Venezuela. Maduro: «Ya basta de especulación, ocupamos las empresas privadas»

Por Geral­di­na Colot­ti, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 abril 2020.-

“Super­man, espe­ro estés bien, la pre­sen­te car­ta es para recla­mar­te un par de cosas que no coin­ci­den con lo que tan­to me pro­me­tis­te… No sé si aun tie­ne garan­tía tu pro­me­sa de sal­var el mun­do o aho­ra solo tie­ne cer­te­za lo inú­til de tu blin­da­je. En fin, señor Super­man, ayú­de­me a enten­der que está pasan­do en el mun­do, ¿qué pasó con los gran­des héroes que pro­me­tían sal­var­nos y devol­ver­nos la paz lue­go de épi­cos com­ba­tes? Creo que ya te has dado cuen­ta de que tu capa solo sir­ve si la usas de mas­ca­ri­lla…

Hicis­te que te vié­ra­mos como el gran sal­va­dor, qui­zá no a ti sino a todo lo que tu sim­bo­li­zas, nos dijis­te que el mun­do seria abra­za­do por tu sis­te­ma una vez que lle­ga­ra la cri­sis, nos dijis­te que no exis­tía fuer­za en este mun­do o en otros que fue­ra capaz de ven­cer la liber­tad del sis­te­ma al cual repre­sen­tas, me enga­ñas­te como a un niño y hoy tu men­ti­ra ya no pue­de sos­te­ner­se, los hos­pi­ta­les de Esta­dos Uni­dos, no son más que gran­des depó­si­tos de muer­te e hipo­cre­sía. No fue­ron los terro­ris­tas ára­bes que tan­to nom­bra­bas, no fue­ron los terri­bles comu­nis­tas que según tu, pre­ten­dían des­truir­nos a todos, no fue una gue­rra nuclear, no fue un apo­ca­lip­sis pro­vo­ca­do por extra­te­rres­tres… fue un per­so­na­je micros­có­pi­co el que nos mos­tró en un san­tia­mén lo frá­gil que eres, tu for­ta­le­za solo era una men­ti­ra que se agi­gan­ta­ba en los medios de comu­ni­ca­ción.

Hoy he vis­to señor Super­man, como tu país roba las mas­ca­ri­llas, medi­ca­men­tos, res­pi­ra­do­res e insu­mos de otros pue­blos del mun­do. Lo úni­co que no he vis­to es tu entra­da por los cie­los para enfren­tar la tira­nía de quie­nes siem­pre te han orde­na­do las pirue­tas…”.

En el Bole­tín n. 197 del PSUV, está la car­ta fir­ma­da por «un boli­va­riano» y por algu­nas «hijas e hijos de Chá­vez», y diri­gi­da a Super­man. Vale la pena leer­lo y difun­dir­lo, ya que resu­me muy bien la gigan­tes­ca ope­ra­ción de des­en­mas­ca­ra­mien­to del capi­ta­lis­mo pro­du­ci­da por la apa­ri­ción del coro­na­vi­rus. Una reali­dad que, por más que los medios inten­ten ocul­tar­la, está a la vis­ta de todos, y en Vene­zue­la emer­ge cla­ra­men­te.

Por supues­to, los euro­peos que no miran VTV no podrán hacer una com­pa­ra­ción entre los bole­ti­nes dia­rios sobre el coro­na­vi­rus en sus paí­ses y las expli­ca­cio­nes pro­por­cio­na­das dia­ria­men­te por el gobierno boli­va­riano. Los pri­me­ros sir­ven para crear dis­tan­cias entre los «espe­cia­lis­tas» y los sec­to­res popu­la­res, los segun­dos apun­tan a aumen­tar la con­cien­cia, la res­pon­sa­bi­li­dad y la orga­ni­za­ción popu­lar.

En el 150 aniver­sa­rio del naci­mien­to de Lenin, el revo­lu­cio­na­rio bol­che­vi­que que diri­gió la Revo­lu­ción de Octu­bre, el pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro se diri­gió al pue­blo vene­zo­lano con un dis­cur­so impor­tan­te. Detrás de él, había algu­nos trac­to­res, par­te de los 100 que lle­ga­ron de Chi­na. Cada uno, dijo el pre­si­den­te, cues­ta 290 Petro. El Petro es la crip­to­mo­ne­da con la que el gobierno boli­va­riano inten­ta des­ac­ti­var los ata­ques a la mone­da nacio­nal, el bolí­var. Estra­te­gias en expan­sión imple­men­ta­das por el impe­ria­lis­mo en el con­tex­to de una gue­rra eco­nó­mi­co-finan­cie­ra basa­da en «san­cio­nes», sabo­ta­jes y ope­ra­cio­nes de pira­te­ría inter­na­cio­nal.

El Petro, expli­có el minis­tro de Agri­cul­tu­ra, Wil­mar Cas­tro Sotel­do, en esto caso for­ma par­te de un esque­ma de finan­cia­mien­to para la agri­cul­tu­ra, diri­gi­do a peque­ños pro­duc­to­res y agri­cul­to­res. Impli­ca el inter­cam­bio direc­to, invo­lu­cra los ban­cos e inclu­so el sec­tor pri­va­do que, sin embar­go, cubre sus pro­pios cos­tos y garan­ti­za la trans­pa­ren­cia en la cade­na de sumi­nis­tro entre la pro­duc­ción y la dis­tri­bu­ción.

La espe­cu­la­ción es, de hecho, un tema espi­no­so y tam­bién un arma de pre­sión polí­ti­ca, par­te de la gue­rra eco­nó­mi­ca que está pre­sio­nan­do el pro­ce­so boli­va­riano para devol­ver el país bajo la pro­tec­ción de gran­des mul­ti­na­cio­na­les. Madu­ro ha enfren­ta­do el pro­ble­ma nue­va­men­te.

Podría ser hora de pro­fun­di­zar la revo­lu­ción, si los comer­cian­tes se apro­ve­chan de la pacien­cia del pue­blo. «Ya nos han hecho todo, dijo, la gue­rra con el dólar, y aho­ra han lan­za­do un nue­vo ata­que. A los acto­res eco­nó­mi­cos les digo: ten­gan cui­da­do, por­que esta­mos dis­pues­tos a acti­var todos los meca­nis­mos para defen­der al pue­blo».

Lue­go se diri­gió a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, a los cam­pe­si­nos, a los tra­ba­ja­do­res para pedir apo­yo si debían tomar­se medi­das ade­cua­das «con­tra todos los sec­to­res que quie­ren apro­ve­char­se de la pan­de­mia para robar al pue­blo, para espe­cu­lar con­tra el pue­blo». Los que actua­rán con­tra el pue­blo, agre­gó, «se enfren­ta­rán con nues­tra fuer­za revo­lu­cio­na­ria, estoy lis­to para acti­var todas las deci­sio­nes nece­sa­rias para pro­te­ger al pue­blo duran­te esta pan­de­mia».

La deci­sión lle­gó al día siguien­te, comu­ni­ca­da por la vice­pre­si­den­ta eje­cu­ti­va Delcy Rodrí­guez: algu­nas gran­des empre­sas pri­va­das esta­rán ocu­pa­das, ini­cial­men­te duran­te 180 días, lue­go ya vere­mos. Mien­tras tan­to, para el socia­lis­mo boli­va­riano, esta es una opor­tu­ni­dad para apro­ve­char a favor del poder popu­lar, así como una cues­tión de super­vi­ven­cia.

Madu­ro inme­dia­ta­men­te colo­có al país en cua­ren­te­na, una cua­ren­te­na «volun­ta­ria y res­pon­sa­ble, pero radi­cal», basa­da en una cam­pa­ña gene­ra­li­za­da de tam­po­nes gra­tui­tos casa por casa, que está dan­do resul­ta­dos, por­que has­ta aho­ra, mien­tras que en paí­ses como Bra­sil los ataú­des se acu­mu­lan, en Vene­zue­la hay 10 muer­tos. Al mis­mo tiem­po, todos los sec­to­res popu­la­res están garan­ti­za­dos con cober­tu­ra social, mien­tras se con­ti­núa pro­du­cien­do en sec­to­res esen­cia­les dan­do a los tra­ba­ja­do­res drás­ti­cas medi­das de segu­ri­dad adi­cio­na­les.

Gra­cias a la pron­ta inter­ven­ción de Chi­na, ha lle­ga­do un mayor sopor­te téc­ni­co que ha per­mi­ti­do con­ver­tir par­te de la pro­duc­ción para hacer más­ca­ri­llas, reac­ti­vos y artícu­los de higie­ne. Den­tro de la Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na, las fábri­cas que antes pro­du­cían uni­for­mes, aho­ra hacen tra­jes de pro­tec­ción y más­ca­ri­lla, tra­ba­jan­do a toda velo­ci­dad para dis­tri­buir­los gra­tui­ta­men­te a la pobla­ción y a quie­nes tra­ba­jan en el cam­po de la salud, con la ayu­da de médi­cos cuba­nos.

Pro­du­cir para ven­cer, esta es la entre­ga. Esta, dijo el pre­si­den­te, es la cla­ve para recu­pe­rar­se de una cri­sis glo­bal que deja­rá al des­cu­bier­to los meca­nis­mos de espe­cu­la­ción finan­cie­ra, domi­nan­tes en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta, y devol­ve­rá la eco­no­mía real al cen­tro.

El petró­leo, dijo, segui­rá sien­do impor­tan­te duran­te mucho tiem­po, pero el mode­lo ren­tis­ta petro­le­ro se está ago­tan­do. Enton­ces será nece­sa­rio, con el con­trol del esta­do, diver­si­fi­car la eco­no­mía real para aumen­tar los ingre­sos y finan­ciar todo el ciclo de pro­duc­ción.

Los CLAP, expli­có Madu­ro, aho­ra lle­gan a 7 millo­nes de fami­lias a tra­vés de las orga­ni­za­cio­nes del poder popu­lar, y son un mode­lo para exten­der­se. Con­tie­nen pro­duc­tos de cali­dad a un pre­cio jus­to. Y si el esta­do recu­pe­ra el dine­ro inver­ti­do, ¿por qué los comer­cian­tes debe­rían espe­cu­lar sobre los pro­duc­tos a pesar del bajo cos­to de ori­gen y en ple­na pan­de­mia?

Una pan­de­mia que Vene­zue­la enfren­ta con madu­rez y con­cien­cia, 13.000 uni­da­des médi­cas bási­cas que van de casa en casa están des­ple­ga­das en el terri­to­rio. Estruc­tu­ras de pre­ven­ción para enfren­tar el coro­na­vi­rus y que han per­mi­ti­do des­cu­brir un bro­te peli­gro­so en el esta­do de Nue­va Espar­ta.

Allí, en una Aca­de­mia de béis­bol que per­ma­ne­ció abier­ta a pesar de la cua­ren­te­na, se cele­bró el con­tra­to de un joven depor­ti­vo que iría a jugar en los Esta­dos Uni­dos. Debi­do a algu­nos infec­ta­dos, el Covid-19 se pro­pa­gó a los mucha­chos entre 12 y 19 años que esta­ban pre­sen­tes y a los tra­ba­ja­do­res del ins­ti­tu­to. Pero, por aho­ra, el virus per­ma­ne­ce con­te­ni­do gra­cias a la pun­tua­li­dad y escru­pu­lo­si­dad de las medi­das de pre­ven­ción.

Una direc­ción con­tra­ria a la que han empren­di­do los paí­ses capi­ta­lis­tas, igno­ran­do las reco­men­da­cio­nes de la OMS. Un resul­ta­do que negó las pre­dic­cio­nes de la dere­cha gol­pis­ta que, a los pri­me­ros sig­nos de la pan­de­mia, había dicho que el virus cau­sa­ría una masa­cre en Vene­zue­la.