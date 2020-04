el represor – La otra Andalucía

por Ser­gio Cáce­res

Cuan­do se escu­cha el nom­bre de Bal­ta­sar Gar­zón,

nos vie­ne la ima­gen de un Pala­dín de la Jus­ti­cia, joven y

pro­gre­sis­ta, cuyo retra­to pude que­dar bien entre las tiras de Mafal­da

y los poe­mas de Bene­det­ti, y es que ha con­se­gui­do lo que miles de

chi­le­nos y argen­ti­nos jun­tos no han podi­do en años de lucha y de

per­der muchas vidas: poner en el ban­qui­llo de los acu­sa­dos a sus

dic­ta­do­res. Lue­go, como se sabe, no pasó nada con ellos, pero eso a

nadie le impor­ta; él es un héroe para las chi­cas y un ejem­plo para

los garço­nes (con per­dón del gali­cis­mo).

No se pue­de negar que con­mue­ve con sus decla­ra­cio­nes en con­tra de la acción impe­ria­lis­ta de Bush sobre Irak, pero su capa­ci­dad de con­mo­ción la viven mejor los habi­tan­tes del País Vas­co, quie­nes tie­nen que con­mo­ver­se por sus órde­nes de deten­ción con­tra sus habi­tan­tes, los cie­rres de sus medios de comu­ni­ca­ción, la prohi­bi­ción de sus agru­pa­cio­nes polí­ti­cas y su con­duc­ta abso­lu­ta­men­te venal y per­mi­si­va res­pec­to a la tor­tu­ra que prac­ti­can los agen­tes de la guar­dia civil. Esta cara de Gar­zón es poco cono­ci­da pero no por eso deja de ser real.

El PSOE y los GAL, la pales­tra de Gar­zón

En 1993 Bal­ta­sar Gar­zon deja el ano­ni­ma­to (así como su pues­to de Magis­tra­do en la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la) para apa­re­cer como dipu­tado inde­pen­dien­te en las lis­tas elec­to­ra­les del PSOE, para las elec­cio­nes nacio­na­les en Espa­ña. Al poco tiem­po es nom­bra­do dele­ga­do del Plan Nacio­nal sobre la Dro­ga, alcan­zan­do el ran­go de Secre­ta­rio de Esta­do. Pero esta desig­na­ción no satis­fa­ce sus ambi­cio­nes pues­to que lo que él espe­ra­ba era diri­gir la poli­cía y la Guar­dia Civil. Desai­ra­do, Gar­zón aban­do­na el gobierno acu­san­do al enton­ces pre­si­den­te Feli­pe Gon­zá­lez de haber­lo usa­do como señue­lo elec­to­ral y de no estar real­men­te intere­sa­do en la lucha con­tra la corrup­ción (1).

Pero el asun­to no que­da ahí, a su regre­so a la Audien­cia Nacio­nal, Gar­zon encuen­tra el modo de cobrar­se la revan­cha a Gon­zá­lez hacién­do­se car­go del caso de los Gru­pos Anti­te­rro­ris­tas de Libe­ra­ción (GAL). Los GAL fue­ron gru­pos para­mi­li­ta­res crea­dos por el gobierno de Gon­zá­les y finan­cia­dos con los fon­dos reser­va­dos del Esta­do Espa­ñol que lle­va­ron a cabo una gue­rra sucia con­tra la ETA duran­te el gobierno de Gon­zá­les. Esta gue­rra sucia dejó más de una vein­te­na de muer­tos, entre mili­tan­tes y sim­pa­ti­zan­tes de la ETA, así como his­to­rias horren­das sobre tor­tu­ras y deten­cio­nes vio­len­tas. El escá­da­lo GAL dañó para siem­pre al PSOE e impi­dió su retorno al gobierno. A modo de defen­sa, los socia­lis­tas acu­sa­ron a Gar­zón de fal­ta de pro­fe­sio­na­lis­mo e inclu­so ale­vo­sía en su tra­ba­jo.

Bata­su­na, Egin, Ardi Ber­tza­le, la cen­su­ra sin fin

A la par de sus actua­cio­nes en con­tra de los dic­ta­do­res lati­noa­me­ri­ca­nos, Bal­ta­sar Gar­zón comen­zó a desa­rro­llar otra gue­rra sucia en el país Vas­co, una «caza de bru­jas» al mejor esti­lo McCarthy. El pre­tex­to es com­ba­tir el terro­ris­mo de ETA, pero bajo esa excu­sa Gar­zón lo que hace es per­se­guir a toda voz disi­den­te o crí­ti­ca al régi­men que gobier­na el Esta­do espa­ñol.

Una de sus accio­nes más cla­ras en ese sen­ti­do fue la prohi­bi­ción de Bata­su­na, un par­ti­do polí­ti­co legal que agru­pa­ba a apro­xi­ma­da­men­te el 11 por cien­to de la pobla­ción vas­ca. De igual for­ma, per­si­gue a dife­ren­tes agru­pa­cio­nes polí­ti­cas, juve­ni­les e inclu­so socia­les, todas ellas sos­pe­cho­sas de terro­ris­mo para el juez Gar­zón.

Tam­bién, de 1998 a la fecha, se ha empe­ña­do en per­se­guir, cri­mi­na­li­zar y cerrar medios de comu­ni­ca­ción y casas edi­to­ria­les inde­pen­dien­tes bajo la acu­sa­ción de estar en el «entorno» de la ETA. Así fue­ron cerra­dos el perió­di­co Egin, La Voz de Eus­ka­di, Eus­kal­du­non egun­ka­ria, la edi­to­rial Ardi Ber­tza­le y la radio Egin Irra­tia. En la actua­li­dad tie­ne en la mira al perió­di­co Gara (2).

Deten­cio­nes, tor­tu­ras y silen­cio

En el libro Gar­zón, la otra cara (3), el perio­dis­ta Pepe Rei (direc­tor de la edi­to­rial cerra­da por Gar­zón, Ardi Bel­tza), enu­me­ra más de dos­cien­tos casos de tor­tu­ra per­pe­tra­da sobre miem­bros de la izquier­da nacio­na­lis­ta vas­ca, todos ellos denun­cia­dos ante Gar­zón, quien hizo la vis­ta gor­da ante ellos, eso cuan­do no se per­mi­tió iro­ni­zar sobre el tema. Rei, quien estu­vo en la car­cel en varias oca­sio­nes por órde­nes de Gar­zón, expli­có en una entre­vis­ta que en las cár­ce­les «hay varios jóve­nes que no tie­nen nin­gu­na rela­ción con la lucha arma­da ni con otra acti­vi­dad que pue­da con­si­de­rar­se penal­men­te delic­ti­va, cuyo úni­co deli­to es ser jóve­nes y que­rer una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te» (4).

Recien­te­men­te, el perió­di­co Gara (5) publi­có una noti­cia según la cual Gar­zón orde­nó el encar­ce­la­mien­to de once dete­ni­dos que le pre­sen­ta­ron que­jas de tor­tu­ra físi­ca y psi­co­ló­gi­ca.

Según la noti­cia, uno de ellos pre­sen­ta­ba muy mal aspec­to y no podía hablar a cau­sa de una cri­sis ner­vio­sa en la que se encon­tra­ba, cosa que al juez no le impor­tó en lo más míni­mo y per­mi­tió que sea ingre­sa­do en el penal sin más trá­mi­te. Pepe Rei atri­bu­ye este silen­cio sobre toda denun­cia de tor­tu­ra a un pac­to implí­ci­to con la cúpu­la del Minis­te­rio del Inte­rior, que a cam­bio faci­li­ta nota­ble­men­te su tra­ba­jo y le per­mi­te apun­tar­se «éxi­tos» esten­tó­reos.

Los pro­ce­sos irre­gu­la­res del juez

Según per­so­nas cer­ca­nas al juez, los «triun­fos» con­se­gui­dos por Gar­zón, en su «lucha con­tra el terro­ris­mo», se fun­dan sobre pro­ce­sos irre­gu­la­res. En una entre­vis­ta con­ce­di­da al perió­di­co Gara, Joa­quín Nava­rro, duran­te muchos años su mejor ami­go y actual magis­tra­do de la Audien­cia Pro­vin­cial de Madrid, decla­ró acer­ca de Gar­zón que : «es un juez que se inven­ta casi todo. Lo que ocu­rre es que está actuan­do res­pal­da­do por el poder polí­ti­co y por el Minis­te­rio del Inte­rior. Gar­zón se per­mi­te el lujo de dic­tar autos de pro­ce­sa­mien­to o de pri­sión abso­lu­ta­men­te fabu­la­dos, dan­do por demos­tra­das vin­cu­la­cio­nes orgá­ni­cas y fun­cio­na­les de diver­sos sec­to­res con ETA».

Así, sin sus­ten­to legal, se ha per­mi­ti­do pro­ce­sar a per­so­nas e ins­ti­tu­cio­nes ligán­do­las, de fac­to, con el terro­ris­mo. Es el caso de la ins­ti­tu­ción AEK (Edu­ca­do­res en Eus­ke­ra) a la que Gar­zón acu­sa de frau­de a la Segu­ri­dad Social, lue­go de infruc­tuo­sos inten­tos de rela­cio­nar­la con la ETA. Del mis­mo modo inten­ta cri­mi­na­li­zar a la aso­cia­ción paci­fis­ta, Ges­to­res pro Amnis­tía, ins­ti­tu­ción a la cual per­te­ne­ce Amaia Arrie­ta, joven vas­ca que fue dete­ni­da bajo la acu­sa­ción de tra­ba­jar cop­tan­do jóve­nes para la ETA.

El pro­ce­deer arbi­tra­rio y pre­po­ten­te de Gar­zón ya ha reci­bi­do crí­ti­cas y recha­zos a nivel inter­na­cio­nal, como el pro­nun­cia­mien­to que hicie­ran las Madres de la Pla­za de Mayo, quie­nes decla­ra­ron : «Las Madres de Pla­za de Mayo repu­dia­mos con todas nues­tras fuer­zas la ope­ra­ción poli­cial y repre­si­va orde­na­da por el Juez Gar­zón con­tra el Dia­rio EGIN y la Radio EGIN. De la mis­ma mane­ra en que las Madres de Pla­za de Mayo hemos agra­de­ci­do al Juez Bal­ta­zar Gar­zón el pro­ce­sa­mien­to de los geno­ci­das argen­ti­nos que ensan­gren­ta­ron nues­tro país, hoy tene­mos la obli­ga­ción de denun­ciar la con­duc­ta ver­gon­zo­sa y veja­to­ria de este mis­mo Juez (6)». Más reso­nan­cia aún tuvie­ron las decla­ra­cio­nes del Sub Coman­dan­te Mar­cos, quien en noviem­bre del año pasa­do incre­pó al juez con duros cali­fi­ca­ti­vos y acu­sa­cio­nes : «Ese paya­so gro­tes­co que es el auto­de­ter­mi­na­do juez Gar­zón, de la mano de la cla­se polí­ti­ca espa­ño­la, está lle­van­do a cabo un ver­da­de­ro terro­ris­mo de Esta­do que nin­gún hom­bre y mujer hones­tos pue­de ver sin indig­nar­se» (7).

Un arri­bis­ta tras el Nobel

Las dos caras de Gar­zón, las dos manos con que pro­ce­de, una per­si­guien­do crue­les dic­ta­do­res lati­noa­me­ri­ca­nos y otra prac­ti­can­do el mato­na­je a un pue­blo, res­pon­den a un úni­co afán : el arri­bis­mo. Gar­zón per­si­gue el posi­cio­na­mien­to a cual­quier pre­cio, por ello se ubi­ca en el mejor esca­ño pro­gre­sis­ta aco­san­do a Pino­chet, pero le hace la cama a Aznar y al PP hos­ti­gan­do a los inde­pen­den­tis­tas vas­cos.

Su afan de figu­ra­cio­nis­mo tam­bién ha sido cues­tio­na­do en Espa­ña. El ya cita­do juez Nava­rro tam­bién habla de la «gar­zo­ni­tis», a la que defi­ne como «mez­co­lan­za de mal­dad, cinis­mo, tos­que­dad men­tal, exhi­bi­cio­nis­mo e impo­ten­cia». Asi­mis­mo, Fran­cis­co Javier San­tae­lla, duran­te varios años secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de la Poli­cía Uni­for­ma­da, por tan­to cola­bo­ra­dor cer­cano del juez, ha afir­ma­do que, «en el tra­ba­jo de Gar­zón pri­va la pre­ci­pi­ta­ción y el afán de aca­pa­rar la pren­sa sobre la rigu­ro­si­dad de sus inves­ti­ga­cio­nes».

Crí­ti­cas van, denun­cias vie­nen y a Gar­zón ni se le mue­ve el pelo. Por el con­tra­rio, él con­ti­núa hacien­do lo suyo, visi­ta paí­ses como Boli­via para hacer actos filan­tró­pi­cos y can­di­da­tea al pre­mio Nobel de la Paz. Para esto tie­ne inclu­so una pági­na web que ennu­me­ra sus méri­tos y mere­ci­mien­tos (8). Vis­to des­de cual­quier lado el Nobel pue­de ser el reco­no­ci­mien­to a su carre­ra, ya sea como pala­dín de la jus­ti­cia o arri­bis­ta del poder. El Nobel aguan­ta todo, la prue­ba es que se lo die­ron a Kis­sin­ger y a Reagan.

Fuente: Resumen Latinoamericano

