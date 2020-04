Argentina. Actriz y profesora Nayla Pose: «No estoy dispuesta a no hacer más teatro» (Entrevista)

Por Vale­ria Fari­ña, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 abril 2020.

Nay­la Pose es actriz, direc­to­ra y reco­no­ci­da docen­te de tea­tro que nació en Bue­nos Aires, en 1974. Ade­más de ser egre­sa­da de la Escue­la Nacio­nal de Arte Dra­má­ti­co, se for­mó con Daniel Vero­ne­se, Ale­jan­dro Tan­ta­nian y Patri­cia Zan­ga­ro, y des­de el año 2002 se dedi­ca a la docen­cia en ámbi­tos públi­cos y pri­va­dos. En el 2008 creó jun­to a su com­pa­ñe­ro Clau­dio Quin­te­ros EL BRIO Tea­tro, del cual es direc­to­ra y docen­te.

Si bien no le gus­tan las entre­vis­tas ni las expo­si­cio­nes públi­cas, Nay­la Pose deci­dió sumar su voz a los deba­tes que comien­zan a cir­cu­lar en redes y en reunio­nes vir­tua­les entre dis­tin­tos cul­to­res, espe­cí­fi­ca­men­te jun­to a otras y otros docen­tes del tea­tro inde­pen­dien­te.

Entre algu­nas de las ini­cia­ti­vas empren­di­das en esa direc­ción, la «Revis­ta Lle­gás» la entre­vis­tó en IG LIVE, para saber cómo está atra­ve­san­do la situa­ción gene­ra­da a par­tir del Covid19 y para pro­fun­di­zar cómo está reper­cu­tien­do la cua­ren­te­na en el tea­tro inde­pen­dien­te.

Duran­te la trans­mi­sión en vivo con Ricar­do Tam­bu­rrano, Nay­la Pose remar­có que en la actua­li­dad apa­re­cie­ron con mucha cla­ri­dad dos pro­ble­má­ti­cas: el mie­do como meca­nis­mo de domi­na­ción y la dic­ta­du­ra del mer­ca­do.

«El tea­tro inde­pen­dien­te es extra­or­di­na­rio», recor­dó, «por­que se esca­pa de la lógi­ca del mer­ca­do. Es una mane­ra de ser y estar en el mun­do», «y eso es lo que jus­to aho­ra no pode­mos hacer», recal­có la entre­vis­ta­da que ade­más expre­só las razo­nes por las cua­les entien­de que «esta­mos ante una invo­lu­ción cul­tu­ral».

Si bien la actriz y docen­te seña­ló que la éti­ca y el cui­da­do de la salud entran en ten­sión con otras situa­cio­nes, como por ejem­plo la acti­vi­dad tea­tral, de nin­gu­na mane­ra cues­tio­nó el cui­da­do tan nece­sa­rio en estos momen­tos.

Rela­tó cómo siguió el con­tac­to con sus estu­dian­tes a par­tir de la cua­ren­te­na, y reve­ló que por el momen­to esta­ble­ce encuen­tros perió­di­cos vir­tua­les que gene­ran un des­gas­te enor­me. «Allí sólo se pue­de trans­mi­tir el con­te­ni­do», «no es cla­se de tea­tro lo que esta­mos dan­do, yo no estoy sos­te­nien­do el deseo, no hay deseo sin tac­to sin piel, estoy ape­nas sos­te­nien­do una pul­sión de avan­ce», expli­có. Aún así, espe­ci­fi­có cuan impor­tan­te está sien­do sos­te­ner esa acti­vi­dad para los gru­pos del BRIO.

Entre otros varios temas, la docen­te se refi­rió a las posi­bles dis­cu­sio­nes que podrían arri­bar en un esce­na­rio pos cua­ren­te­na en tan­to con­vo­có a resig­ni­fi­car al artis­ta como acti­vis­ta y mili­tan­te. «Ser el cam­bio que que­re­mos en el mun­do». Tam­bién habló sobre la nece­si­dad de empe­zar a pen­sar al mun­do de otra mane­ra y no nor­ma­li­zar lo que esta­mos vivien­do, y reve­ló que docen­tes de tea­tros se han uni­fi­ca­do y están escri­bien­do un Mani­fies­to y un Pro­to­co­lo para hablar con las auto­ri­da­des. En defi­ni­ti­va, es hora de dis­tin­guir con cla­ri­dad «qué es lo que esta­mos [email protected] a no hacer», expli­có la artis­ta. Ella, por su par­te, advir­tió: «Yo no estoy dis­pues­ta a no hacer más tea­tro».

A con­ti­nua­ción entre­vis­ta com­ple­ta