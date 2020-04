Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 23 de abril de 2020

El 21 de abril, se publi­có en el dia­rio La Repú­bli­ca una cari­ca­tu­ra de Car­los Tovar, más cono­ci­do como «Car­lín». En ella apa­re­cía el falle­ci­do expre­si­den­te Alan Gar­cía y su hija Car­la, con citas emi­ti­das o atri­bui­das a ellos.

Des­de enton­ces, el cari­ca­tu­ris­ta empe­zó a reci­bir men­sa­jes de odio por redes socia­les, que lle­ga­ron inclu­so a ame­na­zas de muer­te. Es el caso de un correo elec­tró­ni­co que indi­ca­ba: «Has­ta aquí lle­gas­te Car­los Tovar (…) Te vamos a bus­car, te vamos a encon­trar y te hare­mos tra­gar pol­vo, por mal naci­do hijo de puta que eres».

Dicho men­sa­je fue redac­ta­do por José San­tos Torri­co Cas­ti­llo, apris­ta que tra­ba­ja­ría como espe­cia­lis­ta sopor­te téc­ni­co en la Muni­ci­pa­li­dad de Piu­ra, según su cuen­ta de Lin­ke­dIn.

Ade­más de esa y otras ame­na­zas, diver­sas cuen­tas de Twit­ter comen­za­ron a difun­dir datos per­so­na­les de Car­los Tovar, como su DNI y su direc­ción. Uno de ellos fue el abo­ga­do y mili­tan­te apris­ta Luis Feli­pe Jave Aspa­jo, quien postuló como regi­dor por el Apra en las elec­cio­nes muni­ci­pa­les del 2010.

Acción de la Fis­ca­lía pen­dien­te

El Ins­ti­tu­to de Pren­sa y Socie­dad (IPYS) emi­tió una aler­ta por las ame­na­zas hacia Car­los Tovar y deman­dó «inter­ven­ción de la poli­cía de deli­tos infor­má­ti­cos, en la medi­da que la ame­na­za anti­ci­pa hechos de vio­len­cia».

Para el abo­ga­do pena­lis­ta Rober­to Perei­ra, la Fis­ca­lía de Pre­ven­ción del Deli­to debe­ría de actuar de ofi­cio para iden­ti­fi­car y lla­mar a decla­rar a los invo­lu­cra­dos. «Cla­ra­men­te los con­te­ni­dos que ha reci­bi­do el cari­ca­tu­ris­ta son delic­ti­vos, de ame­na­za con­tra su inte­gri­dad físi­ca, con­tra su vida y esas con­duc­tas están san­cio­na­das por el Códi­go Penal», seña­ló.

«Son varias per­so­nas que han expre­sa­do volun­tad de ata­car al cari­ca­tu­ris­ta… no cabe nin­gu­na duda que se tra­ta de una ame­na­za a la inte­gri­dad, inclu­so la vida de Car­lín. Ahí la Fis­ca­lía podría abrir inves­ti­ga­ción, más aún por­que las ame­na­zas han sido públi­cas», expre­só Car­los Rive­ra, abo­ga­do del Ins­ti­tu­to de Defen­sa Legal (IDL). «Son hechos que, por lo menos, están vul­ne­ran­do la segu­ri­dad jurí­di­ca de la per­so­na».

La san­ción que podrían reci­bir las per­so­nas que emi­tie­ron dichas ame­na­zas depen­de­ría, en prin­ci­pio, de la vero­si­mi­li­tud que se pue­da com­pro­bar de estas. «Se podría estar hablan­do del deli­to de coac­ción, habría que ver si estas per­so­nas que anun­cian accio­nes por redes socia­les tie­nen una posi­bi­li­dad así sea míni­ma de con­cre­tar­las», pre­ci­só Perei­ra a Way­ka. «Tam­bién hay insul­tos con­tra el perio­dis­ta, que pue­den cali­fi­car­se como deli­tos con­tra el honor«, aña­dió.

Un exmi­nis­tro de Jus­ti­cia inci­ta a la vio­len­cia

Entre los ata­ques que reci­bió «Car­lín» por la cari­ca­tu­ra de Alan Gar­cía y su hija, resal­tó un tweet de la cuen­ta de Sal­va­dor Here­si, excon­gre­sis­ta de Con­ti­go y exmi­nis­tro de Jus­ti­cia.

«Bien mere­ci­da tie­nes las ame­na­zas. Inclu­so que te revien­ten a gol­pes», se lee en el men­sa­je de Here­si. De acuer­do al abo­ga­do Rober­to Perei­ra, esa decla­ra­ción cons­ti­tu­ye «una inci­ta­ción a des­ple­gar actos de vio­len­cia y podría tener con­se­cuen­cias de natu­ra­le­za penal».

Debi­do a la emer­gen­cia sani­ta­ria por COVID-19, es pro­ba­ble que la Fis­ca­lía de Pre­ven­ción del deli­to no estén fun­cio­nan­do. Sin embar­go, los abo­ga­dos Car­los Rive­ra y Rober­to Perei­ra seña­la­ron a Way­ka que una fis­ca­lía penal podría abrir la inves­ti­ga­ción aho­ra y com­ple­tar las dili­gen­cias al tér­mino de la cua­ren­te­na.

Sobre la cari­ca­tu­ra

Las citas que “Car­lín” con­sig­na a Alan y Car­la Gar­cía no fue­ron inven­ta­das por él. En el caso de Car­la, dijo: “He teni­do el lujo de con­vi­vir 45 años a lado de la per­so­na más bri­llan­te y más bue­na de toda la recien­te his­to­ria del Perú”, en una entre­vis­ta con Mila­gros Lei­va.

En el caso de Alan Gar­cía, la cita es atri­bui­da a él por un infor­man­te del medio IDL-Repor­te­ros, quien decla­ró: “Gar­cía con­tó que habló con Bara­ta, que lo había lla­ma­do por telé­fono. Me dijo que no lo iba a impli­car…. Tam­bién me dijo: ‘yo le meto un bala­zo a este hue­vón (José Domin­go Pérez) y me mato yo’.

Fuen­te: Way­ka