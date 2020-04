Por Jor­ge Fal­co­ne*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 24 abril 2020





“Las ciu­da­des hijas de la moder­ni­dad capi­ta­lis­ta están dise­ña­das para enri­que­cer a las éli­tes en cada cri­sis, para des­apa­re­cer a los más vul­ne­ra­bles y dejar en casa, inmó­vil, a una cla­se media asus­ta­di­za y cómo­da, que no hace otra cosa que con­su­mir infor­ma­ción de páni­co y gas­tar su poco dine­ro guar­da­do como si fue­ra el fin del mun­do. El fin del mun­do comen­zó con el triun­fo del capi­ta­lis­mo y su com­ple­jo sis­te­ma de des­truc­ción de la vida y los ele­men­tos natu­ra­les que sos­tie­nen el pla­ne­ta. No sólo tene­mos una emer­gen­cia sani­ta­ria, tene­mos una emer­gen­cia cli­má­ti­ca, de esca­sez de agua, de refu­gia­dos víc­ti­mas de la gue­rra en medio orien­te, del nar­co­trá­fi­co en Lati­noa­mé­ri­ca y refu­gia­dos ambien­ta­les por la des­truc­ción de sus eco­sis­te­mas de vida, tene­mos un incre­men­to expo­nen­cial de femi­ci­dios en todos los con­ti­nen­tes y una corrup­ción cada vez más des­ca­ra­da en todos los nive­les de gobierno; la cri­sis es sis­té­mi­ca y la solu­ción lo debe ser igual”.

EZLN, “OTRO MUNDO ES POSIBLE: No bas­ta con lavar­nos las manos y poner­nos una mas­ca­ri­lla, tene­mos que cons­truir otros mun­dos”.

Aún está por ver­se quién saca­rá mayor par­ti­do de este impas­se glo­bal

Cual­quie­ra que haya segui­do las notas de este cro­nis­ta, par­ti­cu­lar­men­te entre diciem­bre de 2019 y mar­zo del corrien­te, podrá ates­ti­guar que – vinien­do de la lar­ga noche macris­ta – refle­ja­ron no pocas expec­ta­ti­vas en las pro­me­sas del nue­vo gobierno, esti­mu­la­das por el dis­cur­so del Pre­si­den­te en su acto de asun­ción.

A la fecha, quien escri­be estas líneas no tie­ne la menor som­bra de duda acer­ca de que, más allá de las bra­va­tas retó­ri­cas diri­gi­das al empre­sa­ria­do rapaz, los mimos dedi­ca­dos a la cla­se media por Cade­na Nacio­nal, o los sim­pá­ti­cos tweets del pri­mer man­da­ta­rio como aquel en que auto­ri­zó al hijo de Mar­ley a comer más golo­si­nas que las que le impo­ne su padre, segui­mos tran­si­tan­do sin nove­dad la demo­cra­cia de baja inten­si­dad pac­ta­da en 1983 entre los geno­ci­das y la cla­se polí­ti­ca, y admi­nis­tra­da por un Esta­do Colo­nial.

En el mun­do orwe­lliano que la pan­de­mia impo­ne, mien­tras los ELLOS – Oes­ter­helddixit – refuer­zan nues­tro ais­la­mien­to con la com­pli­ci­dad de veci­nos boto­nes y su con­trol vía Big Data detec­tan­do y alla­nan­do a poten­cia­les agi­ta­do­res (a ese res­pec­to, el filó­so­fo sur­co­reano Byung – Chul Han opi­na que “vivi­mos en un feu­da­lis­mo digi­tal. Los seño­res feu­da­les digi­ta­les como Face­book nos dan la tie­rra y dicen: uste­des la reci­ben gra­tis, aho­ra áren­la. ¡Y la ara­mos a lo loco! Al final, vie­nen los seño­res y se lle­van la cose­cha. Así es como se explo­ta y vigi­la la tota­li­dad de la comu­ni­ca­ción. Es un sis­te­ma extre­ma­da­men­te efi­cien­te. No exis­te la pro­tes­ta por­que se explo­ta la liber­tad en sí mis­ma”), mien­tras recor­tan sala­rios y cesan­tean a lxs únicxs productores/​as de rique­za some­tidxs a labo­res pre­sen­cia­les, muchxs de NOSOTRXS capi­ta­li­za­mos la coyun­tu­ra revi­san­do el sis­te­ma – mun­do que nos tra­jo has­ta esta heca­tom­be y apos­ta­mos por una nue­va con­cien­cia pla­ne­ta­ria inte­gral, lo que suma a la his­tó­ri­ca cau­sa de la Jus­ti­cia Social aten­der a la des­ace­le­ra­ción de la eco­no­mía que tan visio­na­ria­men­te plan­tea­ron lxs decre­cen­tis­tas ( http://​www​.pro​tec​to​ra​.org​.ar/​e​c​o​n​o​m​i​a​-​y​-​f​i​n​a​n​z​a​s​/​d​e​c​r​e​c​e​n​t​i​s​m​o​-​t​e​n​e​r​-​m​e​n​o​s​-​p​a​r​a​-​s​e​r​-​m​a​s​/​1​1​9​73/), repen­sar la dis­tri­bu­ción demo­grá­fi­ca que con­cen­tra a la mayor par­te de nues­tras pobla­cio­nes en gran­des cen­tros urba­nos vacian­do las peri­fe­rias, y abo­gar por un mayor res­pe­to a la bio diver­si­dad, entre tan­tas otras asig­na­tu­ras pen­dien­tes de la huma­ni­dad.

Ante seme­jan­te pano­ra­ma, vie­ne a la memo­ria la rema­ni­da cuan retró­gra­da fra­se “la letra con san­gre entra”, ya que cabe inte­rro­gar­se si aca­so la éti­ca es hija del mie­do, por­que si bien en el Nor­te Glo­bal sobre­vi­ven volun­ta­des empe­ña­das en sos­te­ner un mun­do uni­po­lar, una cosa es el pode­río que aún deten­tan, y muy otra la hege­mo­nía de la que ya care­cen, toda vez que – al decir de Grams­ci – esta debe ser cul­tu­ral.

La fala­cia ofi­cial de no pagar la deu­da

A con­tra­pe­lo de su simu­la­ción sobe­ra­nis­ta, y en ple­na pan­de­mia, el gobierno nacio­nal – que no ati­na a impo­ner­se con­tra las gran­des for­tu­nas impro­duc­ti­vas de nues­tro país – sigue des­ti­nan­do recur­sos a pagar la deu­da. El Licen­cia­do en Admi­nis­tra­ción y Finan­zas Héc­tor Giu­liano esti­ma que des­de diciem­bre pasa­do ya se habrían des­em­bol­sa­do más de 5000 millo­nes de dóla­res tan sólo del Teso­ro Nacio­nal, sin con­tar con lo abo­na­do por el Ban­co Cen­tral y las pro­vin­cias, que lo hacen por otras vías, ges­to que denun­cia como la ano­ma­lía de ave­nir­se al cri­te­rio impues­to por los acree­do­res de “pagar mien­tras se nego­cia”.

Aun­que una amplia fran­ja del cam­po popu­lar e inte­lec­tua­les de gran valía así lo exi­gen (últi­ma­men­te, el Pro­fe­sor emé­ri­to de la UBA Mario Rapo­port ha escri­to: “Debe­mos reco­brar los jiro­nes de sobe­ra­nía per­di­da y vol­ver a los cir­cui­tos inter­na­cio­na­les cura­dos no sólo del coro­na­vi­rus sino tam­bién de la pan­de­mia eco­nó­mi­ca inter­na­cio­nal con polí­ti­cas eco­nó­mi­cas pro­pias”), el ofi­cia­lis­mo con­ti­núa empe­ña­do en cum­plir con el frau­du­len­to emprés­ti­to sin inves­ti­gar­lo, al tiem­po que trans­fie­re su car­ga a futu­ras gene­ra­cio­nes, con­tan­do con la com­pli­ci­dad de la mayor par­te del espec­tro par­la­men­ta­rio.

Resu­mien­do, macris­mo eco­nó­mi­co con ros­tro huma­ni­ta­rio: Se nos “pro­te­ge” con moda­les de Madre Tere­sa y se nos repri­me al esti­lo Piñe­ra. La últi­ma “per­li­ta” del gobierno ha sido con­fi­nar a los adul­tos mayo­res de 70 años, sin actua­li­zar su mira­da sobre la nue­va lon­ge­vi­dad que – inno­va­ción tec­no­ló­gi­ca median­te – está hacien­do que la lla­ma­da Ter­ce­ra Edad se apro­xi­me cada vez más a los 100 años… por no decir que muchxs de esxs sep­tua­ge­na­rios fue­ron lxs auda­ces vein­tea­ñerxs que en los tran­ces más difí­ci­les de la Patria apos­ta­ron su pelle­jo dejan­do un inva­lo­ra­ble lega­do para que una diri­gen­cia que se lle­na la boca con las estro­fas de La Mar­chi­ta reco­ja sus ban­de­ras. Todo ello cimen­ta­do en la coop­ta­ción de amplias fran­jas de cla­se media en con­di­cio­nes de gua­re­cer­se en hoga­res con­for­ta­bles y enco­lum­nar­se como dóci­les roe­do­res tras el Flau­tis­ta de Hame­lin mediá­ti­co que ento­na la enga­ño­sa melo­día del “cui­da­do”.

Ni un hom­bre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su dia­de­ma (**)

De cara al Día Inter­na­cio­nal de lxs Tra­ba­ja­dorxs, ningún/​a argen­tinx debe­ría pasar por alto que, des­de que se decre­tó la cua­ren­te­na, se han per­di­do más de 45.000 empleos for­ma­les. Tal cir­cuns­tan­cia indu­ce a con­si­de­rar que si el gobierno está dis­pues­to a apo­yar finan­cie­ra­men­te a empre­sas que recor­tan sala­rios y/​o des­pi­den – y aca­ban de otor­gár­se­le 850.000.000 $ -, sería más que jus­to recla­mar que ese capi­tal se con­vier­ta en accio­nes para la ges­tión obre­ra con par­ti­ci­pa­ción del Esta­do y even­tual expro­pia­ción… y no en fuga de dóla­res por par­te de las patro­na­les, ya que se tra­ta de dine­ro del pue­blo des­ti­na­do a su admi­nis­tra­ción guber­na­men­tal. Por tan­to, asis­te sobra­do dere­cho a que el mis­mo que­de bajo con­trol de quie­nes pro­du­cen bie­nes o ser­vi­cios.

Duran­te su homi­lía del Domin­go de Pas­cuas, el Papa Fran­cis­co, expre­só ante una Pla­za San Pedro vacía debi­do a las medi­das de pre­ven­ción sani­ta­ria: “Tal vez sea tiem­po de pen­sar en un sala­rio uni­ver­sal que reco­noz­ca y dig­ni­fi­que las nobles e insus­ti­tui­bles tareas que rea­li­zan; capaz de garan­ti­zar y hacer reali­dad esa con­sig­na tan huma­na y tan cris­tia­na: nin­gún tra­ba­ja­dor sin dere­chos’ ”.

Por otra par­te, las denun­cias por vio­len­cia de géne­ro han aumen­ta­do en un 39% duran­te la emer­gen­cia cau­sa­da por el coro­na­vi­rus y, des­de que comen­zó el con­fi­na­mien­to, el 20 de mar­zo, se han pro­du­ci­do una vein­te­na de femi­ci­dios. La ONU ha bau­ti­za­do dicho fenó­meno como “la otra pan­de­mia”. Ante el dra­má­ti­co incre­men­to de dicha esta­dís­ti­ca, tan­to la UTEP como la sena­do­ra pam­pea­na, Nor­ma Duran­go coin­ci­die­ron en impul­sar un pro­yec­to de ley para decla­rar la Emer­gen­cia en Vio­len­cia de Géne­ro por dos años.

A todo esto, dado que al cabo del affai­re de los sobre­pre­cios en Desa­rro­llo Social, aún no hay estruc­tu­ra que sus­ti­tu­ya el sumi­nis­tro de ali­men­tos, en los últi­mos días la con­cu­rren­cia a los come­do­res pasó de 8 a 11 millo­nes de per­so­nas (!) En el seno de un gobierno para el que la cua­ren­te­na pare­ce con­ver­tir­se en su exclu­si­va razón de ser, nun­ca como en estas horas se había vis­to tan des­di­bu­ja­dos a dos cua­dros como Ginés y Arro­yo, que ingre­sa­ron al gabi­ne­te nacio­nal con cré­di­tos dig­nos de Mes­si y Mara­do­na.

En con­se­cuen­cia, a lo lar­go y ancho del país, la rea­li­za­ción de ollas popu­la­res vie­ne cons­ti­tu­yén­do­se en acto de resis­ten­cia y epi­cen­tro de la reor­ga­ni­za­ción popu­lar en los terri­to­rios (si “para mues­tra bas­ta un botón”, San Fer­nan­do, Alte. Brown, Moreno y La Matan­za lo vie­nen impul­san­do bajo la con­sig­na «Plan Ollas Popu­la­res Si, Gen­dar­me­ría No», mien­tras que Ezei­za, Jagüel, y Mon­te Gran­de con el nom­bre de “Olla­zos”), mate­ria­li­zan­do la ya legen­da­ria con­sig­na que sue­le repe­tir­se en tran­ces tan difí­ci­les como el que atra­ve­sa­mos, acer­ca de que “sólo el pue­blo sal­va­rá al pue­blo”. Una vez más, la cono­ci­da soli­da­ri­dad de los humil­des está brin­dan­do una nue­va lec­ción a toda la socie­dad, aten­dien­do con esca­sos recur­sos come­do­res y meren­de­ros que rebal­san de veci­nos, y bre­gan­do con­tra vien­to y marea por la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria. Por­que, como sos­tie­nen el MST bra­si­le­ño y varios movi­mien­tos neo rura­lis­tas, “en tiem­pos de agro­ne­go­cio, comer sano es un acto polí­ti­co”.

Es hora de que el Pala­cio atien­da al cla­mor de la Calle por­que, tan­to las barria­das del conur­bano pro­fun­do don­de se recha­za a pedra­das el seve­ro con­trol poli­cial, como los obre­ros del quil­me­ño fri­go­rí­fi­co Pen­ta que, des­oyen­do la inti­ma­ción ofi­cial de no cir­cu­lar, – bar­bi­jos median­te – se movi­li­za­ron a Pla­za de Mayo (foto al pie), están demos­tran­do que entre el ham­bre y el COVID – 19, el pobre­río ele­gi­rá la desobe­dien­cia civil. Todo pare­ce indi­car que la mili­tan­cia debe­ría apun­tar a salir de esta cri­sis en un mar­co amplia­do de carác­ter fren­tis­ta que con­fron­te con ese posi­bi­lis­mo que ha veni­do natu­ra­li­zan­do la fra­se “es lo que hay” como expre­sión de un sen­ti­do común que da la espal­da a cual­quier uto­pía supe­ra­do­ra del sta­tu quo.

Según la cade­na infor­ma­ti­va medio-orien­tal Al Moni­tor, mien­tras gran par­te del Sur Glo­bal pade­ce el fla­ge­lo en expan­sión abso­lu­ta­men­te des­am­pa­ra­da, la dispu­ta entre las gran­des poten­cias “es simi­lar a una carre­ra arma­men­tís­ti­ca. (…) Una vez, los paí­ses com­pi­tie­ron por la adqui­si­ción de armas y mate­ria­les de gue­rra. La siguien­te fue la carre­ra nuclear, y aho­ra bus­can res­pi­ra­do­res. Sus pre­cios han subido al menos un 500%, así como los de todos los ele­men­tos de pro­tec­ción rela­cio­na­dos con el coro­na­vi­rus”.

Es momen­to de recrear un nue­vo ali­nea­mien­to inter­na­cio­nal inde­pen­dien­te de los cen­tros de poder que hoy se arran­can los ojos por lide­rar el nue­vo sis­te­ma-mun­do. La suya no es nues­tra gue­rra. El por­ve­nir no debe pare­cer­se a lo cono­ci­do has­ta aho­ra. La vida en el pla­ne­ta depen­de de ello.-

(*) Inte­gran­te de la OLP-Resis­tir y Luchar

(**) Frag­men­to del poe­ma “El Pue­blo”, de Pablo Neru­da.