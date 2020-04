Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 23 abril 2020

Edi­to­rial del dia­rio «Cla­ri­dad», liga­do al inde­pen­den­tis­mo de Puer­to Rico

Mien­tras en muchos paí­ses del mun­do ya se tie­ne un cua­dro com­ple­to

del impac­to del COVID 19, y se pre­pa­ran para una segun­da fase de la

eta­pa de res­pues­ta con menos res­tric­cio­nes para la pobla­ción, en Puer­to

Rico se sigue dan­do palos a cie­gas por la fal­ta de datos.

Se ha infor­ma­do en medios de impac­to mun­dial que ya se rea­li­zan

nume­ro­sos estu­dios en dife­ren­tes paí­ses con resul­ta­dos que apun­tan a que

al menos 1⁄ 3 par­te de los con­ta­gia­dos por coro­na­vi­rus no pre­sen­tan

sín­to­mas. Si es así, en Puer­to Rico segui­mos en babia. Según lo

infor­ma­do por las auto­ri­da­des sani­ta­rias, las prue­bas aquí solo se les

admi­nis­tran a per­so­nas que han sido refe­ri­das por un médi­co por­que

pre­sen­tan sín­to­mas com­pa­ti­bles con la infec­ción por coro­na­vi­rus. Toman­do

en cuen­ta la expe­rien­cia de los paí­ses que han rea­li­za­do dichos

estu­dios, pue­de con­cluir­se que el alcan­ce de la infec­ción en Puer­to

Rico es sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te mayor que lo que se reve­la en las 11,000

prue­bas admi­nis­tra­das has­ta aho­ra. Pue­de con­cluir­se tam­bién que debe

haber un núme­ro con­si­de­ra­ble de per­so­nas en la Isla que siguen

inter­ac­tuan­do con sus fami­lias, com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo y comu­ni­dad, que

son por­ta­do­ras del virus aun­que se vean per­fec­ta­men­te salu­da­bles.

Cono­cer al menos el por cien­to apro­xi­ma­do de dichos casos asin­to­má­ti­cos

es una pie­za de infor­ma­ción fun­da­men­tal para poder pro­yec­tar con cer­te­za

el alcan­ce real de la epi­de­mia en nues­tro país y el tiem­po que dura­ría

la fase estric­ta de la cua­ren­te­na.

Inclu­so los datos que se des­pren­den de las 11,000 prue­bas rea­li­za­das

son con­fu­sos. En entre­vis­ta con CLARIDAD, la epi­de­mió­lo­ga y pro­fe­so­ra

del Recin­to de Cien­cias Médi­cas de la Uni­ver­si­dad de Puer­to Rico, Dra.

Cruz María Naza­rio, sos­tie­ne que los datos dia­rios publi­ca­dos por el

Depar­ta­men­to de Salud sobre el núme­ro total de prue­bas admi­nis­tra­das no

son nece­sa­ria­men­te úti­les para tra­zar la cade­na epi­de­mio­ló­gi­ca de

con­ta­gio por el virus. Según la aca­dé­mi­ca, para que la infor­ma­ción sobre

la can­ti­dad y tipo de prue­ba sea útil en el segui­mien­to de los

con­ta­gios y sus con­tac­tos, deben con­tar­se por sepa­ra­do las prue­bas

mole­cu­la­res y las prue­bas rápi­das, por­que no son equi­va­len­tes, ni tie­nen

el mis­mo nivel de cer­te­za y con­fia­bi­li­dad. El hecho de que la

infor­ma­ción sobre los tipos de prue­bas no se sepa­re, pue­de abo­nar a la

con­fu­sión en el aná­li­sis y pro­yec­cio­nes sobre la epi­de­mia.

Otra cifra que no se infor­ma en Puer­to Rico, con­tra­rio al res­to de

los paí­ses, es el de las per­so­nas recu­pe­ra­das. Este dato es un

indi­ca­dor muy impor­tan­te de la eta­pa en que se encuen­tra la epi­de­mia.

Por eso, las auto­ri­da­des sani­ta­rias en el mun­do cele­bran el momen­to en

que su núme­ro de recu­pe­ra­dos supera el de los nue­vos con­ta­gios por­que es

como ver la luz al final del túnel en una epi­de­mia.

Igual­men­te, las acti­vi­da­des de ras­treo de con­tac­tos y vigi­lan­cia de

posi­bles casos sos­pe­cho­sos son impor­tan­tes medi­das de con­trol de una

epi­de­mia. En Puer­to Rico, eso está en paña­les. La sema­na pasa­da el

secre­ta­rio de Salud anun­ció la crea­ción de un gru­po de tra­ba­jo para

dichas labo­res de ras­treo y vigi­lan­cia de con­tac­tos sobre el cual no se

ha infor­ma­do nada más. Ante­rior­men­te, se había anun­cia­do la exis­ten­cia

de una herra­mien­ta tec­no­ló­gi­ca adap­ta­da a Puer­to Rico con idén­ti­co

pro­pó­si­to, pero tam­po­co se ha infor­ma­do el sta­tus ni el avan­ce de la

mis­ma. Lue­go de mes y medio de cua­ren­te­na, aún nadie tie­ne una idea ni

de cuán exten­di­da está la epi­de­mia en las dis­tin­tas regio­nes y

muni­ci­pios de Puer­to Rico, ni para cuan­do pue­de espe­rar­se que cru­ce­mos

el umbral hacia la recu­pe­ra­ción.

El recién nom­bra­do Secre­ta­rio de Salud, doc­tor Loren­zo Gon­zá­lez, no

es el res­pon­sa­ble direc­to del des­ma­dre que encon­tró en su depar­ta­men­to.

Pero tam­po­co es un adve­ne­di­zo por­que ocu­pó esa silla antes, y si acep­tó

la enco­mien­da de la gober­na­do­ra Wan­da Váz­quez y el PNP, fue por­que

pen­só que podría hacer una bue­na labor y ofre­cer­le a Puer­to Rico el

lide­raz­go fir­me en salud públi­ca que nos ha fal­ta­do por tan­to tiem­po. El

doc­tor Gon­zá­lez sabe que Puer­to Rico lle­va déca­das con un depar­ta­men­to

de salud que abdi­có su res­pon­sa­bi­li­dad con la salud del pue­blo y la

dele­gó en las ase­gu­ra­do­ras pri­va­das que solo velan por sus ganan­cias.

El gobierno de nin­gún país pue­de aten­der ade­cua­da­men­te una epi­de­mia

de esta mag­ni­tud sin un lide­raz­go efec­ti­vo de su auto­ri­dad sani­ta­ria

prin­ci­pal. El doc­tor Gon­zá­lez es la cabe­za visi­ble de esa estruc­tu­ra

aho­ra, y es a él a quien corres­pon­de traer la infor­ma­ción com­ple­ta

dis­po­ni­ble sobre la epi­de­mia, y dar­le apo­yo y cer­te­za al pue­blo en medio

de la incer­ti­dum­bre. Como siquia­tra, él sabe cuán ate­rra­dor pue­de ser

el des­co­no­ci­mien­to. Ha dicho que se pro­po­ne reco­men­dar­le a la

Gober­na­do­ra que extien­da la cua­ren­te­na duran­te el mes de mayo. Esta­mos

segu­ros de que por tra­tar­se de un asun­to de vida o muer­te como este, la

inmen­sa mayo­ría del pue­blo lo aca­ta­rá res­pon­sa­ble­men­te como lo ha hecho

has­ta aho­ra.

Tam­bién ha dicho que no acu­de ante la pren­sa por­que sien­te que se le

fal­tó al res­pe­to. Le pedi­mos que, en la mis­ma medi­da, res­pe­te tam­bién la

nece­si­dad de pro­yec­cio­nes y datos con­fia­bles que tene­mos ante la

pan­de­mia. No se le pue­de pedir a una pobla­ción de 3 millo­nes de per­so­nas

que se encie­rre inde­fi­ni­da­men­te, sin dar­les la infor­ma­ción que arro­je

luz hacia el camino que aún les aguar­da. El pue­blo puer­to­rri­que­ño solo

recla­ma cono­cer la infor­ma­ción per­ti­nen­te y com­ple­ta que ya cono­cen las

pobla­cio­nes de muchos otros paí­ses. No pode­mos seguir dan­do palos a

cie­gas con el COVID 19.