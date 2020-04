NI UNA NEVERA VACÍA /​HOZKAILU HUTSIK EZ

NO SE PUEDE LUCHAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO: ¡NI UNA NEVERA VACÍA!

Kai­xo

com­pa­ñe­ros y ami­gos!

Hace

ya unas sema­nas que des­de el Sin­di­ca­to de Vivien­da pusi­mos en mar­cha

un correo de con­tac­to para todas aque­llas per­so­nas que, en esta

situa­ción tan difí­cil debi­da al Covid-19, tie­nen pro­ble­mas con la

vivien­da. Como había­mos pre­vis­to, las ayu­das del Gobierno no son ni

de lejos sufi­cien­tes para cubrir las nece­si­da­des reales, sobre todo

por los estric­tos

requi­si­tos y a la enor­me buro­cra­cia nece­sa­ria para

con­se­guir­las. Por si esto fue­ra poco, a muchas per­so­nas y fami­lias no

le que­da dine­ro para con­se­guir comi­da. Los ser­vi­cios socia­les de

Gas­teiz están satu­ra­dos y no dan a bas­to para cubrir todas la

nece­si­da­des; ade­más, los pro­ce­di­mien­tos están para­dos y las

per­so­nas tie­nen serias difi­cul­ta­des a la hora de pedir nue­va

asis­ten­cia.



El

obje­ti­vo del Sin­di­ca­to de Vivien­da es pro­mo­ver la auto-orga­ni­za­ción

de la cla­se tra­ba­ja­do­ra en defen­sa de sus intere­ses y hacia la

crea­ción de una socie­dad más jus­ta, sin divi­sión entre cla­ses y

con las mis­mas con­di­cio­nes de vida de cali­dad para todo el mun­do.

Pero sabe­mos muy bien que con el estó­ma­go vacío no se pue­de luchar

para defen­der un mun­do mejor, ni siquie­ra para defen­der un pues­to de

tra­ba­jo o una casa dig­na don­de vivir y don­de pasar la cua­ren­te­na. Por

eso vemos impres­cin­di­ble garan­ti­zar la comi­da a todas aque­llas

per­so­nas que, ago­ta­das ya todas la vías pro­pues­tas por el Esta­do

(por incum­pli­mien­to de los requi­si­tos o por satu­ra­ción de los

ser­vi­cios) no ten­gan otra opción.

De momen­to, debi­do a las

res­tric­cio­nes impues­tas por el esta­do de alar­ma, no pode­mos

orga­ni­zar­nos como nos gus­ta­ría y la úni­ca opción que tene­mos de

con­se­guir comi­da es reco­lec­tar dine­ro para com­prar­la y repar­tir­la

entre las per­so­nas y fami­lias más nece­si­ta­das.





Así que

pedi­mos

apo­yo mutuo. Hay muchas for­mas de

hacer­lo: si pue­des dona un poco de dine­ro para com­prar comi­da. Si no

pue­des, difun­de este

men­sa­je para que lle­gue a muchas mas

per­so­nas que pue­dan apor­tar. Por

últi­mo,

si cono­ces a

alguien que ten­ga

pro­ble­mas con la vivien­da o que

reduz­ca

su ali­men­ta­ción debi­do a la fal­ta de

recur­sos, haz­le lle­gar

nues­tro con­tac­to: [email protected] ​gmail.​com .

Puedes

apor­tar dine­ro median­te tu telé­fono móvil a tra­vés de la

apli­ca­ción Bizum indi­can­do el núme­ro de telé­fono 644168747,

o

hacien­do una trans­fe­ren­cia ban­ca­ria a la cuen­ta ES

1102390806762471635520.

EZIN BORROKATU GOSEAK JOTA: HOZKAILU HUTSIK EZ!

Kai­xo

kide eta lagu­nak!

Hain­bat

aste pasa dira Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tu­tik, Covid-19a­ren ondo­rioz

suer­ta­tu­ta­ko egoe­ra zail hone­tan, etxe­bi­zitza ara­zoak dituz­ten

per­tso­nen­tza­ko hel­bi­de elek­tro­ni­koa

martxan jarri genue­ne­tik. Aurrei­ku­si genuen beza­la, Gober­nua­ren

lagun­tzak ez dira inon­dik inora nahi­koak behar errea­lak asetze­ko,

batez ere, hauek lor­tze­ko behar diren bal­din­tza zorrotzen eta

buro­kra­zia kora­pi­latsua­ren

ondo­rioz. Hau

gutxi balitz, per­tso­na eta fami­lia askok ez dute jada diru nahi­ko­rik

jana­ria lor­tze­ko. Gas­teiz­ko zer­bitzu sozia­lak gai­nez­ka dau­de eta ez

dira nahi­koa behar guz­tiak asetze­ko; gai­ne­ra, pro­ze­di­men­duak gel­di­rik

dau­de eta jen­deak zail­ta­sun izu­ga­rriak ditu asis­ten­tzia berria

eskatze­ra­ko orduan.



Etxe­bi­zitza

Sin­di­ka­tua­ren hel­bu­rua lan­gi­le kla­sea­ren auto-anto­la­kun­tza bul­tzatzea

da, gure intere­sen defen­tsan eta gizar­te jus­tua­go baten sor­kun­tza­ri

begi­ra, kla­se arte­ko bereiz­ke­ta­rik gabe­koa eta kali­ta­tez­ko bizi

bal­dintzen

ber­din­ta­su­na ber­ma­tuko

due­na.

Hala ere, ondo daki­gu, sabe­la

hutsik izan­da, ezin

dela mun­du hobe baten alde borro­ka­tu, lan­pos­tua defen­da­tu ezta

berro­geial­dia pasatze­ko etxe­bi­zitza duin bat ber­ma­tu ere.

Horre­ga­tik, pre­miaz­koa ikus­ten dugu, Esta­tuak eskein­tzen dituen bide

guz­tiak agor­tu ostean bes­te auke­ra­rik ez duen per­tso­na oro­ri

(bal­din­tzak ez betetzea­ga­tik edo zer­bitzuen satu­ra­zioa­ga­tik), jana­ria

ber­matzea.





Momen­tuz,

alar­ma egoe­rak inpo­sa­tu­ta­ko mugen­ga­tik,

ezin dugu nahie­ran anto­la­tu eta jana­ria lor­tze­ko dugun modu baka­rra

dirua bil­tzea da, behar egoe­ran dau­den fami­lia eta per­tso­nen artean

banatze­ko.



Beraz,

elkar babe­sari dei egi­ten dio­gu.

Modu asko

dau­de: ahal badu­zu diru pix­kat eman jana­ria eros­te­ko. Ezin badu­zu,

mezu hau zabal­du lagun­du deza­keen aha­lik eta jen­de gehie­nak jaso

dezan. Azke­nik, etxe­bi­zitza­re­kin ara­zoak

dituen edo bere eli­ka­du­ra murriz­te­ra behar­tu­ta dagoen nor­bait

eza­gutzen badu­zu, gure kon­tak­tua hel­za­ra­zi:

[email protected]​gmail.​com.

Bizum

apli­ka­zioa­ren bitar­tez, mugi­ko­rre­tik dirua eman deza­ke­zu 644168747

zen­ba­kia­ren bidez, edo ban­ku trans­fe­ren­tzia bat egi­nez ES

1102390806762471635520

kon­tu­ra.