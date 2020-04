Naye­li Esca­lo­na /​Resumen Lati­noa­me­ri­cano, 23 de abril de 2020

La Comi­sión Nacio­nal de los Dere­chos Huma­nos (CNDH) se pro­nun­ció a favor de la emi­sión del Decre­to por el que se Expi­de la Ley de Amnis­tía y mani­fes­tó su adhe­sión para enten­der­lo como un acto huma­ni­ta­rio y de jus­ti­cia, tras­cen­den­te a nivel nacio­nal.

El orga­nis­mo con­si­de­ró que la amnis­tía pone énfa­sis en los gru­pos más vul­ne­ra­bles fren­te al sis­te­ma de jus­ti­cia duran­te la emer­gen­cia sani­ta­ria por el virus SARS-CoV‑2, como son las per­so­nas de la ter­ce­ra edad, muje­res ­ – tenien­do mayor con­si­de­ra­ción con las emba­ra­za­das – , los jóve­nes y los indí­ge­nas.

El Dic­ta­men de las Comi­sio­nes Uni­das de Gober­na­ción y de Estu­dios Legis­la­ti­vos, Segun­da, sobre la Minu­ta con Pro­yec­to de Decre­to por el que se expi­de la Ley de Amnis­tía esta­ble­ce que ésta sería apli­ca­ble a favor de las per­so­nas en con­tra de quie­nes se haya ejer­ci­ta­do acción penal, hayan sido pro­ce­sa­das o se les haya dic­ta­do sen­ten­cia fir­me, ante los tri­bu­na­les del orden fede­ral, siem­pre que no sean rein­ci­den­tes res­pec­to del deli­to por el que están sen­ten­cia­das.

En este sen­ti­do, los supues­tos de deli­tos son: abor­to, homi­ci­dio por rela­ción de paren­tes­co (infan­ti­ci­dio), deli­tos con­tra la salud –nar­co­me­nu­deo y con­su­mi­do­res– en con­di­cio­nes de pobre­za o vul­ne­ra­bi­li­dad, pose­sión de nar­có­ti­cos por comu­ni­da­des indí­ge­nas en can­ti­da­des que reba­sen el con­su­mo per­so­nal (sin fines de dis­tri­bu­ción o ven­ta).

Cual­quier deli­to de pue­blos y comu­ni­da­des que no hayan acce­di­do a la juris­dic­ción del Esta­do –sin garan­tía de su dere­cho a inter­pre­tes o defen­so­res con cono­ci­mien­to de su cul­tu­ra – , por el robo sim­ple y sin vio­len­cia (que no ame­ri­te pena mayor a cua­tro años), por el deli­to de sedi­ción o por la inci­ta­ción a la comi­sión del deli­to impul­sa­do por razo­nes polí­ti­cas (no apli­ca al terro­ris­mo, y a hechos con pri­va­ción de vida, lesio­nes gra­ves o armas de fue­go).

La CNDH con­si­de­ra impor­tan­te des­ta­car que la amnis­tía no bene­fi­cia­rá a per­so­nas acu­sa­das de homi­ci­dio, secues­tro, lesio­nes gra­ves, vio­len­cia o femi­ni­ci­das, uti­li­za­ción de armas de fue­go, vio­la­do­res, tra­tan­tes, hua­chi­co­le­ros, delin­cuen­tes dedi­ca­dos al robo de casas habi­ta­ción, entre otros; como vio­la­cio­nes gra­ves a los dere­chos huma­nos.

Ade­más que no limi­ta el dere­cho de las víc­ti­mas a un recur­so efec­ti­vo y a la repa­ra­ción inte­gral del daño, en vir­tud de que la pena de pri­sión no se con­si­de­ra un cas­ti­go, sino un medio para la rein­ser­ción social.

Final­men­te, el orga­nis­mo reco­mien­da extre­mar pre­cau­cio­nes, en dado caso de que se extien­da esta ley para aque­llos que fue­ron encar­ce­la­dos injus­ta­men­te para ampliar los efec­tos, alcan­ces y bene­fi­cios de la impar­ti­ción de jus­ti­cia. Tam­bién para dis­mi­nuir los con­ta­gios del Covid-19 y des­pre­su­ri­zar los cen­tros peni­ten­cia­rios.

Fuen­te: Con­tra Línea