Musuk Nol­te /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 23 de abril de 2020

La ame­na­za del coro­na­vi­rus se acre­cien­ta en las zonas altas del dis­tri­to de San­ta Rosa, al nor­te de Lima, don­de hay repor­tes de inter­mi­ten­tes res­tric­cio­nes en el abas­te­ci­mien­to de agua. Por estos días, y a pesar de las medi­das dis­pues­tas por las auto­ri­da­des loca­les para la dis­tri­bu­ción gra­tui­ta, hay sec­to­res don­de que el líqui­do no ha lle­ga­do has­ta por ocho días, de acuer­do a infor­ma­cio­nes de la pobla­ción e imá­ge­nes regis­tra­das por Ojo­Pú­bli­co en el lugar.

«Los agua­te­ros ya no quie­ren tra­ba­jar, por­que [ase­gu­ran que] Seda­pal no les quie­re pagar des­de hace dos sema­nas; se han pues­to en huel­ga allá en el sur­ti­dor y han dicho: mien­tras no nos paguen, noso­tros no pode­mos salir», decía al medio­día de ayer por vía tele­fó­ni­ca el diri­gen­te Ale­jan­dro Cas­tro, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Pro­yec­to Inte­gral, una de las cin­co orga­ni­za­cio­nes de per­so­nas que habi­tan la par­te alta de San­ta Rosa.

El repre­sen­tan­te veci­nal indi­có que los dis­tri­bui­do­res de agua se nega­ban a rea­li­zar el repar­to argu­yen­do que debían cubrir el cos­to del com­bus­ti­ble y de los even­tua­les des­per­fec­tos en los vehícu­los. Un día antes, el autor de las imá­ge­nes había regis­tra­do el pro­ble­ma en un reco­rri­do de varias horas. Para enton­ces, algu­nas fami­lias ya habían con­su­mi­do las reser­vas de sus depó­si­tos y lle­va­ban tres días sin agua.

«La pobla­ción se encuen­tra con bas­tan­te nece­si­dad», indi­có Cas­tro.

La Aso­cia­ción Pro­yec­to Inte­gral, una de las cin­co del sec­tor, agru­pa a medio millar de fami­lias. Aun­que exis­te des­de hace vein­te años, has­ta aho­ra no cuen­ta con ins­ta­la­cio­nes de agua y desagüe. Los estu­dios téc­ni­cos nece­sa­rios para obte­ner­las esta­ban en pro­ce­so en febre­ro y mar­zo, jus­to antes de la decla­ra­to­ria del esta­do de emer­gen­cia.

El abas­te­ci­mien­to de un amplio sec­tor de vivien­das se rea­li­za median­te camio­nes cis­ter­na, pero has­ta ayer iban ocho días des­pués de la últi­ma vez que uno de estos vehícu­los des­car­gó agua en los tan­ques de la zona, que per­mi­ten a las fami­lias rea­li­zar sus labo­res coti­dia­nas.

Hacia la tar­de de ayer, un repre­sen­tan­te de los dis­tri­bui­do­res, iden­ti­fi­ca­do como Julio Láza­ro, ase­gu­ró que el pro­ble­ma se había supe­ra­do y que hoy de res­ta­ble­ce­ría el repar­to de agua en las dis­tin­tas zonas afec­ta­das por la para­li­za­ción, pero los veci­nos de Ale­jan­dro Cas­tro esta­ban escép­ti­cos, por­que han escu­cha­do la mis­ma ver­sión más de una vez en los últi­mos días.

Al cie­rre de edi­ción no se pudo obte­ner la ver­sión de Seda­pal sobre la fal­ta de pago adu­ci­da por los dis­tri­bui­do­res de agua.

Inclu­so si se solu­cio­na el últi­mo inci­den­te, la aler­ta man­tie­ne en vilo a unas 12 mil fami­lias de dis­tin­tas aso­cia­cio­nes de las zonas altas de San­ta Rosa, don­de toda inte­rrup­ción deja un sal­do de per­so­nas que expe­ri­men­tan un gol­pe tras otro en medio de la pan­de­mia.

FLOTA. Camio­nes cis­ter­nas a la espe­ra de recar­gar en el sur­ti­dor de la zona. Sie­te de esos camio­nes abas­te­cen los sec­to­res altos de San­ta Rosa.

LAVADO. Las fami­lias deben agen­ciár­se­las para man­te­ner la higie­ne con poco acce­so al agua.

VECINOS. La Aso­cia­ción Pro­yec­to Inte­gral, que agru­pa unas qui­nien­tas fami­lias, es una de las cin­co que han sido afec­ta­das por las inte­rrup­cio­nes del abas­te­ci­mien­to.

FILA. La incer­ti­dum­bre gene­ra que a cada tan­to se for­men colas ante el rumor de la lle­ga­da de ayu­da, aun­que no se sepa exac­ta­men­te qué.

HUELGA. El últi­mo inci­den­te se ori­gi­nó cuan­do los encar­ga­dos de la dis­tri­bu­ción se resis­tie­ron a salir adu­cien­do fal­ta de pago.

DESIERTO. Vein­te años des­pués de su crea­ción, la aso­cia­ción sigue sin ins­ta­la­cio­nes de agua ni desagüe. El expe­dien­te téc­ni­co para obte­ner­los esta­ba lis­to cuan­do empe­zó la emer­gen­cia sani­ta­ria.

Fuen­te: Ojo Públi­co