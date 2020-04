Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 21 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Reunión de CTAA con Salud

Decla­ran de inte­rés nacio­nal la pro­tec­ción de las y los tra­ba­ja­do­res de la salud

En res­pues­ta a la nota ele­va­da al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez y el Minis­tro de Salud Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, se reali­zó ayer la reunión entre la diri­gen­cia gre­mial y las auto­ri­da­des de salud. Por el gobierno par­ti­ci­pa­ron el vice­mi­nis­tro Arnal­do Medi­na y el Sub­se­cre­ta­rio Ale­jan­dro Collia, y por la par­te sin­di­cal Hugo Cacho­rro Godoy, Jor­ge Yab­kows­ki, Daniel Godoy, Vivia­na Gar­cía, Beto Galeano y Mirt­ha Jai­me.

El Gobierno mani­fes­tó un acuer­do gene­ral con la pro­pues­ta y se com­pro­me­tió impul­sar a la bre­ve­dad un DNU o en su defec­to una reso­lu­ción minis­te­rial que con­tem­ple:

Decla­rar de inte­rés nacio­nal la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res de salud.

Esta­ble­cer nor­mas de fun­cio­na­mien­to del sis­te­ma, capa­ci­ta­ción y entre­ga de EPP que per­mi­tan redu­cir al míni­mo el ries­go de con­ta­gio.

Alcan­zar con la reso­lu­ción el con­jun­to del sis­te­ma de salud públi­co y pri­va­do en todas las juris­dic­cio­nes.

Otros plan­teos

La dele­ga­ción gre­mial plan­teó a su vez que la resolución/​DNU debe­ría incluir la par­ti­ci­pa­ción obli­ga­to­ria de los repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res en los comi­tés de cri­sis. A su vez soli­ci­tó que, pues­ta en mar­cha, se lle­ve a cabo en una reunión extra­or­di­na­ria del COFESA con los tra­ba­ja­do­res. El minis­te­rio se com­pro­me­tió a dar una res­pues­ta a este pedi­do.

Una defi­ni­ción tras­cen­den­te fue que el Gobierno con­cre­ta­rá en bre­ve un cam­bio en la defi­ni­ción de casos por los cua­les el test de PCR se rea­li­za­rá en el tra­ba­ja­dor de la salud con la pre­sen­cia de un solo cri­te­rio. Esto per­mi­ti­ría aumen­tar rápi­da­men­te el tes­teo entre el colec­ti­vo sani­ta­rio.

A pos­te­rio­ri, el Gobierno brin­dó un infor­me deta­lla­do sobre la pre­vi­sión de la dis­po­ni­bi­li­dad de insu­mos en los pró­xi­mos días. Anun­ció la regu­la­ri­za­ción de los vue­los de pro­vi­sión a Chi­na, la adqui­si­ción de bar­bi­jos qui­rúr­gi­cos tri­ple capa y tipo N95 en can­ti­dad sufi­cien­te para cubrir la pan­de­mia, la pues­ta en mar­cha de dos fábri­cas para con­fec­cio­nar tela SMS para batas hidro­re­pe­len­tes, la com­pra de un impor­tan­te núme­ro de mas­ca­ras, anti­pa­rras y ove­ro­les de pro­tec­ción. Se com­pro­me­tió a entre­gar­las la sema­na que vie­ne las cifras pre­vis­tas de fabri­ca­ción de cami­so­li­nes.

Si bien exis­te aún incer­ti­dum­bre sobre algu­nos insu­mos crí­ti­cos como hiso­pos de dacrón y guan­tes de látex, la dele­ga­ción gre­mial valo­ró que se hayan dado pasos impor­tan­tes en el camino de ase­gu­rar un stock de EPP que per­mi­ta hacer fren­te las nece­si­da­des.

El Minis­te­rio infor­mó ade­más que al día de ayer se habían regis­tra­do 470 casos de COVID 19 entre tra­ba­ja­do­res de salud, el 14,94% del total de infec­ta­dos. 33 de ellos con ante­ce­den­tes de via­je y 437 por con­tac­to estre­cho, trans­mi­sión ver­ti­cal, hori­zon­tal y comu­ni­ta­ria. El Minis­te­rio admi­tió que era una cifra ele­va­da y que aspi­ra­ban a lle­var­la por deba­jo del 10% con las medi­das acor­da­das. Sema­nal­men­te se entre­ga­rá a los gre­mios el infor­me de la Direc­ción Nacio­nal de Epi­de­mio­lo­gía sobre este pun­to.

Res­pec­to al pro­gra­ma de capa­ci­ta­ción, se incor­po­ra­ron a la reunión la secre­ta­ria Judith Díaz Bazán y el Direc­tor Nacio­nal Pedro Sil­ber­man, quie­nes acor­da­ron un plan de tra­ba­jo con la dele­ga­ción gre­mial.

Por últi­mo, CTAA, ATE y Fes­pro­sa rea­li­za­ron el plan­teo for­mal para que se incor­po­re a los tra­ba­ja­do­res de APS en la reso­lu­ción con­jun­ta 3/​2020 que nor­ma­ti­za el cobro del bono para los tra­ba­ja­do­res de salud.

Lue­go de la reunión, el Secre­ta­rio Adjun­to de CTAA y titu­lar de ATE, Hugo “Cacho­rro” Godoy, seña­ló que “fue muy impor­tan­te por­que el Secre­ta­rio Gene­ral de la Pre­si­den­cia, Julio Vito­be­llo dio una res­pues­ta inme­dia­ta a la car­ta que le envia­mos al pre­si­den­te y logra­mos acor­dar nues­tro prin­ci­pal plan­teo para que se decla­re la pro­tec­ción de las y los tra­ba­ja­do­res de inte­rés públi­co y que se tome el pro­gra­ma que pre­sen­ta­mos como base para que el minis­te­rio lo lle­ve ade­lan­te”.

Tam­bién des­ta­có que “se esta­ble­ció la obli­ga­to­rie­dad de la pre­sen­cia de las y los tra­ba­ja­do­res en los comi­tés de cri­sis en todo el país, mejo­rar la situa­cio­nes de pre­ven­ción y de cui­da­dos de las y los tra­ba­ja­do­res que tra­ba­jan en la salud y que se abas­te­ce­rá los recur­sos para pre­pa­rar­nos en los momen­tos más difí­ci­les que están por venir”.

Covid19: Cua­tro con­ta­gia­dos y cin­co casos en estu­dio en Carre­four Pilar

Los emplea­dos denun­cian que la empre­sa «mini­mi­zó» la situa­ción y no los pro­te­gió. Ya hay cua­tro tra­ba­ja­do­res con­ta­gia­dos y otros cin­co con sus casos en estudio.22/04/2020 16:06:00

Un nue­vo caso de Covid-19, el cuar­to en poco más de una sema­na, fue con­fir­ma­do ayer en la sucur­sal de Carre­four de Ruta 8 y Gui­do, en Pilar. Se tra­ta de un emplea­do de 28 años que tra­ba­ja en el sec­tor de fres­cos, que resi­de en San Miguel y que en estos momen­tos per­ma­ne­ce inter­na­do en buen esta­do de salud.

El pri­mer caso se dio a cono­cer el sába­do 11 de abril cuan­do se detec­tó el virus en un repo­si­tor del área de bazar, de 38 años.

Este sába­do tras­cen­dió el posi­ti­vo de una caje­ra de 25 años, veci­na de Pre­si­den­te Der­qui, tras lo cual, los 117 emplea­dos del hiper­mer­ca­do fue­ron pues­tos en cua­ren­te­na has­ta el 26 de abril (cuan­do se cum­plan 14 días del pri­mer caso).

En tan­to este lunes se cono­ció el caso de una mujer de 39 años, que se desem­pe­ña como caje­ra y tam­bién es resi­den­te de San Miguel.

Por su par­te los tra­ba­ja­do­res afir­ma­ron que des­de un prin­ci­pio la empre­sa «mini­mi­zó la situa­ción» y «no tomó los recau­dos nece­sa­rios» para pro­te­ger la salud de sus emplea­dos.

Fuen­tes cer­ca­nas a la empre­sa infor­ma­ron a El Dia­rio de Pilar que los nue­vos casos corres­pon­den a per­so­nal que había que­da­do ais­la­do una vez que se con­fir­mó el pri­mer con­ta­gia­do en la tien­da y que se res­pe­tan todos los pro­to­co­los esta­ble­ci­dos por el área de salud.

El Colec­ti­vo de Tra­ba­ja­do­res del CeSAC 14, per­te­ne­cien­te al área pro­gra­má­ti­ca del Hos­pi­tal Piñe­ro, de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, recla­man con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne tras un caso posi­ti­vo de uno de sus inte­gran­tes.













La UOM ya reco­no­ce que pos­ter­ga la dis­cu­sión pari­ta­ria por el Coro­na­vi­rus

Lo infor­mó Fran­cis­co «Bar­ba» Gutie­rrez. «Sabe­mos y reco­no­ce­mos que no vamos a ir a pari­ta­rias hoy», seña­ló el líder de la UOM Quil­mes. Ade­más que­dó en sus­pen­so el últi­mo 5% que había acordado.22/04/2020 14:15:00

El impac­to del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio ya se sien­te en el mer­ca­do de tra­ba­jo e impac­ta en varios nive­les. Uno de ellos es el de las nego­cia­cio­nes sala­ria­les que debe­rían desa­rro­llar­se por estas horas y que están en un impas­se has­ta no se sabe cuan­do.

Uno de los gre­mios pesos pesa­do que debe­ría estar en pleno deba­te por los sala­rios y que pos­ter­gó la nego­cia­ción es la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM).

Así lo reco­no­ció en decla­ra­cio­nes a Cró­ni­ca TV Fran­cis­co «Bar­ba» Gutie­rrez, el líder de la UOM Quil­mes, Flo­ren­cio Vare­la y Bera­za­te­gui e inte­gran­te de la mesa de con­duc­ción nacio­nal de los meta­lúr­gi­cos.

«Sabe­mos y reco­no­ce­mos que no vamos a ir a pari­ta­rias hoy», natu­ra­li­zó Gutie­rrez y pidió por lo menos no recor­tar los ingre­sos de sus repre­sen­ta­dos en este con­tex­to.

«Tam­po­co pode­mos decir que (ade­más de no tener pari­ta­rias) nos bajen el sala­rio», agre­gó Gutie­rrez y le envió un men­sa­je a las cáma­ras de la acti­vi­dad: «El empre­sa­rio tie­ne que enten­der: ¿Si no hay sala­rio cómo vamos a recu­pe­rar el con­su­mo?».

Ade­más, el ex inten­den­te quil­me­ño expli­có que «El 5% que nego­cia­mos a par­tir de abril que­dó para­li­za­do».

Tra­ba­ja­do­res de Side­rar Ense­na­da repu­dia­ron acuer­do de la UOM que con­va­li­da reba­jas sala­ria­les

Cre­cen los recha­zos a la recien­te deci­sión de la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) de con­va­li­dar con las patro­na­les del sec­tor des­cuen­tos sala­ria­les de has­ta un 30% en el mar­co de la baja de acti­vi­dad pro­duc­ti­va deri­va­da de la epi­de­mia de coro­na­vi­rus. Si bien el argu­men­to del gre­mio remar­ca el acuer­do como una for­ma de defen­der los pues­tos de tra­ba­jo, sec­to­res meta­lúr­gi­cos siguen reivin­di­can­do el cobro sala­rial com­ple­to y recha­zan­do el plan de sus­pen­sio­nes (5000 tra­ba­ja­do­res en las dis­tin­tas plan­tas de Side­rar).

Un tra­ba­ja­dor de Side­rar Ense­na­da mani­fes­tó al res­pec­to: “La patro­nal comu­ni­có que las sus­pen­sio­nes serán por 15 días al mes con el pago de un 75% del sala­rio neto. A pesar de que se pre­sen­ta como un acuer­do con la UOM, la empre­sa no mos­tró la copia fir­ma­da. Igual­men­te el Cuer­po de Dele­ga­dos y eldi­rec­ti­vo Báez hicie­ron públi­ca su ‘ale­gría’ (éste últi­mo en un noti­cie­ro de La Pla­ta) por haber lle­ga­do a un acuer­do con Techint que ‘ase­gu­ra­ría’ que no haya des­pi­dos. Esta direc­ción deja pasar una vez más las sus­pen­sio­nes y acep­ta la reba­ja del sala­rio”.

Lue­go aña­dió, apun­tan­do a los pro­ble­mas de salud y segu­ri­dad en medio de la pan­de­mia: “Side­rar es una fábri­ca casi aban­do­na­da en mate­ria de higie­ne pro­duc­to del ajus­te que hizo la patro­nal en los últi­mos años. El per­so­nal de lim­pie­za no lle­ga a cubrir la deman­da y los ves­tua­rios y las duchas están lle­nos de hon­gos, al igual que los dis­tin­tos sec­to­res de tra­ba­jo. Las sus­pen­sio­nes no comien­zan aho­ra. Techint se acos­tum­bró a sus­pen­der tra­ba­ja­do­res en los últi­mos dos años en nom­bre de una cri­sis que no se ve en los balan­ces de la empre­sa”.

Final­men­te, el tra­ba­ja­dor denun­ció que tras el acuer­do con el gre­mio, la empre­sa del gru­po Techint vie­ne hacien­do pasar diver­sas medi­das de fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral: “Todos esto plan­tea como una gran nece­si­dad que los tra­ba­ja­do­res nos orga­ni­ce­mos y una­mos para no cho­car diez veces con la mis­ma pie­dra. La con­duc­ción es ser­vil a los intere­ses de la empre­sa. Hacen fal­ta asam­bleas de tra­ba­ja­do­res para dis­cu­tir dife­ren­tes pro­ble­má­ti­cas que se sus­ci­tan como aprie­tes de super­vi­so­res, ajus­tes y bajas de pues­tos y una fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral cons­tan­te”.

Se tri­pli­có la deman­da de comi­da en los barrios: gre­mios, movi­mien­tos socia­les y Esta­do no dan abas­to

La emer­gen­cia ali­men­ta­ria desata­da por la cri­sis eco­nó­mi­ca se pro­fun­di­zó des­de mar­zo en el mar­co de la pan­de­mia y cada vez se obser­van filas más lar­gas para reti­rar vian­das en dife­ren­tes come­do­res socia­les de la zona metro­po­li­ta­na y del Gran Bue­nos Aires.

En un come­dor ubi­ca­do en Pedro Echa­güe al 1200 del barrio por­te­ño de Cons­ti­tu­ción, que per­te­ne­ce a la CTEP, pasa­ron de entre­gar 1.200 a 5.500 por­cio­nes dia­rias, por ejem­plo. Datos como este fue­ron corro­bo­ra­dos a prin­ci­pios de mes por el minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo, quien advir­tió que en las pri­me­ras sema­nas del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio por el virus la deman­da de comi­da cre­ció de 8 a 11 millo­nes de per­so­nas.

Estos son los efec­tos nega­ti­vos del Coro­na­vi­rus que «liqui­dó» a los sec­to­res más humil­des que viven al día, que se ganan el sus­ten­to a tra­vés de chan­gas o tra­ba­jos infor­ma­les, lo que hace supo­ner que en éste tiem­po la pobre­za pue­de haber cre­ci­do de for­ma sig­ni­fi­ca­ti­va y se recru­de­ce­rá aún más con la exten­sión del ais­la­mien­to. Según el mis­mo Juan Gra­bois con­si­de­ró que «hoy pue­de estar en un 45 o 50%» y que se acre­cen­ta­rá.

El gober­na­dor de la pro­vin­cia, Axel Kici­llof, terri­to­rio don­de se con­cen­tra el mayor por­cen­ta­je de pobre­za del país, reco­no­ció que con la exten­sión de la cua­ren­te­na “se mul­ti­pli­can las nece­si­da­des”, moti­vo por el cual comen­zó una aper­tu­ra «admi­nis­tra­da» en algu­nos sec­to­res y dis­tri­tos, pero los con­tro­les son aún mayo­res, sobre todo en la zona de mayor vul­ne­ra­bi­li­dad, debi­do a que el “con­ta­gio en barrios tan popu­lo­sos” es lo que más se teme en el sis­te­ma sani­ta­rio.

Dis­tin­tos sin­di­ca­tos tam­bién rea­li­zan la tarea de repar­to de ali­men­tos en dis­tin­tos barrios y entre sus afi­lia­dos. Es el caso de Camio­ne­ros, tam­bién de la CTA Autó­no­ma, de la Corrien­te Fede­ral de la mis­ma CGT, quie­nes encuen­tran en la ayu­da social una de las nue­vas deman­das de estos tiem­pos de cri­sis.

El tren soli­da­rio es un cla­ro ejem­plo del tra­ba­jo orga­ni­za­do por la Juven­tud de la Unión Ferro­via­ria, gre­mio que enca­be­za Ser­gio Sasia a nivel nacio­nal, la Juven­tud Sin­di­cal Pero­nis­ta de la CGT, con­du­ci­da por Sebas­tián Matu­rano, la UNAJE (jóve­nes empre­sa­rios ) y la Usi­na Sin­di­cal, con la cola­bo­ra­ción la empre­sa Tre­nes Argen­ti­nos.

Tren, que, si bien hace años que rea­li­za ésta misión, la ha refor­za­do, y sema­nas atrás envió un enor­me car­ga­men­to a San­tia­go del Este­ro con tone­la­das de dona­cio­nes de ali­men­tos no pere­ce­de­ros, ropa para niños, úti­les esco­la­res y cal­za­do para dar una mano en medio de tan­tas nece­si­da­des.

Damián Comas, Secre­ta­rio Gene­ral de la sec­cio­nal regio­nal de Camio­ne­ros de la Cos­ta, qse­ña­ló que “el sin­di­ca­to va a tra­tar de ayu­dar en un tra­ba­jo con­jun­to con la Muni­ci­pa­li­dad, para lle­gar a las fami­lias que real­men­te lo nece­si­tan y que la están pasan­do mal”.

Sir­ve tam­bién de ejem­plo el refuer­zo a la entre­ga de comi­da en las escuelas.Los cole­gios siguen abier­tos para que los padres y madres pue­dan reti­rar las vian­das. Direc­ti­vos y admi­nis­tra­ti­vos con­cu­rren cada día para super­vi­sar el man­te­ni­mien­to de las coci­nas y muchos veci­nos se acer­can con su bol­sa para reti­rar para sus­ten­to de toda la fami­lia.

Tam­bién el Gobierno nacio­nal lle­ga a todo el terri­to­rio con ali­men­tos, pero el «retra­so de algu­nos días» debi­do a la denun­cia por “sobre­pre­cios” que hubo en las com­pras del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social com­pli­có tam­bién las cosas.

Cári­tas por ejem­plo, reci­bió para dis­tri­buir cajas de 16 kilo­gra­mos de cada una con ali­men­tos secos, latas y pro­duc­tos de lim­pie­za, lo que refor­zó los cupos, que por aho­ra de todos modos, son insu­fi­cien­tes.

En ese sen­ti­do y cons­cien­tes de esas caren­cias, el Esta­do refor­zó la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo, el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE), los bonos extra­or­di­na­rios y otro tipo de asis­ten­cias que tien­den a com­pen­sar las pér­di­das pero que al momen­to deman­dan la asis­ten­cia y mul­ti­pli­ca­ción de come­do­res barria­les, asis­ten­cias parro­quia­les y veci­na­les que atien­den la urgen­cia ali­men­ta­ria.

Coro­na­vi­rus: Se con­ge­lan ingre­sos en Ciu­dad y fun­cio­na­rios donan 25% de sus sala­rios

Este miér­co­les el Jefe de Gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta pre­sen­tó en con­fe­ren­cia de pren­sa un paque­te de medi­das des­ti­na­das a for­ta­le­cer las “áreas crí­ti­cas” de la Ciu­dad en medio de la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus. Ade­más de medi­das de finan­cia­mien­to extra­or­di­na­rio, una Ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca y el con­ge­la­mien­to de incor­po­ra­cio­nes, se con­tem­pla la dona­ción del 25% del suel­do de minis­tros y secre­ta­rios duran­te tres meses.

“Des­de el Eje­cu­ti­vo, que es nues­tro lugar, vamos a hacer un apor­te volun­ta­rio del 25% de nues­tros suel­dos por tres meses. En esta mis­ma línea tra­ba­jan la Legis­la­tu­ra por­te­ña y el Poder Judi­cial de la Ciu­dad”, expli­có Larre­ta, invi­tan­do a los otros pode­res de la Ciu­dad a seguir el ejem­plo del Eje­cu­ti­vo. Los repre­sen­tan­tes del Con­se­jo de la Magis­tra­tu­ra, Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­ti­cia y los Minis­te­rios Públi­cos Fis­cal, Tute­lar y de la Defen­sa impul­san un pro­yec­to para fijar un ajus­te igual en el Poder Judi­cial, mien­tras que en la Legis­la­tu­ra por­te­ña los blo­ques de Jun­tos por el Cam­bio, el Fren­te de Todos, Con­sen­so Fede­ral y GEN acor­da­ron pre­sen­tar un pro­gra­ma de apor­tes sala­ria­les volun­ta­rios.

El plan anun­cia­do este miér­co­les apun­ta a “incre­men­tar y reorien­tar recur­sos a las áreas crí­ti­cas como Salud y Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat, afec­ta­das a la lucha con­tra la pan­de­mia”, así como a “enfren­tar y miti­gar la fuer­te caí­da de la recau­da­ción (esti­ma­da en $ 40.000 millo­nes), debi­do a la baja en la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca”. El man­da­ta­rio tam­bién con­fir­mó que se con­ge­lan las incor­po­ra­cio­nes de nue­vos empleos y la para­li­za­ción del “ambi­cio­so” plan de obras públi­cas pre­vis­to por Ciu­dad.

Según Larre­ta, la idea cen­tral pasa por “dotar a tra­vés de la apro­ba­ción de la Ley de Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca al Poder Eje­cu­ti­vo de la Ciu­dad de una mayor fle­xi­bi­li­dad para la reasig­na­ción de par­ti­das pre­su­pues­ta­rias des­de áreas no esen­cia­les hacia sec­to­res prio­ri­ta­rios como Salud y Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat”.

El Jefe de Gobierno por­te­ño inclu­yó den­tro del plan de emer­gen­cia dos leyes ya apro­ba­das: la auto­ri­za­ción para soli­ci­tar un prés­ta­mo por has­ta 150 millo­nes de dóla­res a orga­nis­mos mul­ti­la­te­ra­les de cré­di­to y la amplia­ción del bono a pro­vee­do­res por otros 9.000 millo­nes. Tam­bién con­fir­mó que se sus­pen­de­rá “todo gas­to, pro­gra­ma o acción que no sea crí­ti­ca ni indis­pen­sa­ble en el mar­co de la lucha con­tra la pan­de­mia”, inclu­yen­do “obras varias en sub­tes y metro­bu­ses, remo­de­la­ción de comi­sa­rías, obras en el Par­que de la Inno­va­ción, las barre­ras del Paseo del Bajo, nue­vas ciclo­vías, nue­va sede de la Comu­na 9 y las obras en Cen­tro De Trans­bor­do de Barra­cas de Bel­grano, entre otras”.

Lue­go del escán­da­lo desata­do por la com­pra de bar­bi­jos con fuer­tes sobre­pre­cios y de la con­tra­ta­ción de un hotel vin­cu­la­do a fami­lia­res de fun­cio­na­rios, Larre­ta insis­tió en que se apun­ta a pro­fun­di­zar las “medi­das de Trans­pa­ren­cia”, para lo que se “esta­ble­ce­rá un nue­vo pro­ce­so de coor­di­na­ción y segui­mien­to de todas las com­pras para la pan­de­mia a car­go del Minis­te­rio de Hacien­da”.

Mar del Pla­ta: Dos posi­ti­vos de coro­na­vi­rus en bar­cos pes­que­ros

Este miér­co­les se con­fir­ma­ron dos con­ta­gios de coro­na­vi­rus en sen­dos bar­cos pes­que­ros de la ciu­dad de Mar del Pla­ta, uno de los cua­les se encuen­tra en alta­mar. Este caso es par­ti­cu­lar­men­te preo­cu­pan­te ya pone en ries­go de con­ta­gio a los otros 29 inte­gran­tes de la tri­pu­la­ción.

El pri­mer caso fue detec­ta­do antes de que el buque leva­ra anclas, por lo que per­ma­ne­ce­rá ama­rra­do en el puer­to has­ta que el res­to de la tri­pu­la­ción cum­pla con la cua­ren­te­na a bor­do. Se tra­ta del buque Atlan­tic Surf III, de la empre­sa Gla­ciar Pes­que­ra, y el infec­ta­do es el jefe de máqui­nas, de 45 años.

El bar­co que está en alta­mar es el Sci­roc­co, de la empre­sa Luis Soli­meno S.A, un buque pote­ro que se dedi­ca a la pes­ca de cala­mar, que zar­pó el jue­ves pasa­do. Antes de su sali­da se le reali­zó un hiso­pa­do a los 30 inte­gran­tes de la tri­pu­la­ción, cuyos resul­ta­dos recién estu­vie­ron esta sema­na, con la con­fir­ma­ción del con­ta­gio del pri­mer ofi­cial de cubier­ta, de 50 años, apa­ren­te­men­te asin­to­má­ti­co. Des­de la empre­sa ya se habría orde­na­do el retorno a puer­to.

El inten­den­te mar­pla­ten­se Gui­ller­mo Mon­te­ne­gro anti­ci­pó, res­pec­to de los con­ta­gios en ambos bar­cios que “no va a bajar nadie de los buques has­ta que no este­mos segu­ros de que no van a con­ta­giar”. “El buque que está en alta­mar se va a inten­tar que no pue­da tener acce­so a la ciu­dad y que guar­den la cua­ren­te­na pro­ba­ble­men­te en rada, es decir sin ingre­sar al puer­to”, mani­fes­tó. El fun­cio­na­rio ade­más ase­gu­ró haber habla­do ya con los gre­mios por­tua­rios para “des­pe­jar dudas” en una reunión con la secre­ta­ria de salud del muni­ci­pio y el direc­tor local del Same.

Jor­ge Frías, Secre­ta­rio Gene­ral Nacio­nal de los capi­ta­nes de pes­ca del país, expli­có: “Pri­me­ro esta aso­cia­ción tuvo un des­en­cuen­tro con los gre­mios y con las cáma­ras de Mar del Pla­ta por­que el pro­to­co­lo fue muy lige­ro y por­que le qui­ta­ba facul­tad al capi­tán, que es la máxi­ma auto­ri­dad abor­do. Para noso­tros aho­ra tie­nen que ais­lar todo el puer­to”.

Daniel Flo­res, titu­lar de la sec­cio­nal mar­pla­ten­se del Sin­di­ca­to de Con­duc­to­res Nava­les de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (Sico­na­ra), seña­ló que el tra­ba­ja­dor infec­ta­do del Sci­roc­co es de la ciu­dad de Luján (el otro con­ta­gia­do había pasa­do pre­via­men­te por la ciu­dad de Bue­nos Aires). Y anti­ci­pó: “A par­tir de aho­ra vamos a tra­tar de tra­ba­jar sola­men­te con gen­te de Mar del Pla­ta y aquel que ven­ga de afue­ra a hacer algún rele­vo vere­mos si le con­se­gui­mos un hotel para que res­pe­te la cua­ren­te­na. Hay que mini­mi­zar todos los ries­gos”.

Los gre­mios marí­ti­mos SIMAPE, SOMU, Cen­tro de Patro­nes y Sico­na­ra vie­nen soli­ci­tan­do des­de el ini­cio mis­mo de la pan­de­mia pro­to­co­los sani­ta­rios cla­ros para pre­ve­nir con­ta­gios en las tri­pu­la­cio­nes. Entre los gre­mios hay un cues­tio­na­mien­to a la fal­ta de ini­cia­ti­vas del Con­sor­cio Por­tua­rio y al rol de Pre­fec­tu­ra. Final­men­te la sema­na pasa­da, con un puer­to semi­pa­ra­li­za­do, se acor­dó la rea­li­za­ción de los hiso­pa­dos a las tri­pu­la­cio­nes que embar­ca­ban, estra­te­gia que aho­ra pro­ba­ble­men­te se revi­se ante los con­ta­gios.

Miguel Ángel Gugliel­mot­ti, secre­ta­rio Gene­ral de la CGT local, con­fir­mó en diá­lo­go con Esta­do de Aler­ta que este mis­mo miér­co­les los gre­mios «una reunión con Pre­fec­tu­ra en el ámbi­to del Con­sor­cio Por­tua­rio y con auto­ri­da­des muni­ci­pa­les de la Secre­ta­ría de Sani­dad». Ade­más, ase­gu­ró que des­de la cen­tral obre­ra mar­pla­ten­se «esta­mos siguien­do el tema de cer­ca y nos hemos pues­to a dis­po­si­ción de los gre­mios».

Hos­pi­tal Piñe­ro: Coro­na­vi­rus posi­ti­vo en tra­ba­ja­dor del CeSAC 14

El Colec­ti­vo de Tra­ba­ja­do­res del CeSAC 14, per­te­ne­cien­te al área pro­gra­má­ti­ca del Hos­pi­tal Piñe­ro, de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, recla­man con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne tras un caso posi­ti­vo de uno de sus inte­gran­tes.

Para el per­so­nal del Cen­tro de Salud y Acción Social que lle­va tareas en el día a día, es vital «garan­ti­zar» la salud y pro­tec­ción de pro­fe­sio­na­les, admi­nis­tra­ti­vos, per­so­nal de lim­pie­za y de segu­ri­dad. Para eso, es nece­sa­rio la ela­bo­ra­ción de pro­to­co­los actua­li­za­dos de mane­ra per­ma­nen­te, que se otor­guen licen­cias para tra­ba­ja­do­res mayo­res de 60 y tra­ba­ja­do­res per­te­ne­cien­tes a gru­pos de ries­go y de cui­da­do­res.

Tam­bién exi­gen la imple­men­ta­ción de pro­to­co­los espe­cí­fi­cos para abor­dar situa­cio­nes de con­ta­gio en tra­ba­ja­do­res de la salud y un plan de con­tin­gen­cia; «suma­do a la pues­ta en mar­cha de equi­pos de tra­ba­jo rota­ti­vos según las nece­si­da­des de nues­tro cen­tro y de la comu­ni­dad», indi­ca­ron.

«El día 10 de abril pasa­do se con­fir­mó el diag­nós­ti­co posi­ti­vo para COVID-19 de unx de lxs pro­fe­sio­na­les del CeSAC 14, moti­vo por el cual la ins­ti­tu­ción per­ma­ne­ció cerra­da la sema­na del 13 al 17 de abril. En fun­ción de ello todxs lxs pro­fe­sio­na­les debi­mos per­ma­ne­cer ais­la­dos en nues­tros hoga­res, jun­to a nues­tros

fami­lia­res con­vi­vien­tes», seña­la­ron los tra­ba­ja­do­res.

Lue­go, acu­sa­ron al minis­te­rio de Salud por­te­ño por no rea­li­zar con­tro­les: «A pesar que fue soli­ci­ta­do por lxs tra­ba­ja­dorxs la rea­li­za­ción de tes­teos para des­car­tar o con­fir­mar posi­bles con­ta­gios, las auto­ri­da­des del Minis­te­rio de Salud de la CABA se nega­ron a auto­ri­zar los hiso­pa­dos a las per­so­nas con con­tac­to estre­cho, aún habien­do varios casos que pre­sen­ta­ron sín­to­mas leves».

Des­de la ópti­ca del per­so­nal, «lamen­ta­ble­men­te la fal­ta de estra­te­gias y el abor­da­je adop­ta­do por las auto­ri­da­des

de salud del GCBA ha deja­do al mar­gen nues­tra posi­bi­li­dad de inci­dir y par­ti­ci­par, como así tam­bién exce­di­do nues­tras deci­sio­nes».

Y agre­ga­ron que «las accio­nes lle­va­das a cabo ante casos de COVID con­fir­ma­dos en per­so­nal de salud y la refe­ren­cia cons­tan­te a la ade­cua­ción o no a las defi­ni­cio­nes de «caso» para acti­var los pro­to­co­los, demues­tra la fal­ta de un plan de acción cla­ro a seguir en tales situa­cio­nes, que deja a lxs tra­ba­ja­dorxs libradxs a su suer­te y a la comu­ni­dad

bajo la incer­ti­dum­bre sobre el fun­cio­na­mien­to ade­cua­do y sos­te­ni­do del sis­te­ma de salud. Los pro­to­co­los resul­tan rígi­dos y desacor­des fren­te a la situa­ción sani­ta­ria actual, suma­men­te diná­mi­ca y cam­bian­te».

El cam­po ya recla­ma revi­sión de reten­cio­nes ante la caí­da inter­na­cio­nal del pre­cio de la soja

La pan­de­mia tam­bién afec­ta al sec­tor agra­rio, que obser­va como cayó el pre­cio de la soja al nivel del tri­go, y ya recla­ma que se revi­sen reten­cio­nes aun­que no hay toda­vía un pedi­do for­mal hacia el Gobierno, que tam­po­co estu­dia com­pen­sar al área.

Lue­go del aumen­to de reten­cio­nes a la soja que se reali­zó este año, debi­do a la Emer­gen­cia Eco­nó­mi­ca, una acción ofi­cial que gene­ró males­tar en la Mesa de Enla­ce, que inclu­so lle­vó ade­lan­te pro­tes­tas, fuen­tes vin­cu­la­das al cam­po ya ade­lan­tan que el ofi­cia­lis­mo algo debe hacer en este con­tex­to, mien­tras recal­can que los pre­cios de la soja de mayo 2020 coti­zan a 215 dóla­res la tone­la­da, y los del tri­go ape­nas cin­cuen­ta cen­ta­vos de dólar por deba­jo de la olea­gi­no­sa, a USD 214,50 la tone­la­da.

“Cerrar ven­tas en estos valo­res pone un serio inte­rro­gan­te sobre la ren­ta­bi­li­dad de la explo­ta­ción agrí­co­la, sobre todo si la zona del pro­duc­tor ha sido per­ju­di­ca­da por la seca acae­ci­da en este verano y este ha vis­to sus ren­di­mien­tos afec­ta­dos”, expre­sa­ron los espe­cia­lis­tas en temas agra­rios.

Has­ta el momen­to, los pri­me­ros en levan­tar la voz fue­ron los inte­gran­tes del Movi­mien­to de Pro­duc­to­res Auto­con­vo­ca­dos del Nores­te de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, que advier­ten que la pró­xi­ma cose­cha no será posi­ti­va ante fac­to­res como el cli­ma, los pre­cios inter­na­cio­na­les y la ele­va­da pre­sión impo­si­ti­va. En cuan­to al per­so­nal a car­go, hay altas pro­ba­bi­li­da­des que corran ries­go las fuen­tes labo­ra­les.

Revis­ta Pron­to con­fir­mó su cie­rre y des­pi­de 100 emplea­dos

La revis­ta había ade­lan­ta­do su deci­sión hace dos sema­nas y la rati­fi­có al fina­li­zar la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria. Des­de el gre­mio de pren­sa le pidie­ron al Gobierno que haga cum­plir la prohi­bi­ción de cesantías.22/04/2020 00:11:00

El pasa­do 1 de abril los due­ños de Revis­ta Pron­to, Eduar­do Ler­ner y Abel Nahon, le infor­ma­ron a los tra­ba­ja­do­res de la revis­ta su inten­ción de cerrar la empre­sa y des­pe­dir a todo su per­so­nal. Se tra­ta de un cen­te­nar de emplea­dos admi­nis­tra­ti­vos, grá­fi­cos y de pren­sa.

En aquel momen­to el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria bus­can­do retro­traer las cesan­tías y abrien­do una ins­tan­cia de nego­cia­ción.

Sin embar­go Ler­ner y Nahon avan­za­ron con su plan y des­de hace unas sema­nas empe­za­ron a man­dar los tele­gra­mas de des­pi­do a todos los tra­ba­ja­do­res de Publiex­press y de Ipe­sa, empre­sas que edi­tan e impri­men Pron­to, entre otras varias revis­tas.

«El pasa­do 15 de abril, ade­más, deci­die­ron dar­le de baja en AFIP a los 100 tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos», remar­ca­ron en un comu­ni­ca­do de pren­sa los tra­ba­ja­do­res de Pron­to.

«Esto impli­ca que el pró­xi­mo mes los tra­ba­ja­do­res no ten­dre­mos los apor­tes patro­na­les y por lo tan­to nos que­da­re­mos sin obra social o pre­pa­ga en medio de una pan­de­mia sin pre­ce­den­tes que pone en ries­go nues­tra vida», agre­ga­ron.

Cabe recor­dar que en medio de la situa­ción el pre­si­den­te Alber­to Fer­nan­dez fir­mó un DNU que prohi­be los des­pi­dos por 60 días.

Por ello des­de el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (Sipre­ba) ins­ta­ron «al Minis­te­rio de Tra­ba­jo y al pre­si­den­te Alber­to Fer­nan­dez para que haga cum­plir el DNU y la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria, repo­nien­do el tra­ba­jo al per­so­nal, vol­vien­do dar de alta a cada tra­ba­ja­dor y apli­can­do a la empre­sa las san­cio­nes corres­pon­dien­tes a la infrac­ción tipi­fi­ca­da en el art. 4to. Inci­so f) de la Ley 25.212».

El Gobierno esti­ma que paga­rá sala­rios de unas 300 mil empre­sas

Cer­ca de 300 mil empre­sas, prin­ci­pal­men­te pymes, reci­bi­rán la ayu­da del Esta­do Nacio­nal para pagar el 50% de los sala­rios de abril, esti­mó hoy el secre­ta­rio de la Peque­ña y Media­na Empre­sa, Gui­ller­mo Merediz.22/04/2020 10:34:00

«A cer­ca de 300 mil empre­sas se les va a cubrir el pago del 50% del sala­rio. Y esto impli­ca que ocho de cada diez tra­ba­ja­do­res de esas com­pa­ñías serán cubier­tos por el Esta­do», sos­tu­vo el fun­cio­na­rio.

Esa deci­sión for­ma par­te de la amplia­ción del Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP), que lan­zó el Gobierno en el mar­co de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

El bene­fi­cio impli­ca un mon­to míni­mo de un Sala­rio Míni­mo Vital y Móvil (16.875 pesos) y un máxi­mo de dos sala­rios míni­mos (33.750 pesos).

Según se infor­mó ofi­cial­men­te, al menos 420 mil empre­sas ya se ano­ta­ron para reci­bir ese auxi­lio esta­tal, cuyo pla­zo de ins­crip­ción ven­ce­rá maña­na.

En decla­ra­cio­nes a radio AM 990, Mere­diz resal­tó que, para lle­var ade­lan­te el pago de sala­rios, «hemos sim­pli­fi­ca­do la ges­tión de los trá­mi­tes por la enver­ga­du­ra de esta cri­sis, para que duran­te los pri­me­ros días de mayo se pue­dan tener cubier­to los suel­dos».

A su cri­te­rio, las com­pa­ñías que reci­bi­rán esa ayu­da «son las que tie­nen más difi­cul­ta­des para garan­ti­zar el pago se sala­rios, por tener su acti­vi­dad para­da o muy redu­ci­da».

Ade­más, des­ta­có que el Gobierno lan­zó líneas de finan­cia­mien­to para capi­tal de tra­ba­jo con des­tino a las pymes. «Esta pan­de­mia pone a las pymes en un esce­na­rio com­ple­jo. Pero se ha pues­to en mar­cha un paque­te de medi­das con cifras his­tó­ri­cas, para garan­ti­zar que no cie­rre nin­gu­na empre­sa y no se pier­dan pues­tos de tra­ba­jo. Se tra­ta de un pro­gra­ma inte­gral sin pre­ce­den­tes», enfa­ti­zó.

Mere­diz comen­tó que las pymes «vie­nen de años difí­ci­les, espe­cial­men­te 2018 y 2019, don­de la caí­da del con­su­mo, las impor­ta­cio­nes y el aumen­to de los cos­tos y gene­ró una situa­ción muy com­ple­ja para ese sec­tor de la eco­no­mía».

Des­de la Fede­ra­ción del Petró­leo ase­gu­ra­ron que «se per­de­rán 60 mil pues­tos de tra­ba­jo si con­ti­núa la cri­sis del sec­tor»

Lo hizo, Pedro Milla, el Secre­ta­rio Gene­ral de la Fede­ra­ción Argen­ti­na Sin­di­cal del Petró­leo, Gas y Bio­com­bus­ti­bles (Petro­Gas­Bio), quien expli­có en Esta­do de Aler­ta Radio, la situa­ción impen­sa­da en la que esta­mos con el petró­leo a pre­cio “cero” en el mun­do.

Si bien la cri­sis petro­le­ra la atri­bu­yó a nivel glo­bal, seña­ló que ade­más “hoy por hoy lo que esta­mos vivien­do es muy deli­ca­do ya que tam­bién la deman­da inter­na de com­bus­ti­ble bajó 90%, con lo cual los tan­ques total­men­te lle­nos, sobres­toc­kea­dos, no sabe­mos dón­de poner más petró­leo”, dis­pa­ró Milla.

Res­pec­to a las con­se­cuen­cias labo­ra­les de ese con­tex­to, opi­nó que “acá si no se levan­ta en un tiem­po muy cor­to pue­den que­dar alre­de­dor de 50 mil o 60 mil tra­ba­ja­do­res de todo el país sin fuen­te labo­ral” ya que “tene­mos yaci­mien­tos en lo que es Sal­ta, Jujuy, For­mo­sa, Tie­rra del Fue­go y Men­do­za; y las refi­ne­rías de petró­leo, las más impor­tan­tes del país en una situa­ción caó­ti­ca”.

“Para que uste­des ten­gan una idea, algu­nos diri­gen­tes gre­mia­les esta­mos para defen­der los dere­chos del tra­ba­ja­dor, de que los tra­ba­ja­do­res estén mejor de lo que están, y hoy esta­mos nego­cian­do una baja de suel­dos para que los com­pa­ñe­ros no sean des­pe­di­dos”, de todos modos defen­dió la nego­cia­ción que lle­va ade­lan­te.

Al res­pec­to seña­ló que “en los pró­xi­mos días se esta­ría fir­man­do un acuer­do glo­bal para todos, en el cual los tra­ba­ja­do­res de yaci­mien­tos, por lo menos los que repre­sen­ta­mos noso­tros, van a cobrar un 60% de su sala­rio neto, cuan­do hace 15 días atrás que­rían impo­ner un pago prác­ti­ca­men­te estan­do en la casa del 30%”.

“Hubo otros cole­gas míos de La Pata­go­nia don­de ya esta­ban hacien­do lobby con res­pec­to al tema del logro del 30% que era lo úni­co que había, y noso­tros creía­mos que no era así y por suer­te hemos tra­ta­do de tener diá­lo­go con las dife­ren­tes cáma­ras y esta­mos lle­gan­do a un acuer­do en las pró­xi­mas horas” sos­tu­vo el petro­le­ro.

En ese sen­ti­do reflo­tó la ayu­da del Gobierno res­pec­to de la ayu­da esta­tal para pago de suel­dos aun­que se per­mi­tió dudar por­que “pun­tual­men­te la pro­duc­ción petro­le­ra tie­ne otras varia­bles” y deta­lló que “las refi­ne­rías de Bahía Blan­ca de Tra­fi­gu­ra, la Shell, Axion Pan­ame­ri­can Cam­pa­na, Luján de Cuyo en Men­do­za, Refi­nor en Cam­po Durán en Sal­ta e YPF en Ense­na­da “esta­mos pasan­do una situa­ción muy com­pli­ca­da”.

Excep­tuó de la cri­sis al sec­tor del Gas que tam­bién repre­sen­ta don­de dijo “estar tra­ba­jan­do como si fue­ra pleno invierno de nor­te a sur del país en todo lo que es enva­sa­do de garra­fas, dis­tri­bu­ción de gas y abas­te­ci­mien­to al cam­po de gas”, con lo cual “segu­ra­men­te en los pró­xi­mos días las 3 cáma­ras del sec­tor “ade­lan­ten un por­cen­ta­je por el esfuer­zo que está hacien­do la gen­te con res­pec­to a lo que es el abas­te­ci­mien­to de gas licua­do”.

Por su par­te Milla no vio una solu­ción en la reac­ti­va­ción local por la aper­tu­ra gra­dual de la cua­ren­te­na pues seña­ló que “las gran­des mul­ti­na­cio­na­les están a pun­to de que­brar” y citó a Exxon Móbil, por ejem­plo, una inter­na­cio­nal mul­ti­na­cio­nal a la que le están dan­do pér­di­da los acti­vos, “y digo ésta empre­sa como hay muchas en el mis­mo esta­do”, sen­ten­ció dan­do a cono­cer que esas empre­sas núme­ro uno en el sec­tor están alqui­lan­do bar­cos para poner su pro­duc­ción que ya no encuen­tra lugar.

Denun­cian que el Call Cen­ter de Cable­vi­sion apro­ve­chó el Covid-19 para no pagar los aumen­tos sala­ria­les

La fir­ma en la que el gigan­te cableo­pe­ra­dor siguió tra­ba­jan­do a pesar del ais­la­mien­to pero deci­dió no pagar las sumas fijas decre­ta­das por el Gobierno ni el por­cen­ta­je de aumen­to pac­ta­do por el gre­mio de Comercio.22/04/2020 09:39:00

Un nue­vo con­flic­to se desató en la empre­sa GSA Collec­tions SA fir­ma en la que ter­ce­ri­za su call cen­ter Cable­vi­sión, entre otras peso pesa­do. Sus emplea­dos denun­cian que la empre­sa apro­ve­chó el con­tex­to de pan­de­mia para evi­tar pagar los aumen­tos sala­ria­les.

Según expli­can, la inten­ción del gigan­te cableo­pe­ra­dor es encua­drar en el con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo de emplea­dos de comer­cio a sus tra­ba­ja­do­res y por eso ter­ce­ri­zan las tareas de aten­ción tele­fó­ni­ca. «De esta mane­ra se ase­gu­ra pagar suel­dos mucho más bajos, recor­tar dere­chos labo­ra­les y desen­ten­der­se de obli­ga­cio­nes», advier­te un comu­ni­ca­do de pren­sa.

Ade­más seña­lan que «no cum­plie­ron con el incre­men­to sala­rial uni­for­me que debió abo­nar­se como sumas fijas en febre­ro y mar­zo. Este debía con­sig­nar­se como ACUERDO 2019 – 2020 en los res­pec­ti­vos reci­bos de suel­do».

GSA Collec­tions tam­po­co abo­nó el aumen­to del 4.5% remu­ne­ra­ti­vo que debía hacer­se efec­ti­vo en mar­zo y que se había acor­da­do en la pari­ta­ria sec­to­rial.

«Inten­tan apro­ve­char la cri­sis sani­ta­ria del COVID 19 para aumen­tar sus ganan­cias mien­tras a los clien­tes les siguen cobran­do abo­nos altí­si­mos y las tareas se siguen desa­rro­llan­do bajo la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo», sen­ten­cian.

GSA Collec­tions SA tam­bién ter­ce­ri­za a tra­ba­ja­do­res de Camuz­zi, el hos­pi­tal HPC y ban­cos como San­tan­der RIO, Cre­di­Coop entre otros.

Aca­ba: la cade­na de men­sa­je­ría auto­ges­tio­na­da

Hoy, en el mar­co del paro Inter­na­cio­nal de Repar­ti­do­res de apps como Rap­pi, Glo­vo, Pedi­dos Ya, Uber Eats y Deli­ve­roo, te con­ta­mos como se orga­ni­za en la Capi­tal Fede­ral y zona sur del conur­bano el ser­vi­cio de “bici­men­sa­jerxs auto­ges­tio­nadxs” lla­ma­do Aca­ba. “Con­fia­mos en que es una alter­na­ti­va via­ble, sobre­to­do en los tiem­pos que corren. Los pre­cios de las apli­ca­cio­nes de repar­to son bajos por­que los recor­tes los hacen del suel­do de sus tra­ba­ja­do­res, ya sea tenién­do­los sin segu­ro, con con­tra­tos infor­ma­les o sin los insu­mos sani­ta­rios nece­sa­rios para afron­tar la situa­ción de cri­sis que esta­mos vivien­do”. Por ANRed

En el mar­co del paro Inter­na­cio­nal de Repar­ti­do­res de apps como Rap­pi, Glo­vo, Pedi­dos Ya, Uber Eats y Deli­ve­roo, con el moti­vo de visua­li­zar cómo “la pan­de­mia en cur­so puso de mani­fies­to e inclu­so pro­fun­di­za cada día más las con­di­cio­nes de super explo­ta­ción y pre­ca­ri­za­ción labo­ral de los tra­ba­ja­do­res de repar­to en todo el mun­do”, con­ta­mos la expe­rien­cia de un ser­vi­cio de men­sa­je­ría auto­ges­tio­na­do al sur del conur­bano bonae­ren­se.

Aca­ba es el ser­vi­cio de “bici­men­sa­jerxs auto­ges­tio­nadxs” que debi­do a la situa­ción pro­vo­ca­da por la pan­de­mia deci­die­ron orga­ni­zar­se para poder gene­rar alter­na­ti­vas eco­nó­mi­cas fren­te al aila­mien­to obli­ga­to­rio.

“Somos un gru­po de per­so­nas que dadas las cir­cuns­tan­cias actua­les nos que­da­mos sin ingre­sos y deci­di­mos salir a las calles a hacer men­sa­je­ría. Peda­lea­mos hace mucho, nos cono­ci­mos cuan­do fui­mos par­te de Peda­lea como una piba, cree­mos en la bici como una herra­mien­ta empo­de­ra­do­ra y vol­ve­mos a ella en esta situa­ción de cri­sis. Cir­cu­la­mos con per­mi­so y con cui­da­do por toda CABA y zonas cer­ca­nas al tren Roca en GBA Sur” se pre­sen­ta­ban en su cuen­ta de Face­book.

El ser­vi­cio pue­de con­tra­tar­se a tra­vés de sus redes socia­les, y brin­dan entre­gas en Capi­tal Fede­ral y zonas cer­ca­nas al tren Roca en GBA Sur. Asi­mis­mo expli­can que cuen­ta con los per­mi­sos per­ti­nen­tes para poder cir­cu­lar y rea­li­zar el tra­ba­jo.

En rela­ción a la situa­ción de repar­ti­do­res aso­cia­dos a las App que en el día de hoy rea­li­za­ron un paro inter­na­cio­nal para visi­bi­li­zar la pre­ca­ri­ca­ri­za­ción labo­ral que sufren, inte­gran­tes de Aca­ba opi­na­ron “hay un poco de con­fu­sión res­pec­to al ser­vi­cio que ofre­ce­mos que qui­sié­ra­mos acla­rar. Que sea auto­ges­ti­vo no quie­re decir que sea bara­to, sos­te­ner algo con esta diná­mi­ca es de hecho más tra­ba­jo­so no sólo para noso­tras y noso­tros sino tam­bién para quie­nes nos con­tra­tan. Aún así, con­fia­mos en que es una alter­na­ti­va via­ble, sobre­to­do en los tiem­pos que corren. Los pre­cios de las apli­ca­cio­nes de repar­to son bajos por­que los recor­tes los hacen del suel­do de sus tra­ba­ja­do­res, ya sea tenién­do­los sin segu­ro, con con­tra­tos infor­ma­les o sin los insu­mos sani­ta­rios nece­sa­rios para afron­tar la situa­ción de cri­sis que esta­mos vivien­do. En este sen­ti­do, que­re­mos mani­fes­tar nues­tro apo­yo y acom­pa­ñar hoy en el paro de repar­ti­do­res de las apps de deli­very; ban­ca­mos sus deman­das por aumen­to sala­rial y la regu­la­ri­za­ción de las con­di­cio­nes labo­ra­les”.

El ham­bre es un cri­men­Fe­NaT lan­za jor­na­da con 1000 ollas popu­la­res en todo el país

La Fede­ra­ción Nacio­nal Terri­to­rial (FeNaT-CTAA) resol­vió rea­li­zar una jor­na­da nacio­nal el pró­xi­mo mar­tes 28 de abril, con ollas popu­la­res en todo el país, para visi­bi­li­zar la cada vez más angus­tian­te situa­ción que viven las fami­lias de los barrios populares.Compartir este articu­lo:

La acti­vi­dad fue comu­ni­ca­da por Omar Giu­lia­ni tras una reunión vía tele­con­fe­ren­cia con refe­ren­tes de la Fede­ra­ción de 14 pro­vin­cias. “Lo deci­di­mos con los com­pa­ñe­ros de la Coor­di­na­ción Nacio­nal como con­ti­nui­dad de nues­tro plan de lucha con­tra el ham­bre ya que, en este con­tex­to de pan­de­mia y encie­rro, hay serios pro­ble­mas para acce­der a los ali­men­tos bási­cos”, expli­có el Coor­di­na­dor Gene­ral de FeNaT y refe­ren­te de Ruca Hue­ney.

La Fede­ra­ción, de fuer­te ancla­je terri­to­rial y con alcan­ce en todo el país, vie­ne aler­tan­do sobre la situa­ción de gran vul­ne­ra­bi­li­dad a la que están expues­tas las fami­lias empo­bre­ci­das por el neo­li­be­ra­lis­mo en Argen­ti­na. Este movi­mien­to social resis­tió a las polí­ti­cas macris­tas y denun­ció la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, el des­em­pleo, la baja de sala­rios y los recor­tes en la inver­sión públi­ca en áreas cla­ves, lo que gene­ró un iné­di­to cre­ci­mien­to de la pobre­za, la indi­gen­cia y dra­má­ti­cas con­se­cuen­cias, par­ti­cu­lar­men­te para los adul­tos mayo­res, muje­res, niños y niñas de las barria­das.

En ese sen­ti­do, Giu­lia­ni valo­ró el diá­lo­go abier­to por el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez con las orga­ni­za­cio­nes socia­les, aun­que aler­tó que “tene­mos muchas difi­cul­ta­des para acce­der a las par­ti­das ali­men­ta­rias que el gobierno se com­pro­me­tió a dis­tri­buir. Por ello es que nues­tra con­sig­na para esta jor­na­da de las mil ollas popu­la­res en todo el país es El Ham­bre Es Un Cri­men”. El diri­gen­te tam­bién indi­có que insis­ten en recla­mar “un ingre­so uni­ver­sal por fami­lia ya que de otro modo es impo­si­ble que en este con­tex­to de pau­pe­ri­za­ción gene­ral ten­ga­mos la comi­da ase­gu­ra­da”.

Duran­te la reunión vir­tual tam­bién se hizo un aná­li­sis de la coyun­tu­ra que se viven en todas las regio­nes y los refe­ren­tes y refe­ren­tas de la FeNaT infor­ma­ron el esta­do de situa­ción de cada lugar. En ese sen­ti­do Giu­lia­ni tam­bién infor­mó que “en los pró­xi­mos días nos vol­ve­re­mos a reunir para avan­zar en otras defi­ni­cio­nes y en todo lo orga­ni­za­ti­vo para la jor­na­da del 28”.

Bs. As. Quil­mes

La empre­sa «Cat­to­ri­ni Hnos» no pagó los Sala­rios

Con­de­nan­do a los Tra­ba­ja­do­res y sus Fami­lias a pau­pé­rri­mas con­di­cio­nes de Vida solo para ase­gu­rar su ganan­cia.

Ésto es posi­ble gra­cias a la aso­cia­ción ilí­ci­ta del tri­den­te mono­pó­lios-gobier­nos-sin­di­ca­tos quié­nes crea­ron y pro­fun­di­za­ron la Cri­sis Socio­eco­nó­mi­ca Sani­ta­ria para los Tra­ba­ja­do­res y el Pue­blo, y ganan­cias para ellos..

La fábri­ca de bote­llas de vidrio «cat­to­ri­ni hnos» es la más gran­de del País está en Quil­mes (Avda. Tomás Flo­res ‑ex Pas­co- y Avda. Dona­to Alva­rez). Tie­ne ocho hor­nos de fusión de vidrio (cin­co en Quil­mes, uno en San Juan y dos en Men­do­za).

La Pro­duc­to­ra Pol­ka adeu­da sala­rios de acto­res y actri­ces

Así lo denun­ció la Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res y Actri­ces. La empre­sa no pagó la segun­da quin­ce­na de Mar­zo a los elen­cos de «Sepa­ra­das» y «El Tigre Verón». Adu­ce «insol­ven­cia» para vio­lar el decre­to pre­si­den­cial que prohí­be el recor­te de sala­rios a pesar de con­for­mar­se por socios pode­ro­sos. Esta medi­da por par­te de la pro­duc­to­ra agra­va la situa­ción de acto­res y actri­ces que no pue­den tra­ba­jar por las res­tric­cio­nes gene­ra­das por la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus, lo que gene­ra una doble irres­pon­sa­bi­li­dad. El sin­di­ca­to ya ini­ció las accio­nes lega­les y gre­mia­les para emi­tir el recla­mo ante la empre­sa y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. «No enten­de­mos cuan­do ellos dicen que no pue­den pagar­lo por insol­ven­cia eco­nó­mi­ca cuan­do sabe­mos que tie­nen socios impor­tan­tes y que ade­más tie­nen que asu­mir el ries­go y la res­pon­sa­bi­li­dad empre­sa­rial que les corres­pon­de» afir­mó Ale­jan­dra Rin­cón, Secre­ta­ria Adjun­ta de la aso­cia­ción, en diá­lo­go con Barri­ca­da TV.