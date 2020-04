PRESENTACIÓN /​AURKEZPENA

SINDICATO DE VIVIENDA /​

NOTA DE PRESENTACIÓN

Hemos ini­cia­do un nue­vo cur­so las mili­tan­tes del Bir­ja­betze

Kolek­ti­boa y con el nue­vo cur­so lle­gan muchos cam­bios. Hace ya un año

que anun­cia­mos la aper­tu­ra de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción y des­de

enton­ces, las cosas han cam­bia­do mucho; duran­te el pasa­do cur­so, la

ofi­ci­na ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para dar res­pues­tas

inme­dia­tas a la pro­ble­má­ti­ca par­cial de la vivien­da y para enten­der

con mayor pro­fun­di­dad la pro­ble­má­ti­ca en sí mis­ma. Pero esto, no ha

sido más que el ini­cio. Aun­que la expe­rien­cia de la ofi­ci­na de

Oku­pa­ción nos haya ser­vi­do para con­fir­mar la urgen­cia del pro­ble­ma

de la vivien­da, no ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para la

recom­po­si­ción polí­ti­ca del pro­le­ta­ria­do; es decir, ha resul­ta­do ser

una herra­mien­ta muy efec­ti­va a la hora de dar res­pues­tas, de for­ma

orga­ni­za­da, a pro­ble­má­ti­cas par­cia­les, pero no ha pues­to sobre la

mesa los ele­men­tos indis­pen­sa­bles para la auto-orga­ni­za­ción.

Tras

el pro­ce­so interno que comen­zó en verano y al que aho­ra damos fin –

en el cual lle­va­mos a cabo deba­tes tác­ti­cos y orga­ni­za­ti­vos, nos

for­ma­mos en dis­tin­tos temas e inten­ta­mos dar solu­ción a todos los

pro­ble­mas orga­ni­za­ti­vos que pudié­re­mos pre­ver – pode­mos afir­mar

que comen­za­mos el cur­so con trans­for­ma­cio­nes cua­li­ta­ti­vas

sig­ni­fi­ca­ti­vas. Apren­dien­do de los erro­res, esta vez, pre­sen­ta­mos el

Sin­di­ca­to de Vivien­da, una for­ma orga­ni­za­ti­va pro­pia a la cla­se

tra­ba­ja­do­ra que nace para hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de la

vivien­da de for­ma efec­ti­va y dis­ci­pli­na­da.

El Bir­ja­betze Kolek­ti­boa, sien­do una for­ma orga­ni­za­ti­va que res­pon­día

a una fase cons­ti­tu­ti­va, per­de­rá su efec­ti­vi­dad a la hora de hacer

fren­te a los pró­xi­mos retos y dará paso al Sin­di­ca­to de Vivien­da.

Enten­de­mos como par­te impres­cin­di­ble del apren­di­za­je polí­ti­co la

revi­sión cons­tan­te de la tác­ti­ca y de las estruc­tu­ras orga­ni­za­ti­vas

y en este sen­ti­do, la nece­si­dad de cam­bios estruc­tu­ra­les no es señal

de fra­ca­so, sino la con­se­cu­ción lógi­ca de una prác­ti­ca polí­ti­ca

cons­cien­te y auto­crí­ti­ca. Con la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción cono­ci­mos la

urgen­cia de la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y segui­da­men­te, nos dimos

cuen­ta de la nece­si­dad de una for­ma orga­ni­za­ti­va que tra­ba­ja­ra esta

pro­ble­má­ti­ca de for­ma más efec­ti­va; como can­ta­ba aquel can­tau­tor

cubano “lo más terri­ble se apren­de ense­gui­da y lo her­mo­so nos

cues­ta la vida”.

El

Sin­di­ca­to de Vivien­da, por lo tan­to, pre­ten­de afron­tar la

pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y poner sobre la mesa ele­men­tos

nece­sa­rios para la auto-orga­ni­za­ción de cla­se. A dife­ren­cia que en

la Ofi­ci­na, el Sin­di­ca­to ten­drá una

asam­blea gene­ral en la que se ges­tio­na­rá la soli­da­ri­dad de for­ma

colec­ti­va. Los tra­ba­ja­do­res reci­bi­re­mos del Sin­di­ca­to según nues­tras

nece­si­da­des y apor­ta­re­mos según nues­tras capa­ci­da­des. En

este ciclo se mate­ria­li­za, en nues­tra opi­nión, la soli­da­ri­dad de

cla­se y ésta, a su vez, mues­tra que la auto-orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria

es impres­cin­di­ble y efec­ti­va ante la ofen­si­va capi­ta­lis­ta. Con esto,

que­re­mos recu­pe­rar la for­ma polí­ti­ca del sin­di­ca­to, que­re­mos

ale­jar­lo del pro­ce­so de buro­cra­ti­za­ción y asi­mi­la­ción que ha

sufri­do y pro­bar­lo en su for­ma ori­gi­na­ria: for­ma­do por tra­ba­ja­do­res y

diri­gi­da a suplir las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res; un sin­di­ca­to

que res­pon­de­rá a las atro­ci­da­des del sis­te­ma capi­ta­lis­ta y al mis­mo

tiem­po, pon­drá los ele­men­tos orga­ni­za­ti­vos y polí­ti­cos nece­sa­rios

para que la revo­lu­ción sea fac­ti­ble. El Sin­di­ca­to de Vivien­da, para

aque­llos que sufri­mos la cruel­dad de la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da,

pre­ten­de ser garan­tía de com­pro­mi­so, com­pro­mi­so de cui­da­do mutuo,

pero tam­bién, el com­pro­mi­so de no cesar en nues­tros esfuer­zos has­ta

trans­for­mar los cimien­tos más pro­fun­dos que cau­san la mise­ria del

pro­le­ta­ria­do.

Sin­di­ca­to de Vivien­da.

Nada

es impo­si­ble, todo se orga­ni­za.



ETXEBIZITZA SINDIKATUA /​

AURKEZPEN OHARRA

Kur­tso

berria abia­tu dugu Bir­ja­betze Kolek­ti­bo­ko mili­tan­te­ok eta kur­tso

berria­re­kin bate­ra hain­bat alda­ke­ta datoz. Bada urte bete Oku­pa­zio

Bule­goa­ren ire­kie­ra ira­ga­rri genue­la eta ordu­tik, hain­bat izan dira

eman­da­ko alda­ke­tak; bule­goa tres­na ego­kia izan da, aurre­ko kur­tsoan

zehar, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka par­tzia­la­ri bereha­la­ko eran­tzu­nak

ema­te­ko eta etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka bera hobe­to uler­tze­ko. Bai­na

hau, hasie­ra bes­te­rik ez da izan. Bada, Oku­pa­zio Bule­goa­ren

espe­rien­tziak etxe­bi­zitza­ren gaia­ren urgen­tzia fro­gatze­ko balio izan

badi­gu ere, ez da tres­na ego­kia izan pro­le­tar­goa­ren erre­kon­po­si­zio

poli­ti­ko­ra­ko; hau da, tres­na efek­ti­boa suer­ta­tu da pro­ble­ma­ti­ka

par­tzia­lei modu anto­la­tuan ate­ra­bi­dea plan­te­atze­ra­ko orduan, bai­na ez

ditu auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ezin­bes­te­ko ele­men­tuak mahai­gai­ne­ra­tu.

Udan

hasie­ra eman eta orain bukatzen dugun bar­ne pro­ze­sua­ren ostean –

zei­ne­tan ezta­bai­da tak­ti­koak eta orga­ni­za­ti­boak aurre­ra era­man, gure

burua gai ezber­di­ne­tan for­ma­tu eta oro­ko­rrean aurrei­kus genitza­keen

anto­la­kun­tzaz­ko hutsu­neei kon­pon­bi­dea ema­ten aha­le­gin­du garen –

argi esan deza­ke­gu alda­ke­ta kua­li­ta­ti­bo nabar­me­ne­kin hasi­ko dugu­la

kur­tsoa. Akatse­ta­tik ika­si eta orain­goan, Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua

aur­kez­te­ra gatoz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri modu efek­ti­bo eta

dizi­pli­na­tuan

aurre egi­te­ko jaio­ta­ko lan­gi­leon berez­ko anto­la­kun­tza for­ma.

Bir­ja­betze Kolek­ti­boa era­ke­ta fase bati eran­tzu­ten zion anto­la­kun­tza

ere­dua iza­nik, bere era­gin­kor­ta­su­na gal­du­ko du dato­zen erron­kei aurre

egi­te­ra­ko orduan eta bide eman­go dio Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua­ri.

Ira­kas­pen poli­ti­koa­ren par­te ezin­bes­te­kotzat jotzen dugu, tak­ti­ka­ren

eta anto­la­kun­tza egi­tu­ren berri­kus­pen kons­tan­tea egi­tea eta zen­tzu

hone­tan, alda­ke­ta sako­na­ren beha­rra ez da porro­ta­ren sei­na­le, jar­dun

poli­ti­ko kon­tzien­te eta auto­kri­ti­koa­ren ondo­rio logi­koa bai­zik.

Oku­pa­zio Bule­goa­re­kin etxe­bi­zitza­ren ara­zoa­ren urgen­tzia eza­gu­tu

genuen eta jarraian, berau modu efek­ti­boa­goan lan­du­ko lukeen

anto­la­kun­tza for­ma baten beha­rraz ohar­tu ginen; abes­la­ri kuba­tar

batek abes­tu beza­la “gau­za latze­nak bereha­la ikas­ten dira,

ede­rre­nek aldiz, bizi oso bat behar dute”.

Etxe­bi­zitza

Sin­di­ka­tuak, beraz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri aurre egin eta

kla­se auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ele­men­tuak mahai­gai­ne­ra­tu nahi ditu.

Bule­goan ez beza­la, Sin­di­ka­tuak asan­bla­da oro­kor bat izan­go du,

zei­ne­tan elkar­ta­su­na kolek­ti­bo­ki kudea­tu­ko den. Lan­gi­leok,

gure beha­rren ara­be­ra jaso­ko dugu Sin­di­ka­tu­tik eta gai­ta­su­nen ara­be­ra

eman. Ziklo hone­tan gau­zatzen da, gure ustez, kla­se elkar­ta­su­na

eta honek, pro­le­tar­goa­ren auto-anto­la­kun­tza for­men beha­rrez­ko­ta­su­na

eta efek­ti­bo­ta­su­na era­kus­ten digu ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren aurrean.

Sin­di­ka­tua­ren for­ma poli­ti­koa berres­ku­ra­tu nahi dugu hone­kin,

pai­ra­tu­ri­ko buro­kra­ti­za­zio eta asi­mi­la­zio pro­ze­sue­ta­tik aska­tu eta

bere jato­rriz­ko izae­ra fro­gatze­ra goaz: lan­gi­leok osa­tu­ta eta

lan­gi­leon beha­rrak asetze­ra bide­ra­tua; sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren

basa­ke­ria­ri eran­tzun­go dion eta aldi berean, iraul­tza gau­za­ga­rria

izan dadin ele­men­tu poli­ti­ko eta orga­ni­za­ti­boak mahai gai­ne­ratzen

dituen sin­di­ka­tua. Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak, etxe­bi­zitza­ren

pro­ble­ma­ti­ka­ren gor­din­ta­su­na pai­ratzen dugu­non­tzat, ber­me bat izan

nahi du, elkar babes­tu­ko dugu­na­ren ber­mea, pro­le­tar­goa­ren mise­ria­ren

erro sako­ne­nak iraul­tze­ra arte, etsi­ko ez dugu­na­ren ber­mea.

Etxe­bi­zitza

Sin­di­ka­tua.

Nada

es impo­si­ble, todo se orga­ni­za.