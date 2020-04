Por Geral­di­na Colot­ti, Corres­pon­sal euro­pea de Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 de abril 2020

El pro­fe­sor Adán Chá­vez Frías, her­mano mayor del Coman­dan­te Eterno, no nece­si­ta pre­sen­ta­ción. Es Vice­pre­si­den­te de Asun­tos Inter­na­cio­na­les del Par­ti­do Socia­lis­ta Uni­do de Vene­zue­la (PSUV), actual­men­te es emba­ja­dor de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la en la Repú­bli­ca de Cuba y diri­ge el Ins­ti­tu­to de Altos estu­dios Hugo Chá­vez. Le agra­de­ce­mos por acep­tar res­pon­der nues­tras pre­gun­tas des­de La Haba­na.

¿Cómo ana­li­za esta pan­de­mia des­de Cuba?

Vivi­mos una coyun­tu­ra muy com­ple­ja para la huma­ni­dad, lo que ha moti­va­do a que en todo el mun­do se reali­cen esfuer­zos para enfren­tar este nue­vo coro­na­vi­rus, el Covid-19. Aho­ra, al eva­luar las dis­tin­tas for­mas en que ha sido abor­da­do el com­ba­te a esta pan­de­mia, pode­mos afir­mar que ha que­da­do demos­tra­da la inefi­cien­cia e invia­bi­li­dad de un mode­lo exclu­yen­te e injus­to que ago­ni­za: el capi­ta­lis­mo, que aca­bo con los sis­te­mas sani­ta­rios de aque­llos paí­ses que lo asu­mie­ron.

Por el con­tra­rio, el mode­lo socia­lis­ta, con su cla­ro acen­to en la gen­te, y en la soli­da­ri­dad como herra­mien­ta para com­ba­tir al Covid-19; ha demos­tra­do la valía de sus pre­cep­tos, sobre­po­nien­do a los cálcu­los eco­nó­mi­cos, la pre­ser­va­ción de la vida.

Uno de esos casos a resal­tar, ade­más de paí­ses como Chi­na y Rusia, es el de la her­ma­na Repú­bli­ca de Cuba; país que pese a ser víc­ti­ma, al igual que Vene­zue­la, de un cri­mi­nal blo­queo eco­nó­mi­co, finan­cie­ro y comer­cial por par­te del impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano, sigue sien­do ejem­plo de huma­nis­mo e inter­na­cio­na­lis­mo.

Has­ta el momen­to, Cuba ha des­ti­na­do 23 bri­ga­das de pro­fe­sio­na­les de la salud, del Con­tin­gen­te “Henry Reeve”, para sumar­se al esfuer­zo nacio­nal y local que se rea­li­za en 20 paí­ses del mun­do para com­ba­tir el Covid-19; cifra que se suma a las bri­ga­das de cola­bo­ra­ción médi­ca que man­tie­ne en 60 paí­ses, que tam­bién se han incor­po­ra­do al esfuer­zo de com­ba­tir esta enfer­me­dad, en don­de ya pres­tan sus ser­vi­cios Todo ello, sin des­cui­dar para nada la res­pon­sa­bi­li­dad de pro­te­ger a su Pue­blo.

Lo pro­pio hace el Gobierno Boli­va­riano en favor de las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos, sin dis­tin­tos de nin­gu­na natu­ra­le­za y don­de quie­ra que se encuen­tren. Por ejem­plo, noso­tros acá en La Haba­na, aten­dien­do a las res­pon­sa­bi­li­da­des que tene­mos como repre­sen­tan­te diplo­má­ti­co de nues­tro país en la Isla, hemos esta­do aten­dien­do a aque­llas y aque­llos con­na­cio­na­les que, por dis­tin­tas razo­nes, se encuen­tran aún en Cuba; bue­na par­te de los cua­les hemos logra­do retor­nen al país; gra­cias al empe­ño del com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro, hijo de Chá­vez, de garan­ti­zar el regre­so a la Patria de éstas y éstos com­pa­trio­tas.

Adán Chá­vez jun­to a Fidel Cas­tro

¿Por qué Vene­zue­la, a pesar de todo el aco­so, está tenien­do éxi­to con el Covid-19?

Las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos hemos deci­di­do afron­tar esta bata­lla con res­pon­sa­bi­li­dad, dis­ci­pli­na y cons­cien­cia del deber social, como per­ma­nen­te­men­te lo hizo el líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, des­de los pri­me­ros momen­tos en que comen­zó a ges­tar­se nues­tro pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio.

De mane­ra que, nues­tro Pue­blo ha res­pon­di­do con civis­mo y pro­fun­do amor a la Patria, al lla­ma­do a la cua­ren­te­na social, y ha segui­do al pie de la letra todas las direc­tri­ces ema­na­das por el Gobierno Boli­va­riano, con el com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Madu­ro al fren­te; quién no dudó en tomar medi­das con­tun­den­tes para sal­va­guar­dar la inte­gri­dad de nues­tra gen­te, en con­so­nan­cia con las reco­men­da­cio­nes for­mu­la­das por ins­tan­cias como la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS). Ello, a la par de adop­tar un con­jun­to de ini­cia­ti­vas orien­ta­das a garan­ti­zar que los diver­sos sec­to­res estra­té­gi­cos del país se man­ten­gan ope­ra­ti­vos, y pue­dan dar una res­pues­ta opor­tu­na e inme­dia­ta ante la pan­de­mia; mos­tran­do como, en socia­lis­mo, el ser humano es el cen­tro de todas las polí­ti­cas dise­ña­das e imple­men­ta­das.

Hoy pode­mos decir que la actua­ción del Gobierno Boli­va­riano para la con­ten­ción del Covid-19 ha sido ejem­plar y es refe­ren­cia para otros Pue­blos de Nues­tra Amé­ri­ca Lati­no­ca­ri­be­ña y el mun­do; una tarea para cuyo cum­pli­mien­to hemos con­ta­do con el apo­yo inva­lua­ble de paí­ses como Chi­na, Rusia y la siem­pre con­se­cuen­te Cuba.

Segu­ro estoy de que esa dis­ci­pli­na, ese ele­va­do gra­do de cons­cien­cia y ese espí­ri­tu ague­rri­do del heroi­co Pue­blo vene­zo­lano, segui­rán ponién­do­se de mani­fies­to, por­que las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos siem­pre nos hemos cre­ci­do en las adver­si­da­des; así como lo hemos hecho al derro­tar, en unión cívi­co-mili­tar y en defen­sa del lega­do del Coman­dan­te Hugo Chá­vez, líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, todos y cada uno de los inten­tos empren­di­dos por la ultra­de­re­cha vene­zo­la­na con el aus­pi­cio del impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano, para pro­cu­rar dar al tras­te con el pro­yec­to de amplias trans­for­ma­cio­nes que tie­ne lugar en nues­tro país des­de el año 1999.

Hace 15 años el Coman­dan­te Chá­vez, con el apo­yo de Fidel, creó Barrio Aden­tro. ¿Qué recuer­da de esto y qué cosa pue­de ense­ñar a Euro­pa?

La Misión Barrio Aden­tro, que el pasa­do 16 de abril cum­plió 15 años de crea­da, es un cla­ro ejem­plo de la estre­cha rela­ción que exis­te entre nues­tros Pue­blos, a par­tir de la fir­ma del Con­ve­nio Inte­gral de Coope­ra­ción Cuba-Vene­zue­la, sus­cri­to por ini­cia­ti­va de los Coman­dan­tes Fidel Cas­tro y Hugo Chá­vez el 30 de octu­bre del año 2000.

La Misión Barrio Aden­tro es, sin duda una, una de las polí­ti­cas socia­les más impor­tan­tes impul­sa­da por el Gobierno Boli­va­riano, y sig­ni­fi­có el acce­so de nues­tro Pue­blo a una aten­ción médi­ca gra­tui­ta, pre­ven­ti­va y de cali­dad, inclu­yen­do aque­llas comu­ni­da­des que antes del arri­bo al poder de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, en el año 1999, esta­ban exclui­das, como con­se­cuen­cia del mode­lo neo­li­be­ral impues­to al país en la IV Repú­bli­ca, que nos man­tu­vo duran­te déca­das en la mise­ria y la desola­ción.

Hoy, así lo dis­po­ne la Cons­ti­tu­ción Boli­va­ria­na, la salud es un dere­cho social fun­da­men­tal en el país, sien­do obli­ga­ción del Esta­do vene­zo­lano garan­ti­zar­lo como par­te del dere­cho a la vida de nues­tro Pue­blo; un come­ti­do en el que la Misión Barrio Aden­tro jue­ga un impor­tan­te rol, como herra­mien­ta fun­da­men­tal para robus­te­cer un Sis­te­ma Públi­co Nacio­nal que hoy es capaz de afron­tar la pan­de­mia, con gran efi­cien­cia y de mane­ra gra­tui­ta.

Esta es una posi­bi­li­dad que hoy no tie­nen, en líneas gene­ra­les, las y los habi­tan­tes de Euro­pa, dado que los sis­te­mas sani­ta­rios de sus paí­ses han demos­tra­do estar en cri­sis y ser inca­pa­ces de aten­der efi­caz­men­te al Covid-19. Euro­pa des­tru­yó el deno­mi­na­do mode­lo de bien­es­tar que, con sus bajas y sus altas, se había logra­do ins­ta­lar en ese Con­ti­nen­te; una con­se­cuen­cia que hoy pagan las ciu­da­da­nas y los ciu­da­da­nos euro­peos, que tie­nen que acu­dir a sis­te­mas de salud des­bor­da­dos por la reali­dad de la pan­de­mia, lo que demues­tra la pro­fun­da cri­sis en la que se encuen­tran, pro­duc­to del mode­lo neo­li­be­ral que asu­mie­ron.

Las auto­ri­da­des euro­peas pri­va­ti­za­ron sus sis­te­mas sani­ta­rios, cuyo man­te­ni­mien­to era con­si­de­ra­do una car­ga para el Esta­do y no, como ocu­rre por ejem­plo en Vene­zue­la, una nece­sa­ria inver­sión en bene­fi­cio del Pue­blo. Sólo en el año 2020, el por­cen­ta­je del pre­su­pues­to anual des­ti­na­do a la inver­sión social ascien­de al 75,9%; a pesar de las limi­ta­cio­nes que supo­ne para el país el cri­mi­nal blo­queo eco­nó­mi­co, finan­cie­ro y comer­cial impues­to por el impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano.

Mien­tras que en Euro­pa prio­ri­za­ron ante la toma de deci­sio­nes opor­tu­nas orien­ta­das a la pro­tec­ción de la vida de sus con­na­cio­na­les, la ren­ta­bi­li­dad, el cálcu­lo de los efec­tos socio­eco­nó­mi­cos; en Vene­zue­la y otros paí­ses fue­ron adop­ta­das medi­das drás­ti­cas en favor de la gen­te, inclu­yen­do la per­ma­nen­te repo­ten­cia­ción de sus sis­te­mas de salud, que han mos­tra­do su efec­ti­vi­dad en el esce­na­rio actual.

En 2013, al cele­brar su elec­ción en Mira­flo­res, mien­tras ya Capri­les esta­ba des­car­gan­do «la arre­che­ra», el Pre­si­den­te Madu­ro denun­ció que la oli­gar­quía le había pro­pues­to un acuer­do y que él lo recha­zó. ¿Qué pasó des­pués?, ¿Cuál ha sido el peso de la oli­gar­quía y qué cosa ha logra­do has­ta hora?

El año 2013 fue muy difí­cil para la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na. Aca­bá­ba­mos de des­pe­dir al Coman­dan­te Hugo Chá­vez y tuvi­mos que afron­tar las elec­cio­nes pre­si­den­cia­les; elec­cio­nes en las que una vez más las fuer­zas de la Patria sali­mos triun­fan­tes, aún en medio de la gran tris­te­za colec­ti­va que pade­cía el Pue­blo vene­zo­lano por la pér­di­da del líder; unos resul­ta­dos que, como bien dice usted, no fue­ron reco­no­ci­dos por la opo­si­ción vene­zo­la­na.

Aho­ra, esta acti­tud no es nada nue­vo. Prác­ti­ca­men­te no ha habi­do pro­ce­so elec­to­ral en que hayan per­di­do, cuyos resul­ta­dos hayan reco­no­ci­do, a pesar de que Vene­zue­la dis­po­ne de uno de los sis­te­mas elec­to­ra­les más con­fia­bles del mun­do. Sólo reco­no­cen los resul­ta­dos cuan­do ganan, como ocu­rrió en las elec­cio­nes par­la­men­ta­rias del año 2015; cuyo triun­fo opo­si­tor, por cier­to, fue rápi­da­men­te ava­la­do por las fuer­zas patrio­tas.

De mane­ra que, la oli­gar­quía apá­tri­da vene­zo­la­na siem­pre ha ape­la­do al “ata­jo” gol­pis­ta, ante la impo­si­bi­li­dad de ven­cer en las urnas elec­to­ra­les a la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na; lo que ha lle­va­do a nues­tro Pue­blo a estar pre­pa­ra­do para defen­der, en unión cívi­co-mili­tar, el lega­do del Coman­dan­te Hugo Chá­vez, afron­tan­do con deter­mi­na­ción todas las arre­me­ti­das gol­pis­tas que de mane­ra per­ma­nen­te han teni­do lugar en estos 21 años, inclu­yen­do la ten­ta­ti­va de Capri­les en el año 2013. Ante cada fra­ca­so, la opo­si­ción vene­zo­la­na se ha veni­do des­gas­tan­do y, prác­ti­ca­men­te, lo úni­co que la man­tie­ne es el apo­yo direc­to del gobierno nor­te­ame­ri­cano.

No ha habi­do, no hay y no habrá pac­to con la oli­gar­quía para trai­cio­nar al heroi­co Pue­blo vene­zo­lano, que se man­tie­ne fir­me en defen­sa de su revo­lu­ción.

En Euro­pa man­da el mer­ca­do y así quie­ren que sigue pasan­do des­pués de la rece­sión post pan­de­mia. ¿Qué va pasar en Vene­zue­la?

Me pare­ce que, aun­que algu­nas y algu­nos insis­ten tes­ta­ru­da­men­te en la adop­ción de deci­sio­nes que has­ta aho­ra han demos­tra­do ser par­te del pro­ble­ma; una vez se logre con­tro­lar la pan­de­mia, el mun­do será otro.

Cla­ro, ello ame­ri­ta del con­cur­so de todas y todos noso­tros, de la movi­li­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas y socia­les del mun­do, de cuan­to haga­mos aho­ra para hacer del pla­ne­ta un lugar más jus­to, segu­ro y decen­te; fun­da­men­tal­men­te de la cla­se obre­ra, que por estos fechas cele­bra el Día Inter­na­cio­nal del Tra­ba­ja­dor y la Tra­ba­ja­do­ra.

En todo caso, paí­ses como Chi­na, Cuba y Vene­zue­la, entre otros que han pues­to su acen­to en la gen­te, en sal­va­guar­dar su vida, sal­drán for­ta­le­ci­dos; mien­tras que los paí­ses capi­ta­lis­tas, que han demos­tra­do una gran inep­ti­tud para afron­tar esta com­ple­ja coyun­tu­ra, van a salir debi­li­ta­dos, por mucha fuer­za eco­nó­mi­ca y mili­tar que ten­gan, como es el caso de los pro­pios Esta­dos Uni­dos y de una Euro­pa, que por cier­to tie­ne poco que mos­trar como ejem­plo en mate­ria de uni­dad y coope­ra­ción.

En el caso de Vene­zue­la, habre­mos ade­más vali­da­do nues­tro mode­lo de bien­es­tar social, el Sis­te­ma de Misio­nes y Gran­des Misio­nes Socia­lis­tas; así como el esque­ma de inte­gra­ción que hemos veni­do desa­rro­llan­do estos años, sus­ten­ta­do como se sabe en el idea­rio inte­gra­cio­nis­ta del Padre Liber­ta­dor Simón Bolí­var.

Adán Chá­vez y el pre­si­den­te cubano Miguel Díaz Canel

En Euro­pa la pro­pa­gan­da de gue­rra con­tra el Gobierno Boli­va­riano es muy fuer­te. ¿Cómo expli­ca­ría lo que está pasan­do aho­ri­ta con la gaso­li­na, la espe­cu­la­ción de los pre­cios?

Vene­zue­la es víc­ti­ma de una cri­mi­nal arre­me­ti­da impe­rial, que se expre­sa en los ámbi­tos polí­ti­co-diplo­má­ti­co y eco­nó­mi­co-finan­cie­ro; sien­do obje­to de fuer­tes medi­das coer­ci­ti­vas uni­la­te­ra­les, adop­ta­das extra­te­rri­to­rial­men­te por el gobierno supre­ma­cis­ta de Esta­dos Uni­dos, des­de al menos el año 2014.

Esas medi­das cons­ti­tu­yen un Cri­men de Lesa Huma­ni­dad, según lo pre­vis­to en el Esta­tu­to de Roma; y están orien­ta­das a impe­dir que nues­tro país pue­da rea­li­zar tran­sac­cio­nes para acce­der a ali­men­tos y medi­ci­nas para aten­der a nues­tro Pue­blo, con­se­guir finan­cia­mien­to inter­na­cio­nal ‑esta prohi­bi­ción inclu­ye: bonos, prés­ta­mos, exten­sio­nes de prés­ta­mos, garan­tías de prés­ta­mos, car­tas de cré­di­to, fac­tu­ras o notas de des­cuen­to y papa­les comerciales‑, al blo­queo de las acti­vi­da­des finan­cie­ras del Ban­co Cen­tral de Vene­zue­la (BCV), y a prohi­bir la rea­li­za­ción de las ope­ra­cio­nes de Petró­leos de Vene­zue­la (PDVSA), de las cua­les depen­de bue­na par­te de los ingre­sos del país, al pun­to de ser­le con­fis­ca­da la filial CITGO, ubi­ca­da en terri­to­rio esta­dou­ni­den­se, e impe­dir que lle­guen al país los insu­mos reque­ri­dos para pro­du­cir com­bus­ti­ble. Tam­bién, se nos ha prohi­bi­do poder efec­tuar cual­quier tran­sac­ción con oro y crip­to­mo­ne­das.

Todas estas medi­das de asfi­xia eco­nó­mi­ca, como las imple­men­ta­das en su momen­to en con­tra del Pre­si­den­te Már­tir Sal­va­dor Allen­de, auna­das a las accio­nes de ciber­te­rro­ris­mo orien­ta­das a la fija­ción de un tipo de cam­bio para­le­lo e ile­gal, como es el caso de Dólar Today, han afec­ta­do sin duda la eco­no­mía vene­zo­la­na, exa­cer­ban­do las pre­sio­nes infla­cio­na­rias, dis­mi­nu­yen­do el poder de com­pra de las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos, y soca­van­do la auto­ri­dad de nues­tro Ban­co Cen­tral.

Por si fue­ra poco, recien­te­men­te el gobierno nor­te­ame­ri­cano robó a nues­tro país 342 millo­nes de dóla­res, que tenía depo­si­ta­do el Ban­co Cen­tral de Vene­zue­la (BCV) en el City­bank; dine­ro que fue “trans­fe­ri­do” a la Reser­va Fede­ral esta­dou­ni­den­se; un hecho de pilla­je que evi­den­cia la gra­ve­dad del ata­que de que es víc­ti­ma el Pue­blo vene­zo­lano.

Todo este accio­nar se sopor­ta, ade­más, en una agre­si­va cam­pa­ña anti­bo­li­va­ria­na, des­ple­ga­da con la com­pli­ci­dad de las gran­des cor­po­ra­cio­nes infor­ma­ti­vas mun­dia­les, que coor­di­nan líneas edi­to­ria­les que resal­tan per­ma­nen­te­men­te medias ver­da­des y men­ti­ras des­ca­ra­das sobre la reali­dad vene­zo­la­na, en pro­cu­ra de empa­ñar la ima­gen del com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro y el Gobierno Boli­va­riano, cues­tio­nar la auto­no­mía de los Pode­res Públi­cos de la Repú­bli­ca y soca­var la moral de quie­nes mili­tan y/​o sim­pa­ti­zan con la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na.

Des­pués la des­apa­ri­ción físi­ca del Coman­dan­te que­dó his­tó­ri­co tu men­sa­je reto­man­do su morral. ¿Qué lle­va aún en este morral?, ¿Cuál es el lega­do con­cre­to que que­da de Hugo Chá­vez en Vene­zue­la?

El Coman­dan­te Hugo Chá­vez nos dejó un morral de sue­ños y pro­yec­tos, algu­nos de los cua­les debe­mos seguir con­so­li­dan­do. Como dije aquel día tan tris­te, es un morral infi­ni­to, que no tie­ne dimen­sio­nes, don­de caben todos los anhe­los de la Amé­ri­ca Lati­no­ca­ri­be­ña, de los Pue­blos del mun­do. Ese morral no sólo lo lle­vo yo sobre mis hom­bros, sino todo el Pue­blo vene­zo­lano, las muje­res y los hom­bres de bien que tra­ba­ja­mos sin des­can­so por la pros­pe­ri­dad de la Patria, aque­llas y aque­llos que defen­de­mos su sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia, las y los que lucha­mos incan­sa­ble­men­te por la unión ver­da­de­ra de nues­tra Patria Gran­de.

Como sabe­mos, nues­tro líder eterno fue un vehe­men­te y con­se­cuen­te defen­sor de la dig­ni­dad nacio­nal y nues­troa­me­ri­ca­na, ame­na­za­da per­ma­nen­te­men­te por el enemi­go his­tó­ri­co de nues­tros Pue­blos. En tiem­pos tan com­ple­jos como los actua­les, en los que segui­mos sien­do obje­to de la saña impe­rial, por par­te de quie­nes insis­ten en ver­nos como su patio trasero, es cuan­do cobra mayor fuer­za el que tome­mos ple­na cons­cien­cia, a nivel con­ti­nen­tal, del com­pro­mi­so que tene­mos con ese morral, que no es más que el lega­do de Chá­vez.

Ahí están, para el mun­do, los inne­ga­bles logros en dis­tin­tos ámbi­tos del queha­cer nacio­nal: salud, cul­tu­ra, depor­te, recrea­ción, vivien­da, segu­ri­dad social y defen­sa nacio­nal, entre muchos otros en bene­fi­cio del Pue­blo vene­zo­lano.

No han podi­do ni podrán con Vene­zue­la, pre­ci­sa­men­te por el inmen­so lega­do del líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, con quien recu­pe­ra­mos nues­tra inde­pen­den­cia nacio­nal, como el bien más pre­cia­do que hemos recon­quis­ta­do des­pués de 200 años, como el pro­pio Chá­vez lo escri­bió en el Plan de la Patria, par­te fun­da­men­tal de su lega­do; una inde­pen­den­cia que las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos esta­mos dis­pues­tos a defen­der al pre­cio que sea.

Con el pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro

Todos los Pue­blos tie­nes mie­do que Trump pue­da agre­dir mili­tar­men­te a Vene­zue­la. ¿Qué pien­sa? y ¿qué pue­de hacer Cuba?

En su deses­pe­ro por aca­bar con la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, y ante el fra­ca­so de los inten­tos pre­ce­den­tes, la actual admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se ha asu­mi­do de mane­ra direc­ta la con­duc­ción de la opo­si­ción vene­zo­la­na, y la eje­cu­ción de los pla­nes orien­ta­dos a pro­cu­rar alcan­zar dicho come­ti­do; al pun­to de, efec­ti­va­men­te, ame­na­zar con inter­ve­nir mili­tar­men­te nues­tro país para derro­car al Gobierno Boli­va­riano y adue­ñar­se de sus rique­zas natu­ra­les, así como para cas­ti­gar al Pue­blo de Bolí­var y Chá­vez por su atre­vi­mien­to de ser fra­terno, sobe­rano e inde­pen­dien­te. Todo ello, aho­ra bajo una infa­me acu­sa­ción en con­tra del com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro y otros diri­gen­tes, a quie­nes se pre­ten­de vin­cu­lar con el nar­co­trá­fi­co, sin que medie prue­ba algu­na.

Ante esa ame­na­za, que deja ver el carác­ter irra­cio­nal e irres­pon­sa­ble de las accio­nes que, des­de una posi­ción abier­ta­men­te gue­rre­ris­ta, empren­de Donald Trump con­tra nues­tro país; el Pue­blo vene­zo­lano, de estir­pe valien­te, se ha plan­ta­do en defen­sa de la Patria y su inde­pen­den­cia. Como dije antes: esta­mos lis­tos para defen­der a nues­tra Patria en el terreno que sea nece­sa­rio.

Ade­más, en todo el mun­do se ha desata­do la soli­da­ri­dad con nues­tro país, en defen­sa de la paz, la sobe­ra­nía y la demo­cra­cia boli­va­ria­na; un esce­na­rio en el que Cuba, como siem­pre, se ha pues­to a la van­guar­dia, mani­fes­tan­do su inque­bran­ta­ble com­pro­mi­so con las vene­zo­la­nas y los vene­zo­la­nos, en el esce­na­rio que fue­re.

¿Qué pue­de cam­biar esta pan­de­mia en los even­tos polí­ti­cos de Vene­zue­la con res­pe­to a las elec­cio­nes, a la opo­si­ción gol­pis­ta?

El com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro ha mani­fes­ta­do recien­te­men­te, en una entre­vis­ta con una radio argen­ti­na, que sería irres­pon­sa­ble de su par­te decir que tie­ne que haber elec­cio­nes a toda cos­ta este año; un esce­na­rio que pare­ce poco pro­ba­ble por aho­ra, en momen­tos en los que la prio­ri­dad es la lucha con­tra la pan­de­mia del Covid-19. Aho­ra bien, sean cuan­do sean las elec­cio­nes, se mos­tra­rá a tra­vés de ellas, que cre­ce el apo­yo del Pue­blo a su ges­tión al fren­te del Gobierno Boli­va­riano. Las y los indi­fe­ren­tes ter­mi­na­rán dán­do­se cuen­ta que no hay otro camino, sino el del socia­lis­mo boli­va­riano.

En los con­gre­sos mun­dia­les des­pués del Foro de Sao Pao­lo se ha esta­ble­ci­do una agen­da de lucha inter­na­cio­nal. ¿Cómo se ten­dría que actua­li­zar en esta pan­de­mia con res­pe­to a la acti­vi­dad inter­na­cio­na­lis­ta del PSUV?

El Par­ti­do Socia­lis­ta Uni­do de Vene­zue­la (PSUV), desa­rro­lla sus rela­cio­nes inter­na­cio­na­les con ape­ga­do a la polí­ti­ca exte­rior del país, regi­da como se sabe, entre otros, por los prin­ci­pios de inde­pen­den­cia, igual­dad, libre deter­mi­na­ción, coope­ra­ción, res­pe­to de los dere­chos huma­nos y soli­da­ri­dad entre los Pue­blos.

En este con­tex­to, des­de la Vice­pre­si­den­cia de Asun­tos Inter­na­cio­na­les ‑ins­tan­cia sec­to­rial de nues­tro par­ti­do que nos corres­pon­de diri­gir en la actualidad‑, hemos veni­do pro­fun­di­zan­do nues­tro rela­cio­na­mien­to con dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas, socia­les y de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del mun­do; así como con par­la­men­ta­rias y par­la­men­ta­rios, comu­ni­ca­do­ras y comu­ni­ca­do­res alter­na­ti­vos, algu­nos de ellos aglu­ti­na­dos en el Con­se­jo Nacio­nal e Inter­na­cio­nal de la Comu­ni­ca­ción Popu­lar (Conai­cop), y miem­bros de la Red de Inte­lec­tua­les, Artis­tas y Movi­mien­tos Socia­les en Defen­sa de la Huma­ni­dad; por solo men­cio­nar algu­nos sec­to­res.

Este pro­fun­do accio­nar inter­na­cio­nal, pone su acen­to como es nor­mal en Nues­tra Amé­ri­ca Lati­no­ca­ri­be­ña y, de mane­ra par­ti­cu­lar, en el rela­cio­na­mien­to con las orga­ni­za­cio­nes que for­man par­te del Foro de Sao Pau­lo (FSP), cuyo XXV Encuen­tro cele­bra­mos en Vene­zue­la en el año 2019; un encuen­tro del cual sur­gió un Plan de Lucha que fue asu­mi­do por las fuer­zas pro­gre­sis­tas del Con­ti­nen­te y otras par­tes del mun­do que par­ti­ci­pa­ron de la cita.

Dicho plan, ha veni­do desa­rro­llán­do­se de mane­ra satis­fac­to­ria, aun­que lógi­ca­men­te ten­drá que ser ajus­ta­do a la luz de la nue­va reali­dad inter­na­cio­nal que sur­ge pro­duc­to de la pan­de­mia del Covid-19. En todo caso, dichos ajus­tes impli­ca­rían la adop­ción de nue­vos méto­dos a par­tir de los cua­les se le dé con­ti­nui­dad al tra­ba­jo que, en el ámbi­to inter­na­cio­nal, hemos veni­do desa­rro­llan­do para la defen­sa de las gran­des cau­sas de la huma­ni­dad; y para el com­ba­te con­tra el capi­ta­lis­mo depre­da­dor, cau­san­te de los gran­des males del mun­do hoy.

Todas esas bata­llas por venir en defen­sa de la cau­sa huma­na, nos segui­rán encon­tran­do, al Pue­blo y Gobierno vene­zo­lano, y al Par­ti­do Socia­lis­ta Uni­do de Vene­zue­la (PSUV), en la pri­me­ra línea de com­ba­te; jun­to a las demás orga­ni­za­cio­nes pro­gre­sis­tas de Nues­tra Amé­ri­ca y el mun­do.

¿Pue­de hablar de la acti­vi­dad del Ins­ti­tu­to de Altos Estu­dios Hugo Chá­vez?

El Ins­ti­tu­to de Altos Estu­dios del Pen­sa­mien­to del Coman­dan­te Eterno Hugo Rafael Chá­vez Frías, fue crea­do por el Gobierno Boli­va­riano en el año 2013, con el fin de pre­ser­var y difun­dir el lega­do del líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na; sien­do desig­na­do este humil­de ser­vi­dor para diri­gir­lo, por deci­sión del com­pa­ñe­ro Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro.

La Ins­ti­tu­ción desa­rro­lla y fomen­ta en la actua­li­dad dis­tin­tos tipos de tra­ba­jo crea­ti­vo y con­cep­tual en cum­pli­mien­to de su obje­to; que supo­nen el estu­dio, inves­ti­ga­ción, reco­pi­la­ción, res­guar­do y difu­sión del idea­rio de nues­tro Coman­dan­te Eterno, en los ámbi­tos polí­ti­co, ideo­ló­gi­co, cien­tí­fi­co, social y cul­tu­ral.

En tal sen­ti­do, por tan solo citar algu­nos de los pro­gra­mas dise­ña­dos para tales fines, han sido pues­tos a dis­po­si­ción de todas las ciu­da­da­nas y los ciu­da­da­nos del mun­do, miles de docu­men­tos que dan cuen­ta del idea­rio polí­ti­co del Coman­dan­te Hugo Chá­vez, y que for­man par­te de su lega­do oral y escri­to; docu­men­tos incor­po­ra­dos al por­tal “todo­cha­ve­zen­la­web”, cla­si­fi­ca­dos en las cate­go­rías “dis­cur­sos y alo­cu­cio­nes”, “Aló Pre­si­den­te”, “entre­vis­tas y decla­ra­cio­nes”, “encuen­tros y colo­quios”, “escri­tos” y “todo Chá­vez en orden cro­no­ló­gi­co”. A toda esa infor­ma­ción pode­mos acce­der a tra­vés de un bus­ca­dor muy ami­ga­ble, que faci­li­ta la labor de quien ingre­sa a la pági­na.

Asi­mis­mo, y entre otras ini­cia­ti­vas que hemos veni­do desa­rro­llan­do en mate­ria de for­ma­ción, el Ins­ti­tu­to impar­te en dife­ren­tes enti­da­des fede­ra­les del país el diplo­ma­do “Visión Gene­ral del Lega­do del Coman­dan­te Hugo Chá­vez”, en el que las y los par­ti­ci­pan­tes cono­cen dis­tin­tos aspec­tos del lega­do del líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, del que hemos habla­do antes.

Tam­bién, hemos avan­za­do en un inten­so pro­gra­ma edi­to­rial, a par­tir del cual ha sido impre­sa una bue­na can­ti­dad de tex­tos que reco­gen dis­tin­tos ele­men­tos rela­cio­na­dos con el idea­rio de nues­tro Coman­dan­te Eterno, con su visión y pra­xis. Algu­nos de estos, los más recien­tes, fue­ron pre­sen­ta­dos en el mes de febre­ro del pre­sen­te año en La Haba­na, en el mar­co de la XXIX Feria Inter­na­cio­nal del Libro de este her­mano País.

Men­ción apar­te mere­ce el pro­gra­ma “La Hue­lla Incan­des­cen­te”, a par­tir del cual se regis­tran de mane­ra video­grá­fi­ca los tes­ti­mo­nios de per­so­nas vin­cu­la­das con la vida y ges­tión de gobierno del líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, des­de su juven­tud has­ta sus últi­mos días de exis­ten­cia físi­ca.

Ade­más, y a la par de lo que veni­mos hacien­do a nivel nacio­nal, el Ins­ti­tu­to ha veni­do rela­cio­nán­do­se con otras Ins­ti­tu­cio­nes análo­gas de gran pres­ti­gio en el mun­do, como el Cen­tro de Estu­dios Che Gue­va­ra, en Cuba; el Ins­ti­tu­to Scha­fik Hán­dal, en El Sal­va­dor; y el Cen­tro Cul­tu­ral de la Coope­ra­ción “Flo­real Gori­ni”, en Argen­ti­na. Con algu­nas de estas Ins­ti­tu­cio­nes, han sido sus­cri­tos Con­ve­nios de coope­ra­ción, cuyo desa­rro­llo debe­mos seguir pro­fun­di­zan­do cada día más; ya que, auto­crí­ti­ca­men­te, debe­mos seña­lar que se tra­ta de un cam­po en el que tene­mos aún mucho por hacer.

De mane­ra que, a pesar de lo mucho hecho has­ta aho­ra, la dimen­sión de la tarea por rea­li­zar es gigan­tes­ca, como el lega­do de Chá­vez. Fíja­te, en este momen­to esta­mos desa­rro­llan­do un pro­yec­to de gran enver­ga­du­ra, que ame­ri­ta­rá varios años de tra­ba­jo: la publi­ca­ción de las obras com­ple­tas del pen­sa­mien­to de nues­tro Coman­dan­te Eterno; así como ini­cia­ti­vas para poder impar­tir nues­tra ofer­ta for­ma­ti­va de mane­ra vir­tual, avan­zar en un mayor rela­cio­na­mien­to inter­na­cio­nal del Ins­ti­tu­to, y la reco­pi­la­ción y regis­tro de nue­vos títu­los rela­cio­na­dos con la vida y obra del líder his­tó­ri­co de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na, la his­to­ria con­tem­po­rá­nea de Vene­zue­la, el rol de la izquier­da en el mun­do y los pro­ce­sos de inte­gra­ción actual­men­te en cur­so. Todos ellos, for­ma­rán par­te de un gran Cen­tro de Docu­men­ta­ción que hemos veni­do desa­rro­llan­do des­de hace ya varios años.