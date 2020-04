Argentina. Los médicos cubanos

Por Alber­to Cer­da Espó­si­to, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 abril 2020

«Me estoy infor­man­do por la tele y un des­ta­ca­do médi­co pane­lis­ta del canal de los 60 años, se pre­gun­ta­ba en públi­co, para qué vie­nen los médi­cos cuba­nos, si acá tene­mos una medi­ci­na de exce­len­cia?

La refle­xión me sue­na a un inte­rro­gan­te sin­ce­ro, pero se mez­cla con un tin­te pre­jui­cio­so, y per­don Dr, tam­bién de igno­ran­cia. Soy médi­co for­ma­do en la mis­ma facul­tad que Ud y creo que somos con­tem­po­rá­neos. Conoz­co Cuba , ten­go ami­gos y sé de su his­to­ria pre y pos revo­lu­cio­na­ria. Tam­bién La Escue­la Lati­noa­me­ri­ca­na de Salud de la Haba­na, don­de se for­ma­ron cien­tos de médi­cos argen­ti­nos, que en otras épo­cas y tam­bién en las actua­les, no pudie­ron estu­diar acá.

Mi pri­me­ra obser­va­ción es la siguien­te: Ud y yo, cuán­to tiem­po tra­ba­ja­mos en las villas de emer­gen­cia o barria­das del conur­bano de Cór­do­ba, envia­dos por nues­tra que­ri­da facul­tad o lue­go por el Minis­te­rio de Salud de la pro­vin­cia?

Los libros son una cosa muy lin­da, pero in situ, maman­do la reali­dad , com­par­tién­do­la y trans­for­mán­do­la jun­to a sus habi­tan­tes, es muy dis­tin­to. Esa es la gran dife­ren­cia que tene­mos Ud y yo con los cole­gas cuba­nos.

Ellos se for­ma­ron en MEDICINA SOCIAL, la que no tie­ne el signo pesos de zanaho­ria, sino el com­pro­mi­so SOLIDARIO, COMUNITARIO y TRANSFORMADOR como meta. Ellos cam­bia­ron radi­cal­men­te la pau­pé­rri­ma reali­dad que here­da­ron de siglos de saqueo por par­te de sus veci­nos del nor­te. Lue­go rema­ron con­tra el blo­queo cri­mi­nal a que fue­ron some­ti­dos por ele­gir otro des­tino, lo que los obli­gó a tener un nivel de con­cien­cia y com­pro­mi­so que Ud y yo no tene­mos ni nun­ca nece­si­ta­mos. La Salud Públi­ca cuba­na es un dere­cho adqui­ri­do con ran­go cons­ti­tu­cio­nal, que se cum­ple.

Ade­más, por ideología,la soli­da­ri­dad inter­na­cio­nal es una pre­mi­sa. Cuán­tos médi­cos argen­ti­nos fue­ron a cola­bo­rar con­tra el ébo­la en Áfri­ca?, o a dar­les visión ocu­lar a los coyas, cho­los o aima­ras boli­via­nos? Amé­ri­ca cen­tral está sem­bra­do de médi­cos cuba­nos com­ba­tien­do las pes­tes que la pobre­za ori­gi­na. Cuán­tos médi­cos nues­tros están RADICADOS O POR LO MENOS ROTAN por el impe­ne­tra­ble cha­que­ño, en la puna, en el mon­te san­tia­gue­ño, en el ber­me­jo, pil­co­ma­yo o comu­ni­da­des sig­na­das por la con­ta­mi­na­ción productiva?etc,etc,etc. Noso­tros fui­mos for­ma­dos para vivir en ciu­da­des o cen­tros con como­di­da­des míni­mas y suel­dos de medio para arri­ba. Acla­ro que soy fer­vien­te defen­sor de lo públi­co y que luché y lucho por ello, pero se de las defi­cien­cias y los moti­vos por lo que somos dis­tin­tos a los cuba­nos. Ellos se for­man para una MEDICINA HUMANISTA y COMUNITARIA noso­tros en una INDIVIDUALISTA y MERCANTILISTA.

Éste es el pres­ti­gio y el moti­vo por lo que los médi­cos cuba­nos son CONVOCADOS y reco­rren el mun­do. Si es que vie­nen, le pro­pon­go los invi­te a su pro­gra­ma y le ase­gu­ro que ten­drá una agra­da­ble sor­pre­sa»