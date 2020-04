HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES /​ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA

HILO ORIGINAL DISPONIBLE EN:

HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES

En este hilo habla­re­mos sobre los Ser­vi­cios Socia­les (a par­tir de

aho­ra SS) de Vito­ria-Gas­teiz, expli­can­do su situa­ción actual

res­pec­to al pro­ble­ma de la vivien­da y de la ali­men­ta­ción; para

des­pués poner sobre la mesa algu­nas ideas acer­ca de la fun­ción que

cum­plen los SS:

Los SS del

Ayun­ta­mien­to de Gas­teiz son acce­si­bles a tra­vés de las uni­da­des de

Ser­vi­cios Socia­les Bási­cos (SSB) que hay en los dis­tin­tos Cen­tros

Cívi­cos de la ciu­dad. En éstos, se le asig­na un Tra­ba­ja­dor Sacial

Bási­co a cada usua­rio y éste, con la ayu­da de un gru­po de tra­ba­jo, hace la valo­ra­ción

del caso y diri­gen al usua­rio a los dis­tin­tos ser­vi­cios del

ayun­ta­mien­to o que están sub­con­tra­ta­dos por éste. A cau­sa del

esta­do de excep­ción los SSB fun­cio­nan por telé­fono, agu­di­zan­do las

difi­cul­ta­des de los usua­rios (pro cues­tio­nes de dine­ro e idio­ma).

Ade­más, no se hacen ya valo­ra­cio­nes de los casos por­que esos gru­pos

for­ma­dos por psi­có­lo­gos, edu­ca­do­res de calle etc. ya no se reúnen.

Por si esto fue­ra

poco, muchos de los ser­vi­cios sub­con­tra­ta­dos ya no aco­gen a más

gen­te por el peli­gro de con­ta­gio. El camino de los SSB, por lo tan­to,

se encuen­tra satu­ra­do y no es una opción para mucha gen­te.

Otra

opción, la más efi­cien­te aho­ra mis­mo, es la del Ser­vi­cio de

Urgen­cias Socia­les (de la calle San Anto­nio). Aquí se rea­li­zan

valo­ra­cio­nes mucho más rápi­das, ya que se bus­ca dar una res­pues­ta

inme­dia­ta a los casos.

En

lo que res­pec­ta a la vivien­da, se han habi­li­ta­do algu­nos espa­cios

para quie­nes se encuen­tran en la calle: Ater­pe (18 pla­zas) y un

edi­fi­cio habi­li­ta­do en el paseo de los Arki­llos (12 pl.), el DAI (20

pl.) y el fron­tón de Lakua ges­tio­na­do por la Cruz Roja (50 pl.).



Las

con­di­cio­nes son dudas para quie­nes viven y quie­nes tra­ba­jan en estos

luga­res, res­pec­to a las medi­das sani­ta­rias, por un lado, y sobre

todo, por la mise­ra­ble for­ma de vida que supo­ne vivir ahí.



Para

empeo­rar aún más la situa­ción, en cuan­to que las sub­con­tra­tas

deben fun­cio­nar en base a la ren­ta­bi­li­dad eco­nó­mi­ca, sus ser­vi­cios

son cada vez peo­res.

En

este momen­to, legal­men­te no se dan desahu­cios y lle­van a estos

espa­cios a toda per­so­na que esté vivien­do en la calle. La situa­ción

que se vive en muchos hoga­res es inso­por­ta­ble: 10 per­so­nas que están

meti­das en una casa peque­ña y dur­mien­do en el sue­lo, con­de­na­das

a una con­vi­ven­cia inso­por­ta­ble, per­so­nas que sufren el aco­so dia­rio

de sus case­ros… Muchos tie­nen que deci­dir entre sopor­tar esas

situa­cio­nes o vivir haci­na­dos en un fron­tón, cons­cien­tes de que el

futu­ro vie­ne muy oscu­ro.

Res­pec­to

a la cues­tión de los ali­men­tos: la comi­da que se alma­ce­na en el

Ban­co de Ali­men­tos de Ála­va se repar­te a tra­vés de varias

aso­cia­cio­nes (Bera­kah, Asoc. Afro­ame­ri­ca­na…). Pero, hoy en día, la

mayo­ría de los pun­tos de dis­tri­bu­ción están cerra­dos y sólo dos

están abier­tos en Gas­teiz: en

Jun­diz y en la calle Bra­sil. Los SSB envían a cada vez mas gen­te,

pero muchos de los volun­ta­rios que tra­ba­jan en estas aso­cia­cio­nes ya

no pue­den hacer­lo por­que son pobla­ción de ries­go (per­so­nas mayo­res).

Muchos jóve­nes han entra­do aho­ra de volun­ta­rios.

Las

capa­ci­da­des de estos ser­vi­cios son aho­ra meno­res y la deman­da es más

gran­de que nun­ca; pero el mayor pro­ble­ma vie­ne cuan­do algu­na gen­te no

pue­de con­se­guir el per­mi­so de los SSB para uti­li­zar estos ser­vi­cios y

tam­po­co pue­de con­se­guir comi­da con dine­ro.

Por eso, hemos

pues­to en mar­cha la cam­pa­ña “Ni una neve­ra vacía”, para

garan­ti­zar la comi­da a todos aque­llos que han que­da­do fue­ra de la

cari­dad del sis­te­ma. (mete­mos aquí el hilo de la cam­pa­ña)

En las socie­da­des

capi­ta­lis­tas, los ser­vi­cios socia­les cum­plen un papel impor­tan­te para

paliar la mise­ria estruc­tu­ral del pro­le­ta­ria­do: son indis­pen­sa­bles

para man­te­ner viva a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y para garan­ti­zar la paz

social.

A pesar de que

man­tie­nen vivo al pro­le­ta­ria­do más pobre de una for­ma mise­ra­ble y

dis­ci­pli­nan­te; a no ser que la orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria plan­tee una

alter­na­ti­va fren­te al apo­yo mate­rial míni­mo que garan­ti­zan los

ser­vi­cios socia­les, esto es, a no ser

que garan­ti­ce una par­te cada vez mayor de las nece­si­da­des

repro­duc­ti­vas (vivien­da, comi­da, ropa…) del pro­le­ta­ria­do, median­te

la divi­sión del tra­ba­jo orga­ni­za­da y basa­da en la soli­da­ri­dad, nece­si­ta­re­mos de los

ser­vi­cios socia­les del esta­do bur­gués. Por eso, debe­mos man­te­ner una

acti­tud de pre­sión hacia éstos: defen­dien­do el dere­cho del

pro­le­ta­ria­do a la asis­ten­cia de cali­dad, mien­tras seña­la­mos

los lími­tes de éstos y refor­za­mos las ins­ti­tu­cio­nes pro­le­ta­rias.

Los lími­tes del refor­mis­mo que­dan al des­cu­bier­to, por­que no pue­de

supe­rar la mise­ria estruc­tu­ral, por­que es impo­si­ble

garantizar,en la socie­dad bur­ge­sa, el acce­so uni­ver­sal y de cali­dad a

los medios de vida. Pero para noso­tros la mise­ria cru­da no sig­ni­fi­ca

inme­dia­ta­men­te más opcio­nes para la revo­lu­ción; hacien­do fren­te a

la mise­ria, nece­si­ta­mos refor­zar

la orga­ni­za­ción inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do, la úni­ca garan­tía

para que la revo­lu­ción sea via­ble. En este camino, nece­si­ta­re­mos de

avan­ces tác­ti­cos, nece­si­ta­re­mos impo­ner a la ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas

nues­tras reivin­di­ca­cio­nes median­te luchas con­cre­tas.

Estas expe­rien­cias

de lucha, ade­más, pue­den ser­vir para for­ta­le­cer nues­tras pro­pias

ins­ti­tu­cio­nes, intro­du­cien­do en nues­tras con­cien­cias la nece­si­dad y

la vali­ded de la orga­ni­za­ción, inte­gran­do cada vez más gen­te en la

comu­ni­dad de lucha.

Nos encon­tra­mos ante

gran­des retos, lo peor está por venir, pero con con­cien­cia y

com­pro­mi­so hare­mos el camino.

#NadaE­sIm­po­si­ble­To­do­SeOr­ga­ni­za

ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA



Hari hone­tan Gas­teiz­ko Gizar­te Zer­bitzuen (hemen­dik aurre­ra GZ)

ingu­ruan ari­tu­ko gara, hauen egun­go egoe­ra azal­duz etxe­bi­zitza­ren eta

jana­ria­ren ara­zoa­ri dago­kio­nez; ostean GZek betetzen duten

fun­tzioa­ren ingu­ru­ko zen­bait ideia pla­za­ra­tuz:

Gas­teiz­ko Uda­le­ko

GZak hiri­ko gizar­tetxe ezber­di­ne­tan dau­de Oina­rriz­ko Gizar­te

Zer­bitzuen bitar­tez iris­ga­rriak dira. Ber­tan, era­bil­tzai­le bakoitza­ri

Oina­rriz­ko Gizar­te Lan­gi­le bat esleitzen zaio eta honek, lan­tal­de

baten lagun­tza­re­kin, kasua­ren balo­ra­zio

bat egin eta uda­la­re­nak diren edo honek azpi­kon­tra­tatzen dituen

zer­bitzu ezber­di­ne­ta­ra bide­ratzen ditu era­bil­tzai­leak. Sal­bues­pen

egoe­ra­ren ondo­rioz, OGZak tele­fo­noz fun­tzio­natzen dute, zen­bait

era­bil­tzai­leen zail­ta­su­nak area­go­tuz (hiz­kun­tza zein diru

arra­zoien­ga­tik). Gai­ne­ra, kasuen balo­ra­zio­rik ez da egi­ten psi­ko­lo­go,

kale hezitzai­le eta aba­rrez osa­tu­ta­ko tal­de horiek ez dire­la­ko

bil­tzen.

Hau gutxi balitz,

azpi­kon­tra­ta­tu­ta­ko zer­bitzu askok ez dute jen­de berri­rik har­tzen

kon­ta­gio arris­kua­ga­tik. OGZen bidea, beraz, satu­ra­tu­ta dago eta ez da

auke­ra bat jen­de asko­ren­tza­ko.

Bes­te

auke­ra, efi­zien­tee­na orain, Gizar­te Larria­lie­ta­ra­ko Zer­bitzua (San

Anto­nio kale­koa) da. Hemen balo­ra­zio askoz azka­rra­goak egi­ten dira,

kasuei bereha­la­ko eran­tzu­na eman nahi zaie­la­ko.



Etxe­bi­zitza­ri

dago­kio­nez, kale gorrian dau­de­nen­tza­ko zen­bait espa­zio dau­de

ego­ki­tu­ta:

Ater­pe

(18 pla­za) eta Arki­llos pasa­le­kuan aton­du­ta­ko erai­ki­na (12 pl.), DAI

(20 pl.) eta Gurutze Gorriak kudeatzen duen Lakua­ko fron­toia (50

pl.).

Ber­tan

bizi diren eta lan egi­ten dute­nen bal­din­tzak kax­ka­rrak dira, neu­rri

sani­ta­rioei dago­kio­nez alde bate­tik, eta ber­tan bizi­rau­tea supo­satzen

duen bizi for­ma mise­ra­blea­ga­tik, batez ere.



Egoe­ra

gehia­go oker­tze­ko, azpi­kon­tra­tek erren­ta­ga­rri­ta­sun eko­no­mi­koa­ren

ara­be­ra fun­tzio­na­tu behar duten hei­nean, egoe­ra berria­re­kin haien

zer­bitzuak gero eta oke­rra­goak dira.



Momen­tu

hone­tan, ez da legal­ki etxe­ka­le­ratze­rik ema­ten eta kalean dagoen

per­tso­na oro horre­la­ko espa­zioe­ta­ra era­ma­ten dute. Etxe asko­tan bizi

den egoe­ra jasa­ne­zi­na da: 10 per­tso­na etxe txi­ki batean sar­tu­ta eta

lurrean lo egi­ten dau­de­nak, bizi­ki­detza

jasan­gaitz bate­ra kon­de­na­tu­ta, etxe­ko jabea­ren egu­ne­ro­ko pre­sioa

pai­ratzen dute­nak… Askok egoe­ra hori jasan edo fron­toi batean

pila­tu­ta bizitzea­ren artean era­ba­ki behar dute, etor­ki­zu­na ilun

dato­rre­laz jaki­tun.

Eli­ka­gaien

auzia­ri dago­kio­nez: Ara­ba­ko Eli­ka­gai Ban­kuak bil­tzen duen jana­ria

hain­bat elkar­te­ren bitar­tez (Bera­kah, Asoc. Afoa­me­ri­ca­na…) banatzen

da. Bai­na, egun, bana­ke­ta pun­tu gehie­nak itxi­ta dau­de eta soi­lik bi

dau­de ire­ki­ta Gas­tei­zen:

Jun­di­zen

eta Bra­sil kalean. OGZe­ta­tik bide­ra­tu­ta­ko jen­dea gero eta gehia­go da,

bai­na haue­tan lan bolon­dre­sa egi­ten zuten askok ezin dira ber­ta­ra­tu

arris­ku egoe­ran dagoen tal­dea (zaha­rrak) iza­tea­ga­tik. Gaz­te uga­ri

sar­tu dira orain bolon­dres.

Zer­bitzu

hauen gai­ta­su­nak murritza­goak dira eta eskae­ra inoiz baino han­dia­goa;

bai­na ara­zo larrie­na dator jen­de batek OGZen par­te­tik zer­bitzu hauek

era­bil­tze­ko bai­me­na lor­tu ezin due­nean eta ezin due­nean jana­ria diruz

lor­tu.

Horre­ga­tik,

“Hoz­kai­lu hutsik ez” kan­pai­na jarri dugu martxan, kla­se

elkar­ta­su­na­ren bitar­tez sis­te­ma­ren kari­ta­te­tik kan­po gera­tu diren

horiei jana­ria ber­matze­ko. (gure haria sar­tu hemen)

Gizar­te

kapi­ta­lis­te­tan, GZek paper garran­tzitsua betetzen dute pro­le­tal­goa­ren

mise­ria estruk­tu­ra­la baretze­ko: lan­gi­le­ria bizi­rik man­ten­tze­ko eta

bake sozia­la ber­matze­ko ezin­bes­te­koak dira.

Pro­le­tal­go txi­roe­na

modu mise­ra­ble eta dis­zi­pli­natzai­le batean bizi­rik man­ten­tzen duten

arren; anto­la­kun­tza pro­le­ta­rioak, GZek betetzen duten babes mate­rial

mini­moa­ren aurrean alter­na­ti­ba bat plan­te­atu ezean, hau da,

elkar­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko lan bana­ke­ta anto­la­tu baten bitar­tez,

pro­le­tal­goa­ren behar erre­pro­duk­ti­boa­ren par­te gero eta han­dia­go bat

(etxe­bi­zitza, jana­ria, arro­pa…) ber­ma­tu ezean, beha­rrez­koak izan­go

ditu­gu esta­tu bur­ge­sa­ren zer­bitzu sozia­lak. Horre­ga­tik, haue­ki­ko

pre­sio jarre­ra bat man­ten­du behar dugu: pro­le­tal­goa­ren kali­ta­tez­ko

asis­ten­tzia­ra­ko esku­bi­dea defen­da­tuz, honen limi­teak

sei­na­la­tu, ins­ti­tu­zio pro­le­ta­rioak indar­tzen ditu­gun bitar­tean.

Erre­for­mis­moa­ren limi­teak age­rian geratzen dira, ezin dute­la­ko

mise­ria estruk­tu­ra­la gain­di­tu, gizar­te bur­ge­sa­ren

bai­tan ezi­nez­koa dela­ko bizi-bitar­te­koen kali­ta­tez­ko sar­bi­de

uni­ber­tsa­la ber­ma­tu. Bai­na, guretzat mise­ria gor­di­nak ez dakar­tza

iraul­tza­ra­ko auke­ra han­dia­goak; mise­ria honi aurre egi­nez, pro­le­tal­goa­ren

anto­la­kun­tza inde­pen­den­tea indar­tze­ko beha­rra dugu, iraul­tza

gau­za­ga­rri iza­te­ko ber­me baka­rra bai­ta. Bide hone­tan, aurre­ra­pen

tak­ti­koak behar ditu­gu, borro­ka zehatzen bitar­tez ins­ti­tu­zio bur­ge­sei

gure alda­rri­ka­pe­nak inpo­sa­tu.

Borro­ka espe­rien­tzia

hauek, gai­ne­ra, gure ins­ti­tu­zio pro­pioak indar­tze­ko balio deza­ke­te,

anto­la­kun­tza­ren beha­rra eta balio­ga­rri­tu­sa­na gure kon­tzien­tzian

txer­ta­tuz, gero eta jen­de gehio borro­ka komu­ni­ta­te­ra inte­gra­tuz.

Erron­ka han­dien

eurrean gau­de, oke­rre­na etor­tzear dago, bai­na kon­tzien­tziaz eta

kon­pro­me­zuz bidea egin­go dugu.

#NadaE­sIm­po­si­ble­To­do­SeOr­ga­ni­za