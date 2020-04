Argentina. El virus de la deuda eterna

Rodol­fo Koé Gutié­rrez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​23 de abril de 2020

Des­pués de cua­tro meses de pre­pa­ra­ti­vos y 5.000 millo­nes de dóla­res de pagos con­cre­ta­dos, en las últi­mas dos sema­nas el gobierno argen­tino sus­pen­dió pagos has­ta fin de año sobre algu­nos bonos bajo ley argen­ti­na y for­ma­li­za­do su ofer­ta de can­je a los pres­ta­mis­tas pri­va­dos que tie­nen en sus manos un 20% de la deu­da recla­ma­da por unos 66.000 millo­nes de dóla­res en bonos emi­ti­dos en divi­sas y bajo ley extran­je­ra.

La pro­pues­ta de rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da la con­cre­tó en ple­na pan­de­mia y con un país que que­dó en ban­ca­rro­ta tras cua­tro años de gobierno macris­ta. Lo hizo en momen­tos en que el The Finan­cial Times, el dia­rio bri­tá­ni­co dedi­ca­do a la eco­no­mía, titu­la­ba “Argen­ti­na se enca­mi­na hacia su noveno default”.

El mis­mo pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez, lo dejó en cla­ro: “Esta­mos en default vir­tual”. La pro­pues­ta deja en cla­ro que Argen­ti­na care­ce de los recur­sos para pagar y por más que se logre un supe­rá­vit comer­cial, el Esta­do tie­ne défi­cit pri­ma­rio y va a ser mayor a medi­da que la asis­ten­cia a los des­em­plea­dos, a las Pymes, etc., sea mayor ante el freno de la acti­vi­dad.

Muy difí­cil­men­te esos fon­dos de cober­tu­ra o de inver­sión finan­cie­ra (Blac­kRock, Fran­klin Tem­ple­ton, PIMCO, Van­guard, Fide­lity, entre otros) volun­ta­ria­men­te con­sien­tan que se les pos­ter­gue su pago por tres años y se le reduz­ca la tasa de inte­rés al 0,5% anual para des­pués ser en pro­me­dio del 2,33% anual. Pre­fie­ren ir a jui­cio usan­do la jus­ti­cia esta­dou­ni­den­se, como se hizo en su momen­to con el juez Tho­mas Grie­sa y la Cor­te Supre­ma de los EEUU falló el 14 de junio de 2014 a su favor al no tra­tar el caso argen­tino.

A lo sumo, espe­ra­rán que pase la pan­de­mia para vol­ver a pre­sio­nar como hizo el repre­sen­tan­te de Blac­krock al minis­tro Mar­tín Guz­mán: “Noso­tros tene­mos espal­da y pode­mos sen­tar­nos a espe­rar a nego­ciar con otro gobierno que entien­da a los mer­ca­dos. Como los enten­día el gobierno ante­rior, por ejem­plo”.

La ofer­ta, pre­sen­ta­da por el man­da­ta­rio acom­pa­ña­dos por par­la­men­ta­rios ofi­cia­lis­tas y opo­si­to­res y gober­na­do­res de los esta­dos, dan­do idea de un país uni­do, está den­tro de los már­ge­nes pre­vis­tos: el tiem­po de gra­cia pro­pues­to es de tres años, prác­ti­ca­men­te has­ta el final de este man­da­to de este gobierno; la qui­ta de capi­tal es de ape­nas el 5,4%, y los intere­ses serían mucho meno­res, a una tasa pro­me­dio de 2,33%.

La pelo­ta que­dó enton­ces del lado de los bonis­tas, pero fue rápi­da­men­te recha­za­da por los prin­ci­pa­les pres­ta­mis­tas, tal como anti­ci­pa­ra el minis­tro de Eco­no­mía Mar­tín Guz­mán, aun­que deja­ron abier­ta la puer­ta de nego­cia­ción. Estos pres­ta­mis­tas, en su mayo­ría fon­dos de inver­sio­nes que en varios casos mane­jan una suma de recur­sos más gran­de que la eco­no­mía argen­ti­na, bus­can nego­ciar una “mejo­ra” de la ofer­ta.

El gobierno for­ma­li­zó el anun­cio de rees­truc­tu­ra­ción y dis­pu­so la emi­sión de los nue­vos títu­los en dóla­res para los bonis­tas, con una qui­ta del 62 por cien­to sobre los intere­ses y de 5,4 por cien­to sobre el capi­tal para comen­zar a pagar en 2023. «Es con­sis­ten­te con un sen­de­ro de cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co sos­te­ni­ble, con­di­ción nece­sa­ria para res­tau­rar la capa­ci­dad de pago», dice la reso­lu­ción.

El tex­to de la deci­sión deter­mi­na que el mon­to máxi­mo de emi­sión para el con­jun­to de las series deno­mi­na­das en mone­da esta­dou­ni­den­se no podrá ser supe­rior a un valor nomi­nal de 44.500 millo­nes de dóla­res. Tam­bién esti­pu­la que el mon­to máxi­mo de emi­sión para el con­jun­to de las series deno­mi­na­das en euros no podrá ser supe­rior a un valor nomi­nal de 17.600 millo­nes de la mone­da común del blo­que.

El gobierno argu­men­ta que quie­re pagar pero que no hay cómo. El 22 de abril ven­cie­ron títu­los por 500 millo­nes de dóla­res, y como era de espe­ra no habrá acuer­do, ni pago. A par­tir de allí hay 30 días de gra­cia para pagar. En con­se­cuen­cia el 22 de mayo, es el día “D” para saber si Argen­ti­na está o no en for­mal default.

Lo cier­to es que se repi­te el esque­ma tra­di­cio­nal: deu­das, muchas de ellas frau­du­len­tas, que no se pue­den pagar, se rene­go­cian, para que a los pocos años reapa­rez­ca el mis­mo pro­ble­ma. Pese a los recla­mos polí­ti­cos, sin­di­ca­les y de los movi­mien­tos socia­les, el gobierno no ha comen­za­do a inves­ti­gar cuál es la par­te legí­ti­ma y cuál la frau­du­len­ta de esta deu­da.

Si bien el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ha reite­ra­do que el ham­bre y la salud de la pobla­ción son la prio­ri­dad, y que eso cam­bia todo, fal­tó una pro­pues­ta uni­la­te­ral, sobe­ra­na, de sus­pen­der los pagos has­ta com­ple­tar una inves­ti­ga­ción a fon­do de las exi­gen­cias finan­cie­ras crea­das a par­tir de la espe­cu­la­ción y la usu­ra, que la reali­dad actual de cri­sis y emer­gen­cia lo tor­na aún más nece­sa­ria.

Ame­ri­ta que en ese inter­ín el Ban­co Cen­tral cum­pla real y fiel­men­te con el man­da­to del Pre­si­den­te: “…el Ban­co Cen­tral está abo­ca­do a una por­me­no­ri­za­da inves­ti­ga­ción del pro­ce­so de endeu­da­mien­to de los últi­mos años, en qué se uti­li­za­ron los fon­dos y cuá­les fue­ron sus bene­fi­cia­rios”, como dijo al inau­gu­rar las sesio­nes ordi­na­rias del Con­gre­so el 1 de mar­zo.

Dólar astro­nau­ta y en fuga

Mien­tras, la pre­sión sobre el dólar para ero­sio­nar la mone­da argen­ti­na. El 30 de diciem­bre de 2019 el dólar bol­sa valía con el impues­to 76 pesos, pero en la ter­ce­ra sema­na de abril ron­da los 110 pesos, que repre­sen­ta una suba del 45% en pocos meses: los ricos de este país aho­rran y fugan en dóla­res y los ban­cos son los gran­des agen­tes de esa fuga y del sal­to del tipo de cam­bio.

A penas un puña­do de fir­mas es res­pon­sa­ble de bue­na par­te de la com­pra de divi­sas y de los capi­ta­les fuga­dos. Algu­nos gru­pos eco­nó­mi­cos que ope­ran en el país como Cla­rín, Ledes­ma y Techint, se repi­ten cons­tan­te­men­te a tra­vés de dichas fir­mas, pero ade­más por la pre­sen­cia de sus prin­ci­pa­les direc­ti­vos y accio­nis­tas. Los admi­nis­tra­do­res de estos recur­sos son los fon­dos de cober­tu­ra que son los prin­ci­pa­les acree­do­res del país (Blac­kRock, Fran­klin Tem­ple­ton, PIMCO, Van­guard, Fide­lity, entre otros).

En Argen­ti­na los ricos pagan muy pocos impues­tos. En los últi­mos cua­tro años se pro­du­jo un aumen­to de la par­ti­ci­pa­ción de los tri­bu­tos regre­si­vos (IVA, inter­nos, com­bus­ti­ble, etc.) sobre el total de la recau­da­ción y, por ende, una reduc­ción del peso de los impues­tos pro­gre­si­vos (a la pro­pie­dad y a la ren­ta).

El Impues­to a las Ganan­cias pasó de repre­sen­tar el 24,8% sobre la recau­da­ción total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impues­to sobre los Bie­nes Per­so­na­les pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, lo que sig­ni­fi­ca que los gra­vá­me­nes regre­si­vos en el año 2019 fue­ron el 77,6% de lo que se recau­dó. El IVA, un impues­to suma­men­te regre­si­vo por­que gra­va al con­su­mi­dor final, impac­tan­do muy nega­ti­va­men­te sobre los sec­to­res más vul­ne­ra­bles, pasó de repre­sen­tar un 28,2% de la recau­da­ción en 2015 al 30% en el año 2019.

Según el Balan­ce Cam­bia­rio del BCRA la For­ma­ción de Acti­vos Exter­nos de resi­den­tes argen­ti­nos en el exte­rior fue de 88.371 millo­nes de dóla­res en la ges­tión del gobierno de Mau­ri­cio Macri y las com­pras de divi­sas la rea­li­za­ron los ban­cos para sí o en nom­bre de sus clien­tes.

Las com­pras de divi­sas en 2008 y 2009, en 2011, las denun­cias con­te­ni­das en los lla­ma­dos Pape­les de Pana­má, de Baha­mas y de otros paraí­sos fis­ca­les, hay que sumar 2.600 millo­nes de dóla­res no decla­ra­dos por 950 argen­ti­nos en ban­cos de la OCDE (orga­ni­za­ción de 37 paí­ses desa­rro­lla­dos) que reci­bió la Admi­nis­tra­ción Fede­ral de Ingre­sos Públi­cos (AFIP).

El minis­tro de Desa­rro­llo Social, Matías Kul­fas se mos­tró muy duro el 16 de abril con los ban­cos y reco­no­ció que sólo entre­ga­ron 60.000 millo­nes a las Pymes. Al día siguien­te el total de cré­di­to a las PyMes había ascen­di­do a 102.000 millo­nes, que ante el gra­ve pro­ble­ma que no se pro­du­ce y no se ven­de, sigue sien­do muy poco, ni siquie­ra ayu­da a paliar la can­ti­dad de che­ques recha­za­dos y la rotu­ra de las cade­nas de pago.

Cri­sis sis­té­mi­ca

La pan­de­mia dejó en cla­ro la inefi­cien­cia del sis­te­ma de mer­ca­do y que se requie­re de una fuer­te inter­ven­ción social y del Esta­do, que debe regu­lar la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca prio­ri­zan­do el con­jun­to de la pobla­ción, la salud y la edu­ca­ción públi­ca y cam­biar de raíz el sis­te­ma tri­bu­ta­rio para que sir­va para pro­mo­ver –como seña­la la Cons­ti­tu­ción- “el bien­es­tar gene­ral, y ase­gu­rar los bene­fi­cios de la liber­tad, para noso­tros, para nues­tra pos­te­ri­dad, y para todos los hom­bres del mun­do que quie­ran habi­tar en el sue­lo argen­tino”:

La ofer­ta del gobierno a los bonis­tas es una pro­pues­ta de pago. Bus­ca res­pe­tar, expre­sa­da en la volun­tad de pagar y la bue­na fe que pro­cla­ma, la lógi­ca del sis­te­ma de deu­da per­pe­tua: la lógi­ca de los gran­des prestamistas/​usureros/​saqueadores que pue­den deci­dir cobrar menos hoy para con­ti­nuar cobran­do más maña­na, seña­la Jubi­leo Sur Argen­ti­na.

No cues­tio­na la vali­dez de los recla­mos con­ta­bi­li­za­dos ni la nece­si­dad que pro­vo­can de un mode­lo pro­duc­ti­vo cen­tra­do inde­fec­ti­ble­men­te en mayor explo­ta­ción de las y los tra­ba­ja­do­res y en más mega­pro­yec­tos extrac­ti­vis­tas como fuen­te de divi­sas.

Todo para con­ti­nuar tri­bu­tan­do al dios mer­ca­do, “hon­ran­do” y “sir­vien­do” la deu­da y la con­cen­tra­ción, ham­bre y con­ta­mi­na­ción que gene­ra, aña­de la Auto­con­vo­ca­to­ria por la Sus­pen­sión del pago e Inves­ti­ga­ción de la deu­da.

*Perio­dis­ta eco­nó­mi­co argen­tino, ana­lis­ta aso­cia­do a al Cen­tro Lati­noa­me­ri­cano de Aná­li­sis Estra­té­gi­co.