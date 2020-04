Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 mayo 2020

Inter­sin­di­cal de Aragón-co.bas (IA-co.bas), deci­dió orga­ni­zar

mani­fes­ta­ción para el pró­xi­mo 1º de Mayo, reivin­di­can­do el día

inter­na­cio­nal de la cla­se obre­ra. Siem­pre hemos que­ri­do que este día

fue­ra un día de lucha y de reivin­di­ca­ción, con­tra este esta­do injus­to,

que favo­re­ce a la ban­ca y a las gran­des cor­po­ra­cio­nes.

Para ello se comu­ni­có a Dele­ga­ción de Gobierno, la rea­li­za­ción de una

cara­va­na de coches por dife­ren­tes calles de la ciu­dad, pasan­do por

algu­nos barrios obre­ros. Se deci­dió este for­ma­to, por la situa­ción en la

que nos encon­tra­mos, en el cual debe­mos de esta­ble­cer todas las medi­das

de segu­ri­dad ante el COVID-19

Des­de el sin­di­ca­to enten­de­mos que el esta­do actual de alar­ma no

sus­pen­de la expre­sión de los dere­chos fun­da­men­ta­les entre ellos el

dere­cho a la mani­fes­ta­ción.

Sub­de­le­ga­ción de Gobierno en Ara­gón nos ha comu­ni­ca­do que prohí­be la mani­fes­ta­ción y dice tex­tual­men­te, “no se garan­ti­za la segu­ri­dad de las per­so­nas en el con­tex­to de gra­ve cri­sis sani­ta­ria en la que nos encon­tra­mos”

No esta­mos de acuer­do con la prohi­bi­ción, ya que,

garan­ti­za­mos la segu­ri­dad de las per­so­nas, pues­to que lle­va­ría­mos,

guan­tes, mas­ca­ri­llas, dis­tan­cia de segu­ri­dad, una per­so­na por vehícu­lo.

Esta­ría­mos en muchí­si­mas mejo­res con­di­cio­nes de segu­ri­dad que en miles

de cen­tros de tra­ba­jo.

Tam­po­co esta­mos de acuer­do con las siguien­tes fra­ses del infor­me de la poli­cía nacio­nal, dice tex­tual­men­te. “…hay una enor­me con­cien­cia­ción social hacia las medi­das res­tri­ci­ti­vas dic­ta­das, no tole­rán­do­se por par­te de la ciu­da­da­nía las prác­ti­ca de des­pla­za­mien­tos, sali­das, reunio­nes fue­ra de las cir­cun­tan­cias pre­vis­tas por la ley, por lo que esta mani­fes­ta­ción podría crear, inclu­so una reac­ción por par­te de la gran mayo­ría de la ciu­da­da­nía, pudien­do alte­rar el orden públi­co, que no vería con agra­do que se pro­du­je­ra esta cele­bra­ción mien­tras que toda la socie­dad se encon­tra­ba con­fi­na­da en sus domi­ci­lios.”

Esta­mos de acuer­do, las medi­das tie­nen que ser res­tric­ti­vas

para que no se dete­rio­re nues­tra salud, pero… ¿solo se dete­rio­ra la

salud los sába­dos, domin­gos, fies­tas loca­les y nacio­na­les?

Millo­nes de [email protected], tie­nen que expo­ner su salud, todos los

días, sin tener sába­dos ni domin­gos ni fies­tas. ¿Tene­mos que expo­ner

nues­tra salud para hacer coches, lava­do­ras, tre­nes, edi­fi­cios?

En millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo no se res­pe­tan las dis­tan­cias de

segu­ri­dad, no reci­ben guan­tes ni mas­ca­ri­llas, no se les rea­li­zan los

test de COVID-19 y no se les aís­la.

Por todo ello, Inter­sin­di­cal de Aragón-co.bas, recu­rri­rá ante el

Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia de Ara­gón (TSJA), la deci­sión de la

sub­de­le­ga­ción del Gobierno y solo rea­li­za­rá la mani­fes­ta­ción, si el

Tri­bu­nal falla a favor de man­te­ner­la.