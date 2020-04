Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

AAPM de la RA prio­ri­za la salud, el sala­rio y las fuen­tes de tra­ba­jo

En un acuer­do lle­va­do ade­lan­te con CILFA (toda­vía no homo­lo­ga­do), la AAPM de la RA garan­ti­zó que se pro­te­ge la salud de los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras agen­tes de pro­pa­gan­da médi­ca de la Argen­ti­na, que reci­bi­rán el 100% del sala­rio corres­pon­dien­te a los meses de abril y mayo.

Tal cual expre­sa el acuer­do «para evi­tar con­ta­gios y cir­cu­la­ción de la pan­de­mia entre los apm y para que no actúen como vec­to­res por su tra­ba­jo pre­sen­cial con los tra­ba­ja­do­res de salud» las par­tes acuer­dan «los visi­ta­do­res médi­cos cobra­rán el 100% del sala­rio neto nor­mal y habi­tual, solo se asig­na­rán tareas al 20% de la jor­na­da labo­ral (un día por sema­na) y se rati­fi­ca el sos­te­ni­mien­to de las fuen­tes labo­ra­les».

En el mar­co en el que, por deci­sión uni­la­te­ral o median­te acuer­do con los gre­mios, a más 300 mil tra­ba­ja­do­res les fue redu­ci­do su sala­rio, pese a los apor­tes eco­nó­mi­cos rea­li­za­do por el Esta­do nacio­nal; y en el con­tex­to en que ya se per­die­ron más de 12 mil pues­tos de tra­ba­jo entre des­pi­dos y sus­pen­sio­nes pese al decre­to de sus­pen­sión de los des­pi­dos, con este acuer­do se garan­ti­zan el 100% del sala­rio y de las fuen­tes labo­ra­les.

Las par­tes se vol­ve­rán a reunir 15 días antes de que fina­li­ce la vigen­cia de este acuer­do para defi­nir los pasos a seguir. Espe­ra­mos seguir estos mis­mos cami­nos con CAEME y Coope­ra­la hacia la defen­sa de la salud, el sala­rio y el empleo.

La Mul­ti­sec­to­rial de Tres de Febre­ro, repu­dia la reduc­ción sala­rial para les tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les.

Fren­te a una situa­ción que requie­re de la soli­da­ri­dad en su máxi­ma expre­sión, en Tres de Febre­ro el inten­den­te Valen­zue­la se dis­po­ne a mos­trar su ver­da­de­ro per­fil, ese que no mues­tra ante las cáma­ras de tele­vi­sión y que enten­de­mos que des­co­no­cen quie­nes lo elo­gian.

Nada nos sor­pren­de, tene­mos cla­ro su desin­te­rés por el dis­tri­to, les tra­ba­ja­do­res y en par­ti­cu­lar por quie­nes son emplea­des muni­ci­pa­les.

El decre­to 342⁄ 20 así lo prue­ba sus­pen­dien­do suple­men­tos que inte­gran el sala­rio.

En momen­tos en que los gobier­nos nacio­nal y pro­vin­cial pro­te­gen a la socie­dad prio­ri­zan­do la salud, Valen­zue­la ges­tio­na en con­tra del pue­blo redu­cien­do suel­dos.

Recha­za­mos las medi­das anti­pue­blo que demues­tran que en Tres de Febre­ro sigue gober­nan­do el neo­li­be­ra­lis­mo

Ciu­dad de Bue­nos Aires

La CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­cia la com­pra de equi­pa­mien­to repre­si­vo por par­te del Gobierno de la Ciu­dad

La CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­ció una com­pra millo­na­ria en equi­pa­mien­to repre­si­vo por par­te del Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires. El jefe de Gobierno Por­te­ño apu­ró su com­pra en medio de un esce­na­rio com­ple­jo pro­duc­to de la pan­de­mia.

Foto: Anred

En un duro comu­ni­ca­do, la CTA de los Tra­ba­ja­do­res denun­ció la com­pra por 52 millo­nes de pesos en equi­pa­mien­to repre­si­vo que inclu­yen 150 mil car­tu­chos anti­dis­tur­bios, 1.000 car­tu­chos de gas lacri­mó­geno, 2.000 gra­na­das de mano con gas lacri­mó­geno y 2.915 gra­na­das de humo . El gas­to se hizo antes de que la Legis­la­tu­ra Por­te­ña sus­pen­da los gas­tos que no estén liga­dos a la pan­de­mia.

Esta com­pra se suma a la recien­te crea­ción de la Divi­sión de Inter­ven­ción Rápi­da de la Poli­cía de Ciu­dad (DIR). Des­de la CTA denun­cia­ron que “Larre­ta pre­ten­de resol­ver la cri­sis gene­ra­da por el Coro­na­vi­rus con gases y balas”.

La denun­cia da cuen­ta del con­ge­la­mien­to de las Asig­na­cio­nes Fami­lia­res y el pre­su­pues­to de los come­do­res, situa­ción que com­pli­ca aún más a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles. Pone de mani­fies­to ade­más que el Gobierno de la Ciu­dad “nie­ga ele­men­tos de pro­fi­la­xis a tra­ba­ja­dorxs de la salud y la edu­ca­ción que atien­den la pan­de­mia”.

En el docu­men­to difun­di­do el 23 de abril, la CTA le exi­ge al Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires pre­si­di­do por Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, que “ase­gu­re los recur­sos para adqui­rir los insu­mos nece­sa­rios tan­to para aten­der las nece­si­da­des sani­ta­rias de la pobla­ción de CABA como para cui­dar a los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras excep­tua­dos del ais­la­mien­to”.

El recla­mo se suma a las denun­cias for­mu­la­das días atrás por dis­tin­tos orga­nis­mos de DDHH y deja al des­nu­do el pro­ce­der del dis­tri­to mane­ja­do por la alian­za Jun­tos por el Cam­bio.

Murió el pri­mer médi­co por coro­na­vi­rus en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires

Este jue­ves a últi­ma hora se con­fir­mó el falle­ci­mien­to del pri­mer médi­co en el país por coro­na­vi­rus. Era inte­gran­te del sis­te­ma de salud de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires. Se tra­ta de Héc­tor Bor­nes, médi­co clí­ni­co del Hos­pi­tal Angel Mar­zet­ti, quien comen­zó a sen­tir sín­to­mas des­de el 14 de abril y final­men­te resul­tó posi­ti­vo.

Tras cono­cer que pade­cía el virus, el pro­fe­sio­nal de 56 años se tras­la­dó hacia el Hos­pi­tal Rural Ramón Carri­llo de San Vicen­te. Sin embar­go, tras com­pli­car­se el cua­dro fue deri­va­do al Cuen­ca Alta de Cañue­las, con serias difi­cul­ta­des res­pi­ra­to­rias.

“Nue­va­men­te la tra­ge­dia de la pan­de­mia nos gol­pea a los san­vi­cen­ti­nos. Aho­ra se tra­ta del doc­tor Héc­tor Bor­nes, espo­so de la doc­to­ra Sil­via Mare­lli, afec­ta­dos ambos por COVID-19. Los que están en el fren­te de bata­lla con­tra este enemi­go invi­si­ble son quie­nes siguen dan­do la vida por todos”, expre­só el par­te ofi­cial de la Muni­ci­pa­li­dad de San Vicen­te en Face­book, cuyo jefe comu­nal vin­cu­ló horas más tar­de el caso «con los con­ta­gios y falle­ci­mien­tos en Brand­sen, dis­tri­to vecino».

Mari­sa Fas­si, inten­den­te de Cañue­las, decre­tó 48 horas de due­lo, en home­na­je al pro­fe­sio­nal oriun­do de Car­los Casa­res, que se desem­pe­ñó por más de 30 años en el hos­pi­tal men­cio­na­do y en otras salas de aten­ción pri­ma­ria de San­ta Rosa y Los Pozos.

La tra­ge­dia hace «refle­xio­nar» sobre la nece­si­dad de extre­mar los cui­da­dos para el per­so­nal de Salud y sobre la nece­si­dad de no olvi­dar los estric­tos pro­to­co­los de segu­ri­dad man­te­nien­do estric­ta­men­te las medi­das de ais­la­mien­to.

Bor­nes deci­dió ais­lar­se el 14 de abril tras sen­tir fie­bre y otros sín­to­mas. Tras rea­li­zar­se el hiso­pa­do, debió espe­rar nue­ve días para obte­ner los resul­ta­dos. Mare­lli, su mujer, es médi­ca pedia­tra y tam­bién se encuen­tra ais­la­da en la casa que com­par­tían en San Vicen­te lue­go de cono­cer que pade­ce la enfer­me­dad. Jun­to a su mari­do tie­nen dos hijos.

Des­de el entorno del médi­co ‑quien hubie­se cum­pli­do 57 años el pró­xi­mo 7 de mayo- indi­ca­ron que hace algu­nos años sufrió un infar­to y que en el últi­mo tiem­po pade­cía bajo nive­les de pla­que­tas.

El 18 de abril, tam­bién en San Vicen­te, se regis­tró la pri­me­ra muer­te del sis­te­ma de salud en la pro­vin­cia en Bue­nos Aires. Se tra­tó de Sil­vio Cufré, de 47 años, enfer­me­ro del Ins­ti­tu­to Médi­co Brand­sen, quien esta­ba inter­na­do en una clí­ni­ca de Cañue­las.

“Hay que cui­dar a quie­nes nos cui­dan por­que esto recién empie­za”

El per­so­nal de la salud por­te­ño hizo visi­ble la negli­gen­cia: no reci­ben los insu­mos para pro­te­ger­se o son de mala cali­dad. En el mar­co de un por­cen­ta­je cre­cien­te de infec­ta­dos con coro­na­vi­rus en el sec­tor, los nuclea­dos en ATE anti­ci­pan que la sema­na que vie­ne habrá recla­mos en todos los hos­pi­ta­les.

“Nos están dan­do insu­mos a cuen­ta­go­tas. Es muy poca la can­ti­dad, es pre­ca­rio el mate­rial, es de baja cali­dad, y no nos deja tran­qui­las, por­que des­pués tene­mos que vol­ver a nues­tras casas, via­jar en el trans­por­te públi­co, y no sola­men­te corre­mos ries­go noso­tras y nues­tra fami­lia, sino tam­bién la gen­te que via­ja con noso­tras”.

La que habla es Fabia­na Rey­no­so, licen­cia­da en Enfer­me­ría a car­go del Ser­vi­cio de Gine­co­lo­gía Onco­ló­gi­ca del Hos­pi­tal Riva­da­via, don­de esta maña­na los tra­ba­ja­do­res de la salud de toda la Ciu­dad de Bue­nos Aires se die­ron cita para denun­ciar que no cuen­tan con los insu­mos para pro­te­ger­se de posi­bles infec­cio­nes ante la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

Allí, en el cen­tro de salud públi­co ubi­ca­do en el cora­zón de Reco­le­ta ‑uno de los barrios del país que con­cen­tra más casos posi­ti­vos de COVID-19‑, los ele­men­tos de pro­tec­ción reco­men­da­dos por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud esca­sean y la situa­ción se repi­te simi­lar en los demás hos­pi­ta­les por­te­ños.

Por otro lado, quie­nes los reci­ben son sólo aque­llos que están en con­tac­to con pacien­tes con­fir­ma­dos de tener coro­na­vi­rus, pero el per­so­nal que atien­de a quie­nes no fue­ron con­fir­ma­dos o son asin­to­má­ti­cos per­ma­ne­ce expues­to.

«Hemos con­vo­ca­do a dele­ga­dos de los hos­pi­ta­les nuclea­dos en ATE (Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do) a esta con­fe­ren­cia para denun­ciar la fal­ta de ele­men­tos de pro­tec­ción para el per­so­nal, fun­da­men­tal­men­te bar­bi­jos, cami­so­li­nes ter­mo-repe­len­tes. Es lo que está pro­vo­can­do el alto por­cen­ta­je de tra­ba­ja­do­res de la salud infec­ta­dos (con COVID-19) que son más de un 14 por cien­to de los infec­tos de todo el país, y en la Ciu­dad son el 9 por cien­to«, deta­lla Rodol­fo Arre­chea, coor­di­na­dor nacio­nal de Salud del Con­se­jo Direc­ti­vo de ATE Nacio­nal.

Por su par­te, Clau­dia, enfer­me­ra del turno tar­de, sos­tie­ne: «Nos dan un bar­bi­jo por día y, depen­de del uso, la dura­ción media de un bar­bi­jo es de dos horas. Ade­más, hay sec­to­res que sí lo tie­nen y sec­to­res que no, pero ante la fal­ta de tes­teos masi­vos hoy todo pacien­te que ingre­sa es posi­ble COVID». Tam­bién ase­gu­ra que la mayo­ría de los insu­mos de pro­tec­ción de bue­na cali­dad con los que cuen­tan es dona­da.

La situa­ción no ata­ñe sólo al sec­tor públi­co, ya que son muchos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que cum­plen fun­cio­nes en los hos­pi­ta­les públi­cos y tam­bién en sana­to­rios y las clí­ni­cas pri­va­das.

Recla­mos

Des­de las puer­tas del Riva­da­via, los tra­ba­ja­do­res de la salud anun­cia­ron que, de no solu­cio­nar­se esta situa­ción, la sema­na que vie­ne lle­va­rán ade­lan­te una pro­tes­ta en la puer­ta de todos los hos­pi­ta­les por­te­ños, a par­tir de las 11, para exi­gir­le al Gobierno de la Ciu­dad los insu­mos que fal­tan. Tam­bién pedi­rán tes­teos para quie­nes se desem­pe­ñen en el área.

«El jefe de Gobierno (Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta) tie­ne la obli­ga­ción de cui­dar a quie­nes cui­dan a toda la pobla­ción. Esto recién empie­za y noso­tros tene­mos el deber de exi­gir­le la inme­dia­ta can­ti­dad de insu­mos para poder tra­ba­jar con mayor tran­qui­li­dad en los hos­pi­ta­les de la Ciu­dad», con­clu­yó Arre­chea en diá­lo­go con Canal Abier­to.

En tan­to, por vía judi­cial, ya fue­ron pre­sen­ta­dos más de cien ampa­ros ante la Jus­ti­cia por­te­ña para que la Ciu­dad y las ART se encar­guen de pro­veer los ele­men­tos de segu­ri­dad para los tra­ba­ja­do­res de la salud.

Resi­den­tes

Por su par­te, los médi­cos resi­den­tes y con­cu­rren­tes que atien­den en los hos­pi­ta­les por­te­ños se reunie­ron esta maña­na en las puer­tas del Hos­pi­tal Durand para denun­ciar, no sólo la fal­ta de insu­mos, sino las pre­ca­rias con­di­cio­nes de tra­ba­jo.

“Somos pro­fe­sio­na­les reci­bi­dos que rea­li­za­mos una for­ma­ción de pos­gra­do. Pre­vio a la pan­de­mia venía­mos tra­ba­jan­do has­ta 100 horas por sema­na. Aho­ra aún más horas. En el caso de los con­cu­rren­tes, por con­tra­to debe­rían tra­ba­jar has­ta 30 horas. No cobran un sala­rio, no tie­nen ART ni obra social. En este con­tex­to, son los que más ries­go corren”, expli­ca Lain Bullen­ti­ni, resi­den­te en medi­ci­na gene­ral del Hos­pi­tal Arge­rich.

La esti­ma­ción es que en la Ciu­dad hay entre 3500 y 3600 resi­den­tes, y 1400 con­cu­rren­tes. El total de tra­ba­ja­do­res de la salud, inclu­yen­do todos los sec­to­res, es de 37.000 per­so­nas.

“ Des­de diciem­bre, cuan­do logra­mos dar mar­cha atrás con la ley de pre­ca­ri­za­ción que pre­sen­tó el gobierno de la Ciu­dad, no cam­bió nada. No hubo volun­tad polí­ti­ca para que con­ti­núe la mesa de diá­lo­go que había arran­ca­do, y des­de enton­ces sólo hubo una reunión –con­ti­núa Lain-. Como tra­ba­ja­do­res de la salud, que­re­mos cui­dar a la gen­te, pero sin rega­lar nues­tra segu­ri­dad indi­vi­dual y colec­ti­va”.

Sos­tie­nen, ade­más, que fal­ta capa­ci­ta­ción sobre cómo accio­nar en cada una de las ins­ti­tu­cio­nes, y serios pro­ble­mas para acce­der a las licen­cias para los cui­da­do­res de meno­res o adul­tos mayo­res, o por tra­tar­se de per­so­nal con fac­to­res de ries­go.Párra­fo

“ Des­de diciem­bre, cuan­do logra­mos dar mar­cha atrás con la ley de pre­ca­ri­za­ción que pre­sen­tó el gobierno de la Ciu­dad, no cam­bió nada. No hubo volun­tad polí­ti­ca para que con­ti­núe la mesa de diá­lo­go que había arran­ca­do, y des­de enton­ces sólo hubo una reunión –con­ti­núa Lain-. Como tra­ba­ja­do­res de la salud, que­re­mos cui­dar a la gen­te, pero sin rega­lar nues­tra segu­ri­dad indi­vi­dual y colec­ti­va”.

Sos­tie­nen, ade­más, que fal­ta capa­ci­ta­ción sobre cómo accio­nar en cada una de las ins­ti­tu­cio­nes, y serios pro­ble­mas para acce­der a las licen­cias para los cui­da­do­res de meno­res o adul­tos mayo­res, o por tra­tar­se de per­so­nal con fac­to­res de ries­go.Alter­nar panel: Fea­tu­red Head­li­ne

Pro­tes­ta en la puer­ta del Riva­da­via

Coro­na­vi­rus: recla­mo en hos­pi­ta­les por­te­ños por fal­ta de ele­men­tos de pro­tec­ción

Por Adrián Figue­roa Díaz

El per­so­nal de la salud recla­ma al gobierno de Rodrí­guez Larre­ta ante la fal­ta de ele­men­tos para pro­te­ger­se del coro­na­vi­rus.

Tra­ba­ja­do­res de la salud de una dece­na de hos­pi­ta­les de la Ciu­dad de Bue­nos Aires denun­cia­ron la “fal­ta de insu­mos bási­cos” para la pro­tec­ción de quie­nes atien­den a pacien­tes con sín­to­mas de coro­na­vi­rus, así como tam­bién la “mala cali­dad” de los ele­men­tos con que tra­ba­jan. Ase­gu­ra­ron que el aumen­to de con­ta­gios de covid-19 entre médi­cos y enfer­me­ros está rela­cio­na­do con esa pro­ble­má­ti­ca.

“A los cami­so­li­nes ter­mo-repe­len­tes les tras­pa­san el agua y se des­ha­cen, los bar­bi­jos se rom­pen y los guan­tes de látex se abren. La mala cali­dad de los insu­mos se tra­du­ce en pro­ba­bi­li­da­des de con­ta­gio”, advir­tió Rodol­fo Arre­chea, tra­ba­ja­dor del Hos­pi­tal Ber­nar­dino Riva­da­via y coor­di­na­dor nacio­nal de Salud de ATE.

El recla­mo de médi­cos, enfer­me­ros y per­so­nal no pro­fe­sio­nal se hizo oír esta maña­na duran­te una con­fe­ren­cia de pren­sa rea­li­za­da en las puer­tas del Riva­da­via, uno de los cen­tros sani­ta­rios “más afec­ta­dos” por la pro­ble­má­ti­ca. Asis­tie­ron tam­bién tra­ba­ja­do­res del Fer­nán­dez, Piro­vano, Durand, San­ta Lucía y de la Mater­ni­dad Sar­dá, entre algu­nos.

Exi­gie­ron al gobierno por­te­ño “la entre­ga inme­dia­ta de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal en can­ti­dad nece­sa­ria y cali­dad reque­ri­da para pre­ser­var la salud” de quie­nes cui­dan a pacien­tes en todas las áreas de los hos­pi­ta­les.

“Hace­mos este recla­mo con toda la ener­gía pero con res­pon­sa­bi­li­dad y sin que­rer con­fron­tar con nadie por­que no esta­mos en cam­pa­ña. Le pedi­mos a los fun­cio­na­rios que no se enojen, por­que tene­mos la res­pon­sa­bi­li­dad de aten­der pero tam­bién la de exi­gir un equi­pa­mien­to de mejor cali­dad para el per­so­nal”, pun­tua­li­zó el dele­ga­do en diá­lo­go con Página/​12.

Según con­tó, el pro­ble­ma con los insu­mos afec­ta a “todas las áreas” de los hos­pi­ta­les por­que todo el per­so­nal tie­ne que ves­tir con guan­tes y bar­bi­jos de dis­tin­tas cali­da­des, según la aten­ción que requie­ran.

“Esto ocu­rre has­ta en las Uni­da­des Febri­les”, que son los nue­vos sec­to­res crea­dos para evi­tar que las Guar­dias se infec­ten de covid-19 y don­de el per­so­nal requie­re el mejor equi­pa­mien­to de pro­tec­ción.

“Hay mucho mie­do en el per­so­nal. No deja de haber un altí­si­mo com­pro­mi­so en esta bata­lla con­tra un enemi­go invi­si­ble, pero todo esto gene­ra estrés. Y el estrés pro­vo­ca erro­res, y un error cues­ta un con­ta­gio”, expli­có Arre­chea.

Para que los recur­sos de segu­ri­dad duren varios días, los emplea­dos res­trin­gen la entre­ga de la pro­vi­sión sema­nal que lle­ga. No es lo ideal, pero es la mane­ra de no que­dar­se sin mate­ria­les.

Según los datos ofi­cia­les, alre­de­dor del 14 por cien­to de las per­so­nas con covid-19 es per­so­nal de sani­dad de todo el país y ya hay 135 con diag­nós­ti­co de coro­na­vi­rus. En la Ciu­dad de Bue­nos Aires afec­ta al 9 por cien­to. “Esos con­ta­gios tie­nen que ver con el pro­ble­ma de los insu­mos y con el plu­ri­em­pleo”, aña­dió el dele­ga­do.

Esta reali­dad afec­ta la aten­ción en los hos­pi­ta­les, debi­do a que cuan­do el test a un pro­fe­sio­nal da posi­ti­vo, todo el área en que se desem­pe­ña y el per­so­nal que lo acom­pa­ña que­da en stand-by pre­ven­ti­vo y se pro­du­ce una dis­mi­nu­ción en médi­cos, enfer­me­ros y per­so­nal no pro­fe­sio­nal dis­po­ni­ble para la aten­ción al públi­co por al menos dos sema­nas.

“Se toman todas las medi­das de segu­ri­dad que indi­ca el pro­to­co­lo para cuan­do alguien es diag­nos­ti­ca­do con el virus. Por eso deci­mos que, más que un aplau­so a las 21, que están muy bien y lo reci­bi­mos con satis­fac­ción, pedi­mos la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res de la salud así como tam­bién tes­teos a todos”, agre­gó.

Duran­te la con­fe­ren­cia de pren­sa, los sani­ta­rios exi­gie­ron la incor­po­ra­ción de más per­so­nal y afir­ma­ron que le envia­ron pedi­dos de reunión al secre­ta­rio de Salud por­te­ño, Fer­nán Qui­rós, pero este “nun­ca res­pon­dió”.

En este sen­ti­do, el titu­lar de la CTA Autó­no­ma-Capi­tal, Pablo Spa­ta­ro, sen­ten­ció: «Hay que avi­sar­le a Rodrí­guez Larre­ta que en vez de mon­tar un dis­po­si­ti­vo poli­cial en la puer­ta del Hos­pi­tal Riva­da­via (duran­te la con­fe­ren­cia de pren­sa), ges­tio­ne los insu­mos que están pidien­do los com­pa­ñe­ros. No sólo está en ries­go la salud de ellos, sino de toda la pobla­ción”.

El mar­tes pró­xi­mo a las 11 en todos los hos­pi­ta­les por­te­ños se rea­li­za­rá un aplau­so de 5 minu­tos para poner en pri­mer plano esta situa­ción. En el Riva­da­via habrá una olla popu­lar para los pacien­tes que se acer­quen, muchos de los cua­les pro­vie­nen de la Villa 31 de Reti­ro.

Preo­cu­pa­ción en docen­tes pri­va­dos por pro­ble­mas en la edu­ca­ción vir­tual, fal­ta de pago y des­pi­dos

Por Redac­ción EDA ‑24 de abril de 2020

En el con­tex­to de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria dis­pues­ta por el Gobierno nacio­nal para inten­tar apla­nar la cur­va de con­ta­gios del coro­na­vi­rus, los docen­tes de escue­las pri­va­das agre­mia­dos en Sadop plan­tea­ron una serie de pro­ble­mas deri­va­dos de la con­ti­nui­dad esco­lar en for­ma vir­tual, por medio de la que se ha deci­di­do con­ti­nuar con el ciclo lec­ti­vo tan­to en el nivel pri­ma­rio como secun­da­rio.

En un comu­ni­ca­do del gre­mio expli­can que “para garan­ti­zar la con­ti­nui­dad de las tra­yec­to­rias edu­ca­ti­vas el gobierno bonae­ren­se esta­ble­ció el Plan de Con­ti­nui­dad Peda­gó­gi­ca, a fin de que las y los estu­dian­tes pue­dan seguir con el pro­ce­so edu­ca­ti­vo des­de sus hoga­res”. Des­de Sadop reco­no­cen que para garan­ti­zar este fun­cio­na­mien­to se imple­men­ta­ron una serie de accio­nes des­ti­na­das a faci­li­tar la tarea de los docen­tes, pero tam­bién denun­cian que “las y los tra­ba­ja­do­res de las escue­las de ges­tión pri­va­da comien­zan a vivir tiem­pos de zozo­bra, de pre­sio­nes, de malos tra­tos y de incer­ti­dum­bres labo­ra­les”.

Al res­pec­to, deta­llan: “La nue­va meto­do­lo­gía pro­pues­ta por el gobierno, el tra­ba­jo a dis­tan­cia, impli­ca una con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca con reque­ri­mien­tos espe­cí­fi­cos y, para garan­ti­zar esa con­ti­nui­dad, el Esta­do Nacio­nal y el Esta­do Pro­vin­cial comen­za­ron a brin­dar a las y los docen­tes algu­nas herra­mien­tas como pla­ta­for­mas edu­ca­ti­vas sin con­su­mo de datos móvi­les, cua­der­ni­llos peda­gó­gi­cos, pro­gra­mas edu­ca­ti­vos que se trans­mi­ten por la Tele­vi­sión Públi­ca, las Radios Públi­cas y las Radios Comu­ni­ta­rias, aulas vir­tua­les a dis­po­si­ción de las y los docen­tes, etc. En el sec­tor de la Edu­ca­ción de ges­tión pri­va­da, sin que­rer gene­ra­li­zar, hemos encon­tra­do una trans­fe­ren­cia de las res­pon­sa­bi­li­da­des que recaen exclu­si­va­men­te en las y los docen­tes, quie­nes tie­nen que inge­niár­se­las para lograr lle­gar a sus estu­dian­tes”.

En este sen­ti­do, denun­cian que muy pocas escue­las gene­ra­ron “cam­pus vir­tua­les o pla­ta­for­mas digi­ta­les” don­de desa­rro­llar las tareas docen­tes, por lo que la abso­lu­ta mayo­ría de los docen­tes tie­ne que tra­ba­jar des­de sus pro­pias compu­tado­ras o telé­fo­nos, hacien­do públi­ca infor­ma­ción pri­va­da como sus núme­ro tele­fó­ni­co per­so­nal, etc. Ade­más, el meca­nis­mo trae apa­re­ja­do un con­su­mo extra de datos, telé­fono y un uso extra de los pro­pios apa­ra­tos elec­tró­ni­cos, que en nin­gún caso está con­tem­pla­do como recur­so labo­ral y cuya even­tual rotu­ra debe ser cubier­ta con “el magro sala­rio docen­te”.

Ade­más, remar­can que en la moda­li­dad vir­tual se natu­ra­li­za una exi­gen­cia labo­ral por fue­ra de los hora­rios habi­tua­les, que debe­ría pro­ble­ma­ti­zar­se. “Es habi­tual obser­var en direc­ti­vos, pero sobre todo en repre­sen­tan­tes lega­les, que habi­li­tan las con­sul­tas de las fami­lias “a cual­quier hora”, es decir que las y los docen­tes no solo deben estar dis­po­ni­bles duran­te la car­ga hora­ria que les corres­pon­de, sino que tam­bién lo deben hacer a toda hora”, expli­can.

Tam­bién seña­lan que “las y los docen­tes de Infor­má­ti­ca o de Nue­vas Tec­no­lo­gías, docen­tes que en muchos casos son con­si­de­ra­dos “extra­pro­gra­má­ti­cos” y cobran un sala­rio menor, pro­du­cién­do­se una cla­ra dis­cri­mi­na­ción res­pec­to a sus cole­gas, y que en estos tiem­pos han sido la rue­da de auxi­lio de muchas escue­las que no esta­ban pre­pa­ra­das tec­no­ló­gi­ca­men­te para estos tiem­pos”.

“Las y los docen­tes, no solo deben lidiar con las tareas pro­pias del cui­da­do de su fami­lia, sino que ade­más tie­nen que asu­mir sus res­pon­sa­bi­li­da­des estric­ta­men­te labo­ra­les exten­di­das aho­ra a cual­quier hora­rio. Por supues­to que esto está reper­cu­tien­do nega­ti­va­men­te en la salud de las y los docen­tes del sec­tor”, aña­den.

Des­de la Con­duc­ción Nacio­nal del SADOP se ha impul­sa­do una encues­ta para las y los tra­ba­ja­do­res del sec­tor de todo el país, que bus­ca obte­ner datos sobre esta reali­dad y actuar en con­se­cuen­cia, acom­pa­ñan­do en ésta situa­ción.

“Nos preo­cu­pa tam­bién la situa­ción de las y los docen­tes que están cum­plien­do con suplen­cias, o quie­nes tie­nen que reno­var licen­cias por enfer­me­dad. Lamen­ta­mos que los ines­cru­pu­lo­sos de siem­pre pre­ten­dan aho­rrar un sala­rio dejan­do sin tareas a docen­tes suplen­tes, o negan­do la rein­cor­po­ra­ción a docen­tes titu­la­res, o soli­ci­tan­do docu­men­ta­ción impo­si­ble de obte­ner en esta situa­ción. La legis­la­ción labo­ral no ha cam­bia­do, ni se encuen­tra sus­pen­di­da – muy por el con­tra­rio – en estos tiem­pos se gene­ra­ron nor­ma­ti­vas de mayor pro­tec­ción a las y los tra­ba­ja­do­res, y no hay lugar para las espe­cu­la­cio­nes. Es res­pon­sa­bi­li­dad de los emplea­do­res cui­dar las fuen­tes de tra­ba­jo y la cali­dad del mis­mo”, aña­dee el tex­to de Sadop.

Final­men­te, denun­cia “el no cobro del sala­rio o el cobro par­cial”. En espe­cial, en algu­nos nive­les como el ini­cial, “con nive­les preo­cu­pan­tes de ame­na­zas de pér­di­da de las fuen­tes de tra­ba­jo”. El 7 de abril ven­ció el pla­zo legal para el cobro de los sala­rios del mes de mar­zo, pero a par­tir de allí “más y más escue­las de ges­tión pri­va­da de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires infor­ma­ban a sus docen­tes que no iban a cobrar o que iban a cobrar par­cial­men­te, ya sea un por­cen­ta­je del sala­rio o sin el aumen­to obte­ni­do en el acuer­do pari­ta­rio”. “Nue­va­men­te el hilo se cor­ta por lo más del­ga­do, las y los tra­ba­ja­do­res”, aña­die­ron. Y con­clu­ye­ron: “Exi­gi­mos res­pon­sa­bi­li­dad en quie­nes con­du­cen las escue­las, que entien­dan que la Edu­ca­ción no es un nego­cio, que son par­te del sis­te­ma públi­co de Edu­ca­ción, y que las y los tra­ba­ja­do­res de escue­las de ges­tión pri­va­da tie­nen los mis­mos dere­chos que las y los tra­ba­ja­do­res del sec­tor esta­tal. Los emplea­do­res pri­va­dos y las cáma­ras empre­sa­ria­les que los aglu­ti­nan deben estar a la altu­ra de las cir­cuns­tan­cias”.

Havan­na sus­pen­dió a 320 tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios en ple­na cua­ren­te­na

Esta sema­na se con­fir­mó que 320 tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios de la plan­ta pro­duc­to­ra de Havan­na, en el par­que indus­trial de Mar del Pla­ta, fue­ron sus­pen­di­dos en ple­na pan­de­mia, que­dán­do­se sin ingre­sos y sin poder acce­der siquie­ra al Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE). Tam­po­co tie­nen dere­cho a recla­mar el pago de una indem­ni­za­ción por­que no fue­ron des­pe­di­dos.

La dele­ga­da Nata­lia Angel deta­lló: “El 19 de mar­zo fui­mos sus­pen­di­dos y a prin­ci­pios de abril la empre­sa nos liqui­dó los suel­dos de la quin­ce­na de mar­zo”. La plan­ta emplea a 420 tra­ba­ja­do­res, de los cua­les sólo 52 se encuen­tra efec­ti­vi­za­dos, con el res­to del plan­tel con­tra­ta­do en for­ma tem­po­ra­ria entre noviem­bre y abril.

“En el invierno nos lla­man a veces para tra­ba­jar algu­na quin­ce­na y des­pués tene­mos un segu­ro que dura 80 días”, expli­có Angel, con 13 años de tra­ba­jo en la empre­sa, quien ade­más con­fir­mó que tie­ne com­pa­ñe­ras de tra­ba­jo con más de 30 años de anti­güe­dad que siguen sien­do tem­po­ra­rias.

“Noso­tros aho­ra no tene­mos ingre­sos y no pode­mos pedir la IFE. ¿Cómo hace­mos para pasar el invierno?», pre­gun­ta Angel. Y aña­de: “Cree­mos que el hecho de que este­mos hace tan­to año en la empre­sa. Lo que recla­ma­mos es un reco­no­ci­mien­to, un pago míni­mo”.

La sema­na pasa­da el gre­mio de Pas­te­le­ros acor­dó el pago del 100 por cien­to de las horas que se tra­ba­jen y un 75 por cien­to de las horas que no se tra­ba­je por la cua­ren­te­na, pero el acuer­do no rige para los tra­ba­ja­do­res tem­po­ra­rios

Alan Aurich, CEO de la empre­sa, expli­có que la com­pa­ñía tie­ne un con­ve­nio de con­tra­to tem­po­ra­rio vigen­te des­de hace muchos años que pre­vé la posi­bi­li­dad de días de tra­ba­jo duran­te el invierno. “No son ni sus­pen­sio­nes ni des­pi­dos, y esta­mos cum­plien­do con todo des­de el pun­to de vis­ta legal”, ase­gu­ró.

El empre­sa­rio Gui­ller­mo Stan­ley, padre de Caroi­na Stan­ley, ex minis­tra de Desa­rro­llo Social duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri, es par­te del direc­to­rio argen­tino de la empre­sa mul­ti­na­cio­nal, que tie­ne sucur­sa­les en Esta­dos Uni­dos, Espa­ña, Bra­sil y Chi­le. En 2019, Havan­na fac­tu­ró 3.140 millo­nes de pesos en nues­tro país, con ganan­cias por 133 millo­nes de pesos (una caí­da de 41,7% res­pec­to del año ante­rior).

Cava­lie­ri y Carre­four acor­da­ron bono de 5 mil pesos pero los dele­ga­dos lo des­co­no­cen y ame­na­zan con para­li­zar las tien­das

El sin­di­ca­lis­ta pac­tó con Carre­four un bono de 5 mil pesos para todos los emplea­dos de Carre­four. Los dele­ga­dos lo recha­za­ron e insis­ten en una gra­ti­fi­ca­ción de 20 mil pesos. Avi­sa­ron que reto­ma­rán las protestas.25/04/2020 00:02:00

La Fede­ra­ción Argen­ti­na de Emplea­dos de Comer­cio y Ser­vi­cios (Faecys), que lide­ra Arman­do Cava­lie­ri, y la mul­ti­na­cio­nal Carre­four acor­da­ron el pago de una com­pen­sa­ción de 5 mil pesos para la tota­li­dad del per­so­nal de la com­pa­ñía y bus­có des­com­pri­mir las pro­tes­tas que esta­ban laten­te en la fir­ma.

La orga­ni­za­ción sin­di­cal acor­dó la com­pen­sa­ción extra­or­di­na­ria, uni­ver­sal y gene­ral de 5 mil pesos para todos los tra­ba­ja­do­res encua­dra­dos en el con­ve­nio colec­ti­vo labo­ral 130⁄ 75 , infor­mó un comu­ni­ca­do de pren­sa.

«Lue­go de impor­tan­tes ges­tio­nes con­jun­tas y gran­des esfuer­zos man­co­mu­na­dos, se con­si­de­ró el pedi­do sin­di­cal para que ese mon­to se abo­ne a los tra­ba­ja­do­res, de for­ma inde­pen­dien­te de la jor­na­da labo­ral que cum­plan o su situa­ción labo­ral. Tam­bién le corres­pon­de­rá a quie­nes no reali­cen actual­men­te tareas por el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio» impues­to por la pan­de­mia, indi­ca­ron los mer­can­ti­les.

Cava­lie­ri expli­có, por medio de una comu­ni­ca­ción, que «se tra­ta de una retri­bu­ción a par­tir del gran esfuer­zo de los emplea­dos de comer­cio en tiem­pos de emer­gen­cia social y sani­ta­ria».

Sin embar­go el tra­to no dejó con­for­me a los dele­ga­dos de la empre­sa que ins­tan­tá­nea­men­te rati­fi­ca­ron las pro­tes­tas. Vale acla­rar que los tra­ba­ja­do­res están en el mar­co de una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y recla­man a la fir­ma fran­ce­sa un bono de 20 mil pesos.

«Para noso­tros los 5 mil pesos son insu­fi­cien­tes y no nos con­for­man, así que des­co­no­ce­mos el acuer­do», le dije­ron a Info­Gre­mia­les los refe­ren­tes de la agru­pa­ción de La Voz de Comer­cio que pisa fuer­te en la cade­na fran­ce­sa.

Ade­mas advir­tie­ron que cuan­do ven­za la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria dic­ta­da por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo reto­ma­rán las medi­das de fuer­za en las tien­das para recla­mar por el bono.

Aho­ra Ban­co Piano inti­ma a los dele­ga­dos a dejar de cons­ta­tar que se cum­plan los pro­to­co­los

La empre­sa inti­mó a los dele­ga­dos a dejar de cum­plir con sus tareas sin­di­ca­les. Dice que no es «esen­cial» por lo tan­to no pue­den cons­ta­tar que se pro­vea el mate­rial higié­ni­co y que se lle­ven ade­lan­te los pro­to­co­los pautados.25/04/2020 00:01:00

La lar­ga lis­ta de accio­nes anti­sin­di­ca­les por par­te de Ban­co Piano sumó en las últi­mas horas un nue­vo capú­tu­lo. Es que la enti­dad inti­mó a los dele­ga­dos a no cum­plir con su acti­vi­dad y los noti­fi­có de un supues­to deli­to de rom­per el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, en una cla­ra acti­tud de ame­dren­ta­mien­to.

«En la nota les pide que «cese en pre­ten­der que esta par­te le brin­de una auto­ri­za­ción para cir­cu­lar sin obje­to labo­ral alguno y sin ser con­si­de­ra­do per­so­nal esen­cial, en vio­la­ción a la nor­ma­ti­va vigen­te», dice la nota que reci­bie­ron los dele­ga­dos ban­ca­rios.

Según Ban­co Piano los repre­sen­tan­tes gre­mia­les plan­tean «fal­sas con­duc­tas para obte­ner auto­ri­za­ción para cir­cu­lar en infrac­ción al ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio impues­to por las auto­ri­da­des nacio­na­les».

Los argu­men­tos son un esla­bón más de la cade­na de tra­bas de la enti­dad para que los repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les no cons­ta­ten el cum­pli­mien­to de la estric­ta nor­ma­ti­va de segu­ri­dad e higie­ne que se acor­dó para la vuel­ta al fun­cio­na­mien­to de los ban­cos.

Hace sólo unos días Piano dis­pu­so poli­cías y le prohi­bió el ingre­so a su sede cen­tral a los dele­ga­dos que lle­ga­ron para con­tro­lar el cum­pli­mien­to de los pro­to­co­los. Ade­más bus­ca­ban cons­ta­tar que no se haya con­vo­ca­do a cum­plir tareas a emplea­dos no esen­cia­les.

Un cono­ce­dor del mun­do ban­ca­rio le comen­tó a Info­Gre­mia­les que las irre­gu­la­ri­da­des en Ban­co Piano no son nue­vas. «El Piano tie­ne sucur­sa­les que no debe­rían estar habi­li­ta­das. Has­ta hace poco tiem­po tenía sucur­sa­les que no tenían baño y los emplea­dos tenían que ir a un nego­cio de la cua­dra que les per­mi­ta usar el baño».

«Pasan los gobier­nos y al Piano le per­mi­ten tra­ba­jar de esa for­ma. Y el gre­mio no hace nada», seña­ló el mis­mo diri­gen­te que recor­dó en oca­sio­nes ante­rio­res la enti­dad denun­ció a dele­ga­dos por «inva­dir pro­pie­dad pri­va­da».

Gre­mio de Anses apo­yó impues­to a gran­des for­tu­nas y sub­si­dios a empre­sas y sec­to­res vul­ne­ra­bles

El secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Emplea­dos de la ex Caja de Sub­si­dios Fami­lia­res para el Per­so­nal de la Indus­tria (Secasf­pi), Car­los Orte­ga, res­pal­dó el pro­yec­to para la crea­ción de un impues­to extra­or­di­na­rio a las gran­des for­tu­nas y ava­ló el otor­ga­mien­to de sub­si­dios para empre­sas y sec­to­res vulnerables.25/04/2020 00:00:00

El diri­gen­te sin­di­cal, enro­la­do en la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res (CFT) de la CGT que lide­ra el ban­ca­rio Ser­gio Palaz­zo, sos­tu­vo que en ple­na pan­de­mia de coro­na­vi­rus sería «impor­tan­te» ase­gu­rar «una mejor dis­tri­bu­ción de la rique­za».

Orte­ga indi­có que se invir­tie­ron un total de 13.100 millo­nes de dóla­res, ya que el paque­te de apo­yo al sala­rio com­ple­men­ta­rio repre­sen­ta 70 mil millo­nes de pesos; el sub­si­dio para mono­tri­bu­tis­tas 11 mil millo­nes; la garan­tía de cré­di­tos para mono­tri­bu­tis­tas otros 11 mil millo­nes; el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) 80 mil millo­nes; el refuer­zo de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) 14 mil y el aumen­to a los jubi­la­dos 13.500 millo­nes, pun­tua­li­zó en un comu­ni­ca­do.

«El Secasf­pi res­pal­da de for­ma ple­na esas medi­das y esfuer­zos del gobierno nacio­nal y el cobro de un impues­to extra­or­di­na­rio a las gran­des for­tu­nas que se bene­fi­cia­ron con el macris­mo y a lo lar­go de la his­to­ria nacio­nal», ase­ve­ró.

El sin­di­ca­lis­ta real­zó esas medi­das ofi­cia­les y afir­mó que demues­tran cómo se «cui­da la eco­no­mía del país en un momen­to difí­cil, por­que es dine­ro que cir­cu­la para mejo­rar la cali­dad de vida, lo que es extra­or­di­na­rio y pocos lo dicen».

Orte­ga expli­có que los tra­ba­ja­do­res y mili­tan­tes del sin­di­ca­to acor­da­ron con los curas ville­ros y la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social (Anses) el tras­la­do de uni­da­des de aten­ción móvil a barrios popu­la­res como La Cár­co­va, la 1.11.14 y otros del dis­tri­to bonae­ren­se de Moreno, y apor­ta­ron solu­cio­nes infor­má­ti­cas a per­so­nas con incon­ve­nien­tes para tra­mi­tar el IFE, expre­só.

«El dis­cur­so apa­ren­te­men­te domi­nan­te seña­la que es pre­ci­so cui­dar la eco­no­mía. Exis­te una enor­me tarea en ese sen­ti­do. Los cré­di­tos a las empre­sas suman un total de 470 mil millo­nes de pesos. Es una inyec­ción y un esfuer­zo muy gran­de del Esta­do a los sec­to­res y pocos lo dicen», con­clu­yó el diri­gen­te sin­di­cal.

Sin final a la vis­ta, lle­ga a los 12 días el paro de inter­ur­ba­nos en Cór­do­ba

El gre­mio recla­ma que las empre­sas paguen los sala­rios adeu­da­dos y toda­vía no hubo nin­gu­na media­ción de la Pro­vin­cia. «Es ver­gon­zo­so lo que nos está pasan­do», seña­lan des­de el sindicato.24/04/2020 17:25:00

«Es ver­gon­zo­so lo que nos está pasan­do. No tene­mos ni noti­cias de cuán­do vamos a cobrar. No sabe­mos qué va a pasar en el futu­ro. La pro­vin­cia nece­si­ta el trans­por­te y los com­pa­ñe­ros nece­si­tan sala­rios para poder vivir», indi­có Emi­liano Gra­ma­jo el secre­ta­rio gene­ral de Aoi­ta, gre­mio que repre­sen­ta a los cho­fe­res de trans­por­te inter­ubano cor­do­bés.

El diri­gen­te mani­fes­tó que toda­vía no han logra­do sen­tar­se a nego­ciar pero no des­car­tó que aho­ra pue­dan encon­trar una solu­ción al con­flic­to que ya lle­va 12 días.

Gra­ma­jo recor­dó que des­de que se dic­tó la cua­ren­te­na, la fac­tu­ra­ción de las empre­sas ha sido cero y que «hay un pro­ble­ma gra­ve con los sub­si­dios nacio­na­les y pro­vin­cia­les por­que no son dis­tri­bui­dos equi­ta­ti­va­men­te».

«Noso­tros ya había­mos hecho un aná­li­sis de que con los sub­si­dios nacio­na­les y pro­vin­cia­les que ya hoy reci­ben las empre­sas se podría dis­tri­buir en la tota­li­dad de com­pa­ñe­ros del sis­te­ma y pagar los suel­dos», advir­tió en decla­ra­cio­nes al por­tal Cade­na 3.

«Aho­ra tra­ba­ja al 5% el sis­te­ma y cuan­do se levan­te la cua­ren­te­na, va a via­jar más gen­te en el trans­por­te públi­co y no está pre­pa­ra­do. Va a colap­sar, ade­más del gran peli­gro que sig­ni­fi­ca por­que son incu­ba­do­ras de enfer­me­da­des», aler­tó.

Deses­pe­ra­do pedi­do de los mari­ne­ros para que le apli­quen los pro­to­co­los a buque con Covid1‑9

El buque Sci­roc­co está ama­rra­do des­de ayer en Mar del Pla­ta y se com­pro­bó un caso posi­ti­vo. Hay 30 per­so­nas aden­tro con ries­go de con­ta­gios. «Esta­mos deses­pe­ra­dos por nues­tros com­pa­ñe­ros tra­ba­ja­do­res que salie­ron a nave­gar sin que las auto­ri­da­des hayan rea­li­za­do los con­tro­les sani­ta­rios corres­pon­dien­tes», seña­la­ron des­de el SOMU.24/04/2020 14:03:00

El Sin­di­ca­to Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos (SOMU), recla­mó que las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes, «apli­quen el pro­to­co­lo per­ti­nen­te» para que los 30 tri­pu­lan­tes del buque Sci­roc­co, «pue­dan ser aten­di­dos al haber­se debi­da­men­te» al haber­se detec­ta­do, en alta mar, que uno de sus tri­pu­lan­tes era por­ta­dor de coro­na­vi­rus.

«Esta­mos deses­pe­ra­dos por nues­tros com­pa­ñe­ros tra­ba­ja­do­res que salie­ron a nave­gar sin que las auto­ri­da­des hayan rea­li­za­do los con­tro­les sani­ta­rios corres­pon­dien­tes, encon­trán­do­se uno de los tri­pu­lan­tes ‑el Ofi­cial de Puen­te- con coro­na­vi­rus», expli­ca­ron des­de la orga­ni­za­ción gre­mial.

«Des­de ayer, el buque está ama­rra­do en el Puer­to de Mar del Pla­ta con unos 30 tri­pu­lan­tes, haci­na­dos, sin víve­res, sin medi­ca­men­tos ni aten­ción médi­ca y sin que las auto­ri­da­des per­mi­tan que los mis­mos sean deri­va­dos al hotel que el SOMU tie­ne en esta ciu­dad para que cum­plan su cua­ren­te­na pre­ven­ti­va o a los luga­res que desig­nen las auto­ri­da­des sani­ta­rias para aten­der a los afec­ta­dos», agre­ga­ron.

Por otra par­te, sub­ra­ya­ron que la embar­ca­ción es muy pre­ca­ria, y no tie­nen nin­gu­na como­di­dad para hacer una cua­ren­te­na a bor­do y advir­tie­ron que hay otras embar­ca­cio­nes en la mis­ma situa­ción.

«Acá nadie se hace car­go: el Con­sor­cio del Puer­to dice que es la Pre­fec­tu­ra, la Pre­fec­tu­ra dice que es el SAME y así se pasan la pelo­ta sin dar­nos nin­gu­na res­pues­ta ni nin­gu­na solu­ción. Aden­tro de ese bar­co rudi­men­ta­rio hay 23 mari­ne­ros, 3 ofi­cia­les y todo el per­so­nal de máqui­nas, des­de hace mucho tiem­po, ence­rra­dos y expues­tos a un con­ta­gio masi­vo», expli­có el dele­ga­do del SOMU de esa ciu­dad, Juan Nava­rro.

Por últi­mo, des­de la Con­duc­ción Nacio­nal del sin­di­ca­to, remar­ca­ron que «ya les había­mos adver­ti­do a las auto­ri­da­des que debían acti­var los pro­to­co­los de segu­ri­dad para para pro­te­ger a nues­tros tra­ba­ja­do­res en esta acti­vi­dad, como es la pes­ca, a tra­vés de los hiso­pa­dos pre­vios a embar­car a toda la tri­pu­la­ción y con sus resul­ta­dos a la vis­ta, per­mi­tir que salie­ran y no como se hizo con el buque Sci­roc­co, que no se espe­ra­ron los resul­ta­dos de los mis­mos y aho­ra esta­mos lidian­do con éste gra­ví­si­mo pro­ble­ma».

Aho­ra la CAME quie­re que el Gobierno pague el 100% de los sala­rios de Pymes de has­ta 40 emplea­dos

La Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de la Media­na Empre­sa (CAME) soli­ci­tó al Gobierno que amplíe el bene­fi­cio de sala­rio com­ple­men­ta­rio y, median­te la ANSeS, abo­ne el 100% del suel­do neto de los tra­ba­ja­do­res de las pymes que empleen has­ta 40 per­so­nas, inde­pen­dien­te­men­te del rubro al que se dediquen.24/04/2020 13:20:00

Según la enti­dad empre­sa­ria, ese recla­mo se vin­cu­la con la «pro­fun­da cri­sis eco­nó­mi­ca pro­vo­ca­da por el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio».

En un comu­ni­ca­do, CAME recor­dó que si bien, median­te el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP), el Gobierno dis­pu­so el pago del 50% del sala­rio neto de abril, «la alar­man­te situa­ción en la que se encuen­tra el sec­tor, pro­fun­da­men­te afec­ta­do por la mer­ma en la acti­vi­dad comer­cial y pro­duc­ti­va, hace que esa medi­da resul­te insu­fi­cien­te».

«Nece­si­ta­mos del acom­pa­ña­mien­to del Esta­do para evi­tar el cie­rre de empre­sas por fal­ta de ingre­sos que pade­ce la mayo­ría de las pymes de nues­tro país de has­ta 40 emplea­dos, que repre­sen­tan el 30,3% de la gene­ra­ción de empleo total y una masa sala­rial neta de 70.701 millo­nes de pesos», enfa­ti­zó la enti­dad empre­sa­ria.

De acuer­do con un infor­me rea­li­za­do por CAME, la pro­pues­ta impli­ca­ría un apor­te equi­va­len­te al 0,1% del PBI esti­ma­do para 2020, lo que sig­ni­fi­ca apro­xi­ma­da­men­te 30.338 millo­nes de pesos.

«Hoy la mayo­ría de las pymes no tie­ne ni liqui­dez ni ingre­sos para pagar sus obli­ga­cio­nes coti­dia­nas. Sólo el comer­cio pier­de ven­tas por 10.500 millo­nes de pesos en cada día de cua­ren­te­na», expu­so el pre­si­den­te de la enti­dad, Gerar­do Díaz Bel­trán.

Cua­ren­te­na admi­nis­tra­da: Sca­nia reto­ma­rá su pro­duc­ción en Tucu­man

La plan­ta de la fábri­ca de camio­nes reabri­rá con un esque­ma de emer­gen­cia el lunes. Ten­drá pro­to­co­los de dis­tan­cia­mien­to y nor­mas de sani­dad específicas.24/04/2020 12:01:00

Sca­nia Argen­ti­na anun­ció que este lunes que vie­ne reini­cia­rá las ope­ra­cio­nes en su plan­ta de Tucu­mán, con una dota­ción de per­so­nal redu­ci­da y cum­plien­do los pro­to­co­los de sani­dad y dis­tan­cia­mien­to esta­ble­ci­dos por la OMS y por los minis­te­rios de salud de la pro­vin­cia de Tucu­mán y de la Nación.

Lo anun­ció el geren­te de la Plan­ta, Fabio Barre­to, que indi­có que «Sca­nia es par­te de uno de los sec­to­res pro­duc­ti­vos excep­tua­dos de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria y que el reini­cio de la pro­duc­ción cuen­ta con la apro­ba­ción de las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les, el Gobierno Nacio­nal y los sin­di­ca­tos del sec­tor».

Des­de la empre­sa infor­ma­ron que duran­te las últi­mas dos sema­nas se lle­va­ron a cabo en la pla­ta obras para adap­tar­las a los pro­to­co­los sani­ta­rios y de dis­tan­cia­mien­to, ins­ta­lan­do cabi­nas de fumi­ga­ción, pile­to­nes de lavan­di­na, ele­men­tos de higie­ne y seña­li­za­cio­nes, para garan­ti­zar la segu­ri­dad del per­so­nal.

En un ini­cio la plan­ta tra­ba­ja­rá una dota­ción de per­so­nal redu­ci­da, con un sis­te­ma de tur­nos que sim­pli­fi­que el ingre­so y egre­so de los tra­ba­ja­do­res, y las tareas admi­nis­tra­ti­vas con­ti­nua­rán rea­li­zán­do­se median­te el for­ma­to de tele­tra­ba­jo, se infor­mó des­de Sca­nia.

Advier­ten que la apli­ca­ción del jue­go on line en la Capi­tal Fede­ral des­trui­ría 2 mil empleos

La Aso­cia­ción del Per­so­nal de Hipó­dro­mos, Agen­cias, Apues­tas y Afi­nes (Apha­ra) denun­ció «el gra­ve ries­go que impli­ca para 2 mil empleos la apli­ca­ción en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires (CABA) del jue­go on line, que cons­ti­tui­rá un nego­cio para pocos y un pro­ble­ma para muchos».24/04/2020 00:02:00

El titu­lar del sin­di­ca­to, Die­go Qui­ro­ga, sos­tu­vo en un comu­ni­ca­do de pren­sa que la apli­ca­ción del sis­te­ma de apues­tas on line impli­ca «serios ries­gos labo­ra­les», y seña­ló que es impul­sa­do en la Legis­la­tu­ra a tra­vés de un pro­yec­to de ley que «es apo­ya­do por el Jefe de Gobierno, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta».

«Esas polí­ti­cas pro­mue­ven una moda­li­dad que bene­fi­cia a unas pocas empre­sas extran­je­ras bajo un régi­men tri­bu­ta­rio que se basa en la com­pe­ten­cia des­leal a nivel impo­si­ti­vo en cáno­nes, tri­bu­tos y gra­vá­me­nes, y por la dife­ren­cia de gas­tos e inver­sión. No gene­ran empleo genuino como las fir­mas pre­sen­cia­les», pun­tua­li­zó.

El sin­di­ca­lis­ta rese­ñó que la deci­sión del gobierno nacio­nal de pro­mo­ver el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio para prio­ri­zar la salud de la pobla­ción pro­vo­có de mane­ra lógi­ca que los tra­ba­ja­do­res de la indus­tria hípi­ca «no pue­dan cum­plir tareas por la sus­pen­sión de acti­vi­da­des en hipó­dro­mos y agen­cias».

Para Qui­ro­ga, es «incom­pren­si­ble» que en tan­to el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez pro­mue­ve polí­ti­cas acti­vas para evi­tar los des­pi­dos en ple­na pan­de­mia, des­de «el Gobierno de la Ciu­dad se con­ti­núe fomen­tan­do una acti­vi­dad que deja al bor­de del abis­mo a cien­tos de fami­lias cuyo sus­ten­to dia­rio es el jue­go pre­sen­cial».

El diri­gen­te real­zó que «es para­dó­ji­co, fue­ra de lugar e injus­to que la Lote­ría de la Ciu­dad pro­cu­re reem­pla­zar tra­ba­ja­do­res con la ope­ra­to­ria de pla­ta­for­mas de inter­net que no gene­ran empleo alguno y ani­qui­lan mano de obra», agre­gó.

Qui­ro­ga pun­tua­li­zó tam­bién que lici­tar jue­go por inter­net «es para empre­sas que no gene­ran empleo, como no lo hacen tam­po­co las que ya fun­cio­nan de for­ma impu­ne y sin pro­du­cir nin­gún ingre­so en bene­fi­cio del Esta­do, con el agra­van­te de que no per­mi­ten par­ti­ci­par de esa moda­li­dad a las fir­mas con jue­go físi­co».

«Esas com­pa­ñías de jue­go físi­co son las que crean tra­ba­jo genuino y nece­si­tan com­ple­men­tar sus retraí­dos ingre­sos por la gran car­ga impo­si­ti­va pro­du­ci­da en los últi­mos cua­tro años. La nue­va moda­li­dad es injus­ta y dis­cri­mi­na­to­ria», afir­mó.

Por últi­mo, el diri­gen­te gre­mial ape­ló a «la con­cien­cia social» de los fun­cio­na­rios por­te­ños y dijo que en la actual cri­sis «son prio­ri­dad los tra­ba­ja­do­res», con­clu­yó.

Cava­lie­ri pac­tó recor­tes sala­ria­les con gran­des empre­sas pero dice que los emplea­dos cobra­rán el 100%

El líder gre­mial había enca­ra­do nego­cia­cio­nes con gran­des empre­sas para que sus­pen­dan masi­va­men­te a cam­bio de pagar el 80% del sala­rio. Aho­ra, dice que el Esta­do paga­rá la dife­ren­cia y que todos cobra­rán el 100%.24/04/2020 09:50:00

El derro­te­ro de los tra­ba­ja­do­res para cobrar sus sala­rios de abril pare­ce encon­trar día a día un nue­vo epi­so­dio. Por estas horas son muchos los que toda­vía, a pesar del ambi­cio­so plan anun­cia­do por el Gobierno para apo­yar empre­sas pri­va­das en cri­sis, no saben que ocu­rri­rá con sus ingre­sos.

Par­te de ese uni­ver­so son los emplea­dos mer­can­ti­les que revis­ten en gran­des empre­sas. Por un lado se encon­tra­ron con un acuer­do fir­ma­do por Arman­do Cava­lie­ri que esti­pu­la­ba un recor­te de sus habe­res, pero por otro el gre­mio dice que los cobra­rán com­ple­tos, sin mer­ma algu­na.

Una vez ini­cia­do el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, Cava­lie­ri y los direc­ti­vos de gran­des empre­sas, se sen­ta­ron a nego­ciar cómo serían los ingre­sos de los emplea­dos mer­can­ti­les sus­pen­di­dos. A pesar de que el Gobierno había adver­ti­do que tenían que cobrar sus habe­res com­ple­tos, lle­ga­ron a un acuer­do para que cobren el 80% de sus sala­rios habi­tua­les mien­tras dure la cua­ren­te­na y por un perío­do de 3 meses.

Así figu­ra en las acta sus­cri­tas por el líder sin­di­cal y el Gru­po Fala­be­lla al que Info­Gre­mia­les acce­dió en exclu­si­va y que regi­ría por estas horas. Las mis­mas con­di­cio­nes se repli­ca­ron con otros gran­des juga­do­res de la acti­vi­dad y has­ta con los call cen­ters, que paga­rían 90%.

Cava­lie­ri pac­tó sus­pen­sio­nes con sala­rios recor­ta­dos al 80% en Fala­be­lla. Ni el DNU que pro­po­ne pagar par­te de los habe­res del sec­tor pri­va­do lo fre­nó pic​.twit​ter​.com/​T​Y​J​T​r​M​Z​roL — jor­ge duar­te (@ludistas) April 23, 2020

En la pre­via, Comer­cio había fir­ma­do con AUSA, úni­ca auto­pis­ta en la que ese gre­mio tie­ne repre­sen­ta­ción, un enten­di­mien­to para la reduc­ción de la jor­na­da de 600 tra­ba­ja­do­res de un total de 900. El per­so­nal res­tan­te no se le toca­rán los suel­dos y rea­li­za­rá guar­dias míni­mas y tele­tra­ba­jo.

AUSA paga­ría el 70% de la remu­ne­ra­ción total de los meses de abril y mayo, inclu­yen­do los adi­cio­na­les en la base de cálcu­lo. En la prác­ti­ca, los emplea­dos cobra­rán como suma no remu­ne­ra­ti­va el equi­va­len­te al 87% de su ingre­so neto nor­mal.

Más tar­de, el DNU en el que se con­fir­mó el pro­gra­ma de asis­ten­cia a las empre­sas (ATP), le puso freno a un acuer­do mar­co con las cáma­ras empre­sa­rias para que toda la acti­vi­dad pue­da sus­pen­der con recor­tes sala­ria­les esca­lo­na­dos según el tama­ño. Es que en caso de cum­plir con los requi­si­tos, el Gobierno apor­ta­rá por cada tra­ba­ja­dor un sala­rio com­ple­men­ta­rio, equi­va­len­te al 50% del neto de febre­ro con un piso de $16.875 y un tope de $33.750. Eso modi­fi­ca el pano­ra­ma.

Aho­ra, con el cam­bio de con­tex­to y a pesar de lo rubri­ca­do pre­via­men­te, Cava­lie­ri dice que todos deben cobrar el 100% de sus habe­res habi­tua­les. «Con la ayu­da del Esta­do todos tie­nen que lle­gar al 100% del neto», le dije­ron des­de el entorno del líder sin­di­cal a Info­Gre­mia­les.

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES FIRMÓ UN CONVENIO CON EL INCAA, EN EL CUAL EL INSTITUTO SE COMPROMETE A BRINDAR UNA AYUDA ECONÓMICA PARA PALIAR LA CRÍTICA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA NUESTRA OBRA SOCIAL (OSA)

En el mar­co de lo que pre­vé la Ley 17.741, inci­so m del art. 28, y en con­so­nan­cia con las medi­das adop­ta­das para auxi­liar a la indus­tria audio­vi­sual argen­ti­na fren­te a las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas que cau­sa la pan­de­mia del virus COVID-19, el Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Cine y Artes Audio­vi­sua­les (INCAA) fir­mó este Con­ve­nio con la Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res, median­te el cual auxi­lia­rá a nues­tra Obra Social de Acto­res (O.S.A.)

De acuer­do a lo expre­sa­do en dicho con­ve­nio, «las con­di­cio­nes de con­tra­ta­ción de los tra­ba­ja­do­res de la indus­tria los colo­ca en una situa­ción muy gra­vo­sa. Ante la impo­si­bi­li­dad de rea­li­zar sus tareas con nor­ma­li­dad, no per­ci­ben ingre­so alguno, lo que les impi­de efec­tuar los apor­tes de obra social y agra­va aún más la peno­sa situa­ción que atra­vie­san al poner en ries­go la con­ti­nui­dad de su sis­te­ma de salud y la aten­ción médi­ca de ellos y de sus fami­lias.»

Median­te la fir­ma del con­ve­nio, nues­tro sin­di­ca­to se com­pro­me­te a deri­var la ayu­da eco­nó­mi­ca a nues­tra Obra Social, pudien­do la mis­ma uti­li­zar el sub­si­dio otor­ga­do para pagar insu­mos nece­sa­rios para la aten­ción médi­ca, y adqui­si­ción de medi­ca­men­tos, que­dan­do prohi­bi­do de mane­ra expre­sa la dis­po­si­ción y/​o apli­ca­ción de los mon­tos otor­ga­dos a cual­quier otro des­tino.

Agra­de­ce­mos al INCAA en la figu­ra de su pre­si­den­te, Luis Puen­zo, y exten­de­mos el agra­de­ci­mien­to a todos sus cola­bo­ra­do­res que, com­pren­dien­do tan preo­cu­pan­te situa­ción, actua­ron con cele­ri­dad ten­dien­do una mano soli­da­ria a las actri­ces y los acto­res para que con­si­ga­mos esta valio­sa ayu­da en este perío­do de emer­gen­cia sani­ta­ria.

Con­se­jo Inte­gral

Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res

Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Cine y Artes Audio­vi­sua­les

SALUD Y EDUCACIÓN

El Asti­lle­ro Río San­tia­go adap­ta con­te­ne­do­res como módu­los de vivien­da para fami­lias con pro­ble­mas habi­ta­cio­na­les.

El pre­si­den­te de Asti­lle­ros Río San­tia­go Ariel Bas­tei­ro ade­lan­tó en diá­lo­go con Agen­da Sur, que la empre­sa esta­tal entre­ga­rá los con­te­ne­do­res adap­ta­dos como módu­los de vivien­da, al Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social y al Minis­te­rio de Géne­ro de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires. El obje­ti­vo es dar res­pues­ta a gru­pos fami­lia­res con pro­ble­mas habi­ta­cio­na­les. La idea es uti­li­zar­los como una solu­ción pro­vi­so­ria y urgen­te, ante la gra­ve­dad de la situa­ción cau­sa­da por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

El Asti­lle­ro tra­ba­ja en los Hos­pi­tal San Mar­tín y Ros­si, ambos de La Pla­ta, des­man­te­lan­do estruc­tu­ras metá­li­cas para acon­di­cio­nar espa­cios que lue­go se uti­li­za­rán como salas de inter­na­ción. Tam­bién está repa­ran­do cami­llas hidráu­li­cas.

Hace dos sema­nas cerró un acuer­do con el Pami y tra­ba­ja en el arre­glo de 500 camas orto­pé­di­cas que esta­ban en desuso debi­do a la desidia de la ges­tión ante­rior.

4 Bar­cos 4 años sin ter­mi­nar.

En cuan­to a la situa­ción del Asti­lle­ro Bas­tei­ro ase­gu­ró que el gobierno ante­rior fre­nó la acti­vi­dad de la empre­sa esta­tal inten­cio­nal­men­te. En el Asti­lle­ro hay dos bar­cos para entre­gar a la Arma­da Argen­ti­na que están ter­mi­na­dos en un 80% des­de el 2015. Ade­más hay dos gran­des bar­cos petro­le­ros para entre­gar a Vene­zue­la que esta­ban casi ter­mi­na­dos en el 2015, uno en un 96% y el otro en un 70%, tam­bién estu­vie­ron para­dos duran­te cua­tro años por deci­sión de la ex Gober­na­do­ra Vidal. El actual Gober­na­dor Axel Kici­llof resol­vió reanu­dar los tra­ba­jos y entre­gar las embar­ca­cio­nes.

“El asti­lle­ro esta en con­di­cio­nes de seguir pro­du­cien­do y cuan­do pase la pan­de­mia ter­mi­na­rá las obras pen­dien­tes” ase­gu­ró Bas­tei­ro.

Impues­to a las gran­des for­tu­nas.

En cuan­to a las side­ra­les ganan­cias y for­tu­nas de Roc­ca y muchos otros empre­sa­rios, el titu­lar del Asti­lle­ro afir­mó que se deben al esfuer­zo del pue­blo argen­tino, que a tra­vés de su Esta­do, brin­dó infra­es­truc­tu­ra y bene­fi­cios que les per­mi­tie­ron desa­rro­llar sus ren­ta­bles nego­cios. El Esta­do les apor­to rutas, tec­no­lo­gía, ener­gía y otras ayu­das por lo que con­si­de­ró que es jus­to que se les impon­ga un impues­to espe­cial extra­or­di­na­rio.

La situa­ción de las empre­sas recu­pe­ra­das en con­tex­to de pan­de­mia

Pano­ra­ma infor­ma­ti­vo gene­ral sobre la situa­ción de las empre­sas recu­pe­ra­das. En esta entre­ga: entre­vis­ta a Eduar­do “Vas­co” Murúa, del Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das (MNER) y titu­lar de la Direc­ción Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das, sobre el Pro­yec­to de ley de “Recu­pe­ra­ción de uni­da­des pro­duc­ti­vas”. Des­pués de casi un mes de espe­ra, lle­gó la habi­li­ta­ción de la ANMAT para que el labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do Far­ma­coop pue­da comen­zar la pro­duc­ción de alcohol en gel. Sobre el tema, entre­vis­ta a Bruno Di Mau­ro, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va Far­ma­coop, ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa. Entre­vis­ta a Lau­ra Aré­va­lo, de la comi­sión de segu­ri­dad e higie­ne de la fábri­ca recu­pe­ra­da Madi­graf, una grá­fi­ca de cua­der­nos, fun­da­men­tal­men­te, pero que en este momen­to está pro­du­cien­do sani­ti­zan­te de alcohol y mas­ca­ri­llas, ade­más de haber enter­ga­do mate­ria­les de salu­bri­dad al Hos­pi­tal San­gui­net­ti de Pilar. Por Mario Her­nán­dez.

La recien­te­men­te crea­da Direc­ción Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das pre­sen­tó en el Con­gre­so un pro­yec­to que reco­ge 20 años de expe­rien­cia y bus­ca faci­li­tar la tarea de aque­llos tra­ba­ja­do­res que se ani­man a auto­ges­tio­nar las fábri­cas que sus patro­nes aban­do­nan.

Hoy fun­cio­nan en nues­tro país más de 400 empre­sas de este tipo, dan­do lugar a más de 18.000 pues­tos de tra­ba­jo auto­ges­tio­na­do, que desa­rro­llan sus acti­vi­da­des en los más diver­sos rubros de la indus­tria nacio­nal. A su vez el movi­mien­to de fábri­cas recu­pe­ra­das supo aso­ciar el resur­gir del ámbi­to labo­ral con un entra­ma­do social que a la vez de ser­vir de apo­yo per­mi­tió alber­gar y desa­rro­llar espa­cios popu­la­res de acce­so a edu­ca­ción, cul­tu­ra, cui­da­dos, for­ma­ción e inclu­sión. Así, jun­to y den­tro de las fábri­cas cre­cie­ron cen­tros cul­tu­ra­les, bachi­lle­ra­tos popu­la­res, cen­tros de salud, salas tea­tra­les, radios y has­ta un canal de tele­vi­sión como Barri­ca­da TVque hoy emi­te su señal por la tele­vi­sión digi­tal abier­ta (TDA) des­de la meta­lúr­gi­ca IMPA en el barrio de Alma­gro. Allí tam­bién fun­cio­na la Uni­ver­si­dad de los Tra­ba­ja­do­res.

Con más de dos déca­das de desa­rro­llo de esta expe­rien­cia que se estu­dia en el mun­do, el Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das (MNER) que ha asu­mi­do la Direc­ción Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das en el Minis­te­rio de Desa­rro­llo de la Nación, en la per­so­na de Eduar­do Murúa, ha pre­sen­ta­do en el Con­gre­so Nacio­nal el Pro­yec­to de Ley de Recu­pe­ra­ción de Uni­da­des Pro­duc­ti­vas (Expe­dien­te1400-D-2020).

La ini­cia­ti­va ‑pre­sen­ta­da por Leo­nar­do Gros­so y acom­pa­ña­da con la fir­ma de las dipu­tadas y dipu­tados Juan Car­los Alde­re­te, Héc­tor Bár­ba­ro, Mabel Capa­rrós, Fede­ri­co Fagio­li, Itai Hag­man, Gra­cie­la Lan­dris­ci­ni, Móni­ca Macha y Aye­lén Spó­si­to– pro­po­ne decla­rar de uti­li­dad públi­ca la recu­pe­ra­ción de empre­sas por sus tra­ba­ja­do­res, impul­sa el reco­no­ci­mien­to ins­ti­tu­cio­nal a esta expe­rien­cia y pro­po­ne herra­mien­tas estra­té­gi­cas de pro­tec­ción y desa­rro­llo.

El pro­yec­to pro­po­ne que “toda Uni­dad Pro­duc­ti­va que se encuen­tre en esta­do de cesa­ción de pagos, cie­rre del esta­ble­ci­mien­to, aban­dono de sus titu­la­res, des­man­te­la­mien­to, vacia­mien­to por par­te de las/​os emplea­do­res, diso­lu­ción de la socie­dad con cau­sal de liqui­da­ción o de cie­rre por cual­quier cau­sa, y sin per­jui­cio de los pro­ce­sos judi­cia­les que pue­da o no tener ini­cia­dos, podrá ser expro­pia­da y cedi­da en favor de las/​os tra­ba­ja­do­res de la mis­ma que se hallen con­for­ma­dos en coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo o en trá­mi­te de cons­ti­tu­ción y que deseen con­ti­nuar con la acti­vi­dad pro­duc­ti­va”.

La ini­cia­ti­va par­la­men­ta­ria pre­vé que el mon­to de la indem­ni­za­ción sea deter­mi­na­do por un acuer­do entre el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal (PEN) y el juez o la jue­za de la quie­bra o con­cur­so pre­ven­ti­vo y deter­mi­na la crea­ción de un Fon­do Fidu­cia­rio a efec­tos de pagar el mon­to de la indem­ni­za­ción. Este fon­do se con­for­ma­rá con par­ti­das pre­vis­tas en la Ley de Pre­su­pues­to Nacio­nal de cada año y el pro­yec­to pro­po­ne que el mon­to no sea infe­rior al 5% del pre­su­pues­to anual del Minis­te­rio de Eco­no­mía.

El Poder Eje­cu­ti­vo cede­rá en como­da­to los inmue­bles expro­pia­dos por la apli­ca­ción de esta ley a la coope­ra­ti­va de trabajadores/​as, para la con­se­cu­ción de su obje­to social, con la con­di­ción de que ésta ceda par­te de sus ins­ta­la­cio­nes, no uti­li­za­das para la pro­duc­ción, para el desa­rro­llo de acti­vi­da­des socia­les, edu­ca­ti­vas, cul­tu­ra­les, tareas de cui­da­dos y/​o de for­ma­ción pro­fe­sio­nal.

La ley pro­po­ne ade­más una serie de exen­cio­nes tri­bu­ta­rias para las empre­sas recu­pe­ra­das y crea el Regis­tro Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das (RENACER).

Aque­llas coope­ra­ti­vas ins­crip­tas en el RENACER ten­drán acce­so a una serie de bene­fi­cios:

Asis­ten­cia téc­ni­ca, jurí­di­ca y acom­pa­ña­mien­to para la sus­ten­ta­bi­li­dad eco­nó­mi­ca de la empre­sa recu­pe­ra­da;

pre­fe­ren­cia como pro­vee­do­res del Esta­do;

tra­ta­mien­to fis­cal pre­fe­ren­cial para favo­re­cer el man­te­ni­mien­to y gene­ra­ción de pues­tos de tra­ba­jo de la empre­sa;

líneas de cré­di­tos, pro­gra­mas de fomen­to y desa­rro­llo tec­no­ló­gi­co;

acom­pa­ña­mien­to y asis­ten­cia por par­te del Esta­do en los trá­mi­tes corres­pon­dien­tes para la expor­ta­ción de pro­duc­tos;

acce­so a la tari­fa social para aque­llos ser­vi­cios afec­ta­dos a la pro­duc­ción.

Ocu­par, resis­tir y pro­du­cir

“Segu­ra­men­te nos encon­tre­mos, des­pués de la pan­de­mia, con un mon­tón de empre­sas que no vuel­van a abrir, con des­pi­dos masi­vos y vacia­mien­tos. Lo que esta­mos pro­po­nien­do es una ley que faci­li­te la recu­pe­ra­ción de las empre­sas que hoy en día está libra­da a la capa­ci­dad de lucha, orga­ni­za­ción y resis­ten­cia que ten­gan los tra­ba­ja­do­res en las fábri­cas, que se hace difí­cil a veces. Esta ley supo­ne que la empre­sa sea expro­pia­da por el Esta­do y sea dada en como­da­to a una coope­ra­ti­va de tra­ba­ja­do­res que ten­ga la volun­tad de con­ti­nuar con la explo­ta­ción”, sos­tie­ne Bruno Di Mau­ro, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va Far­ma­coop, ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa, quie­nes recien­te­men­te con­si­guie­ron la apro­ba­ción de la ANMAT para vol­ver a pro­du­cir y han mon­ta­do una línea de pro­duc­ción de alcohol en gel.

“El tra­ba­jo es un bien muy esca­so en el mun­do y tene­mos que defen­der­lo. Tene­mos que defen­der cada pues­to de tra­ba­jo en Argen­ti­na y es posi­ble hacer­lo. Hemos demos­tra­do duran­te más de 20 años que con este méto­do de lucha se pue­de recu­pe­rar una empre­sa, la pue­den ges­tio­nar los tra­ba­ja­do­res, es sus­ten­ta­ble y ren­ta­ble. A los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras les diría que se orga­ni­cen y se lar­guen a la lucha que se pue­de salir ade­lan­te”, alien­ta Di Mau­ro que jun­to a sus 100 com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros sos­tu­vie­ron la con­ti­nui­dad de la fuen­te de tra­ba­jo y hoy, tras tres años de lucha, comien­zan a ver los fru­tos.

Entre­vis­ta a Eduar­do “Vas­co” Murúa, direc­tor nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das: “no ha cam­bia­do del todo la mira­da del sec­tor esta­tal ni polí­ti­co hacia los sec­to­res de la Eco­no­mía popu­lar”

Foto: MNER

M.H.: Yo lo cono­cí de un lado del mos­tra­dor y aho­ra está del otro. Pero siem­pre con las mis­mas con­vic­cio­nes y las mis­mas ideas, espe­ro.

V.M.: Esta­mos tra­tan­do. La ansie­dad es preo­cu­pan­te. Por­que yo entré con el aval de todos los tra­ba­ja­do­res para que el Esta­do final­men­te gene­re polí­ti­cas para el sec­tor y está­ba­mos tra­ba­jan­do en eso, dis­cu­tien­do den­tro del Esta­do y con las orga­ni­za­cio­nes cómo hacer­lo y aho­ra se nos com­pli­có por la situa­ción espe­cial que esta­mos vivien­do.

M.H.: La sema­na pasa­da habla­ba con tra­ba­ja­do­res de Cana­le, que se esta­ban pre­pa­ran­do para relan­zar su empre­sa y se encuen­tran con todo esto. Me con­ta­ban que están en con­tac­to con­ti­go.

V.M.: Sí. Había­mos jun­ta­do a varias empre­sas de enva­ses para hacer una gran cor­po­ra­ción, tra­tar de vin­cu­lar todo lo comer­cial para ser más fuer­tes, con­so­li­dar los pro­ce­sos. El pro­ce­so de Cana­le es muy intere­san­te, tie­ne com­pa­ñe­ros muy deci­di­dos y creo que de cual­quier mane­ra a pesar de que se nos haya pues­to difí­cil, con­fío que lue­go de la cua­ren­te­na vamos a estar pre­pa­ra­dos y tra­ba­jan­do jun­tos y a hacer todo lo posi­ble para que el Esta­do cum­pla con su par­te.

M.H.: Muchas empre­sas recu­pe­ra­das han aga­rra­do el toro por las astas, entre otras Far­ma­coop.

V.M.: Ten­go una pri­mi­cia para vos, hoy nos han habi­li­ta­do defi­ni­ti­va­men­te el labo­ra­to­rio. Eso es muy impor­tan­te por­que fue­ron tres años de lucha.

M.H.: Está el caso de Mady­graf una empre­sa de cua­der­nos que se pone a hacer alcohol en gel, las com­pa­ñe­ras de la tex­til de Neu­quén hacien­do bar­bi­jos. Adop­tan­do las recu­pe­ra­das una acti­tud que no adop­tan las empre­sas pri­va­das.

V.M.: Es muy difí­cil para las empre­sas pri­va­das con­ju­gar lo que noso­tros con­ju­ga­mos. Siem­pre lo diji­mos, en las situa­cio­nes de cri­sis noso­tros pode­mos res­pon­der de otra mane­ra, por cómo tra­ba­ja­mos, por haber ele­gi­do una for­ma de tra­ba­jar que es la coope­ra­ción entre tra­ba­ja­do­res, que es enten­der que lo poco, mucho o mediano que hay es para todos y tam­bién com­pren­der que esta­mos muy cer­ca de la gen­te.

Tam­bién fue una ense­ñan­za, en el pro­ce­so de lucha los y las com­pa­ñe­ras entien­den que fue­ron ayu­da­dos por otro con­jun­to de com­pa­ñe­ros, orga­ni­za­cio­nes, enton­ces eso los obli­ga des­pués a ser res­pon­sa­bles con los demás. Pero toda­vía nos fal­ta, como auto­crí­ti­ca, para que no nos crea­mos que los tra­ba­ja­do­res de fábri­cas recu­pe­ra­das somos tan dis­tin­tos a los demás.

M.H.: ¿Qué sig­ni­fi­ca que te hayan nom­bra­do Direc­tor de Empre­sas recu­pe­ra­das en el ámbi­to del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social?

V.M.: Hay un reco­no­ci­mien­to del Esta­do a todo el sec­tor de la Eco­no­mía popu­lar, en este caso al de las recu­pe­ra­das que no había pasa­do has­ta aho­ra. Eso no quie­re decir que haya un con­ven­ci­mien­to total de todo el Esta­do en apo­yar este mode­lo que noso­tros ele­gi­mos. Segu­ra­men­te en los tiem­pos de mayor cri­sis demos una res­pues­ta dis­tin­ta y el Esta­do va a com­pren­der mejor. Esta­mos hacien­do todas las reunio­nes posi­bles tra­tan­do de con­ven­cer para tener polí­ti­cas para el sec­tor, pero no ha cam­bia­do del todo la mira­da del sec­tor esta­tal ni polí­ti­co hacia los sec­to­res de la Eco­no­mía popu­lar. Toda­vía tie­nen un res­que­mor, pien­san en los mode­los más vie­jos de la estruc­tu­ra capi­ta­lis­ta, de empre­sa­rios nacio­na­les o mul­ti­na­cio­na­les y pre­fe­ren­te­men­te el Esta­do da más res­pues­ta a ese sec­tor que al nues­tro.

M.H.: ¿La Direc­ción de empre­sas recu­pe­ra­das es de puer­tas abier­tas, para todos los com­pa­ñe­ros?

V.M.: Has­ta hoy no hemos deja­do de tener las puer­tas abier­tas a pesar de que los tra­ba­ja­do­res del Esta­do eli­gie­ron tra­ba­jar des­de sus casas, noso­tros no hici­mos eso, esta­mos abrien­do la direc­ción todos los días, con los tra­ba­ja­do­res de empre­sas recu­pe­ra­das.

M.H.: Y aten­dien­do a todos los com­pa­ñe­ros más allá de las dife­ren­cias ideo­ló­gi­cas y polí­ti­cas.

V.M.: Segu­ra­men­te tene­mos carac­te­ri­za­cio­nes dis­tin­tas, de eta­pas dis­tin­tas, y algu­nos ele­gi­mos más estar en la base en algún momen­to pero no dife­ren­cia­mos para nada, es más, muchos com­pa­ñe­ros me cri­ti­can dicién­do­me que le doy más bola a com­pa­ñe­ros que no son del Movi­mien­to.

Siem­pre fui­mos así, nun­ca pre­gun­ta­mos qué pen­sa­ban si son anar­quis­tas, pero­nis­tas, socia­lis­tas; todos somos tra­ba­ja­do­res luchan­do por la recu­pe­ra­ción del empleo, con res­pe­to hacia la demo­cra­cia inter­na. Lo úni­co que limi­ta nues­tra soli­da­ri­dad es que vea­mos que alguno se haga el píca­ro con los recur­sos de los com­pa­ñe­ros.

M.H.: Siem­pre recuer­do aque­lla inau­gu­ra­ción que hicis­te de la Uni­ver­si­dad de los Tra­ba­ja­do­res en Impa, can­tan­do el Himno nacio­nal, la Mar­cha pero­nis­ta y la Inter­na­cio­nal.

V.M.: Eso es por­que estoy con­ven­ci­do de que nues­tro país sufre y no hablo del coro­na­vi­rus, sino de las con­se­cuen­cias de no supe­rar las iden­ti­da­des polí­ti­cas ante­rio­res. Creo que hay que supe­rar­las y que lo tene­mos que hacer entre todos, los pero­nis­tas, los comu­nis­tas, los socia­lis­tas, lo anar­quis­tas, todos ten­dría­mos que tener en la cabe­za mayor uni­dad, rom­per la frag­men­ta­ción y crear una uni­dad. No hay un pue­blo que se pue­da libe­rar del poder inter­na­cio­nal sin una iden­ti­dad muy fuer­te, cla­ra y sin un pro­yec­to de país.

El labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do Far­ma­coop obtu­vo la habi­li­ta­ción de la ANMAT

Des­pués de casi un mes de espe­ra, lle­gó la habi­li­ta­ción de la ANMAT para que el labo­ra­to­rio recu­pe­ra­do por sus tra­ba­ja­dorxs pue­da comen­zar la pro­duc­ción de alcohol en gel.

A prin­ci­pios de mar­zo, bajo un con­ve­nio fir­ma­do con la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, lxs tra­ba­ja­dorxs de Far­ma­coop se pusie­ron en mar­cha para cola­bo­rar con el abas­te­ci­mien­to de alcohol en gel en hos­pi­ta­les e ins­ti­tu­cio­nes públi­cas de salud y hacer su apor­te ante la emer­gen­cia sani­ta­ria. Mien­tras espe­ra­ban las habi­li­ta­cio­nes acon­di­cio­na­ron la plan­ta, adap­ta­ron una línea de pro­duc­ción para ela­bo­rar el alcohol en gel, reunie­ron un equi­po téc­ni­co con inge­nierxs, far­ma­céu­ticxs y bio­quí­mi­cos e ini­cia­ron una cam­pa­ña de finan­cia­mien­to para com­prar los insu­mos nece­sa­rios. En medio de la cri­sis sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca que atra­vie­sa el país lxs tra­ba­ja­dorxs opta­ron por re-orga­ni­zar­se y ayu­dar.

Hoy con­si­guie­ron los per­mi­sos y en bre­ve sal­drán al mer­ca­do los pri­me­ros pro­duc­tos bajo la eti­que­ta de Far­ma­coop.

Foto: La Tin­ta

Entre­vis­ta a Lau­ra Aré­va­lo de Madi­graf: “En algún momen­to tie­nen que pagar los que siem­pre ganan a cos­ta de los que siem­pre tra­ba­ja­mos”

M.H.: Lau­ra es de la Comi­sión de segu­ri­dad e higie­ne de la fábri­ca recu­pe­ra­da Madi­graf, una fábri­ca grá­fi­ca de cua­der­nos fun­da­men­tal­men­te pero que en este momen­to está pro­du­cien­do sani­ti­zan­te de alcohol y mas­ca­ri­llas. Con­ta­me cómo logra­ron eso que pare­ce un mila­gro, por­que no entien­do cómo una fábri­ca recu­pe­ra­da pro­duc­to­ra de cua­der­nos se pue­de recon­ver­tir y las gran­des fábri­cas no lo pue­den hacer, doy como ejem­plo los casos que veni­mos denun­cian­do como el inge­nio Ledes­ma, por ejem­plo, cuan­do las fábri­cas de auto­mó­vi­les en los EE UU como la Gene­ral Motors fabri­ca res­pi­ra­do­res y en Argen­ti­na están cerra­das y el per­so­nal sus­pen­di­do. ¿Cómo lo logra­ron?

L.A.: Un mila­gro no es, es una deci­sión de los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras de seguir apor­tan­do de una mane­ra soli­da­ria, así como en 2014 lo hici­mos cuan­do cerró la fábri­ca pro­du­cien­do cua­der­nos para la edu­ca­ción públi­ca, para que los chi­cos ten­gan mate­rial, hoy de vuel­ta nos trae la res­pon­sa­bi­li­dad o el com­pro­mi­so de hacer insu­mos para ayu­dar a los médi­cos, enfer­me­ros, a todos aque­llos que están en la pri­me­ra línea, en el caso de los hos­pi­ta­les públi­cos con mucha deman­da y nece­si­dad y cola­bo­ran­do fren­te a esta cri­sis sani­ta­ria y sien­do un ejem­plo de poder recon­ver­tir la pro­duc­ción.

De todas mane­ras segui­mos sien­do grá­fi­cos, y segui­mos hacien­do cua­der­nos, ins­truc­ti­vos para la cri­sis de la pan­de­mia, pero en este caso poner una par­te de nues­tra uni­dad pro­duc­ti­va al ser­vi­cio de cons­truir kits de gel, más­ca­ras de pro­tec­ción y tam­bién de bar­bi­jos, que hoy es un mate­rial de uso obli­ga­to­rio en la vía públi­ca. Y como denun­cia­bas vos a las gran­des empre­sas e indus­trias; muy cer­ca nues­tro tene­mos a Mon­de­lez que sigue hacien­do ir a sus tra­ba­ja­do­res para fabri­car galle­ti­tas y golo­si­nas.

M.H.: Efec­ti­va­men­te, pro­du­ce Galle­ti­tas Oreo.

L.A.: Cla­ro. Hoy por hoy los ali­men­tos de pri­me­ra nece­si­dad ten­drían que ser algo que se fabri­que para que esté al alcan­ce de todos los veci­nos y come­do­res que se abren para muchas per­so­nas. Otro ejem­plo es Techint, que tuvo la cara­du­rez de des­pe­dir a 1.500 tra­ba­ja­do­res en medio de una cri­sis sani­ta­ria.

M.H.: Y que en este momen­to ha sus­pen­di­do a más de 10.000 tra­ba­ja­do­res y tam­bién ha apli­ca­do reba­jas sala­ria­les de ítems que datan de los años 50 del siglo pasa­do. Es el caso de Tena­ris en Ave­lla­ne­da, por ejem­plo.

Lau­ra, no están solos en este empren­di­mien­to, ten­go enten­di­do que están par­ti­ci­pan­do el Cen­tro de estu­dian­tes de Cien­cia y Téc­ni­ca de la Uni­ver­si­dad de San Mar­tín y la Comi­sión Nacio­nal de Ener­gía Ató­mi­ca.

L.A.: Así es, son pro­fe­sio­na­les del área téc­ni­ca y quí­mi­ca de con­trol de cali­dad para poder lle­var ade­lan­te lo que hoy la OMS está reco­men­dan­do, que es la pro­duc­ción en baja esca­la, son 50 litros para el comien­zo de una pri­me­ra par­ti­da de don­de se pue­den obte­ner 200 fras­qui­tos de 250 ml. Es una esca­la que se pue­de ope­rar con nor­mas de higie­ne, segu­ri­dad, ven­ti­la­ción. Por eso decía que hay un espa­cio en la fábri­ca, que es muy gran­de, que la des­ti­na­mos a hacer esta pro­duc­ción, nos ayu­da tam­bién el cen­tro de estu­dian­tes de la FADU con el eti­que­ta­do y los dise­ños.

Esto se empe­zó a ges­tar hace 3 sema­nas apro­xi­ma­da­men­te, no paró de haber soli­da­ri­dad, mues­tras de soli­da­ri­dad. Así tam­bién sur­gió lo de los bar­bi­jos, los tíos de un com­pa­ñe­ro de la fábri­ca dona­ron telas, las abue­las, madres, hijas de nues­tras com­pa­ñe­ras cola­bo­ra­ron con las máqui­nas de coser. Cada uno des­de su hogar apor­ta su gra­ni­to de are­na que hizo que hoy poda­mos entre­gar al cuar­to noso­co­mio de hos­pi­ta­les públi­cos de la región V. Hoy estu­vi­mos en el Hos­pi­tal San­gui­net­ti. Y hoy fue un día en el que vimos en la tele­vi­sión toda la situa­ción de los cole­gas en el Hos­pi­tal Bel­grano de San Mar­tín, don­de hace pocos días estu­vo Axel Kici­llof estre­nan­do áreas cerra­das de tera­pia inten­si­va pero esta­mos vien­do que los cole­gas están tra­ba­jan­do en una pri­me­ra línea sin bar­bi­jo N95, mas­ca­ri­llas o lo nece­sa­rio para tra­ba­jar con míni­mas nor­mas de segu­ri­dad y hubo con­ta­gios.

M.H.: Han anun­cia­do inclu­si­ve que si esta situa­ción no se resuel­ve, a par­tir de maña­na harán un paro por tiem­po inde­ter­mi­na­do. Amén que esto ha deter­mi­na­do que el Gober­na­dor de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires hoy no con­cu­rra per­so­nal­men­te a la reunión que se está desa­rro­llan­do en Oli­vos don­de se está anun­cian­do la pro­pues­ta de pago de la deu­da exter­na, por temor a un posi­ble con­ta­gio.

Pen­san­do en la deu­da exter­na y en el dine­ro y los fon­dos nece­sa­rios para enfren­tar esta pan­de­mia, me hablás del papá de una com­pa­ñe­ra que dona, fami­lia­res de los tra­ba­ja­do­res de Mady­graf que cola­bo­ran, ¿de qué for­ma está apo­yan­do el Esta­do nacio­nal y pro­vin­cial esta acti­vi­dad?

L.A.: Eso es lo que segui­mos cues­tio­nan­do por­que son deci­sio­nes polí­ti­cas en las que se debe­rían prohi­bir los des­pi­dos, cola­bo­rar con empre­sas como noso­tros y otras 9 fábri­cas recu­pe­ra­das que ten­go enten­di­do están tam­bién ayu­dan­do en la ela­bo­ra­ción de mate­ria­les, pero jus­ta­men­te la ayu­da vie­ne de otros sitios, en nues­tro caso, por ejem­plo, la ban­ca del FIT ha pues­to par­te del dine­ro para hacer la pri­mer tan­da de pro­duc­ción y en ese sen­ti­do es jus­ta­men­te lo que decís de la reunión que está deter­mi­nan­do el pago o no de la deu­da, esto habla de que fal­te dine­ro para la edu­ca­ción, la salud públi­ca, que sea­mos los tra­ba­ja­do­res los que siem­pre ten­ga­mos que pagar las cri­sis, los pla­tos rotos de lo que ya veni­mos sos­te­nien­do, por­que los hos­pi­ta­les hace años que vie­nen sien­do des­fi­nan­cia­dos y vacia­dos.

En ese sen­ti­do me pare­ce muy impor­tan­te como ejem­plo que siga­mos estan­do y siga­mos yen­do a lle­var nues­tra soli­da­ri­dad pero como les digo a los tra­ba­ja­do­res de cada lugar, que no solo la soli­da­ri­dad es la expre­sión más gran­de de los de aba­jo, sino que tene­mos que orga­ni­zar­nos, tene­mos que pen­sar una sali­da para que no siga­mos sien­do los que paga­mos las con­se­cuen­cias de esta situa­ción, que pue­de haber efec­ti­va­men­te impues­tos a las gran­des for­tu­nas, que poda­mos garan­ti­zar que nues­tros abue­los ten­gan un sala­rio que alcan­ce para vivir tran­qui­los y que no haya más des­pi­dos y que los tra­ba­ja­do­res pue­dan tener una cua­ren­te­na con sus nece­si­da­des cubier­tas.

Hay que ter­mi­nar de tomar medi­das que ayu­den a salir de esta situa­ción a quie­nes somos los que segui­mos sos­te­nien­do la rique­za y movien­do la eco­no­mía y los medios pro­duc­ti­vos del país.

M.H.: ¿Cuán­tos tra­ba­ja­do­res tie­ne actual­men­te Mady­graf?

L.A.: Noso­tros somos alre­de­dor de 150 fami­lias las que hoy segui­mos tra­ba­jan­do y que este empren­di­mien­to nos per­mi­tió con­se­guir par­te del tra­ba­jo que el Esta­do está lici­tan­do para fabri­car los cua­der­ni­llos de los niños que están hoy en cua­ren­te­na.

Y segui­mos exi­gien­do ser pro­vee­do­res direc­tos de todos los mate­ria­les que el Esta­do hoy tie­ne como prin­ci­pal con­su­mi­dor de papel impre­so. La fábri­ca pue­de estar en todo su volu­men pro­duc­ti­vo con­tra­tan­do a más de 500 per­so­nas y hace 5 años la segui­mos sos­te­nien­do con este gobierno, el ante­rior y el ante­rior. Sabe­mos que esto es pro­duc­to del tra­ba­jo, el recla­mo en las calles cons­tan­te y nues­tro com­pro­mi­so con la comu­ni­dad fue el que nos man­tu­vo fir­mes en esta lucha.

M.H.: ¿Que­rés agre­gar algo?

L.A.: Que lo más preo­cu­pan­te va a venir aho­ra, se sabe que el pico más gran­de de la pan­de­mia está lle­gan­do. Con la cua­ren­te­na se ha aga­rra­do a tiem­po pero no es sufi­cien­te, se nece­si­ta tes­tear al per­so­nal, ten­go ami­gas y cole­gas denun­cian­do la fal­ta de tes­teos en los luga­res de tra­ba­jo de salud públi­ca o pri­va­da y en ese sen­ti­do me pare­ce que tie­ne que haber dine­ro des­ti­na­do a poder hacer una selec­ción muy pre­ci­sa de cómo ais­lar a la gen­te, hay que uni­fi­car el sis­te­ma sani­ta­rio para que pue­dan ser asis­ti­dos todos por igual.

Por­que la salud es una cues­tión de cla­se y no pue­den ser los mis­mos los que salen ganan­do siem­pre y se lle­nan los bol­si­llos a cos­ta de una cri­sis. En algún momen­to tie­nen que pagar los que siem­pre ganan a cos­ta de los que siem­pre tra­ba­ja­mos. Y el men­sa­je del día des­pués de la pan­de­mia, es impor­tan­te pen­sar cómo vamos a reor­ga­ni­zar la eco­no­mía y la vida en gene­ral.

Foto: La Izquier­da Dia­rio

Mady­graf entre­gó mate­ria­les de salu­bri­dad al Hos­pi­tal San­gui­net­ti de Pilar

La entre­ga fue duran­te la tar­de del jue­ves 16 en la entra­da prin­ci­pal del esta­ble­ci­mien­to y fue coor­di­na­da en con­jun­to con el Comi­té de Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras de Pilar y el Comi­té de la Mujer.

Las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res de la grá­fi­ca bajo con­trol obre­ro Mady­Graf (ex Don­ne­lley), que este mes recon­vir­tie­ron una par­te de sus líneas de pro­duc­ción, acer­ca­ron insu­mos pro­du­ci­dos en su fábri­ca como sani­ti­zan­te en gel, mas­ca­ri­llas cober­to­ras y bar­bi­jos para todo el per­so­nal de salud, de lim­pie­za y admi­nis­tra­ti­vo del hos­pi­tal.

Des­de el plan­tel de enfer­me­ría, así como tam­bién las auto­ri­da­des del hos­pi­tal, se mos­tra­ron agra­de­ci­dos por la soli­da­ri­dad de las obre­ras y los obre­ros. Un enfer­me­ro decla­ró que “somos los tra­ba­ja­do­res los que peor la esta­mos pasan­do” y recla­mó que se invier­ta más en salud y edu­ca­ción públi­ca.

Lau­ra Aré­va­lo, enfer­me­ra de Mady­Graf, con­tó que ya habían rea­li­za­do entre­gas de mate­ria­les sani­ta­rios a otros hos­pi­ta­les de la zona, como los de Esco­bar y Gral. Pache­co. Sos­tu­vo que, ade­más de soli­da­ri­zar­se con tra­ba­ja­do­res de salud en esta difí­cil situa­ción, el obje­ti­vo tam­bién es coor­di­nar ins­tan­cias de orga­ni­za­ción entre dis­tin­tos sec­to­res de tra­ba­ja­do­res fren­te a la cri­sis abier­ta por el coro­na­vi­rus.

Por otro lado, denun­ció que las medi­das toma­das has­ta aho­ra por el gobierno no son ade­cua­das para enfren­tar la pan­de­mia y que dia­ria­men­te les lle­gan cien­tos de denun­cias de hos­pi­ta­les y sali­tas de la zona nor­te del Gran Bue­nos Aires.

A su vez Darío Cam­po, que es obre­ro de Proc­ter y Con­gre­sal del Sin­di­ca­to de Obre­ros Jabo­ne­ros, expli­có que entre varios tra­ba­ja­do­res del Par­que Indus­trial de Pilar (PIP), de otros luga­res del dis­tri­to y emplea­das domés­ti­cas pusie­ron en pie el Comi­té de Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras de Pilar para enfren­tar la cri­sis social, agra­va­da por la alar­man­te situa­ción sani­ta­ria que vive el Dis­tri­to con­du­ci­do por el Inten­den­te Fede­ri­co Achá­val, del Fren­te de Todos.

Lue­go comen­tó que des­de ahí se con­tac­ta­ron con Mady­Graf y con enfer­me­ros del San­gui­net­ti para coor­di­nar esta entre­ga. Tam­bién afir­mó que la ini­cia­ti­va sur­gió al ente­rar­se de los recla­mos que el per­so­nal sani­ta­rio reali­zó al Muni­ci­pio en una asam­blea, y al ver que éste no había resuel­to el pro­ble­ma.

Ade­más, Cam­po plan­teó la nece­si­dad de uni­fi­car el sis­te­ma de salud públi­co y pri­va­do bajo la órbi­ta del Esta­do para dis­po­ner de todo el inmue­ble y equi­pa­mien­to nece­sa­rio; de apli­car un impues­to extra­or­di­na­rio a las gran­des for­tu­nas para finan­ciar el sis­te­ma de salud; y de exi­gir a empre­sas ali­men­ti­cias y labo­ra­to­rios del PIP la recon­ver­sión de sus fábri­cas para abas­te­cer las nece­si­da­des popu­la­res.

Final­men­te, Aré­va­lo invi­tó al per­so­nal del Hos­pi­tal a visi­tar la fábri­ca Mady­graf ges­tio­na­da por sus tra­ba­ja­do­res cuan­do pase la pan­de­mia, para seguir for­ta­le­cien­do los lazos de soli­da­ri­dad y orga­ni­za­ción que se empie­zan a tejer por aba­jo.

Fuen­tes: Redac­ción Canal Abier­to, Redac­ción Mar­cha, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, ANRed, La Izquier­da Dia­rio