El nuevo PGOU de Ubrique pretende urbanizar terrenos del Parque Natural Sierra de Grazalema – La otra Andalucía

Eco­lo­gis­tas en Acción ha pre­sen­ta­do 60 ale­ga­cio­nes a la Apro­ba­ción Ini­cial del PGOU de Ubri­que, mos­tran­do su rotun­da opo­si­ción a unos cre­ci­mien­tos urba­nís­ti­cos des­me­su­ra­dos, injus­ti­fi­ca­dos e inne­ce­sa­rios que, ade­más, afec­tan a terre­nos pro­te­gi­dos del Par­que Natu­ral Sie­rra de Gra­za­le­ma e incum­plen los lími­tes del cre­ci­mien­to que pres­cri­be el Plan de Orde­na­ción del Terri­to­rio de Anda­lu­cía (POTA).

El PGOU pre­ten­de reca­li­fi­car un total de 125.689 m2 para nue­vos sue­los urba­ni­za­ble, y la cons­truc­ción de 940 vivien­das, lo que supon­dría un aumen­to de 2.256 habi­tan­tes, todo en un muni­ci­pio en regre­sión demo­grá­fi­ca.

El POTA deter­mi­na que el cre­ci­mien­to de nue­vos sue­los urba­ni­za­bles y vivien­das debe basar­se en pará­me­tros obje­ti­vos (demo­grá­fi­co, del par­que de vivien­das, de la ocu­pa­ción de nue­vos sue­los por la urba­ni­za­ción…), “y su rela­ción con la ten­den­cia segui­da para dichos pará­me­tros en los últi­mos diez años”. Lo que evi­den­te­men­te se incum­ple.

Estos nue­vos sue­los urba­ni­za­bles pue­den pro­vo­car impor­tan­tes impac­tos ambien­ta­les. Hay dos sec­to­res SUS‑1 La ROZUELA y SUS‑2 Los Oli­va­res- que inclu­yen terre­nos per­te­ne­cien­tes al Par­que Natu­ral Sie­rra de Gra­za­le­ma, lo que es ile­gal, ya que estos terre­nos están pro­te­gi­dos por el Plan de Orde­na­ción de Recur­sos Natu­ra­les (PORN), estan­do prohi­bi­da su urba­ni­za­ción. Eco­lo­gis­tas en Acción ha adver­ti­do en sus ale­ga­cio­nes que todos los terre­nos del Par­que Natu­ral Sie­rra de Gra­za­le­ma deben cla­si­fi­car­se en el PGOU como Sue­los No Urba­ni­za­bles de Espe­cial Pro­tec­ción.

El PGOU pre­ten­de lega­li­zar una urba­ni­za­ción ile­gal –el sec­tor SUS‑5 Reale­jo- que ha sido reite­ra­da­men­te denun­cia­da por Eco­lo­gis­tas en Acción, sin que ni el Ayun­ta­mien­to ni la Jun­ta de Anda­lu­cía hayan hecho nada por apli­car la dis­ci­pli­na urba­nís­ti­ca. Ade­más, se pre­ten­de incluir una vía pecua­ria usur­pa­da, la Caña­da de la Bre­ña o Gar­gan­ta de Millán, como Sue­lo Urba­ni­za­ble.

El PGOU con­tem­pla tam­bién un sec­tor de Sue­lo Urba­ni­za­ble No Sec­to­ri­za­do, colin­dan­do con el Par­que Natu­ral Los Alcor­no­ca­les, sin ana­li­zar su afec­ción al mis­mo.

El PGOU inclu­ye una zona para uso hote­le­ro jun­to a la carre­te­ra de Benao­caz (A‑2302), cuya eje­cu­ción lle­va años para­li­za­da, sien­do visi­ble el esque­le­to del edi­fi­cio a medio cons­truir, pro­vo­can­do un impor­tan­te impac­to pai­sa­jís­ti­co. Estos terre­nos per­te­ne­cen al Par­que Natu­ral Sie­rra de Gra­za­le­ma, pero la Jun­ta de Anda­lu­cía modi­fi­có el PORN en 2015 para des­pro­te­ger­los y per­mi­tir un desa­rro­llo de apar­ta­men­tos turís­ti­cos que se había ini­cia­do de for­ma ile­gal. Aho­ra se pre­ten­de relan­zar este pro­yec­to hote­le­ro inne­ce­sa­rio y falli­do. Eco­lo­gis­tas en Acción pro­po­ne la demo­li­ción del edi­fi­cio cons­trui­do ile­gal­men­te y la pro­tec­ción de estos terre­nos, que siguen per­te­ne­cien­do al Par­que Natu­ral Sie­rra de Gra­za­le­ma.

La nor­ma­ti­va del Sue­lo No Urba­ni­za­ble es tan per­mi­si­va que posi­bi­li­ta la urba­ni­za­ción del cam­po. Así, se per­mi­te todo tipo de pro­yec­tos pri­va­dos con sólo decla­rar­los de inte­rés públi­co, y ya hay expe­rien­cias en Ubri­que de cómo se ha decla­ra­do de inte­rés públi­co la man­sión de un cono­ci­do empre­sa­rio. Se per­mi­ten varias vivien­das en cada fin­ca; en una fin­ca de 100 hec­tá­ras se podrían cons­truir has­ta 20 vivien­das. Ade­más, con una altí­si­ma edi­fi­ca­bi­li­dad (0,05 m2/​m2), lo que per­mi­ti­ría, por ejem­plo, que en una fin­ca de 10 hec­tá­reas se pue­da cons­truir ¡una casa de 5.000 m2!

Eco­lo­gis­tas en Acción pro­po­ne tam­bién que se pro­ce­da al inven­ta­ria­do y recu­pe­ra­ción de los cami­nos públi­cos, jun­to con la tota­li­dad de las vías pecua­rias.

El PGOU de Ubri­que no cum­ple los requi­si­tos míni­mos que esta­ble­ce la Eva­lua­ción Ambien­tal Estra­té­gi­ca, pues no se ha some­ti­do a con­sul­tas pre­vias para esta­ble­cer las nece­si­da­des obje­ti­vas del muni­ci­pio, ni ana­li­za las alter­na­ti­vas posi­bles, y, entre ellas, la alter­na­ti­va del no cre­ci­mien­to de nue­vos sue­los urba­ni­za­bles de carác­ter resi­den­cial, ana­li­zan­do si los actua­les sue­los urba­nos tie­nen capa­ci­dad para absor­ber la deman­da de vivien­das de pri­me­ra resi­den­cia, y con­tem­plan­do una estra­te­gia de reha­bi­li­ta­ción de vivien­das vacías exis­ten­tes en el cas­co urbano.

Eco­lo­gis­tas en Acción ha soli­ci­ta­do al Ayun­ta­mien­to que se inclu­yan las ale­ga­cio­nes pre­sen­ta­das en el PGOU por enten­der que vie­nen a garan­ti­zar la sos­te­ni­bi­li­dad terri­to­rial, social y ambien­tal, el desa­rro­llo sos­te­ni­ble y la con­ser­va­ción del valio­so patri­mo­nio natu­ral, pai­sa­jís­ti­co, arqui­tec­tó­ni­co y etno­ló­gi­co de Ubri­que.