bam­ba, y repre­sen­ta la resis­ten­cia indí­ge­na ante el

gol­pe. Este sec­tor ha resis­ti­do la repre­sión de U.M.O.P.A.R. y la D.E.A., en el

pasa­do y el mis­mo Evo Mora­les en 1997 fue gol­pea­do y balea­do en Nue­va Sen­da por

los mili­ta­res. En el 2008, Evo expul­só a la D.E.A. de Boli­via por finan­ciar los

inten­tos de gol­pe en el país e ini­ció su pro­pia estra­te­gia con­tra las dro­gas. El

2006 el The New York Time des­ta­ca la lucha anti­dro­ga del país. Al Cha­pa­re

acu­dió Mora­les para anun­ciar su renun­cia y des­de allí par­tió al exi­lio

pro­te­gi­do por más de 10 mil coca­le­ros. Esta zona vivió momen­tos de alta ten­sión

duran­te el gol­pe de esta­do últi­mo, pero siem­pre fue seña­la­da como zona roja por

su heroi­ca lucha en con­tra de la erra­di­ca­ción de la hoja de coca y la defen­sa de

la dig­ni­dad y la cul­tu­ra indí­ge­na que se

iden­ti­fi­ca con el con­su­mo ances­tral de

la hoja de coca. Se demos­tró al mun­do median­te estu­dios de la uni­ver­si­dad de

Har­vard de E.E.U.U., las pro­pie­da­des medi­ci­na­les y nutri­ti­vas de la hoja de

coca. El 2013 se con­quis­ta el reco­no­ci­mien­to mun­dial al dere­cho al acu­lli­co y su des­pe­na­li­za­ción, lo que impli­ca la no

erra­di­ca­ción total de la hoja de coca en terri­to­rio boli­viano tras más de 50

años de cri­mi­na­li­za­ción de esta tra­di­ción. Se logra un cam­bio en la Con­ven­ción

Sobre Estu­pe­fa­cien­tes de la O.N.U. y con ello el reco­no­ci­mien­to mun­dial de la

iden­ti­dad del país, con el apo­yo de 169 paí­ses y la obje­ción de solo 15 con E.E.U.U.

a la cabe­za. Sobre este sec­tor recaen acu­sa­cio­nes de “nar­co­trá­fi­co” y todo tipo

de ata­ques debi­do su inclau­di­ca­ble lucha anti­co­lo­nial don­de la cons­cien­cia de

cla­se se fusio­na con la cons­cien­cia de la iden­ti­dad indí­ge­na y del terri­to­rio, logran­do

una sín­te­sis supe­ra­do­ra y rom­pien­do esque­mas teó­ri­cos mar­xis­tas. El Cha­pa­re es

el reser­vo­rio moral y revo­lu­cio­na­rio de Boli­via y espe­ran­za de un pue­blo

indí­ge­na que tras­cien­de las fron­te­ras como nación. Es ejem­plo de resis­ten­cia a

polí­ti­cas impe­ria­les con­tra la fal­sa “lucha con­tra el nar­co­trá­fi­co” y

colo­nia­les basa­das en el con­trol gene­ran­do mie­do, frag­men­ta­ción, vio­len­cia y

trai­ción, que­bran­do todo lazo de unión y orga­ni­za­ción popu­lar como ocu­rrió en

la épo­ca colo­nial. El cha­pa­re se res­pe­ta por­que es van­guar­dia de lucha indí­ge­nas

cuya Whi­pa­la se sos­tie­ne en alto hace más de 500 años, por la liber­tad, la

sobe­ra­nía, la inde­pen­den­cia y el reco­no­ci­mien­to y res­pe­to a nues­tra iden­ti­dad.

(*)Veró­ni­ca Zapa­ta,

perio­dis­ta y psi­có­lo­ga de Cocha­bam­ba, Boli­via.